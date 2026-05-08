GNW-News: Aduro Clean Technologies tritt der Utah Petroleum Association bei

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^LONDON, May 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR192&utm_

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medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)

(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie

nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und

erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21(.) Jahrhundert umzuwandeln, gab heute

bekannt, dass es der Utah Petroleum Association (?UPA") beigetreten ist. Dies

ist der landesweite Branchenverband, der Unternehmen vertritt, die in allen

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Bereichen der Öl- und Gasindustrie von Utah tätig sind. Die Mitgliedschaft

unterstützt die Bemühungen von Aduro, seine Aktivitäten im Bereich der

Aufbereitung von paraffinischem Rohöl auszuweiten - ein Anwendungsgebiet, das in

direktem Zusammenhang mit den für das Uinta-Becken charakteristischen

Ausgangsmaterialien?Gelbes Wachs" und?Schwarzes Wachs" steht.

Das Uinta-Becken ist eine der bekanntesten Regionen Nordamerikas für die

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Förderung von paraffinischem Rohöl, dessen Transport heute aufgrund des hohen

Wachsgehalts des Rohstoffs isolierte Transportleitungen, eine

Nacherwärmungsinfrastruktur sowie eine selektive Annahme durch Raffinerien

erfordert. Die 1958 gegründete UPA vertritt Produzenten, Raffinerien, Midstream-

Betreiber und Dienstleister entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Öl- und

Erdgasindustrie in Utah. Die Mitgliedschaft bietet Aduro die Möglichkeit, direkt

mit den Interessengruppen in Kontakt zu treten, darunter auch mit

Betreibergesellschaften, deren Erkenntnisse Aufschluss darüber geben, wie HCT

potenziell in das Ökosystem des Uinta-Beckens integriert werden kann.

?Der Beitritt zur Utah Petroleum Association unterstützt unsere Bemühungen,

unser Programm für Erdölanwendungen von der Laborvalidierung hin zu einer

strukturierten Zusammenarbeit mit der Industrie im Pilotmaßstab voranzubringen",

sagte Ofer Vicus, CEO von Aduro.?Die Mitgliederbasis der UPA deckt die gesamte

Wertschöpfungskette des Uinta-Beckens ab und bietet Aduro die Möglichkeit, die

potenziellen Vorteile von HCT für die Aufbereitung von paraffinischem Rohöl

aufzuzeigen und gleichzeitig unser Verständnis für die Aspekte des Transports,

der Handhabung und der Raffineriekompatibilität im Zusammenhang mit wachsartigen

Rohölströmen zu vertiefen. Durch die Festigung der Branchenbeziehungen ist Aduro

nun in der Lage, gemeinsam mit den Betreibern zu prüfen, wo HCT die größte

wirtschaftliche Wirkung erzielen kann."

?Wir freuen uns, Aduro Clean Technologies bei der UPA willkommen zu heißen",

sagte Rikki Hrenko-Browning, Präsidentin der Utah Petroleum Association.

?Innovationen bei der Förderung und Verarbeitung von Utahs wachsartigen Rohölen

haben konkrete Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit unseres Beckens. Wir

freuen uns darauf, gemeinsam mit Aduro Möglichkeiten für Pilotprojekte hier in

Utah zu erkunden."

Die UPA-Mitgliedschaft von Aduro folgt auf mehrere jüngste Fortschritte im

Rahmen des Programms des Unternehmens für Anwendungen in der Erdölindustrie.

Dazu gehören eine beim US-Patent- und Markenamt

eingereichte Teilfortsetzungsanmeldung

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Extends-Hydrochemolytic-Technology-to-

Paraffinic-Crude-

Oils/default.aspx?utm_source=CIP%20Patent%20Paraffinic%20Crude%20PR&utm_campaign

=PR182&utm_medium=PressRelease), mit der der Schutz der geistigen

Eigentumsrechte an der Hydrochemolytic(TM)-Technologie auf die Aufbereitung von

stark paraffinhaltigen Rohölen ausgeweitet werden soll, sowie die Ernennung

von Scott Smith, M.A.Sc., P.Eng. (https://investors.adurocleantech.com/press-

releases/press-releases-details/2026/Aduro-Appoints-Industry-Veteran-to-Advance-

Petroleum-

Applications/default.aspx?utm_source=Scott%20Smith%20Joins%20Aduro%20PR&utm_camp

aign=PR182&utm_medium=PressRelease), zum Programmdirektor für Petroleum

Technology Solutions. Jüngste Laborversuche mit gelbem und schwarzem Wachs aus

dem Uinta-Becken haben gezeigt, dass die HCT-Verarbeitung

(https://www.instagram.com/p/DXez9iJgvop/?utm_source=NowItFlows&utm_campaign=PR1

82&utm_medium=PressRelease) den Wachsgehalt des behandelten Rohöls senkte und

dass das behandelte Rohöl unter Umgebungsbedingungen stabil blieb - ein

Ergebnis, das, sofern es im industriellen Maßstab reproduziert werden kann, die

seit langem bestehenden Einschränkungen hinsichtlich Transport und

Raffineriekompatibilität im Zusammenhang mit der Förderung von wachsreichem

Rohöl direkt beseitigen würde.

