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^LONDON, Ontario, Nov. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc.

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR218&utm_

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medium=PressRelease) (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT)

(FSE: 9D5), ein Unternehmen im Bereich sauberer Technologien, das mithilfe

chemischer Verfahren minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle,

Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert

umwandelt, hat heute bekannt gegeben, dass es Delphi, ein kanadisches

Beratungsunternehmen für Nachhaltigkeit, beauftragt hat, die nächste Phase

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seines Programms zur Ökobilanz (?LCA") für die Hydrochemolytic(TM)-Technologie

(?HCT") voranzutreiben. Aufbauend auf der im Juli 2025 abgeschlossenen ersten

Screening-Bewertung (https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-

releases-details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Engages-Delphi-for-Life-Cycle-

Assessment-of-Hydrochemolytic-

Technology/default.aspx?utm_source=Aduro%20LCA%20Delphi%20PR&utm_campaign=PR218&

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utm_medium=PressRelease) wird sich diese Phase auf die Entwicklung eines

umfassenderen Ökobilanzmodells konzentrieren, um die Umweltleistung von HCT

unter verschiedenen Betriebsbedingungen und Konfigurationen zu bewerten. Das

Modell wird die Grundlage für einen Vergleichsbericht bilden, in dem

Betriebsdaten aus der Pilotanlage?Next Generation Process" (?NGP") von Aduro

herangezogen werden, um das HCT-Verfahren im Vergleich zur Pyrolyse zu bewerten;

die Ergebnisse werden einer unabhängigen kritischen Überprüfung unterzogen.

Im Rahmen der ersten Screening-Bewertung wurden die Treibhausgasemissionen und

der Energieverbrauch für verschiedene Betriebsszenarien des HCT untersucht,

wobei Leistungsdaten aus der R2-Technologie-Demonstrationsanlage von Aduro aus

der Vorpilotphase sowie Annahmen zur Prozessauslegung herangezogen wurden. In

der nächsten Phase wird der Umfang erweitert, um die Betriebsdaten der NGP-

Pilotanlage zusammen mit modellierten vor- und nachgelagerten Aktivitäten

einzubeziehen, darunter die Sammlung, Sortierung, der Transport und die

Vorbehandlung von Kunststoffabfällen sowie gegebenenfalls die Veredelung der

Produkte. Im Rahmen der Studie wird untersucht, inwiefern Energiebedarf,

Prozessausbeuten, Emissionen, Produktqualität und Anforderungen an die

nachgelagerte Verarbeitung die Umweltleistung beeinflussen. Durch die Anwendung

einheitlicher Systemgrenzen und Messkriterien auf HCT und Pyrolyse wird die

Studie einen Vergleich ihrer jeweiligen Umweltauswirkungen ermöglichen.

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Phase wird die Einbeziehung repräsentativer

Betriebsdaten aus längeren, im stationären Zustand durchgeführten Betriebsläufen

der NGP-Pilotanlage sein, während Aduro seine geplanten Test- und

Prozessoptimierungsmaßnahmen fortsetzt. Das LCA-Programm wird parallel zu diesen

Aktivitäten voranschreiten und dabei auf gemessene Prozessleistungen

zurückgreifen, um die in der ersten Screening-Bewertung verwendeten Annahmen zu

ergänzen und eine solidere Grundlage für die Bewertung des ökologischen

Fußabdrucks von HCT zu schaffen.

Die vergleichende Bewertung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die chemische

Recyclingbranche zunehmend Wert auf eine einheitliche und transparente

Umweltbewertung legt. Im Mai 2025 schlossen Chemical Recycling Europe

(https://chemicalrecyclingeurope.eu/chemical-recycling-europe-and-sphera-

conclude-lca-guideline-

project/?utm_source=Aduro%20CRE+Sphera%20LCA&utm_campaign=PR218&utm_medium=Press

Release) und Sphera eine Initiative zur Entwicklung harmonisierter Ökobilanz-

Leitlinien für chemische Recyclingtechnologien ab, womit die Bedeutung

vergleichbarer Methoden bei der Bewertung verschiedener Recyclingwege zum

Ausdruck gebracht wurde. Die Aduro-Studie wird gemäß den Normen ISO 14040 und

ISO 14044 durchgeführt; dabei ist eine kritische Überprüfung durch ein Gremium

aus drei unabhängigen Ökobilanz-Experten vorgesehen, um eine transparente

öffentliche Kommunikation der Vergleichsergebnisse zu gewährleisten. Delphi wird

den Überprüfungsprozess unterstützen und die Ergebnisse des Gremiums in die

abschließende Bewertung einfließen lassen. Aduro strebt an, den vergleichenden

Ökobilanzbericht, einschließlich einer unabhängigen kritischen Überprüfung, im

dritten Quartal 2027 fertigzustellen.

