GNW-News: Aduro meldet eine Ausbeute an kondensierbaren Kohlenwasserstoffen von 88,8 % bis 90,8 % bei verschiedenen Polyolefin-Einsatzstoffen in einer 75-stü...

23.09.26 19:10 Uhr

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^LONDON, Ontario, Sept. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR213&utm_

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medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT)

(FSE: 9D5), ein Clean-Technology-Unternehmen, das die Kraft der Chemie nutzt, um

geringwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle

in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat heute einen aktuellen

Bericht über die fortgesetzten Fortschritte im Betriebsprogramm seiner Next-

Generation-Process-Pilotanlage (?NGP") vorgelegt.

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Highlights

* Wiederholbarkeit über aufeinanderfolgende Kampagnen hinweg: Mehrere NGP-

Kampagnen, die im Juli, August und September durchgeführt wurden, zeigten

eine schrittweise Verbesserung der Prozesssteuerung und des Betriebs der

NGP-Anlage, während die Prozess- und Produktleistung bei unterschiedlichen

Einsatzstoffzusammensetzungen und Betriebsparametern konstant blieb.

* Leistung bei gemischten Polyolefinen: Während der Kampagne im September

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betrug die Ausbeute an kondensierbaren Kohlenwasserstoffen 88,8 % bei 100 %

Polypropylen (?PP"), 90,8 % bei einer 80:20-Mischung aus PP und Polyethylen

(?PE") sowie 89,2 % bei einer 50:50-Mischung aus PP und PE. Die Ausbeute an

kondensierbaren Kohlenwasserstoffen umfasst die zurückgewonnenen flüssigen

und wachsartigen Kohlenwasserstoffprodukte, nicht jedoch nicht kondensierte

Kohlenwasserstoffgase. Die Ergebnisse entsprachen den für die Kampagne

festgelegten Zielvorgaben.

* Neueste Kampagne: Die Kampagne im September erstreckte sich über 75 Stunden

und umfasste die Verarbeitung von rund 758 Kilogramm Polymer in drei

kontrollierten Polyolefin-Einsatzstoffzusammensetzungen.

* Gleichbleibende Produktqualität und verbesserte Prozesssteuerung: Die

Indikatoren für die Produktqualität entsprachen den Ergebnissen früherer

Kampagnen. Nach Änderungen der Prozessbedingungen kehrte das System etwa

zwei Stunden schneller als beim vergleichbaren vorherigen Lauf zu den

angestrebten Betriebsbedingungen zurück.

* Iterative Weiterentwicklung: Die Betriebserfahrungen werden genutzt, um

Anlagen, Instrumentierung, Steuerungstechnik und Betriebsabläufe weiter zu

optimieren. Die Änderungen werden zwischen den Kampagnen umgesetzt und in

nachfolgenden Läufen ausgewertet.

* Direkte FOAK-Integration: Die NGP-Betriebsdaten werden weiterhin im Rahmen

der?Early Works"-Engineering- und Beschaffungsaktivitäten für das First-of-

a-Kind-Programm (?FOAK") bei Chemelot genutzt.

* Nächster Schritt: Es wird erwartet, dass das NGP-Programm zu längeren

Versuchsreihen übergeht, bei denen Kunststoffabfälle potenzieller FOAK-

Rohstoffpartner eingesetzt werden. Dabei sollen zunehmend Einsatzstoffe mit

einer breiteren Zusammensetzung zum Einsatz kommen, die repräsentativer für

die Materialien sind, die für die FOAK-Anlage evaluiert werden.

Der jüngste Versuch im September weitete diese Arbeiten auf einen längeren

Betriebszeitraum aus. Ausgehend von der etablierten PP-Betriebsreferenz wurde

dabei der PE-Anteil schrittweise erhöht, während die Produktqualitätsindikatoren

mit den Ergebnissen früherer Versuche übereinstimmten. Die Ausbeute an

kondensierbaren Kohlenwasserstoffen betrug 88,8 % bei 100 % PP, 90,8 % bei der

80:20-Mischung aus PP und PE und 89,2 % bei der 50:50-Mischung aus PP und PE.

Änderungen in der Zusammensetzung des PP/PE-Einsatzstoffs erfordern zeitnahe

Anpassungen der Betriebsparameter. In aufeinanderfolgenden Kampagnen werden

diese Zusammenhänge untersucht und gleichzeitig die Fähigkeit unter Beweis

gestellt, den Betrieb fortzuführen, die Prozesssteuerung aufrechtzuerhalten und

nach Änderungen der Einsatzstoffzusammensetzung wieder die

Sollbetriebsbedingungen zu erreichen. In der jüngsten Kampagne kehrte das System

etwa zwei Stunden früher als beim vergleichbaren vorherigen Lauf zu den

Sollbetriebsbedingungen zurück. Dies stellt einen messbaren Hinweis auf die

kontinuierliche Verbesserung der Prozesssteuerung und der Betriebsabläufe dar.

