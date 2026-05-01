GNW-News: Aduro ernennt Branchenveteran zur Förderung von Anwendungen im Erdölbereich
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^LONDON, Ontario, May 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR193&utm_
medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)
(FSE: 9D5), ein Clean-Tech-Unternehmen, das die Kraft der Chemie nutzt, um
minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle
in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat heute die Ernennung von
Scott Smith, M.A.Sc., P.Eng. (https://www.linkedin.com/in/r-s-smith/), zum
Programmdirektor für Petroleum Technology Solutions bekannt gegeben. Scott Smith
wird die Erdölanwendungen des Unternehmens vorantreiben und die technische
Entwicklung von Lösungen auf Basis der Hydrochemolytic(TM)-Technologie (HCT) zur
Aufbereitung von Bitumen und paraffinischem Rohöl unterstützen.
Die Ernennung folgt auf den Abschluss von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten,
durch die die Anwendung der HCT-Technologie auf paraffinische und wachsartige
Rohöle ausgeweitet wurde. Damit werden die Erdölaktivitäten des Unternehmens
über den bisherigen Schwerpunkt auf Bitumen hinaus erweitert und die Bewertung
neuer potenzieller kommerzieller und branchenrelevanter Anwendungen unterstützt.
Wichtigste Highlights
* Hochrangige Ernennung in der Branche. Scott Smith kommt mit mehr als 25
Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Prozess- und Energietechnologien zu
Aduro, darunter 17 Jahre bei Cenovus Energy, wo er zuletzt ein
unternehmensweites Innovationsportfolio für den Upstream- und Downstream-
Bereich leitete.
* Im Einklang mit dem jüngsten technischen Meilenstein. Baut auf den jüngsten
technischen Meilensteinen im Zusammenhang mit der Einreichung von Aduros
Teilfortsetzungsanmeldung (CIP) auf, darunter die Charakterisierung der
Ausgangsstoffe, Produktanalysen und Tests durch unabhängige Dritte, die die
Anwendbarkeit von HCT über die Bitumenveredelung hinaus auch auf paraffin-
und wachsartige Rohöle nachgewiesen haben.
* Aufgabenbereich. Scott Smith wird sich auf die Anwendung von HCT bei der
Aufbereitung von paraffinischem Rohöl und Bitumen konzentrieren,
einschließlich der Erarbeitung möglicher Ansätze zur Technologieintegration
an bestehenden Standorten, und dabei Pilotprojekte leiten, die eine
lokalisierte Skalierung unterstützen.
* Plattformkontext. Die Anwendungen im Erdölbereich schreiten parallel zu den
anderen Kernprogrammen von Aduro voran, darunter das chemische Recycling von
Kunststoffabfällen, die Skalierung der Pilotanlage für den Next Generation
Process (NGP) und die Entwicklung der weltweit ersten (FOAK)
Industrieanlage.
Scott Smith bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Industrie-
und Energietechnologien mit, wobei sein Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung
von Prozessen von der frühen Forschungsphase bis hin zu Pilot- und
Demonstrationsprojekten liegt. Er war 17 Jahre lang bei Cenovus Energy in
Positionen mit zunehmender Verantwortung tätig, zuletzt als Senior Manager für
Betriebsinnovation, wo er ein unternehmensweites Innovationsportfolio für den
Upstream- und Downstream-Bereich leitete. Zu seinen Erfahrungen gehört die
technische Leitung im Bereich der Teilveredelungstechnologien, wo er
multidisziplinäre Pilot- und Demonstrationsprogramme leitete und die technische
sowie wirtschaftliche Bewertung neuer Verfahren unterstützte. Zu Beginn seiner
Karriere war er bei NOVA Chemicals in Funktionen tätig, die sich auf die
Prozessentwicklung im Bereich der Petrochemie konzentrierten, und ist als
Erfinder in mehreren Patenten genannt. Derzeit ist er Vizepräsident der Canadian
Crude Quality Technical Association (CCQTA) und als Ingenieur in Alberta
zugelassen.
