GNW-News: Aduro und ECOCE schließen Phase 1 des Rohstoff-Mappings erfolgreich ab: Start der HCT-Testphase für mexikanische Kunststoffabfälle
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^LONDON, Ontario, July 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR206&utm_
medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT)
(FSE: 9D5), ein Unternehmen für Clean-Tech-Lösungen, das mithilfe chemischer
Verfahren minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und
erneuerbare Öle in hochwertige Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt,
gibt heute den erfolgreichen Abschluss der ersten Phase seiner Zusammenarbeit
mit ECOCE, A.C. (?ECOCE") bekannt. Nach Abschluss des Rohstoff-Mappings und der
Auswahl der Materialströme tritt das Projekt nun in die nächste Phase ein.
Ausgewählte Ströme von flexiblen Kunststoffverpackungen aus Haushaltsabfällen in
Mexiko werden nun im Rahmen einer Testkampagne mit der Hydrochemolytic(TM)-
Technologie (?HCT") daraufhin untersucht, ob sie sich mithilfe der
Hydrochemolytic(TM)-Technologie (HCT) in flüssige Kohlenwasserstoffprodukte
umwandeln lassen, um ihr Potenzial für nachgelagerte zirkuläre
Kunststoffanwendungen zu bewerten.
Die im Dezember 2025 angekündigte (https://investors.adurocleantech.com/press-
releases/press-releases-details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Collaborates-with-
ECOCE-to-Advance-Recycling-of-Flexible-Plastic-Packaging-in-
Mexico/default.aspx?utm_source=Aduro%20Ecoce%20PR&utm_campaign=PR206&utm_medium=
PressRelease) Kooperation umfasst einen mehrstufigen, datenbasierten
Bewertungsprozess für flexible Kunststoffverpackungen, die über
Rückgewinnungssysteme in Mexiko erfasst werden. Phase 1 stützte sich auf das
laufende nationale Programm zum Rohstoff-Mapping von ECOCE, das für seine
Mitgliedsunternehmen durchgeführt wird. Auf dieser Grundlage konnten die
beteiligten Parteien die Auswahl der Materialströme für die nächste Arbeitsphase
abschließen. Unter der Leitung von ECOCE wurden mehrere Ströme flexibler
Kunststoffverpackungen aus Haushaltsabfällen identifiziert und hinsichtlich
ihrer geschätzten Verfügbarkeit, der Sammelwege, ihrer physischen Form, ihres
Verunreinigungsprofils sowie der Anforderungen an die Aufbereitung bewertet. Die
Analyse identifizierte Materialströme, die über ein ausreichendes Volumen für
eine industriell relevante Evaluierung verfügen und deren Beschaffenheit einen
Übergang in die HCT-Testphase rechtfertigt.
Flexible Kunststoffverpackungen zählen zu den am schwierigsten zu handhabenden
Materialkategorien innerhalb bestehender Recyclingsysteme. Diese Materialströme
können Polyethylen, Polypropylen und mehrschichtige Verpackungsformate sowie
Druckfarben, Klebstoffe, Verbundstrukturen, kleinformatige Verpackungen und
unterschiedliche Verunreinigungsgrade umfassen. Im Einklang mit der
Abfallhierarchie bleiben Vermeidung, Wiederverwendung und mechanisches Recycling
die bevorzugten Optionen, sofern sie technisch und wirtschaftlich umsetzbar
sind. Für flexible Verpackungsströme, die sich nur bedingt für mechanisches oder
physikalisches Recycling eignen, prüfen die Partner nun, ob HCT einen
effizienten Weg zur Rückgewinnung von Kohlenwasserstoffen bietet und so zur
Rückführung dieser Materialien in den Kunststoffkreislauf beitragen kann.
ECOCE hat flexible Kunststoffverpackungen als eine bedeutende und wachsende
Materialkategorie in Mexiko identifiziert. Verfügbare Daten zeigen, dass im Land
jährlich rund 1,5 Millionen Tonnen flexibler Kunststoffverpackungen anfallen.