Durch den Einsatz kontrollierter PP/PE-Mischungen kann Aduro genau ermitteln,

wie sich Änderungen der Einsatzstoffzusammensetzung auf die Prozessbedingungen

und das Systemverhalten auswirken, bevor auf komplexere Kunststoffabfall-

Einsatzstoffe übergegangen wird, die für das chemische Recycling in Europa

relevant sind. Zukünftige Tests sollen einen breiteren Bereich von PP/PE-

Zusammensetzungen abdecken, einschließlich einer 80:20-Mischung aus PE und PP.

Die NGP-Pilotanlage vereint Industrieanlagen und Prozesssteuerungstechnik im

Pilotmaßstab. Zwischen den Versuchsreihen wertet Aduro Betriebs- und

Analysedaten aus, überprüft die Leistungsfähigkeit von Anlagen und Messgeräten

und setzt technische sowie betriebliche Verbesserungen um, die sich aus den

Tests ergeben haben. In den nachfolgenden Testläufen werden diese Änderungen

anschließend unter Betriebsbedingungen bewertet. Dieser iterative Ansatz

ermöglicht es, betriebliche Einschränkungen im Pilotmaßstab zu identifizieren

und zu beheben und gleichzeitig die Reaktorchemie der Hydrochemolytic(TM)-

Technologie (?HCT"), die Produktleistung und den Betrieb des integrierten

Systems weiter zu bewerten. Auf diese Weise werden praktische Erkenntnisse für

die Auslegung und den Betrieb der FOAK-Anlage gewonnen.

Parallel dazu treibt Saipem S.p.A. (?Saipem") die technischen Planungs- und

Beschaffungsaktivitäten im Rahmen der?Early Works" für Aduros FOAK-Programm bei

Chemelot voran. Der Leistungsumfang umfasst die Überprüfung des

Prozessentwurfspakets, die Optimierung kritischer Anlagenteile, die vorläufige

Integration der Versorgungssysteme sowie die Weiterentwicklung der

Investitionskostenschätzungen. Saipem erhält bereits Betriebsdaten aus der NGP-

Pilotanlage. Dadurch können Erkenntnisse aus der Pilotanlage und validierte

Verbesserungen direkt in die technische Planung einfließen und die technische

Grundlage für die FOAK-Anlage weiter untermauern.

?Die aufeinanderfolgenden NGP-Kampagnen vertiefen unser Verständnis sowohl für

die chemischen Prozesse als auch für die Funktionsweise des integrierten

Systems", so Ofer Vicus, Geschäftsführer von Aduro.?Mit jeder Veränderung der

Einsatzstoffzusammensetzung gewinnt unser Betriebsteam wertvolle Erfahrung

darin, die Prozessbedingungen entsprechend anzupassen, das System wieder in den

Sollbetrieb zu überführen und dabei eine konstant hohe Produktqualität

sicherzustellen. Die Fortschritte, die wir beobachten, spiegeln die praktische

Betriebserfahrung wider, die unser Team mit einem Pilotmaßstabssystem sammelt,

in das industrielle Anlagenkomponenten und Prozesssteuerungen integriert sind.

Da Saipem bereits NGP-Betriebsdaten erhält, können diese Erkenntnisse

unmittelbar in die Entwicklung der technischen Grundlage für die FOAK-Anlage

einfließen."

In der nächsten Phase des NGP-Programms sind voraussichtlich längere Testläufe

mit komplexeren Kunststoffabfällen vorgesehen, darunter potenzielle FOAK-

Einsatzstoffe sowie ausgewählte Materialien aus Aduros?Customer Engagement

Program". Damit werden die Tests über kontrollierte PP/PE-Mischungen hinaus auf

ein breiteres Spektrum von Einsatzstoffen ausgeweitet. Zugleich wird der

Betriebsdatensatz um Materialien erweitert, die sowohl für die Entwicklung der

FOAK-Anlage als auch für künftige Anwendungstests von Bedeutung sind.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter, wasserbasierter

Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung

von Schweröl und Bitumen in leichtere, höherwertige Öle sowie die Aufbereitung

erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien.

Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als

wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen

Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt

geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der

geltenden Wertpapiergesetze in Kanada und den USA.

Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zum fortgesetzten

Betrieb und zum Fortschritt der Kampagnen in der NGP-Pilotanlage; zu geplanten

Betriebskampagnen mit längerer Laufzeit; zur Bewertung weiterer PP/PE-

Einsatzstoffzusammensetzungen und von Kunststoffabfällen; zur Bewertung von

Kunststoffabfällen, die von potenziellen Rohstoffpartnern für das FOAK-Projekt

geliefert werden; zur möglichen Bewertung von Materialien, die im Rahmen des

Kundenbindungsprogramms des Unternehmens anfallen; zur Interpretation und

Nutzung von Daten zum Pilotanlagenbetrieb, zur Ausbeute an kondensierbaren

Kohlenwasserstoffen, zur Produktqualität und zur Prozesssteuerung; zur

Fähigkeit, Betriebsergebnisse bei unterschiedlichen Einsatzstoffen und

Prozessbedingungen zu reproduzieren und auszuweiten; zur Umsetzung und Bewertung

technischer und betrieblicher Verbesserungen, die durch Tests in der Pilotanlage

identifiziert wurden; zur Einbeziehung der NGP-Betriebsdaten in die technische

Grundlage für die geplante FOAK-Anlage; zur Entwicklung, Planung, Konstruktion,

Finanzierung, Beschaffung, zum Bau, zur Inbetriebnahme und zum Anlauf der FOAK-

Anlage sowie der gesamten FOAK-Anlage in Chemelot; zum Umfang und Fortschritt

der?Early Works"-Aktivitäten mit Saipem; sowie zum allgemeinen Weg des

Unternehmens zur Skalierung und Kommerzialisierung.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen,

Annahmen und Prognosen der Geschäftsführung, einschließlich Annahmen

hinsichtlich der anhaltenden Leistung und Verfügbarkeit der NGP-Pilotanlage; der

Fähigkeit, Betriebsergebnisse zu reproduzieren und auszuweiten; der Fähigkeit,

längere Versuchsreihen durchzuführen und zusätzliche Einsatzstoffe zu bewerten;

der Übertragbarkeit der Daten aus der Pilotanlage auf die Planung und den

Betrieb in größerem Maßstab; des erfolgreichen Abschlusses und Fortschritts der

?Early Works"-Aktivitäten mit Saipem; der Verfügbarkeit und Eignung von

Einsatzstoffen, die von potenziellen Partnern geliefert werden; der

Verfügbarkeit von geeignetem Personal, Partnern, Auftragnehmern, Ausrüstung und

Kapital; der Fähigkeit, erforderliche Genehmigungen und behördliche Zulassungen

zu erhalten; sowie stabiler Markt-, regulatorischer und wirtschaftlicher

Bedingungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu

führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich

oder implizit genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken zählen

betriebliche Herausforderungen oder Verzögerungen bei Versuchsreihen in der

Pilotanlage; Schwankungen bei der Zusammensetzung der Einsatzstoffe, der

Ausbeute, der Produktqualität oder der Prozessstabilität; die Möglichkeit, dass

sich die in einzelnen Versuchsreihen beobachteten Ergebnisse unter anderen

Bedingungen oder im größeren Maßstab nicht reproduzieren lassen;

Herausforderungen bei der Überführung von Pilotanlagendaten in die technische

Planung; Verzögerungen, Änderungen des Umfangs oder Kostensteigerungen, die sich

auf die technische Planung, Finanzierung, Beschaffung, den Bau, die

Inbetriebnahme oder den Anlauf der FOAK-Anlage auswirken; die Möglichkeit, dass

der Auftrag an Saipem nicht über die Phase der Vorarbeiten hinausgeht; die

Unfähigkeit, Beziehungen in den Bereichen Einsatzstoffe, Handel, Technik oder

Entwicklung aufzubauen oder aufrechtzuerhalten; die Möglichkeit, dass

Testprogramme keine Ergebnisse liefern, die eine weitere Entwicklung

unterstützen; Einschränkungen in der Lieferkette; Wettbewerb; Risiken im

Zusammenhang mit geistigem Eigentum; Verfügbarkeit und Kosten von Kapital; sowie

weitere Risiken, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens beschrieben

sind, die auf SEDAR+ unter http://www.sedarplus.ca und auf EDGAR über die US-

Börsenaufsichtsbehörde (SEC) unter www.sec.gov verfügbar sind.

Den Lesern wird geraten, kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete

Aussagen zu setzen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt

dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur

Aktualisierung oder Korrektur dieser Aussagen, sofern nicht durch geltendes

Recht vorgeschrieben.

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