Scott Smith tritt bei Aduro ein, während das Unternehmen sein Programm für
Erdölanwendungen weiter vorantreibt. Dabei schreitet die Bitumenveredelung durch
die Entwicklung von Durchflussverfahren und die Skalierung voran, während die
jüngsten Laborversuche die HCT-Technologie auf paraffinische Rohöle ausweiten.
In enger Zusammenarbeit mit Eric Appelman, Chief Revenue Officer, und
unterstützt von den Forschungs- und Entwicklungsteams von Aduro wird Scott Smith
die Entwicklungsaktivitäten für Anwendungen zur Aufbereitung von Bitumen und
paraffinischem Rohöl leiten und HCT dabei unterstützen, den Weg von der
Prozessbewertung und der Entwicklung im Pilotmaßstab hin zu kommerziell
relevanten Betriebsbedingungen, Überlegungen zur Integration in die Industrie
und möglichen Einsatzmöglichkeiten innerhalb der bestehenden Erdölinfrastruktur
zu beschreiten.
Aufgrund seiner umfassenden Branchenerfahrung in den Bereichen Rohölveredelung,
Pilotbetriebe und Innovationsumsetzung wird Scott Smith Pilotprojekte leiten und
dabei helfen, die technischen und wirtschaftlichen Grundlagen für künftige
Skalierungsmaßnahmen zu schaffen. Zu seinen Aufgaben gehört auch die
Zusammenarbeit entlang der gesamten Erdöl-Wertschöpfungskette, wobei er
gemeinsam mit Produzenten, Raffinerien und Midstream-Betreibern prüfen wird, wie
sich HCT an die sich wandelnden betrieblichen Anforderungen,
Raffineriebedingungen und Marktanforderungen anpassen lässt. Mit diesen
Aktivitäten will Aduro die Kommerzialisierungsplanung und die
Marktentwicklungsmöglichkeiten für HCT in Erdölanwendungen weiter vorantreiben.
?Scott Smith bringt eine Kombination aus fundiertem Fachwissen und
Branchenerfahrung mit, die genau auf die nächste Phase unserer Anwendungen im
Erdölbereich zugeschnitten ist", so Ofer Vicus, Geschäftsführer von Aduro.?Dank
der jüngsten Fortschritte bei der Ausweitung des HCT-Verfahrens auf
paraffinisches Rohöl sowie der laufenden Arbeiten zur Bitumenveredelung gehen
unsere Aktivitäten im Erdölbereich nun in strukturierte Pilotprogramme über.
Scott Smiths Erfahrung in der Veredelung von Schweröl und der Leitung
multidisziplinärer Entwicklungsprojekte wird die laufenden Fortschritte unserer
Forschungs- und Ingenieurteams hervorragend ergänzen. Diese zielen darauf ab,
die Technologie in realen Systemen anzuwenden, Integrationsansätze zu definieren
und Pilotprojekte durchzuführen, die den Ausbau zu Demonstrationsanlagen und
eine mögliche zukünftige kommerzielle Integration in die Industrie
unterstützen."
?Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie bietet einen einzigartigen Ansatz zur
Aufbereitung von Erdölströmen, insbesondere durch ihre Fähigkeit, bei
niedrigeren Temperaturen mit selektiver Chemie zu arbeiten, wodurch die
gewünschten Produkteigenschaften erhalten bleiben", so Scott Smith.?Das
eröffnet echte Chancen, neu darüber nachzudenken, wie paraffinreiches Rohöl und
Bitumen verarbeitet und in bestehende Wertschöpfungsketten integriert werden
können. Die Priorität liegt nun darauf, die aktuellen Arbeiten in Daten im
Pilotmaßstab umzusetzen und die Leistung unter für die Industrie wichtigen
Bedingungen nachzuweisen, während gleichzeitig Anwendungen entwickelt werden,
die in großem Maßstab eingesetzt werden können. Ich freue mich darauf, diese
Arbeit gemeinsam mit Partnern voranzutreiben, um zu evaluieren, wie sich HCT in
bestehende Produktions-, Transport- und Verarbeitungsprozesse einfügen lässt und
sein kommerzielles Potenzial erschließen kann."
