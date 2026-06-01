GNW-News: AeroFlexx und die Dreiturm GmbH gehen eine Partnerschaft ein, um nachhaltige Verpackungsinnovationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz anz...
^WEST CHESTER, Ohio, June 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AeroFlexx
(https://aeroflexx.com/), ein Branchenführer im Bereich nachhaltiger
Flüssigkeitsverpackungen, gab heute eine umfassende Partnerschaft mit der
Dreiturm GmbH bekannt, einem in Deutschland ansässigen Unternehmen, das die
Märkte für Körperpflegeprodukte, Haushaltswaren, professionelle Reinigungsmittel
und Handelsmarken bedient.
Im Rahmen des Vertrags wird die Dreiturm GmbH die Verpackungstechnologie von
AeroFlexx in Deutschland, Österreich und der Schweiz exklusiv vermarkten und
bewerben. Die Partnerschaft soll die Kundenbindung, die Markterschließung und
die Vermarktungsplanung für die innovative Flüssigkeitsverpackungstechnologie
von AeroFlexx im deutschsprachigen Raum (DACH) fördern.
?Mit dieser Partnerschaft legen wir den Grundstein dafür, eine innovative
Verpackungslösung für den DACH-Markt bereitzustellen und unseren Kunden
nachhaltige Alternativen anzubieten", erklärt Jan Rudel, Managing Director of
Sales bei der Dreiturm GmbH.
Diese Partnerschaft kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich Hersteller und Marken
in ganz Europa auf die sich wandelnden Verpackungsvorschriften im Rahmen der
Verpackungs- und Verpackungsabfallverordnung (PPWR) der Europäischen Union
vorbereiten. Es wird erwartet, dass die Verordnung einen stärkeren Fokus auf die
Reduzierung des Kunststoffverbrauchs und des Verpackungsabfalls legen wird, was
zu einer steigenden Nachfrage nach der AeroFlexx-Verpackungstechnologie führen
dürfte, die Unternehmen dabei unterstützen kann, ihre künftigen Nachhaltigkeits-
und Compliance-Ziele zu erreichen.
Das Abkommen stärkt zudem die Fähigkeit von AeroFlexx, Kunden in wichtigen
europäischen Märkten zu gewinnen, und unterstützt gleichzeitig die übergeordnete
Strategie des Unternehmens, die für eine weltweite Verbreitung erforderlichen
Beziehungen und Infrastrukturen aufzubauen. Die Unternehmen prüfen zudem
mögliche zukünftige Kooperationsmöglichkeiten, während sie die Kundennachfrage
und die Marktreife evaluieren.
?Die Partnerschaft mit Dreiturm ist ein wichtiger Schritt, um die Präsenz von
AeroFlexx in Europa auszubauen und dem wachsenden Interesse der Kunden an
unserer Technologie zur Verpackung von Flüssigkeiten gerecht zu werden", so
Boris Gavric, Chief Operating Officer von AeroFlexx.?Dank seiner
Marktkenntnisse, seiner Kundenbeziehungen und seiner operativen Erfahrung ist
Dreiturm ein starker Partner für uns, während wir weiterhin neue Möglichkeiten
für unsere Verpackungslösungen in der DACH-Region erschließen."
Die Herstellung und Abfüllung der AeroFlexx-Verpackungstechnologie soll am
Standort der Dreiturm GmbH in Steinau erfolgen. Beide Unternehmen gehen davon
aus, dass die Zusammenarbeit die Marktdurchdringung beschleunigen und einen
wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Transformation der Verpackungsindustrie
leisten wird.
Über AeroFlexx
AeroFlexx ist ein integriertes Unternehmen für Flüssigkeitsverpackungen, das
nachhaltige Lösungen in einer Vielzahl von Bereichen revolutioniert, darunter
Körperpflege, Haushaltsprodukte, Babypflege, Tierpflege, Lebensmittel sowie
industrielle Anwendungen. Die hauseigene AeroFlexx-Technologie transformiert die
Verpackungswelt, indem sie die Vorteile flexibler und starrer Formate zu einem
hochgradig individualisierbaren Angebot verbindet, das als primäre Verpackungs-
und hochwertige Nachfülloption gleichermaßen funktioniert. Das Ergebnis? Ein
differenziertes Verbrauchererlebnis, verbesserter Markenwert und
branchenführende Nachhaltigkeitsvorteile.
AeroFlexx hat seinen Hauptsitz in West Chester, Ohio, gehört zur Innventure
(NASDAQ:INV
(https://protect.checkpoint.com/v2/r02/___https:/ir.innventure.com/___.YzJlOnBhY
2thZ2luZ2ltb2xlc2U6YzpvOmZkNzkzNGE0NTU2ZjQ1YWU3OTY3NjM1MmNkZTE1NDhkOjc6OTE3YzowM
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WFmOnA6VDpO)) Unternehmensfamilie und bietet Verpackungs- und
Produktionskapazitäten in Nordamerika, Europa und Südostasien. Weitere
Informationen finden Sie unter https://aeroflexx.com
(https://aeroflexx.com/?hsLang=en) oder folgen Sie AeroFlexx auf LinkedIn
(https://protect.checkpoint.com/v2/r02/___https:/www.linkedin.com/company/aerofl
exx/___.YzJlOnBhY2thZ2luZ2ltb2xlc2U6YzpvOmZkNzkzNGE0NTU2ZjQ1YWU3OTY3NjM1MmNkZTE1
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Über die Dreiturm GmbH
Die Dreiturm GmbH ist ein bewährter deutscher Partner für die Auftragsfertigung
und Abfüllung von Flüssigkeiten und halbflüssigen Produkten in den Bereichen
Kosmetik, Medizinprodukte, Pharmazeutika, Biozide und Reinigungsmittel. Das in
Steinau an der Straße ansässige Unternehmen verbindet eine über 200-jährige
Tradition mit modernstem Produktions-Know-how, fundierter Entwicklungskompetenz
und strengen Qualitätsstandards. Seit 1825 steht die Dreiturm GmbH für
zuverlässige Produkte?Made in Germany". Heute unterstützt die Dreiturm GmbH mit
320 Mitarbeitern, einer Jahresproduktion von über 70 Millionen Einheiten und
einem Vertrieb in mehr als 20 Ländern führende Marken durch skalierbare
Produktion, Verpackung und Produktentwicklung sowie durch ein klares Bekenntnis
zu Innovation und Nachhaltigkeit. Weitere Informationen finden Sie unter
https://dreiturm.de/.
info@aeroflexx.comÂ°