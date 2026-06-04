GNW-News: Aduro gibt Ergebnisse der Pilotanlagenkampagne für NGP bekannt und erzielt eine Ausbeute an flüssigen Kohlenwasserstoffen von 86 %

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^LONDON, Ontario, June 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc.

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR199&utm_

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medium=PressRelease) (Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT)

(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie

nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und

erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21.Jahrhundert umzuwandeln, gab heute

einen aktuellen Überblick über die Ergebnisse der jüngsten Betriebskampagnen in

seiner Pilotanlage für den Next Generation Process (NGP).

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Höhepunkte

* Dauerbetrieb: Die jüngste Kampagne wurde im Rahmen des aktuellen 24/4-

Betriebsmodells von Aduro durchgeführt, was einen 24-Stunden-Betrieb während

eines geplanten vier Tage dauernden Kampagnenzeitraums bedeutet.

* Leistung im stationären Zustand: Der stationäre Zustand wurde unter

typischen Hydrochemolytic(TM)-Bedingungen erreicht und während des definierten

Betriebsfensters aufrechterhalten, wobei in regelmäßigen Abständen Proben

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entnommen wurden.

* Prozessstabilität: Nach absichtlichen Betriebsänderungen wurden die

stationären Betriebsbedingungen innerhalb von etwa zwei Stunden

wiederhergestellt, wodurch Daten zur Reaktion der Prozesssteuerung und zu

den Vorgehensweisen des Bedienpersonals gewonnen wurden.

* Rückgewinnung flüssiger Kohlenwasserstoffe: Die Ergebnisse zeigten eine

Rückgewinnung flüssiger Kohlenwasserstoffe von 86 % im stationären

Betriebsbereich, wobei 85 % des flüssigen Produkts aus Kohlenwasserstoffen

mit einer Kohlenstoffzahl von bis zu C20 bestanden - ein Bereich, der

typischerweise mit Einsatzstoffen für Naphtha-Cracker in Verbindung gebracht

wird.

* Analyse der Produktqualität: Die Produktqualitätsindikatoren entsprachen den

Erwartungen und waren vergleichbar mit den Produkten aus den Versuchsreihen

?Batch" und?R2", bei denen dasselbe aus Kunststoffabfällen gewonnene

Polypropylen verwendet wurde.

* Auswahl des Ausgangsmaterials: Aus Kunststoffabfällen zurückgewonnenes

Polypropylen wurde als kontrolliertes Ausgangsmaterial verwendet, um unter

definierten Hydrochemolytic(TM)-Bedingungen eine zuverlässige Betriebsgrundlage

zu schaffen.

* Nächster Schritt in der Kampagnenentwicklung: Die Ergebnisse dienen als

Grundlage für die Planung von Kampagnen mit längerer Laufzeit, bei denen

gemischte Polypropylen- und Polyethylen-Ausgangsmaterialien zum Einsatz

kommen, und liefern gleichzeitig wichtige Informationen für die Auslegung

der von Aduro geplanten, weltweit ersten Industrieanlage dieser Art (FOAK).

In den vergangenen Monaten hat Aduro im Rahmen des Übergangs von der

Inbetriebnahme zum dauerhaften Pilotbetrieb eine Reihe strukturierter

Betriebskampagnen durchgeführt, mit dem Ziel, kontinuierliche, länger andauernde

Betriebsphasen zu erreichen. Diese Kampagnen reichten von eintägigen Tests bis

hin zu viertägigen Betriebsphasen und dienten der schrittweisen Bewertung der

Leistungsfähigkeit der Reaktor-, Beschickungs- und Produktrückgewinnungssysteme

sowie der allgemeinen Betriebsfähigkeit der Anlage unter typischen

Prozessbedingungen der Hydrochemolytic(TM)-Technologie. Jede Kampagne hat

praktische Betriebsdaten geliefert, die dazu dienten, die Verfahren für die

Inbetriebnahme, Stabilisierung, Produktgewinnung und Massenbilanz sowie die

Abschaltung zu optimieren, Betriebsparameter festzulegen, die Anlagenleistung zu

verbessern und die Bereiche Beschickung, Reaktion und Produktgewinnung der

Pilotanlage besser in einen einheitlichen Prozess zu integrieren.

Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht das Erreichen und Aufrechterhalten eines

stationären Zustands - also eines Zustands, in dem der Reaktor sowie die in ihn

ein- und aus ihm austretenden Stoffe über einen längeren Zeitraum hinweg stabil

bleiben. Ein anhaltender stationärer Betrieb ist ein wichtiger Maßstab für die

Prozessbetriebsfähigkeit, da er zeigt, dass die Systeme für die Beschickung, die

Reaktion, die Produktgewinnung und die Prozesssteuerung unter verschiedenen

Betriebsbedingungen zusammenarbeiten können.

