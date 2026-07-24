GNW-News: Affidea beschleunigt Wachstum in Großbritannien durch strategische Partnerschaft mit LIPS Healthcare

24.07.26 19:42 Uhr

^LONDON, July 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Affidea, der europaweite Anbieter von

kommunalen Kliniken, moderner Diagnostik und spezialisierten privaten

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Gesundheitsdienstleistungen, kündigt heute eine strategische Partnerschaft mit

LIPS Healthcare (London International Patient Services) an, der größten von

privaten Fachärzten geleiteten multidisziplinären Unternehmensgruppe in

Großbritannien. Die gute klinische Reputation von LIPS Healthcare, die

erstklassige Repräsentanz in London und die medizinische Unternehmenskultur

machen sie zu einem gut passenden Partner für die Affidea-Gruppe, die

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gleichzeitig ihre europaweite Expertise in der außerstationären Versorgung auf

den britischen Markt bringt.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Affidea gemeinsam mit LIPS Healthcare in

eine hochmoderne, 3.700 Quadratmeter große multidisziplinäre Klinik am Prince of

Wales Drive investieren, deren Bau dieses Jahr beginnen soll, sowie in die

Erweiterung der bestehenden Battersea Power Station Clinic. Dies wird es dem

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Unternehmen ermöglichen zu expandieren, seine Diagnose- und

Behandlungsmöglichkeiten zu verbessern und ein Ökosystem weiter auszubauen, in

dem führende Fachärzte zusammenarbeiten, innovieren und weiterhin eine

qualitativ hochwertige Versorgung von Patienten gewährleisten können. Die

Investition von Affidea stellt einen wichtigen Schritt in ihrer

Wachstumsstrategie in Großbritannien dar und stärkt ihre Präsenz in einem der

dynamischsten privaten Gesundheitsmärkte Europas.

Gemeinsam werden Affidea und LIPS Healthcare eine Plattform für zukünftiges

Wachstum im Südwesten Londons schaffen, wodurch das etablierte Modell mit

Fachärzten und guter klinischer Reputation mit Affideas europäischer Erfahrung

beim Aufbau und der Skalierung hochwertiger, patientenfokussierter und

kommunaler Gesundheitsdienstleistungen kombiniert werden. Mit einem Netzwerk von

mehr als 420 Zentren in 14 Ländern wird Affidea internationales Know-how,

operative Fähigkeiten und Wachstumskompetenz bereitstellen, um die Expansion von

LIPS Healthcare zu unterstützen und gleichzeitig die klinische Kultur und den

Unternehmergeist zu bewahren, die ihren Erfolg geprägt haben.

LIPS Healthcare wurde 2016 von den Orthopäden Paul Culpan und Ibraheim El-Daly

gegründet und hat sich zu der größten privaten multidisziplinären

Unternehmensgruppe Großbritanniens entwickelt, in der mehr als 170

Lehrkrankenhaus-Fachärzte aus über 25 Fachbereichen zusammengeschlossen sind.

LIPS, deren Hauptsitz sich in der Battersea Power Station befindet, bietet

Patienten Zugang zu einer breiten Palette von Dienstleistungen, darunter

Versorgung durch Allgemeinärzte, Diagnostik, Radiologie, Kardiologie,

Dermatologie, Gynäkologie, Fruchtbarkeitsbehandlungen, plastische Chirurgie,

Pädiatrie, Notfallversorgung und andere spezialisierte Dienstleistungen.

Die Mitteilung folgt auf die jüngsten Investitionen von Affidea in

Großbritannien, einschließlich der Eröffnung von Diagnosezentren in Whitstable,

Kent und St. Asaph, Nordwales, sowie der Entwicklung eines neuen ambulanten

chirurgischen Zentrums in Wimbledon, das in einem großen Einzelhandelszentrum

liegt und im Herbst 2026 eröffnet werden soll. Zusammen mit der strategischen

gemeinsamen Investition in LIPS Healthcare unterstreichen diese Investitionen

das langfristige Engagement von Affidea im britischen Markt und die Ambition,

den Zugang zu einer hochwertigen, kommunalen privaten Gesundheitsversorgung an

Orten zu verbessern, die für Patienten günstig gelegen und einfach zugänglich

sind.

Zitate

?Der private Markt für Gesundheitsfürsorge in Großbritannien entwickelt sich

rasant, wobei die Nachfrage nach qualitativ hochwertiger ambulanter Versorgung

in günstiger gelegener und zugänglicherer Umgebung steigt. Unsere Partnerschaft

mit LIPS Healthcare bietet Affidea eine starke Plattform, um diese Entwicklung

zu unterstützen. LIPS hat in London ein beeindruckendes von Fachärzten

geleitetes Modell entwickelt, das für klinische Exzellenz und gute

Patientenerfahrungen bekannt ist. Durch die Kombination mit der Expertise von

Affidea in ambulanten skalierbaren Versorgungsmodellen können wir die nächste

Phase des Wachstums von LIPS unterstützen und den Zugang zu hochwertiger,

patientenfokussierter Versorgung in ganz London und im Laufe der Zeit auch im

weiteren britischen Markt verbessern."

- Barry Downes, CEO Affidea UK & Ireland

?Vor zehn Jahren haben wir uns vorgenommen, etwas Besonderes aufzubauen, ein

Zuhause für die besten Köpfe der Medizin, wo Fachärzte führen, innovieren und

die Gesundheitsfürsorge wirklich gestalten können. Was wir seitdem aufgebaut

haben, hat alle Erwartungen übertroffen. Diese Partnerschaft mit Affidea

eröffnet neue Möglichkeiten. Dadurch können wir noch mal einen Gang zulegen.