Phase 1 knüpfte an diesen Marktkontext an, indem potenzielle Abfallströme
flexibler und mehrschichtiger Kunststoffverpackungen kartiert wurden,
einschließlich Materialkategorien, Sammelwegen, geografischer Herkunft und
indikativen Verunreinigungsgraden. Zu den im Rahmen von Phase 1 kartierten
Materialien zählen flexible Polypropylenverpackungen, flexible
Polyethylenverpackungen sowie mehrschichtige flexible Verpackungen, darunter
gängige Verpackungsformate aus Haushaltsabfällen wie Snack- und
Keksverpackungen, Einkaufstüten und Brottüten, Saatgut- und
Getreideverpackungen, Tierfutterverpackungen, Verpackungen für Aufschnitt und
Milchprodukte sowie wiederverschließbare Beutel.
Durch die Zusammenarbeit von ECOCE mit führenden Lebensmittel- und
Getränkeunternehmen, die mehr als 400 Marken vertreten, erhält das Projekt eine
hohe praktische Relevanz für die Prioritäten der Verpackungswertschöpfungskette
und den Bedarf an glaubwürdigen Kreislauflösungen für schwer recycelbare
flexible Verpackungen. Ziel ist es, ein belastbares, evidenzbasiertes
Verständnis dafür zu entwickeln, wie ausgewählte Ströme flexibler Verpackungen
in eine zirkuläre Wertschöpfungskette integriert werden können - von der
Sammlung und Charakterisierung nach dem Verbrauch über die Rohstoffaufbereitung
und die HCT-Umwandlung bis hin zu flüssigen Kohlenwasserstoffprodukten, die von
der petrochemischen Industrie und der Polymerwertschöpfungskette bewertet werden
können.
Mit dem Abschluss von Phase 1 und der Festlegung des Testprogramms für die
nächste Phase beginnt nun die HCT-Testphase für die ausgewählten Materialströme.
Aduro wird zunächst Laborversuche durchführen, um die Reaktion der
Kunststoffabfälle aus Mexiko auf das HCT-Verfahren zu prüfen. Dabei werden unter
anderem Verarbeitbarkeit, Produkteigenschaften, Ausbeute, Rückstände, das
Verhalten von Verunreinigungen und die Massenbilanz untersucht. Im Rahmen dieser
nächsten Phase wird Adrián Velasco, Director of Flexible Plastic Packaging bei
ECOCE, die Einrichtungen von Aduro besuchen, um den Testablauf, die
Anforderungen an Proben sowie das Pilotentwicklungsprogramm zu besprechen. Der
Besuch wird dazu beitragen, das Wissen von ECOCE über die Rückgewinnungssysteme
in Mexiko mit dem technischen Bewertungsprozess des Unternehmens abzustimmen,
während die ausgewählten Materialströme vom Rohstoff-Mapping in die HCT-
Testphase übergehen. Erfolgreiche Ergebnisse aus den Laborversuchen werden den
Übergang zu Phase 3 mit Tests in der Next Generation Process (?NGP")-Pilotanlage
unterstützen, um die Skalierbarkeit zu bewerten, Kundenvalidierungen zu
ermöglichen und die Grundlage für zukünftige kommerzielle Analysen zu schaffen.
