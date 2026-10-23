GNW-News: Aduro Clean Technologies wird bis Ende 2026 auf fünf Branchen- und Investorenkonferenzen vertreten sein
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^LONDON, Ontario, Oct. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR216&utm_
medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT)
(FSE: 9D5), ein Cleantech-Unternehmen, das mithilfe chemischer Prozesse
minderwertige Einsatzstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare
Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, gab heute seine Teilnahme
an fünf Branchen- und Investorenkonferenzen im Zeitraum von Oktober bis Dezember
2026 bekannt.
Highlights
* Gespräche mit institutionellen Investoren: CEO Ofer Vicus wird beim 15th
Annual ROTH Deer Valley Event (9.-12. Dezember, Park City, Utah)
institutionelle Investoren treffen und über den Betrieb der NGP-Pilotanlage,
die technischen Planungs- und Beschaffungsarbeiten in der Frühphase des
FOAK-Projekts, Fortschritte bei der Weiterentwicklung der Hydrochemolytic(TM)-
Technologie (HCT) zur Aufbereitung von Rohölen mit logistischen
Herausforderungen, die Geschäftsanbahnung sowie die Finanzlage des
Unternehmens informieren.
* Geschäftliche Kontakte in Europa: Chief Revenue Officer Eric Appelman nimmt
an einer Podiumsdiskussion beim Sustainable Packaging Summit (10.-12.
November, Utrecht) teil und hält einen Vortrag auf der AMI-Konferenz
Flexible Packaging Innovation and Recycling (24.-25. November, Wien). Dabei
tauscht er sich mit Markeninhabern, Verpackungsherstellern,
Recyclingunternehmen und nachgelagerten Anwendern der Petrochemie über
kreislauffähige Rohstoffe aus.
* Kapitalmarkt- und Politikdialog in Kanada: Abe Dyck, Head of Corporate
Development and Investor Relations, besucht die RCC Retail Sustainability
Conference (27.-28. Oktober, Toronto) sowie den Investment Summit for
Circular Plastics und den CPP Partner Summit des Canada Plastics Pact
(25.-26. November, Toronto). Dort tauscht er sich mit Branchenvertretern,
Investoren und politischen Entscheidungsträgern über die erweiterte
Herstellerverantwortung (Extended Producer Responsibility, EPR), Vorgaben
zum Rezyklatanteil, Investitionen in eine Kreislaufwirtschaft für
Kunststoffe und die Zusammenarbeit innerhalb der Branche aus.
Vertreter von Aduro werden an Präsentationen, Podiumsdiskussionen und Gesprächen
mit Branchenvertretern und institutionellen Investoren teilnehmen. Die
Veranstaltungen bieten Gelegenheit, über die Fortschritte bei der
Weiterentwicklung der Hydrochemolytic(TM)-Technologie (HCT) für das Recycling von
Kunststoffabfällen und die Aufbereitung von Rohölen mit logistischen
Herausforderungen sowie über die weitergehenden Kommerzialisierungsaktivitäten
des Unternehmens zu sprechen. Weitere Themen sind der Betrieb der NGP-
Pilotanlage, die Entwicklung des FOAK-Projekts und Möglichkeiten für
strategische und kommerzielle Kooperationen.
RCC Retail Sustainability Conference 2026
Datum: 27.-28. Oktober 2026
Ort: Toronto, Ontario
Teilnehmer: Abe Dyck, Head of Corporate Development and Investor Relations -
Teilnehmer
Website: https://rccretailsustainability.ca/agenda/
Die vom Retail Council of Canada (RCC) organisierte Retail Sustainability
Conference 2026 bringt Einzelhändler, Verpackungshersteller,
Recyclingunternehmen, Technologieanbieter und politische Entscheidungsträger
zusammen, um sich mit Nachhaltigkeitsherausforderungen im kanadischen
Einzelhandel auseinanderzusetzen. Das Programm behandelt Vorgaben zum
Rezyklatanteil, die erweiterte Herstellerverantwortung (Extended Producer
Responsibility, EPR) und die Entwicklung von Märkten für recycelte Materialien.
