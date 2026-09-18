GNW-News: Aduro gehört zu den 10 Unternehmen, die eingeladen wurden, im Rahmen des "PepsiCo Sustainability Innovation Hub 2026" eine Präsentation zu halten
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^LONDON, Ontario, Sept. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR212&utm_
medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT)
(FSE: 9D5), ein Clean-Tech-Unternehmen, das mithilfe chemischer Verfahren
geringwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle
in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, hat heute bekannt gegeben, dass
es eingeladen wurde, bei der zweiten Ausgabe des?PepsiCo Sustainability
Innovation Hub" zu präsentieren, die am 23. September 2026 im Hábitat CDMX in
Mexiko-Stadt stattfindet.
Eckpunkte
* Aduro ist eines von zehn Unternehmen, die zur Teilnahme an der zweiten
Ausgabe des?PepsiCo Sustainability Innovation Hub" am 23. September 2026 im
Hábitat CDMX in Mexiko-Stadt eingeladen wurden.
* Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit zum direkten Austausch mit PepsiCo-
Teams aus Lateinamerika und dem gesamten globalen Unternehmen, darunter aus
den Bereichen Nachhaltigkeit, Verpackung, Innovation sowie den damit
verbundenen technischen und betriebswirtschaftlichen Funktionen.
* Eric Appelman, Chief Revenue Officer, wird die Hydrochemolytic(TM)-Technologie
(?HCT") als chemischen Recyclingweg für komplexe, polyolefinreiche flexible
Folien und mehrschichtige Kunststoffverpackungen vorstellen - Produktformen,
die mit etablierten Recyclingverfahren nur begrenzt kompatibel sind.
* Die Teilnehmer werden gebeten, sich mit einer konkret definierten
Herausforderung von PepsiCo auseinanderzusetzen und die vorgeschlagene
Lösung, den potenziellen Nutzen, die Wirtschaftlichkeit, die Skalierbarkeit
sowie mögliche Bereiche für weitere Untersuchungen darzulegen.
* In der Präsentation wird auf die laufenden Arbeiten von Aduro in
Zusammenarbeit mit ECOCE in Mexiko eingegangen, in deren Rahmen
repräsentative flexible und mehrschichtige Kunststoff-Ausgangsmaterialien
untersucht werden. Das Programm befindet sich derzeit in der Phase der HCT-
Tests im Labormaßstab; sollten die Ergebnisse eine Fortsetzung
rechtfertigen, werden anschließend Tests in der Pilotanlage des Unternehmens
für den?Next Generation Process" (?NGP") durchgeführt.
* Die technologische Entwicklung in der NGP-Pilotanlage von Aduro in Kanada
schreitet weiter voran, wobei die Betriebsdaten in die Planung der
geplanten, ersten ihrer Art (?FOAK") Industrieanlage mit einer Kapazität von
10.000 metrischen Tonnen pro Jahr am Standort Chemelot in den Niederlanden
einfließen.
Der Innovation Hub ermöglicht externen Innovatoren die direkte Zusammenarbeit
mit PepsiCo-Teams aus Lateinamerika und dem gesamten globalen Unternehmen,
einschließlich der Bereiche Nachhaltigkeit, Verpackung, Innovation sowie der
damit verbundenen technischen und betriebswirtschaftlichen Funktionen. Die
Veranstaltung bietet den Teams von PepsiCo die Gelegenheit, sich über neue
Technologien zu informieren, sich mit Innovatoren auszutauschen und Ansätze zu
erörtern, die für die Verpackungsbranche und andere Herausforderungen im Bereich
der Nachhaltigkeit relevant sind.
Eric Appelman, Chief Revenue Officer von Aduro, wird HCT als chemische
Recyclinglösung für polyolefinreiche Kunststoffabfälle vorstellen. Das HCT-
Verfahren wird entwickelt, um Polyethylen und Polypropylen in Kohlenwasserstoff-
Zwischenprodukte umzuwandeln, die wieder in die Kunststoff-Wertschöpfungskette
zurückgeführt werden können, und um das Spektrum der für das chemische Recycling
geeigneten gemischten Abfallströme zu erweitern.