Affidea hat nicht nur an LIPS geglaubt. Sie haben uns verstanden. Dieses

Vertrauen bedeutet mir, Paul, und jedem Facharzt, der Teil dieser Organisation

ist, sehr viel."

- Ibraheim El-Daly, Gründer und Managing Director, LIPS Healthcare

?In den vergangenen Jahren haben wir eine starke Erfolgsbilanz bei der

Verbesserung des Zugangs zu außergewöhnlicher Gesundheitsversorgung hingelegt,

die in einem außerstationären Umfeld in mehreren Märkten bereitgestellt wird,

wobei der Schwerpunkt stets auf Qualität, Patientenerfahrung und klinischer

Führung liegt. LIPS Healthcare stellt eine äußerst glaubwürdige, von Fachärzten

geleitete Plattform in Großbritannien dar, mit einem Modell, das sich eng an

unserer Vision einer ambulanten Gesundheitsversorgung orientiert. Diese

Investition stärkt unsere europäische Präsenz und markiert ein wichtiges neues

Kapitel für Affidea in Großbritannien, einem der dynamischsten Gesundheitsmärkte

Europas."

- Dr. Charles Niehaus, Executive Director, Affidea-Gruppe

?In den zehn Jahren des Aufbaus von LIPS habe ich mir immer die Frage gestellt:

Tun wir für unsere Patienten und Ärzte das Richtige? Diese Partnerschaft

ermöglicht es uns, diese Frage mit noch größerer Gewissheit zu beantworten.

Affidea bietet erstklassige Infrastruktur, großes Fachwissen und ist wirklich

überzeugt von dem, was wir aufbauen. Gemeinsam haben wir die Plattform, LIPS

weiter und schneller voranzubringen, als wir es alleine hätten tun können - und

zwar, ohne einen einzigen der Werte zu gefährden, die uns so weit gebracht

haben."

- Paul Culpan, Gründer und CEO, LIPS Healthcare

Über LIPS Healthcare

LIPS Healthcare wurde 2016 gegründet und ist die größte private

multidisziplinäre Unternehmensgruppe in Großbritannien. LIPS hat heute seinen

Hauptsitz in der Battersea Power Station, London, und verfügt über mehr als 170

Lehrkrankenhaus-Fachärzte aus über 25 Fachbereichen, die jährlich mehr als

70.000 Patienten behandeln, und bietet ohne Überweisung Termine am selben Tag.

LIPS Healthcare arbeitet mit allen führenden Versicherungen und Botschaften

zusammen und bietet eine Versorgung mit Allgemeinärzten, Zahnmedizin,

Physiotherapie, medizinische Ästhetik, Radiologie, Kardiologie, Dermatologie,

Gynäkologie, Fruchtbarkeitsbehandlungen, Plastische Chirurgie, Sexuelle

Gesundheit, Notfallbehandlung, Pädiatrie und mehr. LIPS Healthcare wird

durchschnittlich mit 4,8 von 5 in 5000 Bewertungen auf den

Patientenbewertungsplattformen bewertet.

www.lips.org.uk (https://www.lips.org.uk/)

Über Affidea

Affidea ist Europas größtes Netzwerk von kommunalen Polikliniken,

fortgeschrittener Diagnostik und Kompetenzzentren, die sich auf Onkologie,

Orthopädie und Neurologie spezialisiert haben. Das 1991 gegründete Unternehmen

betreibt ca. 420 Zentren in 14 Ländern und unterstützt jährlich mehr als 15

Millionen Patienten mit zugänglicher, hochwertiger Gesundheitsversorgung, die in

der Nähe ihrer Wohn- und Arbeitsorte bereitgestellt wird.

In Großbritannien ist Affidea durch ihre Fortius Clinic-Kompetenzzentren

präsent. Derzeit wird die ambulante Gesundheitsversorgung durch den Aufbau der

neuen ambulanten Affidea Wimbledon-Klinik, die sich in einem großen

Einzelhandelszentrum befindet und voraussichtlich im Herbst 2026 eröffnet wird,

und durch ihre strategische Minderheitsbeteiligung an LIPS Healthcare erweitert.

Diese Initiativen spiegeln das langfristige Engagement von Affidea im britischen

Markt und ihre Ambition wider, ihre europäische Expertise bei der kommunalen

Gesundheitsversorgung Patienten in ganz London und im Laufe der Zeit auch im

gesamten Vereinigten Königreich zur Verfügung zu stellen. Affidea befindet sich

mehrheitlich im Besitz der Groupe Bruxelles Lambert (GBL), einer führenden

Investmentholdinggesellschaft, die sich auf langfristige Wertschöpfung mit einer

stabilen und unterstützenden familiären Aktionärsstruktur konzentriert.

www.affidea.com (https://www.affidea.com/)

Medienanfragen

Mine Sino | Commercial and Partnerships | mine.sino@lips.org.uk

(mailto:mine.sino@lips.org.uk)

Oana Dumitroiu | SVP Marketing & Communication, Affidea-Gruppe |

oana.dumitroiu@affidea.com (mailto:oana.dumitroiu@affidea.com)

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a80266b9-b88e-415b-b094-

f4468416a7be

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ebf365b6-

37f8-4704-9634-5f48c0f8f2e6

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