Dazu gehört auch ein Workshop, der gemeinsam mit Environment and Climate Change
Canada und der Association of Plastic Recyclers entwickelt wurde. Abe Dyck wird
Aduro auf der Konferenz vertreten und sich mit Branchenvertretern über sich
wandelnde politische Rahmenbedingungen, die potenzielle Rolle des chemischen
Recyclings und Möglichkeiten zur Zusammenarbeit entlang der
Verpackungswertschöpfungskette austauschen.
Sustainable Packaging Summit 2026
Datum: 10.-12. November 2026
Ort: Beatrix Theatre, Jaarbeurs Event & Exhibition Centre, Utrecht,
Niederlande
Teilnehmer: Eric Appelman, Chief Revenue Officer - Podiumsdiskussion
Website: https://www.packagingsummit.earth/
Der von Packaging Europe organisierte Sustainable Packaging Summit 2026 bringt
internationale Marken, Verpackungshersteller, Recyclingunternehmen,
Technologieentwickler und politische Entscheidungsträger zusammen, um die
Herausforderungen bei der Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft im
Verpackungsbereich zu erörtern. Eric Appelman nimmt an einer Podiumsdiskussion
teil, in der die Rolle des fortschrittlichen chemischen Recyclings bei der
Umwandlung schwer recycelbarer Kunststoffabfälle in kreislauffähige Rohstoffe
beleuchtet wird. Seine Teilnahme rückt die Hydrochemolytic(TM)-Technologie (HCT),
ergänzende Recyclingverfahren sowie die technischen und wirtschaftlichen
Voraussetzungen für die Integration kreislauffähiger Rohstoffe in nachgelagerte
petrochemische Anwendungen in den Fokus.
Flexible Packaging Innovation and Recycling 2026
Datum: 24.-25. November 2026
Ort: NH Danube City, Wien, Österreich
Teilnehmer: Eric Appelman, Chief Revenue Officer - Referent
Website: https://www.ami-events.com/event/73ddb33e-e698-
4982-9d6d-93e6712b65c3
Die von AMI organisierte Konferenz Flexible Packaging Innovation and Recycling
2026 befasst sich mit Entwicklungen im Design flexibler Verpackungen,
Recyclingtechnologien, regulatorischen Anforderungen und Märkten für Materialien
mit Rezyklatanteil. Eric Appelman hält in der Session?Advanced Recycling Routes
for Flexible Films" einen Vortrag mit dem Titel?Circularity in plastic
packaging: combining multiple technologies for an affordable solution". In
seinem Vortrag vergleicht er recyclinggerechtes Design, mechanisches Recycling
und chemisches Recycling. Dabei untersucht er, wie sich durch das Zusammenspiel
verschiedener Technologien die Kreislauffähigkeit verbessern lässt, ohne die
Wettbewerbsfähigkeit bei den Kosten zu beeinträchtigen. Auch die potenzielle
Rolle der Hydrochemolytic(TM)-Technologie (HCT) wird beleuchtet.
Investment Summit for Circular Plastics 2026 & CPP Partner Summit
Datum: 25.-26. November 2026
Ort: SixtyEight at ScotiaPlaza, Toronto, Ontario
Teilnehmer: Abe Dyck, Head of Corporate Development and Investor Relations -
Teilnehmer
Website: https://plasticspact.ca/investmentsummitforcircularplastics/
https://plasticspact.ca/partnersummit/
Der vom Canada Plastics Pact (CPP) organisierte Investment Summit for Circular
Plastics 2026 bringt Investoren, Kreditgeber, Branchenvertreter und politische
Entscheidungsträger zusammen, um Investitionsmöglichkeiten in Kanadas
Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe zu erörtern. Das Programm umfasst neue
Studien zu Investitionsmöglichkeiten, Risiko-Rendite-Profilen und
Infrastrukturbedarf sowie Diskussionen über Projektfinanzierung, die
Kommerzialisierung von Technologien und die Marktentwicklung. Abe Dyck wird
Aduro auf der Veranstaltung vertreten und mit Investoren und potenziellen
strategischen Partnern über Finanzierungs- und
Geschäftsentwicklungsmöglichkeiten im Bereich des fortschrittlichen chemischen
Recyclings sprechen. Am 26. November nimmt Abe Dyck außerdem am CPP Partner
Summit teil, einem Forum für Partner, das der Stärkung der
branchenübergreifenden Zusammenarbeit und der Festlegung gemeinsamer Prioritäten
für die Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe im Jahr 2027
und darüber hinaus dient.