?Phase 1 hat diese Zusammenarbeit von einer Marktchance in ein klar definiertes
technisches Rohstoffprogramm überführt", so Ofer Vicus, CEO von Aduro.?ECOCE
liefert uns praxisnahe Einblicke in die mexikanischen Rückgewinnungssysteme für
flexible Verpackungen und unterstützt uns maßgeblich bei der Auswahl
repräsentativer Materialströme für die HCT-Tests. Die nächste Phase wird die
entscheidenden Daten für Skalierung und Wirtschaftlichkeit liefern,
einschließlich Verarbeitbarkeit, Produktqualität, Ausbeute, Verhalten von
Verunreinigungen sowie des potenziellen Werts der mit HCT gewonnenen
Flüssigkeiten als zirkuläre Kohlenwasserstoff-Rohstoffe. So treibt Aduro die
Kommerzialisierung voran: durch die Verbindung reale Abfallströme mit den
Anforderungen nachgelagerter Wertschöpfungsketten, wirtschaftlicher Validierung
und einem klaren Entwicklungsweg von Laborversuchen bis zur NGP-Pilotanlage."
?Flexible Kunststoffverpackungen gehören zu den größten Herausforderungen im
Materialmanagement in Mexiko", so Adrián Velasco, Director of Flexible Plastic
Packaging bei ECOCE.?Durch diese Zusammenarbeit trägt ECOCE dazu bei, reale
Daten aus Rückgewinnungssystemen mit der technischen Arbeit zu verknüpfen, die
erforderlich ist, um zirkuläre Lösungen für diese Materialien zu bewerten. Mein
Besuch in den Einrichtungen von Aduro zu Beginn der HCT-Testphase wird es uns
ermöglichen, den Testablauf direkt zu prüfen, die Anforderungen an die Proben
abzustimmen und besser zu verstehen, wie ausgewählte flexible Verpackungsströme
aus Mexiko hinsichtlich ihrer Rückführung in die Kunststoffwertschöpfungskette
bewertet werden können."
Die Ergebnisse der nächsten Phase werden Aduro und ECOCE die technischen und
wirtschaftlichen Nachweise liefern, um die Eignung der Materialien, die
Produktqualität, die Anforderungen an die Skalierung sowie zukünftige
kommerzielle Möglichkeiten für die Rückführung schwer recycelbarer flexibler
Verpackungen in die Kunststoffwertschöpfungskette zu bewerten.
Über ECOCE
ECOCE, A.C. ist eine gemeinnützige zivilrechtliche Vereinigung in Mexiko, die
von der Lebensmittel- und Getränkeindustrie gegründet wurde und von dieser
unterstützt wird, um die ordnungsgemäße Bewirtschaftung, Sammlung und das
Recycling von Post-Consumer-Verpackungsabfällen zu fördern. ECOCE vereint
führende Getränke- und Lebensmittelunternehmen, die mehr als 400 Marken
vertreten, sowie strategische Partner, die sich für die Förderung von Praktiken
der Kreislaufwirtschaft für Verpackungen in Mexiko einsetzen.
ECOCE arbeitet mit der Industrie, der Regierung, Bildungseinrichtungen, der
Zivilgesellschaft und den Bürgern zusammen, um die Recyclingkultur zu stärken,
die ordnungsgemäße Trennung und Rückgewinnung von Verpackungsmaterialien zu
fördern und Post-Consumer-Verpackungen den Recyclingsystemen zuzuführen. Während
ECOCE seinen Schwerpunkt von PET und anderen etablierten Materialströmen auf
flexible Kunststoffverpackungen ausweitet, bringt die Organisation umfassendes
Praxiswissen über Mexikos Rückgewinnungssysteme, Verpackungsformate,
Sammelinfrastruktur und die Prioritäten ihrer Mitgliedsunternehmen im Bereich
Kreislaufwirtschaft ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.ecoce.mx
(http://www.ecoce.mx/).
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter, wasserbasierter
Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung
von Schweröl und Bitumen in leichtere, höherwertige Öle sowie die Aufbereitung
erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien.
Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als
wichtigstem Prozessmedium in einer chemischen Plattform, die bei relativ
niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt
geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um. Weitere
Informationen finden Sie unter www.adurocleantech.com
(http://www.adurocleantech.com/).
