GNW-News: Aduro gehört zu den 10 Unternehmen, die eingeladen wurden, im Rahmen des "PepsiCo Sustainability Innovation Hub 2026" eine Präsentation zu halten

18.09.26 03:47 Uhr

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^LONDON, Ontario, Sept. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR212&utm_

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medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT)

(FSE: 9D5), ein Clean-Tech-Unternehmen, das mithilfe chemischer Verfahren

geringwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle

in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, hat heute bekannt gegeben, dass

es eingeladen wurde, bei der zweiten Ausgabe des?PepsiCo Sustainability

Innovation Hub" zu präsentieren, die am 23. September 2026 im Hábitat CDMX in

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Mexiko-Stadt stattfindet.

Eckpunkte

* Aduro ist eines von zehn Unternehmen, die zur Teilnahme an der zweiten

Ausgabe des?PepsiCo Sustainability Innovation Hub" am 23. September 2026 im

Hábitat CDMX in Mexiko-Stadt eingeladen wurden.

* Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit zum direkten Austausch mit PepsiCo-

Teams aus Lateinamerika und dem gesamten globalen Unternehmen, darunter aus

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den Bereichen Nachhaltigkeit, Verpackung, Innovation sowie den damit

verbundenen technischen und betriebswirtschaftlichen Funktionen.

* Eric Appelman, Chief Revenue Officer, wird die Hydrochemolytic(TM)-Technologie

(?HCT") als chemischen Recyclingweg für komplexe, polyolefinreiche flexible

Folien und mehrschichtige Kunststoffverpackungen vorstellen - Produktformen,

die mit etablierten Recyclingverfahren nur begrenzt kompatibel sind.

* Die Teilnehmer werden gebeten, sich mit einer konkret definierten

Herausforderung von PepsiCo auseinanderzusetzen und die vorgeschlagene

Lösung, den potenziellen Nutzen, die Wirtschaftlichkeit, die Skalierbarkeit

sowie mögliche Bereiche für weitere Untersuchungen darzulegen.

* In der Präsentation wird auf die laufenden Arbeiten von Aduro in

Zusammenarbeit mit ECOCE in Mexiko eingegangen, in deren Rahmen

repräsentative flexible und mehrschichtige Kunststoff-Ausgangsmaterialien

untersucht werden. Das Programm befindet sich derzeit in der Phase der HCT-

Tests im Labormaßstab; sollten die Ergebnisse eine Fortsetzung

rechtfertigen, werden anschließend Tests in der Pilotanlage des Unternehmens

für den?Next Generation Process" (?NGP") durchgeführt.

* Die technologische Entwicklung in der NGP-Pilotanlage von Aduro in Kanada

schreitet weiter voran, wobei die Betriebsdaten in die Planung der

geplanten, ersten ihrer Art (?FOAK") Industrieanlage mit einer Kapazität von

10.000 metrischen Tonnen pro Jahr am Standort Chemelot in den Niederlanden

einfließen.

Der Innovation Hub ermöglicht externen Innovatoren die direkte Zusammenarbeit

mit PepsiCo-Teams aus Lateinamerika und dem gesamten globalen Unternehmen,

einschließlich der Bereiche Nachhaltigkeit, Verpackung, Innovation sowie der

damit verbundenen technischen und betriebswirtschaftlichen Funktionen. Die

Veranstaltung bietet den Teams von PepsiCo die Gelegenheit, sich über neue

Technologien zu informieren, sich mit Innovatoren auszutauschen und Ansätze zu

erörtern, die für die Verpackungsbranche und andere Herausforderungen im Bereich

der Nachhaltigkeit relevant sind.

Eric Appelman, Chief Revenue Officer von Aduro, wird HCT als chemische

Recyclinglösung für polyolefinreiche Kunststoffabfälle vorstellen. Das HCT-

Verfahren wird entwickelt, um Polyethylen und Polypropylen in Kohlenwasserstoff-

Zwischenprodukte umzuwandeln, die wieder in die Kunststoff-Wertschöpfungskette

zurückgeführt werden können, und um das Spektrum der für das chemische Recycling

geeigneten gemischten Abfallströme zu erweitern.

