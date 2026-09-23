GNW-News: Änderung im Verwaltungsrat von Roche
Werte in diesem Artikel
^Der Verwaltungsrat der Roche Holding AG hat beschlossen, Herrn Dr. Christophe
Weber, ehemaliger CEO von Takeda Pharmaceuticals, der Generalversammlung am 9.
März 2027 zur Neuwahl in den Verwaltungsrat vorzuschlagen.
Roche Verwaltungsratspräsident Severin Schwan:?Ich freue mich sehr, dass wir
Christophe Weber zur Neuwahl in den Verwaltungsrat vorschlagen können.
Christophe Webers fundierte Kenntnisse der Gesundheitsbranche und seine breite
Führungserfahrung werden unseren Verwaltungsrat weiter stärken."
Über Roche
Roche (SIX: RO, ROP; OTCQX: RHHBY) ist ein Healthcare-Unternehmen, das führende
Wissenschaft mit innovativen Technologien in den Bereichen Diagnostik,
Arzneimittel und digitale Lösungen verbindet und so eine einzigartige Position
einnimmt, um Krankheiten vorzubeugen, zu stoppen und zu heilen.
Roche wurde 1896 in Basel, Schweiz, gegründet und ist heute ein führender
Anbieter von transformativen Arzneimitteln und Diagnostika für Millionen von
Menschen in über 150 Ländern weltweit. Das Unternehmen setzt sich dafür ein,
Herausforderungen im Gesundheitswesen zu bewältigen, die Patientinnen und
Patienten, Familien, Gemeinschaften und Gesundheitssysteme am stärksten
belasten. In den Divisionen Diagnostics und Pharma konzentriert sich Roche auf
Bereiche wie Onkologie, Neurologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechsel-
Erkrankungen, Augenheilkunde, Infektionskrankheiten und Immunologie mit dem
Ziel, für die Patientinnen und Patienten, die Menschen, die ihnen am Herzen
liegen, und die Fachkräfte, die sich um sie kümmern, eine spürbare und
nachhaltige Wirkung zu erzielen.
Genentech in den USA ist eine Konzerngesellschaft, die sich vollständig im
Besitz der Roche-Gruppe befindet. Roche ist Mehrheitsaktionär von Chugai
Pharmaceutical in Japan, einem führenden, innovationsorientierten Unternehmen
für therapeutische Antikörper.
Weitere Informationen finden Sie unter www.roche.com (http://www.roche.com).
Alle erwähnten Markennamen sind gesetzlich geschützt.
Medienstelle Roche-Gruppe
Telefon: +41 61 688 88 88 / E-Mail: media.relations@roche.com
Tristan Schmitz Lorena Corfas
Telefon: +41 79 529 70 35 Telefon: +41 79 568 24 95
Simon Goldsborough Karsten Kleine
Telefon: +44 797 32 72 915 Telefon: +41 79 461 86 83
Kirti Pandey Yvette Petillon
Telefon: +41 79 398 38 53 Telefon: +41 79 961 92 50
Irène Stephan Albert Thottiyil
Telefon: +41 79 377 83 75 Telefon: +41 79 775 66 12Â°