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um
Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in
leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe
oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des
Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen
Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser
bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21.
Jahrhundert um.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Business Development and Investor Relations
ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)
+1 226 784 8889
KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/)
Jack Perkins, Senior Vice President
aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und
zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen und US-
amerikanischen Wertpapiergesetze, darunter unter anderem Aussagen zu den
erwarteten Beiträgen von Scott Smith zum Unternehmen, zur Weiterentwicklung und
zum Ausbau der Hydrochemolytic(TM)-Technologie (HCT) in Erdölanwendungen,
einschließlich der Aufbereitung von paraffinischem Rohöl und Bitumen, zum
Fortschritt dieser Anwendungen von der Validierung im Labor- und Pilotmaßstab
hin zu Pilot- und Demonstrationsprojekten, die Fähigkeit des Unternehmens,
potenzielle Prozesskonfigurationen zu definieren, Testkampagnen im Pilotmaßstab
durchzuführen und potenzielle Wege zur Skalierung zu bewerten, die Bewertung
potenzieller Integrationswege mit Produzenten, Raffinerien und Midstream-
Betreibern sowie das Potenzial für zukünftige kommerzielle Anwendungen von HCT
auf den Erdölmärkten.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen
und Annahmen der Unternehmensleitung, einschließlich Annahmen hinsichtlich der
weiteren Entwicklung und Leistungsfähigkeit der Technologie des Unternehmens,
die erfolgreiche Durchführung von Pilot- und Demonstrationsprogrammen, die
Verfügbarkeit von technischem Personal, Partnern, Einrichtungen, Ressourcen und
Infrastruktur zur Unterstützung der Entwicklungsaktivitäten, die Fähigkeit, mit
Branchenakteuren zusammenzuarbeiten, um Integrations- und potenzielle
Kommerzialisierungswege zu evaluieren, die Fähigkeit des Unternehmens, Schutz
für sein geistiges Eigentum zu erlangen und aufrechtzuerhalten (unter anderem
durch Patentanmeldungen), sowie die Stabilität der regulatorischen und
marktbezogenen Rahmenbedingungen, die die Einführung der Technologie
unterstützen.
Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, darunter
unter anderem: das Risiko, dass technische Ergebnisse im Labor-, Versuchs- oder
Pilotmaßstab nicht im Demonstrations- oder kommerziellen Maßstab reproduziert
werden können, Herausforderungen bei der Skalierung der Technologie oder der
Festlegung praktikabler Prozesskonfigurationen oder Integrationsansätze für
Anwendungen in der Erdölindustrie, Verzögerungen oder Schwierigkeiten bei der
Durchführung von Pilot- oder Demonstrationsprogrammen, die Verfügbarkeit und
Bereitschaft von Industriepartnern, an Tests, Integrationsbewertungen oder
potenziellen Kommerzialisierungsaktivitäten teilzunehmen, Änderungen der
rechtlichen Rahmenbedingungen oder der Marktbedingungen sowie die Fähigkeit des
Unternehmens, ausreichende Finanzmittel und Ressourcen zur Weiterführung seiner
Entwicklungsprogramme zu sichern. Weitere Risiken und Ungewissheiten sind in den
öffentlichen Unterlagen des Unternehmens beschrieben, die unter www.sedarplus.ca
(http://www.sedarplus.ca/) und www.sec.gov (http://www.sec.gov/) verfügbar sind.
Die tatsächlichen Ergebnisse können von den in diesen zukunftsgerichteten
Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen erheblich
abweichen. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf
zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Sofern nicht gesetzlich
vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund
neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fb410f38-d15b-47ce-ae5f-
796d4d43caf9
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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|KO
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