Im Rahmen dieses breiter gefassten Anwendungsbereichs wird sich der Vortrag auf

flexible Folien, mehrschichtige Kunststoffverpackungen und andere komplexe,

polyolefinreiche Materialströme konzentrieren. Diese Formate werden durch die

Kombination verschiedener Materialien entwickelt, um Eigenschaften wie

Barrierewirkung, Festigkeit, Siegelfähigkeit und Produktschutz zu gewährleisten.

Am Ende der Lebensdauer können jedoch fest miteinander verbundene Schichten und

nicht miteinander verträgliche Materialien die Trennung und das herkömmliche

mechanische Recycling erschweren, was sich auf die Prozesseffizienz und die

Qualität des Recyclingmaterials auswirkt.

Aduro wird seine laufende Zusammenarbeit mit ECOCE in Mexiko als technischen

Hintergrund für seine Erörterung flexibler und mehrschichtiger

Kunststoffverpackungen heranziehen. ECOCE ist ein Verband für die Sammlung und

das Recycling von Verpackungen, zu dessen Mitgliedern auch PepsiCo zählt. Im

Rahmen des Aduro-ECOCE-Programms werden repräsentative flexible und

mehrschichtige Kunststoff-Ausgangsmaterialien durch HCT-Tests im Labormaßstab

untersucht; sollten die Ergebnisse eine Fortsetzung rechtfertigen, folgen

anschließende Tests in der NGP-Pilotanlage.

Im Rahmen des Innovation Hub-Formats sind die Teilnehmer aufgefordert, sich mit

einer konkret definierten Herausforderung von PepsiCo auseinanderzusetzen und

die vorgeschlagene Lösung sowie deren potenziellen Nutzen, Wirtschaftlichkeit,

Skalierbarkeit und mögliche Bereiche für weitere Untersuchungen vorzustellen.

Aduro wird dieses Rahmenkonzept nutzen, um darzulegen, wie sich sein laufendes

HCT-Entwicklungsprogramm auf polyolefinreiche Verpackungsströme anwenden lässt,

einschließlich der technischen Überlegungen zur Verarbeitung dieser Materialien

und zur Skalierung der Technologie hin zur industriellen Anwendung. Jede

künftige Zusammenarbeit zwischen Aduro und PepsiCo würde einer gesonderten

Prüfung, Entscheidungsfindung und Vereinbarung zwischen den Parteien

unterliegen.

Aduro treibt die HCT-Technologie über seine NGP-Pilotanlage in Kanada voran,

wobei die Betriebsdaten in die Planung und Entwicklung der geplanten, ersten

ihrer Art (?FOAK") Anlage mit einer Jahreskapazität von 10.000 metrischen Tonnen

am Standort Chemelot in den Niederlanden einfließen.

Die Teilnahme am Innovation Hub bietet Aduro die Gelegenheit, die laufenden

technischen Arbeiten zu komplexen Verpackungsströmen direkt mit einem wichtigen

Akteur der globalen Verpackungswertschöpfungskette zu erörtern. Diese Gespräche

können Einblicke aus der Industrie in technische und wirtschaftliche

Anforderungen liefern, die als Grundlage für die weitere Entwicklung und

Vermarktung von HCT dienen.

?Der Wert des Innovation Hub liegt in der Möglichkeit, gemeinsam mit den Teams

von PepsiCo direkt an einer konkret definierten Verpackungsherausforderung zu

arbeiten", so Eric Appelman, Chief Revenue Officer von Aduro.?HCT wird

entwickelt, um ein breites Spektrum an polyolefinreichen Kunststoffabfällen zu

verarbeiten, und diese Veranstaltung ermöglicht es uns, gemeinsam mit einem

wichtigen Akteur der globalen Verpackungswertschöpfungskette zu erörtern, wie

diese Technologie auf komplexe flexible und mehrschichtige Verpackungen

angewendet werden könnte. Unsere Zusammenarbeit mit ECOCE liefert relevante

technische Einblicke anhand repräsentativer Abfallströme aus Mexiko. Die

Zusammenführung dieser Perspektiven hilft uns, die für die Industrie wichtigen

technischen und kommerziellen Anforderungen besser zu verstehen, während wir die

Entwicklung von HCT weiter vorantreiben."

