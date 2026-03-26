GNW-News: Aduro Clean Technologies tritt Chemical Recycling Europe bei
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^LONDON, Ontario, March 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR187&utm_
medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)
(FSE: 9D5), ein Unternehmen für umweltfreundliche Technologien, das mithilfe
chemischer Prozesse minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres
Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, hat
heute bekannt gegeben, dass es Chemical Recycling Europe
(https://chemicalrecyclingeurope.eu/) (?CRE") beigetreten ist. CRE ist ein
europäischer Branchenverband, der sich der Förderung des chemischen Recyclings
durch politisches Engagement, die Festlegung von Standards und die
Zusammenarbeit innerhalb der Wertschöpfungskette verschrieben hat.
Chemical Recycling Europe bringt Akteure aus dem gesamten Kunststoff- und
Chemieökosystem zusammen, um die Entwicklung regulatorischer Rahmenbedingungen,
Zertifizierungssysteme und Marktstrukturen zu unterstützen, die für die
Skalierung chemischer Recyclingtechnologien erforderlich sind. CRE bringt sich
über seine Arbeitsgruppen und Interessenvertretung in die Entwicklung von
Methoden wie Massenbilanzierung, Lebenszyklusanalysen und Zertifizierungsrahmen
ein und tauscht sich zugleich mit politischen Entscheidungsträgern über die
Rolle des chemischen Recyclings in der europäischen Kreislaufwirtschaft aus.
Diese Aktivitäten haben direkten Bezug zu neuen Rechtsvorschriften, darunter die
europäische Verpackungsverordnung (?Packaging and Packaging Waste Regulation",
PPWR), die voraussichtlich eine steigende Nachfrage nach zertifizierten
Recyclinganteilen in den gesamten Verpackungslieferketten mit sich bringen wird.
Infolgedessen gewinnen die unter Beteiligung der Industrie entwickelten
Standards und Verifizierungssysteme zunehmend an Bedeutung für die kommerziellen
Möglichkeiten und die Marktakzeptanz chemischer Recyclingtechnologien.
Der Beitritt von Aduro erfolgt parallel zur Weiterentwicklung seiner ersten
Industrieanlage ihrer Art (First-of-a-Kind,?FOAK") in Europa. Die Standortwahl
ist abgeschlossen und die Projektentwicklung ist in vollem Gange. Dazu gehören
die Ausarbeitung eines Technologie-Lizenzpakets, die Unterzeichnung der
Absichtserklärung des Unternehmens zur Produktabnahme, die eine erste formelle
kommerzielle Verpflichtung zur Produktion aus der FOAK-Anlage darstellt, sowie
kontinuierliche Fortschritte in der Pilotanlage für den?Next Generation
Process" (NGP) zur Unterstützung der Skalierung und Integration.
Der Beitritt zu CRE bietet Aduro eine Plattform, um sich direkt an der
Ausgestaltung der Rahmenbedingungen zu beteiligen, die die Umsetzung des
chemischen Recyclings in Europa im industriellen Maßstab definieren werden. Dies
beinhaltet die Teilnahme an Diskussionen über Massenbilanzierung,
Zertifizierungswege und politische Abstimmung sowie den Zugang zu einem Netzwerk
von Produzenten, Recyclern und nachgelagerten Anwendern, die zirkuläre
Rohstofflieferketten aufbauen.
?Während wir unseren Weg zur Kommerzialisierung konsequent weiterverfolgen und
den Übergang von der Pilotphase in die industrielle Umsetzung gestalten, setzen
wir auf die enge Zusammenarbeit mit zentralen Akteuren. Unser Ziel ist es, Aduro
als führenden Impulsgeber für die Branchenentwicklung zu etablieren", so Ofer
Vicus, CEO von Aduro.?Chemical Recycling Europe ist ein Zusammenschluss von
Unternehmen aus der gesamten Kunststoff- und Chemiewertschöpfungskette, die
gemeinsam daran arbeiten, die praktische Umsetzung des chemischen Recyclings
voranzubringen. Wir sind stolz darauf, Teil dieser Bemühungen zu sein."