Im Rahmen dieses breiter gefassten Anwendungsbereichs wird sich der Vortrag auf
flexible Folien, mehrschichtige Kunststoffverpackungen und andere komplexe,
polyolefinreiche Materialströme konzentrieren. Diese Formate werden durch die
Kombination verschiedener Materialien entwickelt, um Eigenschaften wie
Barrierewirkung, Festigkeit, Siegelfähigkeit und Produktschutz zu gewährleisten.
Am Ende der Lebensdauer können jedoch fest miteinander verbundene Schichten und
nicht miteinander verträgliche Materialien die Trennung und das herkömmliche
mechanische Recycling erschweren, was sich auf die Prozesseffizienz und die
Qualität des Recyclingmaterials auswirkt.
Aduro wird seine laufende Zusammenarbeit mit ECOCE in Mexiko als technischen
Hintergrund für seine Erörterung flexibler und mehrschichtiger
Kunststoffverpackungen heranziehen. ECOCE ist ein Verband für die Sammlung und
das Recycling von Verpackungen, zu dessen Mitgliedern auch PepsiCo zählt. Im
Rahmen des Aduro-ECOCE-Programms werden repräsentative flexible und
mehrschichtige Kunststoff-Ausgangsmaterialien durch HCT-Tests im Labormaßstab
untersucht; sollten die Ergebnisse eine Fortsetzung rechtfertigen, folgen
anschließende Tests in der NGP-Pilotanlage.
Im Rahmen des Innovation Hub-Formats sind die Teilnehmer aufgefordert, sich mit
einer konkret definierten Herausforderung von PepsiCo auseinanderzusetzen und
die vorgeschlagene Lösung sowie deren potenziellen Nutzen, Wirtschaftlichkeit,
Skalierbarkeit und mögliche Bereiche für weitere Untersuchungen vorzustellen.
Aduro wird dieses Rahmenkonzept nutzen, um darzulegen, wie sich sein laufendes
HCT-Entwicklungsprogramm auf polyolefinreiche Verpackungsströme anwenden lässt,
einschließlich der technischen Überlegungen zur Verarbeitung dieser Materialien
und zur Skalierung der Technologie hin zur industriellen Anwendung. Jede
künftige Zusammenarbeit zwischen Aduro und PepsiCo würde einer gesonderten
Prüfung, Entscheidungsfindung und Vereinbarung zwischen den Parteien
unterliegen.
Aduro treibt die HCT-Technologie über seine NGP-Pilotanlage in Kanada voran,
wobei die Betriebsdaten in die Planung und Entwicklung der geplanten, ersten
ihrer Art (?FOAK") Anlage mit einer Jahreskapazität von 10.000 metrischen Tonnen
am Standort Chemelot in den Niederlanden einfließen.
Die Teilnahme am Innovation Hub bietet Aduro die Gelegenheit, die laufenden
technischen Arbeiten zu komplexen Verpackungsströmen direkt mit einem wichtigen
Akteur der globalen Verpackungswertschöpfungskette zu erörtern. Diese Gespräche
können Einblicke aus der Industrie in technische und wirtschaftliche
Anforderungen liefern, die als Grundlage für die weitere Entwicklung und
Vermarktung von HCT dienen.
?Der Wert des Innovation Hub liegt in der Möglichkeit, gemeinsam mit den Teams
von PepsiCo direkt an einer konkret definierten Verpackungsherausforderung zu
arbeiten", so Eric Appelman, Chief Revenue Officer von Aduro.?HCT wird
entwickelt, um ein breites Spektrum an polyolefinreichen Kunststoffabfällen zu
verarbeiten, und diese Veranstaltung ermöglicht es uns, gemeinsam mit einem
wichtigen Akteur der globalen Verpackungswertschöpfungskette zu erörtern, wie
diese Technologie auf komplexe flexible und mehrschichtige Verpackungen
angewendet werden könnte. Unsere Zusammenarbeit mit ECOCE liefert relevante
technische Einblicke anhand repräsentativer Abfallströme aus Mexiko. Die
Zusammenführung dieser Perspektiven hilft uns, die für die Industrie wichtigen
technischen und kommerziellen Anforderungen besser zu verstehen, während wir die
Entwicklung von HCT weiter vorantreiben."
