GNW-News: Aduro Clean Technologies weitet die HydrochemolyticT-Technologie auf paraffinische Rohöle aus

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^LONDON, Ontario, April 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies

Inc. (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein

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Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um

minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle

in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat heute bekanntgegeben,

dass seine Hydrochemolytic(TM)-Technologie (HCT) im Rahmen von Laborversuchen auf

stark paraffinhaltige Rohöle ausgeweitet wurde. Um diese Entwicklung zu

schützen, hat das Unternehmen beim Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten

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(United States Patent and Trademark Office, USPTO) eine

Teilfortsetzungsanmeldung (Continuation-in-Part, CIP) eingereicht.

Wichtigste Highlights

* Beim USPTO wurde eine Teilfortsetzungsanmeldung (CIP) eingereicht, um den

Schutz der geistigen Eigentumsrechte von HCT auf die Aufbereitung von stark

paraffinhaltigen Rohölen auszuweiten.

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* Versuche im Labormaßstab mit den Rohstoffen?Yellow Wax" und?Black Wax" aus

dem Uinta-Becken zeigten, dass das HCT-Verfahren ein Rohöl mit reduziertem

Wachsgehalt erzeugte, das unter Umgebungsbedingungen stabil blieb.

* Paraffinische Rohöle machen schätzungsweise 20 % bis 33 % der weltweiten

Rohölproduktion aus; jedoch schränken Transport- und Verarbeitungsengpässe

die Zahl der Raffinerien ein, die diese Öle verarbeiten können, und mindern

den erzielbaren Marktwert.

* Diese Entwicklung stellt - nach der Aufbereitung von Schwerbitumen und dem

chemischen Recycling von Kunststoffabfällen - eine neue potenzielle

Anwendungsmöglichkeit für HCT dar und untermauert damit die Positionierung

von HCT als Plattformtechnologie für vielfältige Kohlenwasserstoff-

Ausgangsmaterialien.

Die CIP erweitert das bestehende Patentportfolio des Unternehmens, das frühere

Anmeldungen von HCT in den Bereichen Bitumenveredelung und chemisches Recycling

von Kunststoffabfällen umfasst. Erste Versuche mit Proben hochparaffinhaltigen

Rohöls, darunter sowohl?Yellow Wax"- als auch?Black Wax"-Rohstoffe, die

ursprünglich aus dem Uinta-Becken in Utah stammten, haben gezeigt, dass das HCT-

Verfahren in der Lage ist, den Wachsgehalt zu reduzieren und leichteres Rohöl zu

produzieren, das unter Laborbedingungen bei Umgebungstemperatur stabil bleibt.

Damit wurde die technische Anwendbarkeit des HCT-Verfahrens auf

hochparaffinhaltige, wachsreiche Rohöle bestätigt.

Paraffinische Rohöle stellen einen bedeutenden und wachsenden Anteil der

weltweiten Ölversorgung dar. Eine in Energies veröffentlichte, von Fachkollegen

begutachtete Studie schätzt, dass täglich etwa 16,4 bis 27,1 Millionen Barrel

paraffinreiches Rohöl gefördert werden, was etwa 20 % bis 33 % der weltweiten

Rohölproduktion entspricht (Sousa et al., Energies, 2023, 16, 120

(https://www.mdpi.com/1996-1073/16/1/120)). Diese Rohstoffe werden zunehmend für

ihre vorteilhaften Raffinerie-Eigenschaften geschätzt, darunter ein niedriger

Schwefel- und Metallgehalt, hohe Cetan-Dieselausbeuten sowie eine hervorragende

Leistungsfähigkeit bei der Herstellung von Schmierstoff-Grundölen und in Fluid-

Catalytic-Cracker-Anwendungen (FCC).

Trotz ihres inhärenten Wertes unterliegen paraffinische Rohöle strukturellen

Einschränkungen, die ihre Erschließung und Expansion in verschiedene Märkte

begrenzen. Ein hoher Paraffingehalt wirkt sich erheblich auf die

Kaltfließeigenschaften aus, was zu erhöhten Pourpunkten und Wachsbildung bei

Umgebungstemperaturen führt, wodurch das Rohöl für herkömmliche, unbeheizte

Pipelines ungeeignet wird. Der Transport von paraffinischem Rohöl von der

Bohrstelle zu den Raffinerien erfordert in der Regel eine spezielle Logistik,

darunter isolierte Eisenbahnwaggons, beheizte Lagertanks und/oder spezielle

Entladevorrichtungen mit Dampfbeheizung - all dies erhöht die Kapitalintensität,

schränkt den Marktzugang ein und mindert den erzielbaren Wert.