Im Rahmen dieses üblichen Entwicklungsprozesses für die Pilotanlage hat das

Aduro-Team Anpassungen an den Anlagen, Fehlerbehebungen, Reinigungsarbeiten,

gezielte Reparaturen sowie Verfahrensoptimierungen durchgeführt. Diese Maßnahmen

wurden in aufeinanderfolgende Kampagnen integriert, um die Funktionalität,

Zuverlässigkeit, Steuerung und Ausfallsicherheit zu verbessern.

Aufbauend auf früheren Kampagnen hat Aduro seine jüngste geplante

Betriebskampagne im Rahmen seines derzeitigen 24/4-Betriebsmodells

abgeschlossen, was einen 24-Stunden-Betrieb über einen geplanten Zeitraum von

vier Tagen bedeutet. Abgesehen von den An- und Abfahrphasen lief der Prozess 47

Stunden lang ununterbrochen, wobei aus Kunststoffabfällen zurückgewonnenes

Polypropylen als kontrollierter Ausgangsstoff verwendet wurde. Während des

Durchlaufs arbeiteten die Systeme für die Beschickung, die Reaktion und die

Produktrückgewinnung unter kontrollierten Bedingungen zusammen, wobei der

Reaktor auf die für die Hydrochemolytic(TM)-Umwandlung vorgesehenen Sollwerte für

Temperatur, Druck und Rezeptur gehalten wurde.

Im Rahmen des 47-stündigen Versuchs wurden nach etwa 12 Stunden stationäre

Bedingungen erreicht, die weitere 35 Stunden lang aufrechterhalten wurden. Es

wurden in regelmäßigen Abständen Proben entnommen, um die Prozessleistung, die

Prozessstabilität und die Produktqualität unter repräsentativen

Betriebsbedingungen zu bewerten. Um die Stabilität weiter zu bewerten, wurden

die Betriebsbedingungen während der Kampagne bewusst verändert. Innerhalb von

etwa zwei Stunden wurden die stationären Bedingungen wiederhergestellt, wodurch

Daten zur Prozessrobustheit, zur Reaktion des Bedienpersonals und zur

Prozesssteuerungsstrategie gewonnen wurden.

Im stationären Betriebsbereich entsprach die Gesamtmenge der zurückgewonnenen

flüssigen Kohlenwasserstoffe etwa 86 % der Masse des Polypropylens, das während

dieses Zeitraums in den Reaktor eingespeist wurde. Von dem gewonnenen flüssigen

Kohlenwasserstoff bestanden etwa 85 % aus Verbindungen mit einer Kohlenstoffzahl

von 20 oder weniger, was dem Bereich entspricht, der typischerweise mit den

Einsatzstoffen für Naphtha-Cracker in Verbindung gebracht wird. Die chemische

Analyse der Proben, die während des definierten stationären Betriebszeitraums

entnommen wurden, ergab eine Produktqualität, die mit früheren HCT-Tests unter

Verwendung desselben Ausgangsmaterials übereinstimmte, einschließlich

Chargentests und R2-Durchflussbetrieb bei geringerem Durchsatz.

Die Ergebnisse liefern zusätzliche Daten zur Prozessleistung im integrierten

Pilotanlagenbetrieb und werden genutzt, um die Betriebsparameter zu optimieren,

Entscheidungen zur Skalierung zu bewerten und als Grundlage für die Auslegung

der von Aduro geplanten FOAK-Anlage zu dienen. Sie unterstützen zudem die

nächste Phase des Pilotanlagenprogramms, einschließlich der Weiterentwicklung

vom derzeitigen 24/4-Modell hin zu einem dauerhaften 24/7-Betrieb und länger

andauernden Versuchsreihen unter Verwendung von gemischten Polypropylen- und

Polyethylen-Ausgangsmaterialien.

?Die NGP-Pilotanlage erfüllt ihren Zweck: Sie liefert praktische Daten zu

Betrieb, Ausbeute und Produktqualität, die uns dabei helfen, die Parameter für

die nächste Stufe der Skalierung festzulegen", so Ofer Vicus, Chief Executive

Officer von Aduro.?Die aktuelle Kampagne baut auf früheren Durchläufen auf und

liefert zusätzliche Erkenntnisse darüber, wie der Prozess unter stationären

Bedingungen abläuft.?Diese Ergebnisse stärken unser Vertrauen in unser

Verständnis der Funktionsweise des Prozesses und helfen uns dabei, die

Auslegungsgrundlage für unsere geplante FOAK-Anlage zu verfeinern sowie die

technischen Planungen zu unterstützen, die für länger andauernde Versuchsreihen

und die Skalierungsmaßnahmen der nächsten Stufe erforderlich sind."

