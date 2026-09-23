GNW-News: Aduro meldet eine Ausbeute an kondensierbaren Kohlenwasserstoffen von 88,8 % bis 90,8 % bei verschiedenen Polyolefin-Einsatzstoffen in einer 75-stü...
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^LONDON, Ontario, Sept. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR213&utm_
medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT)
(FSE: 9D5), ein Clean-Technology-Unternehmen, das die Kraft der Chemie nutzt, um
geringwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle
in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat heute einen aktuellen
Bericht über die fortgesetzten Fortschritte im Betriebsprogramm seiner Next-
Generation-Process-Pilotanlage (?NGP") vorgelegt.
Highlights
* Wiederholbarkeit über aufeinanderfolgende Kampagnen hinweg: Mehrere NGP-
Kampagnen, die im Juli, August und September durchgeführt wurden, zeigten
eine schrittweise Verbesserung der Prozesssteuerung und des Betriebs der
NGP-Anlage, während die Prozess- und Produktleistung bei unterschiedlichen
Einsatzstoffzusammensetzungen und Betriebsparametern konstant blieb.
* Leistung bei gemischten Polyolefinen: Während der Kampagne im September
betrug die Ausbeute an kondensierbaren Kohlenwasserstoffen 88,8 % bei 100 %
Polypropylen (?PP"), 90,8 % bei einer 80:20-Mischung aus PP und Polyethylen
(?PE") sowie 89,2 % bei einer 50:50-Mischung aus PP und PE. Die Ausbeute an
kondensierbaren Kohlenwasserstoffen umfasst die zurückgewonnenen flüssigen
und wachsartigen Kohlenwasserstoffprodukte, nicht jedoch nicht kondensierte
Kohlenwasserstoffgase. Die Ergebnisse entsprachen den für die Kampagne
festgelegten Zielvorgaben.
* Neueste Kampagne: Die Kampagne im September erstreckte sich über 75 Stunden
und umfasste die Verarbeitung von rund 758 Kilogramm Polymer in drei
kontrollierten Polyolefin-Einsatzstoffzusammensetzungen.
* Gleichbleibende Produktqualität und verbesserte Prozesssteuerung: Die
Indikatoren für die Produktqualität entsprachen den Ergebnissen früherer
Kampagnen. Nach Änderungen der Prozessbedingungen kehrte das System etwa
zwei Stunden schneller als beim vergleichbaren vorherigen Lauf zu den
angestrebten Betriebsbedingungen zurück.
* Iterative Weiterentwicklung: Die Betriebserfahrungen werden genutzt, um
Anlagen, Instrumentierung, Steuerungstechnik und Betriebsabläufe weiter zu
optimieren. Die Änderungen werden zwischen den Kampagnen umgesetzt und in
nachfolgenden Läufen ausgewertet.
* Direkte FOAK-Integration: Die NGP-Betriebsdaten werden weiterhin im Rahmen
der?Early Works"-Engineering- und Beschaffungsaktivitäten für das First-of-
a-Kind-Programm (?FOAK") bei Chemelot genutzt.
* Nächster Schritt: Es wird erwartet, dass das NGP-Programm zu längeren
Versuchsreihen übergeht, bei denen Kunststoffabfälle potenzieller FOAK-
Rohstoffpartner eingesetzt werden. Dabei sollen zunehmend Einsatzstoffe mit
einer breiteren Zusammensetzung zum Einsatz kommen, die repräsentativer für
die Materialien sind, die für die FOAK-Anlage evaluiert werden.
Der jüngste Versuch im September weitete diese Arbeiten auf einen längeren
Betriebszeitraum aus. Ausgehend von der etablierten PP-Betriebsreferenz wurde
dabei der PE-Anteil schrittweise erhöht, während die Produktqualitätsindikatoren
mit den Ergebnissen früherer Versuche übereinstimmten. Die Ausbeute an
kondensierbaren Kohlenwasserstoffen betrug 88,8 % bei 100 % PP, 90,8 % bei der
80:20-Mischung aus PP und PE und 89,2 % bei der 50:50-Mischung aus PP und PE.
Änderungen in der Zusammensetzung des PP/PE-Einsatzstoffs erfordern zeitnahe
Anpassungen der Betriebsparameter. In aufeinanderfolgenden Kampagnen werden
diese Zusammenhänge untersucht und gleichzeitig die Fähigkeit unter Beweis
gestellt, den Betrieb fortzuführen, die Prozesssteuerung aufrechtzuerhalten und
nach Änderungen der Einsatzstoffzusammensetzung wieder die
Sollbetriebsbedingungen zu erreichen. In der jüngsten Kampagne kehrte das System
etwa zwei Stunden früher als beim vergleichbaren vorherigen Lauf zu den
Sollbetriebsbedingungen zurück. Dies stellt einen messbaren Hinweis auf die
kontinuierliche Verbesserung der Prozesssteuerung und der Betriebsabläufe dar.
