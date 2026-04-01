GNW-News: Aduro vergibt Genehmigungsmandat an Ebert HERA für FOAK-Industrieprojekt im Chemelot-Industriepark

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^LONDON, Ontario, April 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies

Inc.

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR189&utm_

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medium=PressRelease) (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)

(FSE: 9D5), ein Cleantech-Unternehmen, das die Kraft der Chemie nutzt, um

minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle

in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gab heute die Vergabe eines

Mandats an Ebert HERA B.V. (https://www.sitech.nl/) (?Ebert HERA") zur Steuerung

des Genehmigungsverfahrens für seine einzigartige (?First-of-a-Kind",?FOAK")

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Industrieanlage im Chemelot-Industriepark in Sittard-Geleen, Niederlande,

bekannt.

Ausschlaggebend für die Auswahl von Ebert HERA waren der etablierte Ruf, die

enge Einbindung in das Chemelot-Ökosystem sowie die ausgewiesene Expertise in

der Koordination komplexer, behördenübergreifender Genehmigungsverfahren in den

Niederlanden. In enger Zusammenarbeit mit Standortbetreibern und lokalen

Behörden verfügt das Unternehmen über fundierte Kenntnisse des regulatorischen

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Rahmens sowie der spezifischen Genehmigungsanforderungen im Chemelot-

Industriepark und der niederländischen Provinz Limburg. Durch seine Einbindung

soll ein strukturierter und abgestimmter Genehmigungsprozess gewährleistet, das

Risiko potenzieller Verzögerungen reduziert, ein effizienter Fortschritt im

behördlichen Prüfverfahren ermöglicht und die notwendige Klarheit geschaffen

werden, um das Projekt sicher durch die Entwicklungs- und Bauphase zu führen.

Im Rahmen des Vertrags verantwortet Ebert HERA die Vorbereitung und Koordination

der Bau- und Umweltgenehmigungsanträge - einschließlich Sicherheits-,

Gesundheits- und Umweltprüfungen - und steuert die Zusammenarbeit mit den

zuständigen Aufsichtsbehörden. Diese Arbeiten sollen den behördlichen Rahmen für

die FOAK-Anlage definieren. Der Genehmigungsumfang wird dabei so ausgelegt, dass

auch eine mögliche zukünftige Kapazitätserweiterung berücksichtigt wird - im

Einklang mit dem langfristigen Plan des Unternehmens, die FOAK-Anlage zu einem

Standort im kommerziellen Maßstab auszubauen.

Die FOAK-Anlage markiert Aduros ersten Einsatz der Hydrochemolytic(TM)-Technologie

(HCT) im industriellen Maßstab. Aufbauend auf dem Pilotprogramm

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Achieves-Key-Milestone-with-NGP-Pilot-

Plant-Transitioning-to-Operating-

Campaigns/default.aspx?utm_source=Aduro%20NGP&utm_campaign=PR189&utm_medium=Pres

sRelease)?Next Generation Process" (NGP) ist sie darauf ausgelegt, ausgediente

Kunststoffrohstoffe in zirkuläre Kohlenwasserstoffprodukte umzuwandeln - mit

besonderem Fokus auf Naphtha, das sich nahtlos in bestehende petrochemische

Infrastrukturen integrieren lässt.

Aduro hat zudem eine vorläufige Abnahmevereinbarung

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-Signs-Offtake-LOI-for-Hydrochemolytic-Oil-with-Pilot-to-FOAK-

Validation-

Program/default.aspx?utm_source=AduroOfftake&utm_campaign=PR189&utm_medium=Press

Release) mit einem globalen Rohstoffhandelsunternehmen über einen ersten Teil

der FOAK-Produktion geschlossen. Dies unterstreicht die Fortschritte in

zentralen Projektbereichen - darunter Standortauswahl

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Selects-Chemelot-Industrial-Park-for-

First-of-a-Kind-Industrial-

Plant/default.aspx?utm_source=Aduro%20FOAK&utm_campaign=PR189&utm_medium=PressRe

lease), Genehmigungsverfahren und kommerzielle Verhandlungen - und zeigt, wie

konsequent das Unternehmen das Projekt in Richtung industrielle Umsetzung

vorantreibt.

?Mit dem Chemelot-Industriepark als Projektstandort und der vereinbarten ersten

Abnahme liegt unser Fokus nun auf der Fortführung der Genehmigungsarbeiten,

gestützt auf lokales Fachwissen, während wir das FOAK-Projekt konsequent

fortsetzen", so Ofer Vicus, Chief Executive Officer von Aduro.?Mit diesem

Vertrag starten wir in die nächste Ausführungsphase. Parallel zu weiteren

zentralen Bereichen wie Engineering und Design werden wir die

Genehmigungsaktivitäten intensivieren und das Projekt konsequent von der

Entwicklung bis in die Bauphase vorantreiben."

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter, wasserbasierter

Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung

von Schweröl und Bitumen in leichtere, höherwertige Öle sowie die Aufbereitung

erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien.

Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als

wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen

Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt

geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der

geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich

Aussagen zum FOAK-Industrieprogramm des Unternehmens, zu den erwarteten

Vorteilen der Zusammenarbeit mit Ebert HERA, zum voraussichtlichen Zeitplan und

den Ergebnissen des Genehmigungsverfahrens, zur Entwicklung und zum Bau der

FOAK-Anlage, zum Kommerzialisierungsweg des Unternehmens sowie zur potenziellen

Integration seiner Technologie in bestehende industrielle Infrastrukturen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen

des Managements und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder

implizit dargestellten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter

anderem Verzögerungen oder Schwierigkeiten bei der Erteilung von Genehmigungen

und behördlichen Zulassungen, die Fähigkeit, die Planungs- und Bauarbeiten

voranzutreiben, die Verfügbarkeit von Kapital, die Leistungsfähigkeit der

Technologie des Unternehmens im industriellen Maßstab, die Fähigkeit,

kommerzielle Vereinbarungen abzuschließen und aufrechtzuerhalten, sowie weitere

Faktoren, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens

unter https://www.sedar.ca (https://www.sedar.ca/) beschrieben sind.

Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen

in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Sofern nicht gesetzlich

vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung,

zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Ein Foto zu dieser Meldung finden Sie

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c3a32582-c441-

4664-86e3-2a804b5a2ef2

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