?Die Weiterentwicklung von Lösungen für kreislaufwirtschaftliche Verpackungen
erfordert eine Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette sowie die
kontinuierliche Erforschung neuer Technologien", erklärt Carolina Vega, Senior
Managerin für Kreislaufwirtschaft, Verpackung und Recycling in Lateinamerika
bei PepsiCo (https://www.pepsico.com/pepsico-positive).?Das Sustainability
Innovation Hub bietet den Teams von PepsiCo die Möglichkeit, mit Innovatoren in
Kontakt zu treten, Perspektiven auszutauschen und mögliche Ansätze zur
Bewältigung der Herausforderungen im Bereich der Verpackungsnachhaltigkeit
besser zu verstehen. Wir schätzen die Beteiligung von Organisationen, die
vielfältige Ideen und technisches Fachwissen in diese Diskussionen einbringen."
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter, wasserbasierter
Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung
von Schweröl und Bitumen in leichtere, höherwertige Öle sowie die Aufbereitung
erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien.
Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als
wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen
Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt
geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um. Weitere
Informationen finden Sie unter www.adurocleantech.com
(http://www.adurocleantech.com/).
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Corporate Development/Investor Relations
ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)
+1 226 784 8889
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der
geltenden kanadischen Wertpapiergesetze sowie?zukunftsgerichtete Aussagen" im
Sinne der geltenden US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des US-
amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995.
Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter
anderem Aussagen zur geplanten Teilnahme von Aduro am?PepsiCo Sustainability
Innovation Hub 2026"; die erwarteten Ziele und potenziellen Vorteile der
Veranstaltung; die Präsentation der Hydrochemolytic(TM)-Technologie (?HCT") durch
das Unternehmen und deren potenzielle Anwendung bei flexiblen Folien und
mehrschichtigen Kunststoffverpackungen; die laufende Bewertung von flexiblen und
mehrschichtigen Kunststoff-Ausgangsmaterialien im Rahmen der Zusammenarbeit des
Unternehmens mit ECOCE; die potenzielle Weiterentwicklung repräsentativer
Verpackungsmaterialien im Rahmen des Labor- und Pilotentwicklungsprogramms des
Unternehmens; die Möglichkeit künftiger Gespräche oder einer sonstigen
Zusammenarbeit mit PepsiCo im Anschluss an separate Bewertungs- und
Entscheidungsprozesse; sowie die allgemeinen Aktivitäten des Unternehmens im
Bereich der Technologieentwicklung und -vermarktung.
Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf den aktuellen Erwartungen,
Schätzungen, Prognosen und Annahmen des Managements und unterliegen bekannten
und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, aufgrund derer die
tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den
ausdrücklich oder implizit genannten oder in Aussicht gestellten Ergebnissen
abweichen können. Zu diesen Risiken zählen unter anderem Änderungen hinsichtlich
des Zeitplans oder des Umfangs des Innovation Hub; die Möglichkeit, dass die
Beteiligung von Aduro nicht zu weiteren Kooperationen oder kommerziellen
Vereinbarungen mit PepsiCo führt; die Ergebnisse der technischen Bewertung von
flexiblen und mehrschichtigen Kunststoff-Ausgangsstoffen; Risiken im
Zusammenhang mit der Technologieentwicklung und der Skalierung; die Fähigkeit,
erforderliche geschäftliche, rohstoffbezogene und strategische Beziehungen
aufzubauen und aufrechtzuerhalten; Veränderungen der Markt-, regulatorischen
oder wirtschaftlichen Rahmenbedingungen; die Verfügbarkeit von Kapital; sowie
weitere Risiken, die in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens
beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca
(http://www.sedarplus.ca/) und bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and
Exchange Commission) unter www.sec.gov (http://www.sec.gov/) verfügbar sind.
Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete
Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit
haben. Aduro übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ed4b688e-151d-4366-
b096-db56458f80d2
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