Das Uinta-Becken (https://geology.utah.gov/map-pub/survey-notes/energy-

news/energy-news-crude-oil-via-rail/) im Nordosten von Utah, USA,

veranschaulicht diese Dynamik. Utah, eine der am schnellsten wachsenden

Förderregionen für paraffinisches Rohöl in Nordamerika, produzierte im Jahr

2025 etwa 185.000 Barrel pro Tag. Der überwiegende Teil davon stammt aus dem

Uinta-Becken (US Energy Information Administration

(https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=MCRFPUT2&f=A)).

Ähnliche Transport- und Verarbeitungsbeschränkungen betreffen weltweit die

wichtigsten Paraffinströme, wobei paraffinreiche Ströme aus Förderregionen in

Afrika, Asien und der ehemaligen Sowjetunion mit vergleichbaren

Herausforderungen konfrontiert sind. Durch die Verbesserung der

Fließeigenschaften und die Verringerung der Abhängigkeit von beheizten

Transportwegen haben Technologien wie HCT das Potenzial, die Transportkosten zu

senken, logistische Herausforderungen zu bewältigen und den Zugang zu

nachgelagerten Märkten zu erweitern, was eine bessere Wertschöpfung bei der

Produktion von paraffinischem Rohöl ermöglicht.

In diesen Regionen suchen Betreiber zunehmend nach Modernisierungslösungen, mit

denen sie ihre Abhängigkeit von spezialisierter, kostspieliger

Umschlaginfrastruktur überwinden können. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie von

Aduro wurde entwickelt, um diese Einschränkungen zu überwinden, indem sie eine

gezielte molekulare Umwandlung unter moderaten Bedingungen ermöglicht. Auf diese

Weise entstehen potenziell transportfertige Rohöle und Zwischenprodukte, die die

vorteilhaften Raffinierungseigenschaften paraffinischer Ausgangsmaterialien

beibehalten und gleichzeitig die Abhängigkeit von beheizten Transportwegen und

spezialisierter Abnahmeinfrastruktur verringern.

?Der Forschungsansatz von Aduro basiert darauf zu verstehen, wie zentrale

Reaktionswege auf verschiedene Kohlenwasserstoffsysteme angewendet werden

können", so Marcus Trygstad, leitender Wissenschaftler bei Aduro.?Unsere Arbeit

mit paraffinischen Rohölen baut auf unseren bisherigen Errungenschaften bei der

Bitumenveredelung und dem chemischen Recycling von Kunststoffabfällen auf. Durch

Laboruntersuchungen an mehreren wachsreichen Proben konnten wir bestätigen, dass

die Hydrochemolytic(TM)-Technologie auf langkettige paraffinische Strukturen

angewandt werden kann, was neue Wege zur Verbesserung sowohl der Handhabung als

auch des Marktzugangs eröffnet."

?Bei Aduro treiben wir die Weiterentwicklung unserer Hydrochemolytic(TM)-

Technologieplattform durch gezielte Anwendungen voran, die sich mit den

tatsächlichen globalen Herausforderungen im Energie- und Werkstoffsektor

befassen", so Ofer Vicus, Vorstandsvorsitzender von Aduro.?Paraffinische Rohöle

werden in großem Umfang gefördert und sind an sich wertvoll, doch wird ihr

volles Potenzial oft durch übermäßige Anforderungen an die Handhabung und

Verarbeitung eingeschränkt. Diese Erweiterung stellt einen konkreten Schritt

dar, um die Relevanz unserer Technologie und ihre Anwendungsmöglichkeiten

entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Bereich der Kohlenwasserstoffe zu

erweitern. Jede neue Anwendung, die wir validieren, stärkt die Position von HCT

als Plattformtechnologie, erhöht unseren Mehrwert und erweitert die Palette

potenzieller Märkte und Partner, die wir im Laufe der Zeit erschließen können."

Die Ausweitung auf paraffinische Rohöle spiegelt die fortgesetzte Expansion von

HCT in benachbarte Kohlenwasserstoffmärkte wider, in denen sich erhebliche

Geschäftsmöglichkeiten bieten, da die Molekülstruktur sowohl die

Transportökonomie als auch den Zugang zu Raffineriewerten bestimmt. Im Gegensatz

zu asphaltenhaltigen Bitumensystemen bringen paraffinische Rohöle

Einschränkungen mit sich, die sich auf die Kapitalintensität des

Produktionswachstums und die Anzahl der Raffinerien auswirken, die diese Öle

verarbeiten können. Aduro konzentriert sich darauf, diese Einschränkungen durch

selektive molekulare Umwandlung in Formen zu überwinden, die sich besser

transportieren lassen und mit Raffinerieprozessen kompatibel sind. Dies könnte

erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen haben, indem sowohl die Kosten gesenkt

als auch der Wert gesteigert wird - und zwar durch die Verbesserung sowohl der

Eigenschaften paraffinischer Rohöle als auch ihres Marktzugangs.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter, wasserbasierter

Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung

von Schweröl und Bitumen in leichtere, höherwertige Öle sowie die Aufbereitung

erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien.

Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten

Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen

und zu relativ niedrigen Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen

bahnbrechenden Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21.

Jahrhundert umwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und

zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend?zukunftsgerichtete Aussagen")

im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze,

einschließlich des US-amerikanischen?Private Securities Litigation Reform Act"

von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter

anderem Aussagen bezüglich der Einreichung, der weiteren Bearbeitung und des

endgültigen Ausgangs der Patentanmeldung des Unternehmens zur teilweisen

Fortführung sowie jeglichen daraus resultierenden Schutzes geistigen Eigentums;

die Anwendbarkeit der Hydrochemolytic(TM)-Technologie (HCT) auf paraffinische

Rohöle auf der Grundlage von Laborversuchen; die Interpretation der

Laborergebnisse und deren Relevanz für künftige Entwicklungsaktivitäten; das

Potenzial für eine teilweise Aufbereitung paraffinischer Rohöle zur Verbesserung

der Transportfähigkeit, Handhabung und Raffineriekompatibilität; die erwarteten

Vorteile einer solchen Aufbereitung, einschließlich einer geringeren

Abhängigkeit von beheizter Infrastruktur und eines verbesserten Zugangs zu

höherwertigen Produktwegen; die Skalierbarkeit, technische Machbarkeit und

wirtschaftliche Tragfähigkeit der Anwendung von HCT auf paraffinische Rohöle;

sowie die umfassenderen Forschungs- und Entwicklungs-, Pilotanlagen-,

Demonstrationsanlagen- und Kommerzialisierungsprogramme des Unternehmens und den

Zeitplan, die Abfolge und den Erfolg dieser Programme.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen

der Unternehmensleitung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die

Übertragbarkeit von Ergebnissen im Labormaßstab auf verschiedene paraffinische

Rohöl-Einsatzstoffe und auf größere Maßstäbe; die Annahme, dass die Leistung im

Labormaßstab auf die zukünftige Leistung im Pilot oder kommerziellen Maßstab

hindeuten könnte; die weitere Entwicklung und Leistungsfähigkeit von HCT; die

Fähigkeit, die Forschung in die Pilot, Demonstrations- und kommerzielle Phase

voranzutreiben; die Verfügbarkeit der erforderlichen ingenieurtechnischen,

technischen und finanziellen Ressourcen zur Unterstützung von Skalierungs- und

Entwicklungsaktivitäten; das Potenzial für die Integration der Technologie des

Unternehmens in bestehende Energie- und Raffinerieinfrastrukturen zu

wirtschaftlich angemessenen Bedingungen; sowie das Vorhandensein einer

Marktnachfrage nach Lösungen, die die Handhabung und Aufbereitung von

paraffinischen Rohölen verbessern, ohne auf spezialisierte oder beheizte

Logistikinfrastrukturen angewiesen zu sein.

Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu

führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich

oder implizit genannten abweichen, darunter unter anderem: das Risiko, dass

Ergebnisse aus Laborversuchen nicht auf Pilot-, Demonstrations- oder

kommerziellen Maßstäben reproduziert werden können; Herausforderungen bei der

Skalierung der Technologie oder ihrer Optimierung für Anwendungen mit

paraffinischem Rohöl; die Notwendigkeit zusätzlicher Tests und Validierungen

über ein breiteres Spektrum an Ausgangsmaterialien und Betriebsbedingungen

hinweg; Unsicherheiten hinsichtlich Prozessausbeuten, Leistung, Kostenstruktur,

Betriebsbedingungen und wirtschaftlicher Rentabilität im größeren Maßstab;

Veränderungen der Marktbedingungen, einschließlich Preisunterschieden bei Rohöl

und infrastruktureller Einschränkungen; Wettbewerb durch alternative

Aufbereitungs- oder Verarbeitungstechnologien; die Verfügbarkeit von Kapital zur

Unterstützung der weiteren Entwicklung; die Fähigkeit, den Schutz des geistigen

Eigentums zu sichern oder die Handlungsfreiheit zu wahren; regulatorische und

genehmigungsrechtliche Herausforderungen; Umwelt-, Gesundheits- und

Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit der Skalierung oder Kommerzialisierung;

sowie die Fähigkeit des Unternehmens, seine Entwicklungs- und

Kommerzialisierungspläne umzusetzen. Weitere Risiken und Ungewissheiten sind in

den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens beschrieben, die

unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) und www.sec.gov

(http://www.sec.gov/) verfügbar sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsorientierte

Aussagen zu verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das

Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren

oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse

oder aus anderen Gründen.

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