Durch den Einsatz kontrollierter PP/PE-Mischungen kann Aduro genau ermitteln,
wie sich Änderungen der Einsatzstoffzusammensetzung auf die Prozessbedingungen
und das Systemverhalten auswirken, bevor auf komplexere Kunststoffabfall-
Einsatzstoffe übergegangen wird, die für das chemische Recycling in Europa
relevant sind. Zukünftige Tests sollen einen breiteren Bereich von PP/PE-
Zusammensetzungen abdecken, einschließlich einer 80:20-Mischung aus PE und PP.
Die NGP-Pilotanlage vereint Industrieanlagen und Prozesssteuerungstechnik im
Pilotmaßstab. Zwischen den Versuchsreihen wertet Aduro Betriebs- und
Analysedaten aus, überprüft die Leistungsfähigkeit von Anlagen und Messgeräten
und setzt technische sowie betriebliche Verbesserungen um, die sich aus den
Tests ergeben haben. In den nachfolgenden Testläufen werden diese Änderungen
anschließend unter Betriebsbedingungen bewertet. Dieser iterative Ansatz
ermöglicht es, betriebliche Einschränkungen im Pilotmaßstab zu identifizieren
und zu beheben und gleichzeitig die Reaktorchemie der Hydrochemolytic(TM)-
Technologie (?HCT"), die Produktleistung und den Betrieb des integrierten
Systems weiter zu bewerten. Auf diese Weise werden praktische Erkenntnisse für
die Auslegung und den Betrieb der FOAK-Anlage gewonnen.
Parallel dazu treibt Saipem S.p.A. (?Saipem") die technischen Planungs- und
Beschaffungsaktivitäten im Rahmen der?Early Works" für Aduros FOAK-Programm bei
Chemelot voran. Der Leistungsumfang umfasst die Überprüfung des
Prozessentwurfspakets, die Optimierung kritischer Anlagenteile, die vorläufige
Integration der Versorgungssysteme sowie die Weiterentwicklung der
Investitionskostenschätzungen. Saipem erhält bereits Betriebsdaten aus der NGP-
Pilotanlage. Dadurch können Erkenntnisse aus der Pilotanlage und validierte
Verbesserungen direkt in die technische Planung einfließen und die technische
Grundlage für die FOAK-Anlage weiter untermauern.
?Die aufeinanderfolgenden NGP-Kampagnen vertiefen unser Verständnis sowohl für
die chemischen Prozesse als auch für die Funktionsweise des integrierten
Systems", so Ofer Vicus, Geschäftsführer von Aduro.?Mit jeder Veränderung der
Einsatzstoffzusammensetzung gewinnt unser Betriebsteam wertvolle Erfahrung
darin, die Prozessbedingungen entsprechend anzupassen, das System wieder in den
Sollbetrieb zu überführen und dabei eine konstant hohe Produktqualität
sicherzustellen. Die Fortschritte, die wir beobachten, spiegeln die praktische
Betriebserfahrung wider, die unser Team mit einem Pilotmaßstabssystem sammelt,
in das industrielle Anlagenkomponenten und Prozesssteuerungen integriert sind.
Da Saipem bereits NGP-Betriebsdaten erhält, können diese Erkenntnisse
unmittelbar in die Entwicklung der technischen Grundlage für die FOAK-Anlage
einfließen."
In der nächsten Phase des NGP-Programms sind voraussichtlich längere Testläufe
mit komplexeren Kunststoffabfällen vorgesehen, darunter potenzielle FOAK-
Einsatzstoffe sowie ausgewählte Materialien aus Aduros?Customer Engagement
Program". Damit werden die Tests über kontrollierte PP/PE-Mischungen hinaus auf
ein breiteres Spektrum von Einsatzstoffen ausgeweitet. Zugleich wird der
Betriebsdatensatz um Materialien erweitert, die sowohl für die Entwicklung der
FOAK-Anlage als auch für künftige Anwendungstests von Bedeutung sind.
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter, wasserbasierter
Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung
von Schweröl und Bitumen in leichtere, höherwertige Öle sowie die Aufbereitung
erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien.
Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als
wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen
Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt
geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations
ir@adurocleantech.com
+1 226 784 8889
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der
geltenden Wertpapiergesetze in Kanada und den USA.
Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zum fortgesetzten
Betrieb und zum Fortschritt der Kampagnen in der NGP-Pilotanlage; zu geplanten
Betriebskampagnen mit längerer Laufzeit; zur Bewertung weiterer PP/PE-
Einsatzstoffzusammensetzungen und von Kunststoffabfällen; zur Bewertung von
Kunststoffabfällen, die von potenziellen Rohstoffpartnern für das FOAK-Projekt
geliefert werden; zur möglichen Bewertung von Materialien, die im Rahmen des
Kundenbindungsprogramms des Unternehmens anfallen; zur Interpretation und
Nutzung von Daten zum Pilotanlagenbetrieb, zur Ausbeute an kondensierbaren
Kohlenwasserstoffen, zur Produktqualität und zur Prozesssteuerung; zur
Fähigkeit, Betriebsergebnisse bei unterschiedlichen Einsatzstoffen und
Prozessbedingungen zu reproduzieren und auszuweiten; zur Umsetzung und Bewertung
technischer und betrieblicher Verbesserungen, die durch Tests in der Pilotanlage
identifiziert wurden; zur Einbeziehung der NGP-Betriebsdaten in die technische
Grundlage für die geplante FOAK-Anlage; zur Entwicklung, Planung, Konstruktion,
Finanzierung, Beschaffung, zum Bau, zur Inbetriebnahme und zum Anlauf der FOAK-
Anlage sowie der gesamten FOAK-Anlage in Chemelot; zum Umfang und Fortschritt
der?Early Works"-Aktivitäten mit Saipem; sowie zum allgemeinen Weg des
Unternehmens zur Skalierung und Kommerzialisierung.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen,
Annahmen und Prognosen der Geschäftsführung, einschließlich Annahmen
hinsichtlich der anhaltenden Leistung und Verfügbarkeit der NGP-Pilotanlage; der
Fähigkeit, Betriebsergebnisse zu reproduzieren und auszuweiten; der Fähigkeit,
längere Versuchsreihen durchzuführen und zusätzliche Einsatzstoffe zu bewerten;
der Übertragbarkeit der Daten aus der Pilotanlage auf die Planung und den
Betrieb in größerem Maßstab; des erfolgreichen Abschlusses und Fortschritts der
?Early Works"-Aktivitäten mit Saipem; der Verfügbarkeit und Eignung von
Einsatzstoffen, die von potenziellen Partnern geliefert werden; der
Verfügbarkeit von geeignetem Personal, Partnern, Auftragnehmern, Ausrüstung und
Kapital; der Fähigkeit, erforderliche Genehmigungen und behördliche Zulassungen
zu erhalten; sowie stabiler Markt-, regulatorischer und wirtschaftlicher
Bedingungen.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu
führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich
oder implizit genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken zählen
betriebliche Herausforderungen oder Verzögerungen bei Versuchsreihen in der
Pilotanlage; Schwankungen bei der Zusammensetzung der Einsatzstoffe, der
Ausbeute, der Produktqualität oder der Prozessstabilität; die Möglichkeit, dass
sich die in einzelnen Versuchsreihen beobachteten Ergebnisse unter anderen
Bedingungen oder im größeren Maßstab nicht reproduzieren lassen;
Herausforderungen bei der Überführung von Pilotanlagendaten in die technische
Planung; Verzögerungen, Änderungen des Umfangs oder Kostensteigerungen, die sich
auf die technische Planung, Finanzierung, Beschaffung, den Bau, die
Inbetriebnahme oder den Anlauf der FOAK-Anlage auswirken; die Möglichkeit, dass
der Auftrag an Saipem nicht über die Phase der Vorarbeiten hinausgeht; die
Unfähigkeit, Beziehungen in den Bereichen Einsatzstoffe, Handel, Technik oder
Entwicklung aufzubauen oder aufrechtzuerhalten; die Möglichkeit, dass
Testprogramme keine Ergebnisse liefern, die eine weitere Entwicklung
unterstützen; Einschränkungen in der Lieferkette; Wettbewerb; Risiken im
Zusammenhang mit geistigem Eigentum; Verfügbarkeit und Kosten von Kapital; sowie
weitere Risiken, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens beschrieben
sind, die auf SEDAR+ unter http://www.sedarplus.ca und auf EDGAR über die US-
Börsenaufsichtsbehörde (SEC) unter www.sec.gov verfügbar sind.
Den Lesern wird geraten, kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete
Aussagen zu setzen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt
dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur
Aktualisierung oder Korrektur dieser Aussagen, sofern nicht durch geltendes
Recht vorgeschrieben.
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unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/61267443-a33c-
4376-8dc6-0be1478c40a6
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