?Die jüngste Kampagne stellt einen wichtigen Meilenstein im Betrieb der NGP-

Pilotanlage dar", so David Weizenbach, Chief Operating Officer bei Aduro.?Dies

zeigte die Fähigkeit des Teams, den Prozess durch die Phasen des Starts, der

Stabilisierung, des stationären Betriebs und der kontrollierten

Wiederherstellung nach gezielten Betriebsänderungen zu führen. Jede Kampagne

liefert die praktischen Daten, die erforderlich sind, um Verfahren zu

optimieren, die Prozesssteuerung zu verbessern und den Langzeitbetrieb

vorzubereiten."

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter wasserbasierter

Technologien zur chemischen Verwertung von Kunststoffabfällen, zur Umwandlung

von Schweröl und Bitumen in leichteres, hochwertigeres Öl sowie zur Umwandlung

von Ölen aus nachwachsenden Rohstoffen in hochwertigere Kraftstoffe oder

erneuerbare Chemikalien. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens

basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die

bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende

Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der

geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, darunter Aussagen

zu den Betriebsphasen der Pilotanlage für den?Next Generation Process" (NGP)

des Unternehmens; zur Dauer, Stabilität und Wiederholbarkeit des Dauerbetriebs;

zur Bewertung der Prozessrobustheit und der Erholung nach absichtlichen

Störungen der Betriebsbedingungen; zur Auswertung und zu den Analyseergebnissen

von Produktproben; die geplante Ausweitung der Betriebskampagnen, einschließlich

längerer Laufzeiten und eines 24/7-Betriebs; die Einbeziehung der Daten aus der

Pilotanlage in die Auslegungsgrundlage für die geplante?First-of-a-Kind"-Anlage

(FOAK) des Unternehmens; den allgemeinen Entwicklungs- und

Kommerzialisierungsweg des Unternehmens; sowie die potenzielle Skalierung und

Kommerzialisierung der Technologie des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen

der Unternehmensleitung, einschließlich Annahmen hinsichtlich der fortgesetzten

Leistungsfähigkeit und Betriebsfähigkeit der NGP-Pilotanlage; der Fähigkeit, die

Laufzeiten zu verlängern und einen stabilen Dauerbetrieb zu erreichen; die

Konsistenz und Qualität der Produktmengen; die Übertragbarkeit der Ergebnisse

aus dem Pilotmaßstab auf großtechnische Anlagen; die Wirksamkeit der technischen

Planung und der Scale-up-Maßnahmen; die Verfügbarkeit von Personal, Kapital und

anderen Ressourcen; den rechtzeitigen Erhalt aller erforderlichen behördlichen

Genehmigungen; sowie die allgemeinen wirtschaftlichen und marktbezogenen

Rahmenbedingungen.

Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu

führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den

ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter unter anderem:

betriebliche Herausforderungen bei Pilotanlagenkampagnen; Leistungsschwankungen

über längere Betriebszeiträume hinweg; die Möglichkeit, dass Analyseergebnisse

von den anfänglichen Beobachtungen abweichen; Herausforderungen bei der

Skalierung der Technologie oder der Umsetzung von Pilotdaten in technische

Entwürfe; die Verfügbarkeit von Kapital und Ressourcen zur Unterstützung der

laufenden Entwicklung; Unterschiede zwischen Ergebnissen im Pilotmaßstab und

Ergebnissen im kommerziellen Maßstab; Verzögerungen oder Änderungen bei den

Entwicklungsplänen; das Risiko, dass Produktqualität, Ausbeuten,

Betriebsfähigkeit oder die Leistung im Dauerbetrieb möglicherweise nicht

aufrechterhalten oder reproduziert werden können; Risiken im Zusammenhang mit

der Fähigkeit des Unternehmens, seine Technologien erfolgreich zu entwickeln, zu

skalieren und zu vermarkten; Risiken im Zusammenhang mit der Gewinnung und

Bindung von Schlüsselpersonal; Risiken im Zusammenhang mit der Erlangung und

Aufrechterhaltung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen; sowie

allgemeine Markt-, Lieferketten- und makroökonomische Bedingungen; und sonstige

Faktoren, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind,

die unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) sowie bei der US-

Börsenaufsichtsbehörde (SEC) unter www.sec.gov (http://www.sec.gov/) verfügbar

sind.

Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen

in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Zukunftsgerichtete Aussagen dienen

dazu, den Lesern die aktuellen Erwartungen und Pläne der Unternehmensleitung

näherzubringen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet. Sofern

nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung,

zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/efb24259-163e-43f6-a929-

73bb8efcfd33

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