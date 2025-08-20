GNW-News: Affidea schließt eine Partnerschaft mit Skin Analytics, um mithilfe von KI-Technologie den Zugang zur Hautkrebsdiagnostik in ganz Europa zu verbessern

^DEN HAAG, Niederlande, Aug. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Affidea

(http://www.affidea.com/), ein führender paneuropäischer Betreiber von

kommunalen Polikliniken sowie Anbieter modernster Diagnostik und

multidisziplinärer Versorgung, einschließlich Onkologie, hat eine strategische

Partnerschaft mit Skin Analytics geschlossen - einem zukunftsweisenden

Unternehmen im Bereich künstlicher Intelligenz für die Hautgesundheit. Die

Zusammenarbeit unterstützt die langfristige Vision von Affidea, digitale

Innovationen einzusetzen, um die Behandlungsergebnisse im integrierten

Versorgungspfad für die Hautkrebsbehandlung zu verbessern.

Im Rahmen der Partnerschaft hat Affidea (http://www.affidea.com/) DERM von Skin

Analytics implementiert - eine als Medizinprodukt zugelassene KI-Software (CE-

Klasse III), die Hautläsionen automatisiert analysiert. Die erste Einführung

erfolgte in Rumänien und Litauen, Griechenland folgt im September. Die Auswahl

dieser Länder basierte auf Marktanalysen, klinischer Bereitschaft und

Innovationsfokus. Ziel ist es, Patientinnen und Patienten einen schnelleren

Zugang zu hochwertiger Versorgung zu ermöglichen, indem eine klinisch validierte

KI-Technologie in bestehende dermatologische Goldstandard-Verfahren integriert

wird. So können Patientinnen und Patienten effizient triagiert und

Arbeitsabläufe optimiert werden. Nach Abschluss der ersten Phase plant Affidea

eine Ausweitung auf weitere europäische Märkte.

Dr. Charles Niehaus, CEO der Affidea Group, erklärte:?Die Integration

modernster digitaler Innovationen in die klinische Praxis ist entscheidend, um

unseren Patientinnen und Patienten die bestmögliche Versorgung zu gewährleisten.

Die Partnerschaft mit Skin Analytics ist ein bedeutender Meilenstein: Sie

ermöglicht es uns, KI in der Früherkennung von Hautkrebs einzusetzen. Dadurch

können wir noch mehr Patientinnen und Patienten Zugang zu unseren präventiven,

diagnostischen und therapeutischen Programmen in den Bereichen Dermatologie

bieten. Dabei geht es nicht nur um Technologie, sondern um skalierbare,

nachhaltige Lösungen, die sowohl Patientinnen und Patienten als auch klinische

Teams stärken, der steigenden Nachfrage gerecht werden und zeitnahe, hochwertige

Versorgung europaweit sicherstellen."

Neil Daly, CEO und Gründer von Skin Analytics, ergänzte:?Wir sind stolz, mit

Affidea unseren ersten europäischen Partner gewonnen zu haben. Diese

Zusammenarbeit markiert einen wichtigen Meilenstein in unserer Mission, den

Zugang zur dermatologischen Versorgung mithilfe von KI zu verbessern. Durch die

Verbindung von Affideas klinischer Exzellenz und europaweiter Präsenz mit

unserer bewährten DERM-Technologie haben wir die Chance, Diagnose und Behandlung

von Hautkrebs auf dem gesamten Kontinent neu zu gestalten. In großem Maßstab

wird diese Partnerschaft zu einer früheren Diagnose, einem besseren Zugang zur

Versorgung und einer Unterstützung der Dermatologieteams führen, die mit einer

steigenden Nachfrage konfrontiert sind. Damit prägen wir die Geschichte der

Hautkrebsversorgung und verbessern die Ergebnisse für Patientinnen und Patienten

in ganz Europa."

Hautkrebs bleibt eine der größten Herausforderungen für die öffentliche

Gesundheit in Europa. Laut GLOBOCAN 2022 treten hier jährlich etwa 10,4 Fälle

von Melanomen pro 100?000 Einwohner auf. Nicht-melanomatöse

Hautkrebserkrankungen sind noch häufiger - europaweit mit über 1,15 Millionen

registrierten Fällen im Jahr 2022.(1) Die Belastung steigt weiter - die

altersstandardisierten Inzidenzraten für Melanome haben in den letzten

Jahrzehnten deutlich zugenommen, während Nicht-Melanome mittlerweile fast 78?%

aller Hautkrebsdiagnosen ausmachen.