Die FOAK-Anlage ist für den Betrieb im industriellen Maßstab konzipiert. Das
Projekt befindet sich im Industriecluster Chemelot in den Niederlanden und
bietet zudem eine einzigartige Gelegenheit, die Integration der
Hydrochemolytic(TM)-Technologie (?HCT") in ein etabliertes industrielles Umfeld zu
demonstrieren. Die FOAK-Anlage wird mit besonderem Augenmerk auf die
Kompatibilität mit der bestehenden petrochemischen Infrastruktur entwickelt,
einschließlich potenzieller nachgelagerter Verarbeitungsprozesse wie
Steamcracking sowie einer möglichen Einbindung in logistische und
rohstoffseitige Systeme, die für den kommerziellen Betrieb relevant sind.
?Wir freuen uns, Aduro als neues Mitglied bei Chemical Recycling Europe begrüßen
zu dürfen", sagte Valentijn De Neve, Präsident von Chemical Recycling Europe.
?Der Beitritt des Unternehmens stärkt unser Netzwerk weiter und spiegelt die
wachsende Dynamik innovativer, skalierbarer Lösungen im chemischen Recycling
wider, welche die Ambitionen Europas im Bereich der Kreislaufwirtschaft
unterstützen können. Wir begrüßen zudem Aduros Investition in ihre Anlage in
Europa, die zu einem starken und wettbewerbsfähigen Ökosystem für zirkuläre
Kunststoffe beiträgt."
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte, wasserbasierte Technologien,
mit denen Kunststoffabfälle chemisch recycelt, Schweröl und Bitumen in
leichtere, höherwertige Öle umgewandelt sowie erneuerbare Öle zu hochwertigen
Kraftstoffen und erneuerbaren Chemikalien weiterverarbeitet werden. Die
Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten
Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen
und zu relativ niedrigen Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen
bahnbrechenden Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21.
Jahrhundert umwandelt.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations
ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)
+1 226 784 8889
Chemical Recycling Europe
Federica Gallicchio, Secretary General
federica.gallicchio@pceu.eu (mailto:federica.gallicchio@pceu.eu)
KCSA Strategic Communications
(https://www.kcsa.com/?utm_source=KCSA%20Aduro&utm_campaign=PR148&utm_medium=Pre
ssRelease)
Jack Perkins, Senior Vice President
aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der
geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen
darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von
denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft
eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen.
Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem
Aussagen zur Entwicklung der in Europa einzigartigen Industrieanlage des
Unternehmens, zum Fortschritt seines Technologie-Lizenzpakets, zu den erwarteten
Vorteilen seiner Absichtserklärung über die Abnahmeverpflichtung, zu den
weiteren Fortschritten bei der Next Generation Process-Pilotanlage, zur
Skalierbarkeit und Integration der Hydrochemolytic(TM)-Technologie, die Beteiligung
des Unternehmens an Chemical Recycling Europe sowie die erwarteten Auswirkungen
von Regulierungs- und Zertifizierungsrahmen auf die Marktakzeptanz. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements
auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer
Reihe von Risiken sowie Unsicherheiten. Diese können dazu führen, dass die
tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den Aussagen ausdrücklich oder
implizit dargestellten Ergebnissen abweichen. Obwohl das Unternehmen davon
ausgeht, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen
angemessen sind, stellen solche Aussagen keine Garantie für zukünftige
Entwicklungen dar. Aufgrund der inhärenten Unsicherheiten sollten Anleger kein
unangemessenes Vertrauen in diese Aussagen setzen. Zu den Faktoren, die dazu
führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten
Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der
Skalierung der Technologie des Unternehmens, der Entwicklung und Umsetzung der
FOAK-Industrieanlage, der Fähigkeit, kommerzielle Vereinbarungen in verbindliche
Verträge umzuwandeln, behördliche Entscheidungen und Genehmigungsergebnisse, die
Marktakzeptanz der Produkte des Unternehmens, Änderungen von Gesetzen oder
Richtlinien sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die jeweils in den
öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens beschrieben werden. Das
Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht nach geltendem Recht
erforderlich ist.
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3f072788-df2a-
447e-8515-67f6264d67c3
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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