?Wir treten in eine wichtige Phase der Entwicklung von HCT ein, da unsere NGP-

Pilotanlage auf längere Betriebsphasen zusteuert, die die für diese nächste

Bewertungsphase erforderlichen repräsentativen Daten liefern werden", so Ofer

Vicus, Chief Executive Officer bei Aduro.?Wir haben großes Vertrauen in das

betriebliche und ökologische Potenzial unserer Technologie, und der Vergleich

mit der Pyrolyse wird es uns ermöglichen zu untersuchen, wie sich

Prozessleistung, Produktqualität, Energiebedarf, Rohstoffaufbereitung und

Anforderungen an die nachgelagerte Verarbeitung - einschließlich einer

gegebenenfalls erforderlichen Hydrierung - auf den gesamten ökologischen

Fußabdruck auswirken. Unsere fortgesetzte Zusammenarbeit mit Delphi ist Teil

einer längerfristigen Initiative zur Etablierung eines anpassungsfähigen

Ökobilanzmodells, das mit der NGP-Pilotanlage beginnt und es uns ermöglicht,

zukünftige Betriebskonfigurationen zu bewerten, während sich HCT auf den

industriellen Einsatz zubewegt. Die unabhängig geprüften Ergebnisse werden dazu

beitragen, potenziellen Kunden und Industriepartnern überzeugendere technische

und wirtschaftliche Argumente für HCT zu liefern."

?Vergleichende Lebenszyklusanalysen sind besonders wertvoll, wenn neue

Technologien auf dem Weg zur industriellen Anwendung sind", sagt Stephan Wehr,

Chief Operating Officer bei Delphi.?Die Festlegung einheitlicher Systemgrenzen,

die Einbeziehung zuverlässiger Betriebsdaten und die Berücksichtigung von

Unterschieden bei den Prozessausbeuten sind für aussagekräftige Vergleiche

unerlässlich. Unsere Zusammenarbeit mit Aduro wird sich auf die Entwicklung

einer transparenten, unabhängig geprüften Bewertung von HCT und Pyrolyse

konzentrieren, die die Faktoren ermittelt, welche die Umweltleistung

beeinflussen, und gleichzeitig die zugrunde liegenden Annahmen und

Unsicherheiten klar darlegt."

Die vergleichende Ökobilanz soll das laufende NGP-Pilotanlagenprogramm von Aduro

sowie die?First-of-a-Kind" (?FOAK")-Entwicklungsaktivitäten am Standort

Chemelot in den Niederlanden ergänzen. Die unabhängig geprüfte Bewertung soll

Informationen zur Umweltleistung liefern, um die Zusammenarbeit mit potenziellen

Kunden und Industriepartnern zu unterstützen. Das zugrunde liegende

Ökobilanzmodell wird zudem einen Rahmen für künftige Umweltbewertungen bilden,

in die Betriebsdaten und projektspezifische Bedingungen einfließen, während HCT

auf den industriellen Einsatz zusteuert.

Über Delphi

Delphi ist ein kanadisches Beratungsunternehmen für Nachhaltigkeit und

Klimaschutz mit fast vier Jahrzehnten Erfahrung darin, Organisationen dabei zu

unterstützen, Klima- und Nachhaltigkeitsrisiken zu bewältigen, nachhaltige

Investitionsentscheidungen zu treffen, Nachhaltigkeit in ihre Geschäftstätigkeit

zu integrieren und langfristigen Wert zu schaffen. Delphi verfügt über

fundiertes Fachwissen in den Bereichen Lebenszyklusbewertung und

Treibhausgasbilanzierung, was sich in ein umfassenderes Dienstleistungsangebot

einfügt, das den gesamten Nachhaltigkeitslebenszyklus abdeckt: Strategie und

Rechenschaftspflicht, Messung und Analyse, Klimarisiken und -wende sowie

Berichterstattung und Compliance. Weitere Informationen finden Sie unter

www.delphi.ca (https://delphi.ca/).

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um

Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in

leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe

oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des

Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen

Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser

bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21.

Jahrhundert um.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development and Investor Relations

ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)

+1 226 784 8889

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der

geltenden Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zum Umfang, zur Methodik, zum

Zeitplan und zu den erwarteten Ergebnissen der vergleichenden Ökobilanz (LCA);

zur Einbeziehung der Betriebsdaten der NGP-Pilotanlage; zur Entwicklung und zu

potenziellen zukünftigen Anwendungsmöglichkeiten des LCA-Modells; zur

angestrebten Fertigstellung des Berichts zur vergleichenden Ökobilanz,

einschließlich einer unabhängigen kritischen Überprüfung, im dritten Quartal

2027; die mögliche Veröffentlichung der Ergebnisse; sowie die mögliche Anwendung

der Ergebnisse auf die Technologieentwicklung, Prozessoptimierung, die

Entwicklung des FOAK-Projekts und Kommerzialisierungsmaßnahmen.

Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen und unterliegen

Risiken und Ungewissheiten, darunter die Verfügbarkeit und Qualität von

Betriebs- und Vergleichsdaten, methodische Einschränkungen, Änderungen des

Projektumfangs oder des Zeitplans, das Ergebnis einer unabhängigen kritischen

Überprüfung sowie Risiken im Zusammenhang mit der Technologieentwicklung und der

industriellen Skalierung. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den

erwarteten abweichen, und die Bewertung wird möglicherweise keinen Umweltvorteil

für HCT nachweisen. Weitere Risiken sind in den Unterlagen des Unternehmens

beschrieben, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/)

und auf SEC EDGAR unter www.sec.gov (http://www.sec.gov/) eingesehen werden

können.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu

aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht nach geltendem Recht

erforderlich ist.

Ein Foto zu dieser Ankündigung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/279c0f96-ed98-4f8d-b414-

4fc44fdbdc15

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