GNW-News: Aduro vergibt Genehmigungsmandat an Ebert HERA für FOAK-Industrieprojekt im Chemelot-Industriepark
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^LONDON, Ontario, April 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies
Inc.
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR189&utm_
medium=PressRelease) (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)
(FSE: 9D5), ein Cleantech-Unternehmen, das die Kraft der Chemie nutzt, um
minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle
in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gab heute die Vergabe eines
Mandats an Ebert HERA B.V. (https://www.sitech.nl/) (?Ebert HERA") zur Steuerung
des Genehmigungsverfahrens für seine einzigartige (?First-of-a-Kind",?FOAK")
Industrieanlage im Chemelot-Industriepark in Sittard-Geleen, Niederlande,
bekannt.
Ausschlaggebend für die Auswahl von Ebert HERA waren der etablierte Ruf, die
enge Einbindung in das Chemelot-Ökosystem sowie die ausgewiesene Expertise in
der Koordination komplexer, behördenübergreifender Genehmigungsverfahren in den
Niederlanden. In enger Zusammenarbeit mit Standortbetreibern und lokalen
Behörden verfügt das Unternehmen über fundierte Kenntnisse des regulatorischen
Rahmens sowie der spezifischen Genehmigungsanforderungen im Chemelot-
Industriepark und der niederländischen Provinz Limburg. Durch seine Einbindung
soll ein strukturierter und abgestimmter Genehmigungsprozess gewährleistet, das
Risiko potenzieller Verzögerungen reduziert, ein effizienter Fortschritt im
behördlichen Prüfverfahren ermöglicht und die notwendige Klarheit geschaffen
werden, um das Projekt sicher durch die Entwicklungs- und Bauphase zu führen.
Im Rahmen des Vertrags verantwortet Ebert HERA die Vorbereitung und Koordination
der Bau- und Umweltgenehmigungsanträge - einschließlich Sicherheits-,
Gesundheits- und Umweltprüfungen - und steuert die Zusammenarbeit mit den
zuständigen Aufsichtsbehörden. Diese Arbeiten sollen den behördlichen Rahmen für
die FOAK-Anlage definieren. Der Genehmigungsumfang wird dabei so ausgelegt, dass
auch eine mögliche zukünftige Kapazitätserweiterung berücksichtigt wird - im
Einklang mit dem langfristigen Plan des Unternehmens, die FOAK-Anlage zu einem
Standort im kommerziellen Maßstab auszubauen.
Die FOAK-Anlage markiert Aduros ersten Einsatz der Hydrochemolytic(TM)-Technologie
(HCT) im industriellen Maßstab. Aufbauend auf dem Pilotprogramm
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Achieves-Key-Milestone-with-NGP-Pilot-
Plant-Transitioning-to-Operating-
Campaigns/default.aspx?utm_source=Aduro%20NGP&utm_campaign=PR189&utm_medium=Pres
sRelease)?Next Generation Process" (NGP) ist sie darauf ausgelegt, ausgediente
Kunststoffrohstoffe in zirkuläre Kohlenwasserstoffprodukte umzuwandeln - mit
besonderem Fokus auf Naphtha, das sich nahtlos in bestehende petrochemische
Infrastrukturen integrieren lässt.
Aduro hat zudem eine vorläufige Abnahmevereinbarung
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-Signs-Offtake-LOI-for-Hydrochemolytic-Oil-with-Pilot-to-FOAK-
Validation-
Program/default.aspx?utm_source=AduroOfftake&utm_campaign=PR189&utm_medium=Press
Release) mit einem globalen Rohstoffhandelsunternehmen über einen ersten Teil
der FOAK-Produktion geschlossen. Dies unterstreicht die Fortschritte in
zentralen Projektbereichen - darunter Standortauswahl
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Selects-Chemelot-Industrial-Park-for-
First-of-a-Kind-Industrial-
Plant/default.aspx?utm_source=Aduro%20FOAK&utm_campaign=PR189&utm_medium=PressRe
lease), Genehmigungsverfahren und kommerzielle Verhandlungen - und zeigt, wie
konsequent das Unternehmen das Projekt in Richtung industrielle Umsetzung
vorantreibt.
?Mit dem Chemelot-Industriepark als Projektstandort und der vereinbarten ersten
Abnahme liegt unser Fokus nun auf der Fortführung der Genehmigungsarbeiten,
gestützt auf lokales Fachwissen, während wir das FOAK-Projekt konsequent
fortsetzen", so Ofer Vicus, Chief Executive Officer von Aduro.?Mit diesem
Vertrag starten wir in die nächste Ausführungsphase. Parallel zu weiteren
zentralen Bereichen wie Engineering und Design werden wir die
Genehmigungsaktivitäten intensivieren und das Projekt konsequent von der
Entwicklung bis in die Bauphase vorantreiben."
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter, wasserbasierter
Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung
von Schweröl und Bitumen in leichtere, höherwertige Öle sowie die Aufbereitung
erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien.
Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als
wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen
Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt
geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations
ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)
+1 226 784 8889
KCSA Strategic Communications
Jack Perkins, Senior Vice President
aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der
geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich
Aussagen zum FOAK-Industrieprogramm des Unternehmens, zu den erwarteten
Vorteilen der Zusammenarbeit mit Ebert HERA, zum voraussichtlichen Zeitplan und
den Ergebnissen des Genehmigungsverfahrens, zur Entwicklung und zum Bau der
FOAK-Anlage, zum Kommerzialisierungsweg des Unternehmens sowie zur potenziellen
Integration seiner Technologie in bestehende industrielle Infrastrukturen.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen
des Managements und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen
können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder
implizit dargestellten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter
anderem Verzögerungen oder Schwierigkeiten bei der Erteilung von Genehmigungen
und behördlichen Zulassungen, die Fähigkeit, die Planungs- und Bauarbeiten
voranzutreiben, die Verfügbarkeit von Kapital, die Leistungsfähigkeit der
Technologie des Unternehmens im industriellen Maßstab, die Fähigkeit,
kommerzielle Vereinbarungen abzuschließen und aufrechtzuerhalten, sowie weitere
Faktoren, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens
unter https://www.sedar.ca (https://www.sedar.ca/) beschrieben sind.
Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen
in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Sofern nicht gesetzlich
vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren.
Ein Foto zu dieser Meldung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c3a32582-c441-
4664-86e3-2a804b5a2ef2
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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|Hebel
|KO
|Emittent
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