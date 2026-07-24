GNW-News: Affidea beschleunigt Wachstum in Großbritannien durch strategische Partnerschaft mit LIPS Healthcare
^LONDON, July 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Affidea, der europaweite Anbieter von
kommunalen Kliniken, moderner Diagnostik und spezialisierten privaten
Gesundheitsdienstleistungen, kündigt heute eine strategische Partnerschaft mit
LIPS Healthcare (London International Patient Services) an, der größten von
privaten Fachärzten geleiteten multidisziplinären Unternehmensgruppe in
Großbritannien. Die gute klinische Reputation von LIPS Healthcare, die
erstklassige Repräsentanz in London und die medizinische Unternehmenskultur
machen sie zu einem gut passenden Partner für die Affidea-Gruppe, die
gleichzeitig ihre europaweite Expertise in der außerstationären Versorgung auf
den britischen Markt bringt.
Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Affidea gemeinsam mit LIPS Healthcare in
eine hochmoderne, 3.700 Quadratmeter große multidisziplinäre Klinik am Prince of
Wales Drive investieren, deren Bau dieses Jahr beginnen soll, sowie in die
Erweiterung der bestehenden Battersea Power Station Clinic. Dies wird es dem
Unternehmen ermöglichen zu expandieren, seine Diagnose- und
Behandlungsmöglichkeiten zu verbessern und ein Ökosystem weiter auszubauen, in
dem führende Fachärzte zusammenarbeiten, innovieren und weiterhin eine
qualitativ hochwertige Versorgung von Patienten gewährleisten können. Die
Investition von Affidea stellt einen wichtigen Schritt in ihrer
Wachstumsstrategie in Großbritannien dar und stärkt ihre Präsenz in einem der
dynamischsten privaten Gesundheitsmärkte Europas.
Gemeinsam werden Affidea und LIPS Healthcare eine Plattform für zukünftiges
Wachstum im Südwesten Londons schaffen, wodurch das etablierte Modell mit
Fachärzten und guter klinischer Reputation mit Affideas europäischer Erfahrung
beim Aufbau und der Skalierung hochwertiger, patientenfokussierter und
kommunaler Gesundheitsdienstleistungen kombiniert werden. Mit einem Netzwerk von
mehr als 420 Zentren in 14 Ländern wird Affidea internationales Know-how,
operative Fähigkeiten und Wachstumskompetenz bereitstellen, um die Expansion von
LIPS Healthcare zu unterstützen und gleichzeitig die klinische Kultur und den
Unternehmergeist zu bewahren, die ihren Erfolg geprägt haben.
LIPS Healthcare wurde 2016 von den Orthopäden Paul Culpan und Ibraheim El-Daly
gegründet und hat sich zu der größten privaten multidisziplinären
Unternehmensgruppe Großbritanniens entwickelt, in der mehr als 170
Lehrkrankenhaus-Fachärzte aus über 25 Fachbereichen zusammengeschlossen sind.
LIPS, deren Hauptsitz sich in der Battersea Power Station befindet, bietet
Patienten Zugang zu einer breiten Palette von Dienstleistungen, darunter
Versorgung durch Allgemeinärzte, Diagnostik, Radiologie, Kardiologie,
Dermatologie, Gynäkologie, Fruchtbarkeitsbehandlungen, plastische Chirurgie,
Pädiatrie, Notfallversorgung und andere spezialisierte Dienstleistungen.
Die Mitteilung folgt auf die jüngsten Investitionen von Affidea in
Großbritannien, einschließlich der Eröffnung von Diagnosezentren in Whitstable,
Kent und St. Asaph, Nordwales, sowie der Entwicklung eines neuen ambulanten
chirurgischen Zentrums in Wimbledon, das in einem großen Einzelhandelszentrum
liegt und im Herbst 2026 eröffnet werden soll. Zusammen mit der strategischen
gemeinsamen Investition in LIPS Healthcare unterstreichen diese Investitionen
das langfristige Engagement von Affidea im britischen Markt und die Ambition,
den Zugang zu einer hochwertigen, kommunalen privaten Gesundheitsversorgung an
Orten zu verbessern, die für Patienten günstig gelegen und einfach zugänglich
sind.
Zitate
?Der private Markt für Gesundheitsfürsorge in Großbritannien entwickelt sich
rasant, wobei die Nachfrage nach qualitativ hochwertiger ambulanter Versorgung
in günstiger gelegener und zugänglicherer Umgebung steigt. Unsere Partnerschaft
mit LIPS Healthcare bietet Affidea eine starke Plattform, um diese Entwicklung
zu unterstützen. LIPS hat in London ein beeindruckendes von Fachärzten
geleitetes Modell entwickelt, das für klinische Exzellenz und gute
Patientenerfahrungen bekannt ist. Durch die Kombination mit der Expertise von
Affidea in ambulanten skalierbaren Versorgungsmodellen können wir die nächste
Phase des Wachstums von LIPS unterstützen und den Zugang zu hochwertiger,
patientenfokussierter Versorgung in ganz London und im Laufe der Zeit auch im
weiteren britischen Markt verbessern."
- Barry Downes, CEO Affidea UK & Ireland
?Vor zehn Jahren haben wir uns vorgenommen, etwas Besonderes aufzubauen, ein
Zuhause für die besten Köpfe der Medizin, wo Fachärzte führen, innovieren und
die Gesundheitsfürsorge wirklich gestalten können. Was wir seitdem aufgebaut
haben, hat alle Erwartungen übertroffen. Diese Partnerschaft mit Affidea
eröffnet neue Möglichkeiten. Dadurch können wir noch mal einen Gang zulegen.