?Die Weiterentwicklung von Lösungen für kreislaufwirtschaftliche Verpackungen

erfordert eine Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette sowie die

kontinuierliche Erforschung neuer Technologien", erklärt Carolina Vega, Senior

Managerin für Kreislaufwirtschaft, Verpackung und Recycling in Lateinamerika

bei PepsiCo (https://www.pepsico.com/pepsico-positive).?Das Sustainability

Innovation Hub bietet den Teams von PepsiCo die Möglichkeit, mit Innovatoren in

Kontakt zu treten, Perspektiven auszutauschen und mögliche Ansätze zur

Bewältigung der Herausforderungen im Bereich der Verpackungsnachhaltigkeit

besser zu verstehen. Wir schätzen die Beteiligung von Organisationen, die

vielfältige Ideen und technisches Fachwissen in diese Diskussionen einbringen."

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter, wasserbasierter

Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung

von Schweröl und Bitumen in leichtere, höherwertige Öle sowie die Aufbereitung

erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien.

Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als

wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen

Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt

geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um. Weitere

Informationen finden Sie unter www.adurocleantech.com

(http://www.adurocleantech.com/).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development/Investor Relations

ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)

+1 226 784 8889

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der

geltenden kanadischen Wertpapiergesetze sowie?zukunftsgerichtete Aussagen" im

Sinne der geltenden US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des US-

amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995.

Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter

anderem Aussagen zur geplanten Teilnahme von Aduro am?PepsiCo Sustainability

Innovation Hub 2026"; die erwarteten Ziele und potenziellen Vorteile der

Veranstaltung; die Präsentation der Hydrochemolytic(TM)-Technologie (?HCT") durch

das Unternehmen und deren potenzielle Anwendung bei flexiblen Folien und

mehrschichtigen Kunststoffverpackungen; die laufende Bewertung von flexiblen und

mehrschichtigen Kunststoff-Ausgangsmaterialien im Rahmen der Zusammenarbeit des

Unternehmens mit ECOCE; die potenzielle Weiterentwicklung repräsentativer

Verpackungsmaterialien im Rahmen des Labor- und Pilotentwicklungsprogramms des

Unternehmens; die Möglichkeit künftiger Gespräche oder einer sonstigen

Zusammenarbeit mit PepsiCo im Anschluss an separate Bewertungs- und

Entscheidungsprozesse; sowie die allgemeinen Aktivitäten des Unternehmens im

Bereich der Technologieentwicklung und -vermarktung.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf den aktuellen Erwartungen,

Schätzungen, Prognosen und Annahmen des Managements und unterliegen bekannten

und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, aufgrund derer die

tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den

ausdrücklich oder implizit genannten oder in Aussicht gestellten Ergebnissen

abweichen können. Zu diesen Risiken zählen unter anderem Änderungen hinsichtlich

des Zeitplans oder des Umfangs des Innovation Hub; die Möglichkeit, dass die

Beteiligung von Aduro nicht zu weiteren Kooperationen oder kommerziellen

Vereinbarungen mit PepsiCo führt; die Ergebnisse der technischen Bewertung von

flexiblen und mehrschichtigen Kunststoff-Ausgangsstoffen; Risiken im

Zusammenhang mit der Technologieentwicklung und der Skalierung; die Fähigkeit,

erforderliche geschäftliche, rohstoffbezogene und strategische Beziehungen

aufzubauen und aufrechtzuerhalten; Veränderungen der Markt-, regulatorischen

oder wirtschaftlichen Rahmenbedingungen; die Verfügbarkeit von Kapital; sowie

weitere Risiken, die in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens

beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca

(http://www.sedarplus.ca/) und bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and

Exchange Commission) unter www.sec.gov (http://www.sec.gov/) verfügbar sind.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete

Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit

haben. Aduro übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu

aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ed4b688e-151d-4366-

b096-db56458f80d2

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