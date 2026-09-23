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GNW-News: Änderung im Verwaltungsrat von Roche

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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
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^Der Verwaltungsrat der Roche Holding AG hat beschlossen, Herrn Dr. Christophe

Weber, ehemaliger CEO von Takeda Pharmaceuticals, der Generalversammlung am 9.

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März 2027 zur Neuwahl in den Verwaltungsrat vorzuschlagen.

Roche Verwaltungsratspräsident Severin Schwan:?Ich freue mich sehr, dass wir

Christophe Weber zur Neuwahl in den Verwaltungsrat vorschlagen können.

Christophe Webers fundierte Kenntnisse der Gesundheitsbranche und seine breite

Führungserfahrung werden unseren Verwaltungsrat weiter stärken."

Über Roche

Roche (SIX: RO, ROP; OTCQX: RHHBY) ist ein Healthcare-Unternehmen, das führende

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Wissenschaft mit innovativen Technologien in den Bereichen Diagnostik,

Arzneimittel und digitale Lösungen verbindet und so eine einzigartige Position

einnimmt, um Krankheiten vorzubeugen, zu stoppen und zu heilen.

Roche wurde 1896 in Basel, Schweiz, gegründet und ist heute ein führender

Anbieter von transformativen Arzneimitteln und Diagnostika für Millionen von

Menschen in über 150 Ländern weltweit. Das Unternehmen setzt sich dafür ein,

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Herausforderungen im Gesundheitswesen zu bewältigen, die Patientinnen und

Patienten, Familien, Gemeinschaften und Gesundheitssysteme am stärksten

belasten. In den Divisionen Diagnostics und Pharma konzentriert sich Roche auf

Bereiche wie Onkologie, Neurologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechsel-

Erkrankungen, Augenheilkunde, Infektionskrankheiten und Immunologie mit dem

Ziel, für die Patientinnen und Patienten, die Menschen, die ihnen am Herzen

liegen, und die Fachkräfte, die sich um sie kümmern, eine spürbare und

nachhaltige Wirkung zu erzielen.

Genentech in den USA ist eine Konzerngesellschaft, die sich vollständig im

Besitz der Roche-Gruppe befindet. Roche ist Mehrheitsaktionär von Chugai

Pharmaceutical in Japan, einem führenden, innovationsorientierten Unternehmen

für therapeutische Antikörper.

Weitere Informationen finden Sie unter www.roche.com (http://www.roche.com).

Alle erwähnten Markennamen sind gesetzlich geschützt.

Medienstelle Roche-Gruppe

Telefon: +41 61 688 88 88 / E-Mail: media.relations@roche.com

Tristan Schmitz Lorena Corfas

Telefon: +41 79 529 70 35 Telefon: +41 79 568 24 95

Simon Goldsborough Karsten Kleine

Telefon: +44 797 32 72 915 Telefon: +41 79 461 86 83

Kirti Pandey Yvette Petillon

Telefon: +41 79 398 38 53 Telefon: +41 79 961 92 50

Irène Stephan Albert Thottiyil

Telefon: +41 79 377 83 75 Telefon: +41 79 775 66 12Â°

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Datum Rating Analyst
25.02.13 Roche kaufen S&P Equity Research
22.02.13 Roche halten Citigroup Corp.
05.02.13 Roche halten Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
01.02.13 Roche kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.13 Roche kaufen Barclays Capital

Information

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