Affidea hat nicht nur an LIPS geglaubt. Sie haben uns verstanden. Dieses
Vertrauen bedeutet mir, Paul, und jedem Facharzt, der Teil dieser Organisation
ist, sehr viel."
- Ibraheim El-Daly, Gründer und Managing Director, LIPS Healthcare
?In den vergangenen Jahren haben wir eine starke Erfolgsbilanz bei der
Verbesserung des Zugangs zu außergewöhnlicher Gesundheitsversorgung hingelegt,
die in einem außerstationären Umfeld in mehreren Märkten bereitgestellt wird,
wobei der Schwerpunkt stets auf Qualität, Patientenerfahrung und klinischer
Führung liegt. LIPS Healthcare stellt eine äußerst glaubwürdige, von Fachärzten
geleitete Plattform in Großbritannien dar, mit einem Modell, das sich eng an
unserer Vision einer ambulanten Gesundheitsversorgung orientiert. Diese
Investition stärkt unsere europäische Präsenz und markiert ein wichtiges neues
Kapitel für Affidea in Großbritannien, einem der dynamischsten Gesundheitsmärkte
Europas."
- Dr. Charles Niehaus, Executive Director, Affidea-Gruppe
?In den zehn Jahren des Aufbaus von LIPS habe ich mir immer die Frage gestellt:
Tun wir für unsere Patienten und Ärzte das Richtige? Diese Partnerschaft
ermöglicht es uns, diese Frage mit noch größerer Gewissheit zu beantworten.
Affidea bietet erstklassige Infrastruktur, großes Fachwissen und ist wirklich
überzeugt von dem, was wir aufbauen. Gemeinsam haben wir die Plattform, LIPS
weiter und schneller voranzubringen, als wir es alleine hätten tun können - und
zwar, ohne einen einzigen der Werte zu gefährden, die uns so weit gebracht
haben."
- Paul Culpan, Gründer und CEO, LIPS Healthcare
Über LIPS Healthcare
LIPS Healthcare wurde 2016 gegründet und ist die größte private
multidisziplinäre Unternehmensgruppe in Großbritannien. LIPS hat heute seinen
Hauptsitz in der Battersea Power Station, London, und verfügt über mehr als 170
Lehrkrankenhaus-Fachärzte aus über 25 Fachbereichen, die jährlich mehr als
70.000 Patienten behandeln, und bietet ohne Überweisung Termine am selben Tag.
LIPS Healthcare arbeitet mit allen führenden Versicherungen und Botschaften
zusammen und bietet eine Versorgung mit Allgemeinärzten, Zahnmedizin,
Physiotherapie, medizinische Ästhetik, Radiologie, Kardiologie, Dermatologie,
Gynäkologie, Fruchtbarkeitsbehandlungen, Plastische Chirurgie, Sexuelle
Gesundheit, Notfallbehandlung, Pädiatrie und mehr. LIPS Healthcare wird
durchschnittlich mit 4,8 von 5 in 5000 Bewertungen auf den
Patientenbewertungsplattformen bewertet.
www.lips.org.uk (https://www.lips.org.uk/)
Über Affidea
Affidea ist Europas größtes Netzwerk von kommunalen Polikliniken,
fortgeschrittener Diagnostik und Kompetenzzentren, die sich auf Onkologie,
Orthopädie und Neurologie spezialisiert haben. Das 1991 gegründete Unternehmen
betreibt ca. 420 Zentren in 14 Ländern und unterstützt jährlich mehr als 15
Millionen Patienten mit zugänglicher, hochwertiger Gesundheitsversorgung, die in
der Nähe ihrer Wohn- und Arbeitsorte bereitgestellt wird.
In Großbritannien ist Affidea durch ihre Fortius Clinic-Kompetenzzentren
präsent. Derzeit wird die ambulante Gesundheitsversorgung durch den Aufbau der
neuen ambulanten Affidea Wimbledon-Klinik, die sich in einem großen
Einzelhandelszentrum befindet und voraussichtlich im Herbst 2026 eröffnet wird,
und durch ihre strategische Minderheitsbeteiligung an LIPS Healthcare erweitert.
Diese Initiativen spiegeln das langfristige Engagement von Affidea im britischen
Markt und ihre Ambition wider, ihre europäische Expertise bei der kommunalen
Gesundheitsversorgung Patienten in ganz London und im Laufe der Zeit auch im
gesamten Vereinigten Königreich zur Verfügung zu stellen. Affidea befindet sich
mehrheitlich im Besitz der Groupe Bruxelles Lambert (GBL), einer führenden
Investmentholdinggesellschaft, die sich auf langfristige Wertschöpfung mit einer
stabilen und unterstützenden familiären Aktionärsstruktur konzentriert.
www.affidea.com (https://www.affidea.com/)
Medienanfragen
Mine Sino | Commercial and Partnerships | mine.sino@lips.org.uk
(mailto:mine.sino@lips.org.uk)
Oana Dumitroiu | SVP Marketing & Communication, Affidea-Gruppe |
oana.dumitroiu@affidea.com (mailto:oana.dumitroiu@affidea.com)
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a80266b9-b88e-415b-b094-
f4468416a7be
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ebf365b6-
37f8-4704-9634-5f48c0f8f2e6
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