15th Annual ROTH Deer Valley Event
Datum: 9.-12. Dezember 2026
Ort: Montage Deer Valley, Park City, Utah, USA
Teilnehmer: Ofer Vicus, Chief Executive Officer
Website: https://www.meetmax.com/sched/event_139387/conference_home.html
Das 15th Annual ROTH Deer Valley Event bringt institutionelle Investoren und
Führungsteams von Unternehmen zu Gesprächen und Networking-Gelegenheiten
zusammen. CEO Ofer Vicus wird Aduro auf der Veranstaltung vertreten und
institutionelle Investoren treffen, um über die laufenden Betriebskampagnen der
NGP-Pilotanlage, die technischen Planungs- und Beschaffungsarbeiten in der
frühen Phase des FOAK-Projekts, Fortschritte bei der Weiterentwicklung der HCT
zur Aufbereitung von Rohölen mit logistischen Herausforderungen, die
Geschäftsanbahnung sowie die Finanzlage des Unternehmens zu informieren. Die
Teilnahme unterstützt den kontinuierlichen Austausch mit institutionellen
Investoren, während Aduro seine Aktivitäten zur Skalierung und
Kommerzialisierung seiner Technologien vorantreibt.
Vertreter von Aduro stehen während dieser Veranstaltungen für Gespräche zur
Verfügung. Investoren und Branchenvertreter, die mit dem Unternehmen in Kontakt
treten möchten, werden gebeten, unter ir@adurocleantech.com
(mailto:ir@adurocleantech.com) einen Gesprächstermin zu vereinbaren.
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien zur
chemischen Wiederverwertung von Kunststoffabfällen, zur Umwandlung von Schweröl
und Bitumen in leichtere und wertvollere Ölprodukte sowie zur Veredelung
erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien.
Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens nutzt Wasser als wichtigstes
Prozessmedium in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen
Temperaturen und zu relativ niedrigen Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um
einen bahnbrechenden Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das
21. Jahrhundert umwandelt.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Corporate Development and Investor Relations
ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)
+1 226 784 8889
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der
geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem
Aussagen zur geplanten Teilnahme von Aduro an Branchen- und
Investorenkonferenzen zwischen Oktober und Dezember 2026, zu geplanten
Präsentationen, Podiumsdiskussionen, Investorengesprächen und zum erwarteten
Austausch mit Branchenvertretern. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen außerdem
Aussagen zum Betrieb der NGP-Pilotanlage, zu den technischen Planungs- und
Beschaffungsarbeiten in der frühen Phase des FOAK-Projekts, zur Entwicklung des
FOAK-Projekts, zu Kommerzialisierungsaktivitäten und zur Weiterentwicklung der
Hydrochemolytic(TM)-Technologie (HCT) für das Recycling von Kunststoffabfällen und
die Aufbereitung von Rohölen mit logistischen Herausforderungen.
Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen des
Managements und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können,
dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Dazu zählen
Änderungen bei Konferenzterminen oder der Teilnahme, Marktbedingungen, das
Interesse von Investoren, der Austausch mit Branchenvertretern, die Fähigkeit
des Unternehmens, seine Technologieentwicklungs- und Kommerzialisierungspläne
umzusetzen, Fortschritte beim Betrieb der NGP-Pilotanlage, die Weiterentwicklung
des FOAK-Projekts, die technische Leistungsfähigkeit und Skalierbarkeit von HCT-
Anwendungen sowie weitere Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens
beschrieben sind, die über SEDAR+ unter www.sedarplus.ca
(http://www.sedarplus.ca/) und über SEC EDGAR unter www.sec.gov
(http://www.sec.gov/) verfügbar sind.
Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht nach geltendem Recht
erforderlich ist.
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/31eb740e-8c2b-4d45-acd5-
1870c4d3b978
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