Die Aufbereitung von paraffinischem Rohöl ist ein weiterer Beweis für die

Eignung der HCT-Technologie für unterschiedliche Ausgangsstoffe und ergänzt die

bestehenden Programme des Unternehmens in den Bereichen Upcycling von

Kunststoffabfällen, Aufbereitung von Schwerbitumen und erneuerbaren Ölen. Im

Rahmen seiner UPA-Mitgliedschaft beabsichtigt Aduro, mit Betreibern im Uinta-

Becken und in ganz Utah zusammenzuarbeiten, um zu prüfen, wie sich HCT in die

bestehende Produktions-, Transport- und Verarbeitungsinfrastruktur einfügen

lässt, einschließlich Ansätzen, die die Abhängigkeit von beheizten

Transportwegen verringern und den Zugang von paraffinischen Rohölströmen zu

Raffinerien verbessern könnten.

Über die Utah Petroleum Association

Die Utah Petroleum Association (UPA) ist ein in Utah ansässiger, landesweiter

Branchenverband der Erdöl- und Erdgasindustrie, der Unternehmen vertritt, die in

allen Bereichen der Öl- und Gasindustrie in Utah tätig sind. Die 1958 gegründete

UPA hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihren Mitgliedsunternehmen zu dienen und

die verantwortungsvolle Erschließung der natürlichen Ressourcen Utahs sowie die

Herstellung von Kraftstoffen, die die Wirtschaft Utahs antreiben,

voranzutreiben. Die Arbeit der UPA umfasst Interessenvertretung in

Regulierungsfragen, Regierungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit, die

Vernetzung der Mitglieder sowie die Bereitstellung von Brancheninformationen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.utahpetroleum.org

(http://www.utahpetroleum.org/)

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter Technologien auf

Wasserbasis, mit denen Kunststoffabfälle chemisch recycelt, Schweröl und Bitumen

in leichteres, wertvolleres Öl umgewandelt sowie nachwachsende Öle in

hochwertigere Kraftstoffe oder nachwachsende Chemikalien umgewandelt werden. Die

Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten

Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen

und zu relativ niedrigen Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen

bahnbrechenden Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21.

Jahrhundert umwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)

+1 226 784 8889

Jon Ekstrom, Communications Lead

jekstrom@utahpetroleum.org (mailto:jekstrom@utahpetroleum.org)

+1 720 936 2393

KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/)

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der

geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich

des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem:

Aussagen zum Programm für Erdölanwendungen von Aduro; die potenzielle Anwendung

der Hydrochemolytic(TM)-Technologie (?HCT") zur Aufbereitung paraffinischer

Rohölsorten; die geplante Zusammenarbeit mit Mitgliedern der Utah Petroleum

Association; die Bewertung von Pilotprojekten und Möglichkeiten der

Zusammenarbeit mit der Industrie; die Fähigkeit der HCT, sich in bestehende

Produktions-, Transport-, Raffinerie- und Verarbeitungsinfrastrukturen zu

integrieren; das Potenzial, die Abhängigkeit von beheizten Transportwegen zu

verringern und den Zugang von Raffinerien zu paraffinischen Rohölströmen zu

erweitern; die Interpretation und die Auswirkungen der jüngsten Ergebnisse aus

Laborversuchen; den Ausbau des geistigen Eigentumsportfolios des Unternehmens;

sowie die fortgesetzte Entwicklung, Validierung, Skalierung und

Kommerzialisierung der HCT.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen

der Unternehmensleitung, einschließlich Annahmen hinsichtlich: der technischen

Leistungsfähigkeit und Skalierbarkeit von HCT; der Übertragbarkeit von Labor-

und Pilotversuchs-Ergebnissen auf künftige Pilot- oder kommerzielle

Betriebsabläufe; der fortgesetzten Verfügbarkeit von Industriepartnern und

Kooperationsmöglichkeiten; der Fähigkeit des Unternehmens, sein Programm für

Erdölanwendungen voranzutreiben; der Fähigkeit, künftige kommerzielle Chancen

und strategische Partnerschaften zu sichern; die fortlaufende Entwicklung und

den Schutz des geistigen Eigentumsportfolios des Unternehmens; sowie die

Stabilität der regulatorischen, marktbezogenen und wirtschaftlichen

Rahmenbedingungen, die die Entwicklungs- und Kommerzialisierungsaktivitäten

unterstützen.

Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, darunter

unter anderem: das Risiko, dass Labor- oder Versuchsanlagen-Ergebnisse nicht im

Pilot- oder kommerziellen Maßstab reproduziert werden können; Herausforderungen

im Zusammenhang mit der Skalierung der Technologie des Unternehmens;

betriebliche und technische Risiken; Veränderungen der Marktbedingungen, der

Rohstoffpreise oder der Akzeptanz in der Branche; die Verfügbarkeit von

Finanzmitteln und Ressourcen; die Fähigkeit, Rechte an geistigem Eigentum zu

schützen und durchzusetzen; die Verfügbarkeit und Bereitschaft von Partnern zur

Teilnahme an künftigen Kooperationen oder Pilotprogrammen; Änderungen der

geltenden Gesetze und Vorschriften; sowie weitere Faktoren, die in den

Unterlagen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden

beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca

(http://www.sedarplus.ca/) verfügbar sind, sowie bei der US-

Börsenaufsichtsbehörde (SEC), die unter www.sec.gov

(http://www.sec.gov/) verfügbar sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können von

den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder

implizierten Ergebnissen erheblich abweichen. Die Leser werden darauf

hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist Aduro nicht verpflichtet,

zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es

aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e63081d3-10d6-42d6-

bb5b-ff01d83ef795

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