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations
ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)
+1 226 784 8889
Carla Gamboa
Director of Marketing & Communications
cgamboa@ecoce.mx (mailto:cgamboa@ecoce.mx)
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der
geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich
des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zu den
zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem:
Aussagen zur Zusammenarbeit zwischen Aduro und ECOCE; zur Charakterisierung,
Auswahl und Bewertung von mexikanischen Abfallströmen flexibler
Kunststoffverpackungen; zum potenziellen Einsatz der Hydrochemolytic(TM)-
Technologie von Aduro für flexible Kunststoffverpackungen aus Haushaltsabfällen;
den geplanten Übergang von Tests im Labormaßstab zu möglichen Testläufen in der
NGP-Pilotanlage; die potenzielle Generierung von Daten zu Produktqualität,
Massenbilanz, Skalierung, Kundenbewertung sowie technischer und kommerzieller
Bewertung; die Marktnachfrage nach kreislauffähigen Rohstoffen; das Potenzial
von durch HCT gewonnenen Kohlenwasserstoffprodukten zur Unterstützung
petrochemischer und polymerer Wertschöpfungsketten; die potenzielle Entwicklung
von Geschäftsmodellen oder künftigen HCT-basierten Anlagen in Mexiko; sowie
umfassendere Kommerzialisierungs- und Marktentwicklungspläne.
Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und
Annahmen des Managements, einschließlich Annahmen hinsichtlich der
Verfügbarkeit, Qualität, Zusammensetzung und Eignung der Rohstoffströme; der
Fähigkeit von ECOCE, relevante Informationen zu den Rohstoffströmen
bereitzustellen; der Fähigkeit von Aduro, stufenweise technische Testprogramme
durchzuführen; die Leistung von HCT bei ausgewählten Materialströmen; der
Übertragbarkeit der Ergebnisse aus Laborversuchen und dem Betrieb der NGP-
Pilotanlage auf einen größeren Maßstab; der Verfügbarkeit von Partnern, Kunden,
Anlagen, Kapital und behördlichen Genehmigungen; der anhaltenden Nachfrage nach
zirkulären Rohstoffen; sowie stabiler politischer, marktbezogener und
wirtschaftlicher Rahmenbedingungen zur Unterstützung einer Kreislaufwirtschaft
für Kunststoffe. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und
Unsicherheiten, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: das Risiko, dass
sich die ausgewählten Materialien nicht für die HCT-Umwandlung eignen; das
Risiko, dass die Ergebnisse aus Laborversuchen oder der NGP-Pilotanlage eine
kommerzielle Anwendung nicht unterstützen; das Risiko, dass Produktqualität,
Ausbeute, Massenbilanz oder Wirtschaftlichkeit nicht den Erwartungen
entsprechen; Herausforderungen bei der Beschaffung, Aufbereitung, dem Transport
oder der Verarbeitung der Rohstoffströme; Verzögerungen bei Tests, Analysen,
Vertragsabschlüssen, Genehmigungsverfahren, der Finanzierung oder der Einbindung
von Partnern; Änderungen der regulatorischen Rahmenbedingungen oder der
Marktakzeptanz zirkulärer Rohstoffe; Wettbewerb durch andere Recycling- oder
Abfallmanagementverfahren; Risiken im Zusammenhang mit der Technologie und dem
geistigen Eigentum des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit der
Marktakzeptanz und Kommerzialisierung; Risiken aufgrund von Änderungen von
Gesetzen, Vorschriften oder politischen Rahmenbedingungen; sowie weitere
Faktoren, die in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens beschrieben
sind und unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) und auf der Website
der SEC unter www.sec.gov (http://www.sec.gov/) verfügbar sind. Die
tatsächlichen Ergebnisse können von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen
zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen erheblich abweichen. Den
Lesern wird geraten, zukunftsgerichteten Aussagen kein übermäßiges Vertrauen zu
schenken. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist Aduro nicht verpflichtet,
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es
aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c6e45f47-4c07-4bdd-a9fa-
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