Über DERM

DERM ist ein KI-basiertes Medizinprodukt (AIaMD) mit CE-Kennzeichnung der

Klasse III. Es dient dem Screening, der Triage und der Beurteilung von

Hautveränderungen mit Verdacht auf Hautkrebs. DERM analysiert dermatoskopische

Bilder von Hautläsionen und stellt eine Verdachtsdiagnose. Gegebenenfalls

erfolgt auch eine Empfehlung für die weitere Abklärung. DERM ist zur Verwendung

bei dermatoskopischen Bildern von Hautläsionen für erwachsene Patientinnen und

Patienten ab 18 Jahren indiziert, bei denen Hautkrebs vermutet wird. Dies gilt

für alle Körperstellen, sofern keine spezifischen Ausschlusskriterien vorliegen.

An NHS-Standorten in Großbritannien haben die Lösungen von Skin Analytics

bereits mehr als 180?000 Patientenfälle begleitet und zur Identifizierung von

über 15?500 Krebserkrankungen beigetragen. Mit einem negativen Vorhersagewert

von 99,9?% für den Ausschluss von Melanomen hat sich DERM als zuverlässiges

Instrument etabliert, um die klinische Entscheidungsfindung zu unterstützen, den

Patientenzugang zu verbessern und die Effizienz innerhalb dermatologischer

Versorgungspfade in Bezug auf Hautkrebs zu steigern.

Über die Affidea Group

Affidea (www.affidea.com) ist ein führender europäischer Anbieter

spezialisierter Gesundheitsdienstleistungen, darunter Onkologie, kommunale

Polikliniken und moderne bildgebende Diagnostik. Das Unternehmen wurde 1991

gegründet und betreibt über 410 Zentren in 15 Ländern mit mehr als 14 Millionen

Patientenbesuchen pro Jahr. Affidea befindet sich mehrheitlich im Besitz der

Groupe Bruxelles Lambert (GBL), einer führenden Investmentholdinggesellschaft,

die sich auf langfristige Wertschöpfung mit einer stabilen und unterstützenden

familiären Aktionärsstruktur konzentriert.

Für Medienanfragen zur Affidea Group wenden Sie sich bitte an:

oana.dumitroiu@affidea.com

Über Skin Analytics

Skin Analytics wurde 2012 von Neil Daly mit dem Ziel gegründet, mehr Menschen

eine Überlebenschance bei Krebs zu ermöglichen. Seit 2015 bietet das Unternehmen

Teledermatologie-Dienste an und ist seit 2020 an 27 Standorten des National

Health Service (NHS) in Großbritannien im Einsatz. Bislang wurden dort über

180?000 Patientinnen und Patienten betreut und mehr als

15?500 Krebserkrankungen erkannt. Die Marktüberwachung nach der Zulassung hat

gezeigt, dass DERM 97?% der Krebserkrankungen identifizieren konnte und mehr als

drei Viertel der gutartigen Läsionen korrekt erkannt hat - mit einem negativen

Vorhersagewert (NPV) von 99,6?% für alle Hautkrebsarten. In Einrichtungen, in

denen DERM zum Einsatz kommt, konnte die Zahl der persönlichen Dermatologie-

Termine bei Verdacht auf Hautkrebs um 60-95?% gesenkt werden. Zudem kann DERM

bis zu 40?% der akuten Verdachtsfälle eigenständig abschließend beurteilen. DERM

ist das einzige KI-gestützte Medizinprodukt im Bereich der Dermatologie mit CE-

Kennzeichnung der Klasse III, sodass Skin Analytics seine lebensrettenden

Dienste nun aktiv auf Europa ausweiten kann.

Für Medienanfragen zu Skin Analytics wenden Sie sich bitte an

skin@transatlanticent.com.

(1)Global Cancer Observatory, Internationale Agentur für Krebsforschung:

https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/cancers/17-non-melanoma-skin-

cancer-fact-sheet.pdf

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/02b2f7cf-08da-450e-9cc3-

c5365d9dcc03

Â°