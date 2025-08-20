GNW-News: Affidea schließt eine Partnerschaft mit Skin Analytics, um mithilfe von KI-Technologie den Zugang zur Hautkrebsdiagnostik in ganz Europa zu verbessern
DEN HAAG, Niederlande, Aug. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Affidea
ein führender paneuropäischer Betreiber von
kommunalen Polikliniken sowie Anbieter modernster Diagnostik und
multidisziplinärer Versorgung, einschließlich Onkologie, hat eine strategische
Partnerschaft mit Skin Analytics geschlossen - einem zukunftsweisenden
Unternehmen im Bereich künstlicher Intelligenz für die Hautgesundheit. Die
Zusammenarbeit unterstützt die langfristige Vision von Affidea, digitale
Innovationen einzusetzen, um die Behandlungsergebnisse im integrierten
Versorgungspfad für die Hautkrebsbehandlung zu verbessern.
Im Rahmen der Partnerschaft hat Affidea (http://www.affidea.com/) DERM von Skin
Analytics implementiert - eine als Medizinprodukt zugelassene KI-Software (CE-
Klasse III), die Hautläsionen automatisiert analysiert. Die erste Einführung
erfolgte in Rumänien und Litauen, Griechenland folgt im September. Die Auswahl
dieser Länder basierte auf Marktanalysen, klinischer Bereitschaft und
Innovationsfokus. Ziel ist es, Patientinnen und Patienten einen schnelleren
Zugang zu hochwertiger Versorgung zu ermöglichen, indem eine klinisch validierte
KI-Technologie in bestehende dermatologische Goldstandard-Verfahren integriert
wird. So können Patientinnen und Patienten effizient triagiert und
Arbeitsabläufe optimiert werden. Nach Abschluss der ersten Phase plant Affidea
eine Ausweitung auf weitere europäische Märkte.
Dr. Charles Niehaus, CEO der Affidea Group, erklärte:?Die Integration
modernster digitaler Innovationen in die klinische Praxis ist entscheidend, um
unseren Patientinnen und Patienten die bestmögliche Versorgung zu gewährleisten.
Die Partnerschaft mit Skin Analytics ist ein bedeutender Meilenstein: Sie
ermöglicht es uns, KI in der Früherkennung von Hautkrebs einzusetzen. Dadurch
können wir noch mehr Patientinnen und Patienten Zugang zu unseren präventiven,
diagnostischen und therapeutischen Programmen in den Bereichen Dermatologie
bieten. Dabei geht es nicht nur um Technologie, sondern um skalierbare,
nachhaltige Lösungen, die sowohl Patientinnen und Patienten als auch klinische
Teams stärken, der steigenden Nachfrage gerecht werden und zeitnahe, hochwertige
Versorgung europaweit sicherstellen."
Neil Daly, CEO und Gründer von Skin Analytics, ergänzte:?Wir sind stolz, mit
Affidea unseren ersten europäischen Partner gewonnen zu haben. Diese
Zusammenarbeit markiert einen wichtigen Meilenstein in unserer Mission, den
Zugang zur dermatologischen Versorgung mithilfe von KI zu verbessern. Durch die
Verbindung von Affideas klinischer Exzellenz und europaweiter Präsenz mit
unserer bewährten DERM-Technologie haben wir die Chance, Diagnose und Behandlung
von Hautkrebs auf dem gesamten Kontinent neu zu gestalten. In großem Maßstab
wird diese Partnerschaft zu einer früheren Diagnose, einem besseren Zugang zur
Versorgung und einer Unterstützung der Dermatologieteams führen, die mit einer
steigenden Nachfrage konfrontiert sind. Damit prägen wir die Geschichte der
Hautkrebsversorgung und verbessern die Ergebnisse für Patientinnen und Patienten
in ganz Europa."
Hautkrebs bleibt eine der größten Herausforderungen für die öffentliche
Gesundheit in Europa. Laut GLOBOCAN 2022 treten hier jährlich etwa 10,4 Fälle
von Melanomen pro 100?000 Einwohner auf. Nicht-melanomatöse
Hautkrebserkrankungen sind noch häufiger - europaweit mit über 1,15 Millionen
registrierten Fällen im Jahr 2022.(1) Die Belastung steigt weiter - die
altersstandardisierten Inzidenzraten für Melanome haben in den letzten
Jahrzehnten deutlich zugenommen, während Nicht-Melanome mittlerweile fast 78?%
aller Hautkrebsdiagnosen ausmachen.
Über DERM
DERM ist ein KI-basiertes Medizinprodukt (AIaMD) mit CE-Kennzeichnung der
Klasse III. Es dient dem Screening, der Triage und der Beurteilung von
Hautveränderungen mit Verdacht auf Hautkrebs. DERM analysiert dermatoskopische
Bilder von Hautläsionen und stellt eine Verdachtsdiagnose. Gegebenenfalls
erfolgt auch eine Empfehlung für die weitere Abklärung. DERM ist zur Verwendung
bei dermatoskopischen Bildern von Hautläsionen für erwachsene Patientinnen und
Patienten ab 18 Jahren indiziert, bei denen Hautkrebs vermutet wird. Dies gilt
für alle Körperstellen, sofern keine spezifischen Ausschlusskriterien vorliegen.
An NHS-Standorten in Großbritannien haben die Lösungen von Skin Analytics
bereits mehr als 180?000 Patientenfälle begleitet und zur Identifizierung von
über 15?500 Krebserkrankungen beigetragen. Mit einem negativen Vorhersagewert
von 99,9?% für den Ausschluss von Melanomen hat sich DERM als zuverlässiges
Instrument etabliert, um die klinische Entscheidungsfindung zu unterstützen, den
Patientenzugang zu verbessern und die Effizienz innerhalb dermatologischer
Versorgungspfade in Bezug auf Hautkrebs zu steigern.
Über die Affidea Group
Affidea (www.affidea.com) ist ein führender europäischer Anbieter
spezialisierter Gesundheitsdienstleistungen, darunter Onkologie, kommunale
Polikliniken und moderne bildgebende Diagnostik. Das Unternehmen wurde 1991
gegründet und betreibt über 410 Zentren in 15 Ländern mit mehr als 14 Millionen
Patientenbesuchen pro Jahr. Affidea befindet sich mehrheitlich im Besitz der
Groupe Bruxelles Lambert (GBL), einer führenden Investmentholdinggesellschaft,
die sich auf langfristige Wertschöpfung mit einer stabilen und unterstützenden
familiären Aktionärsstruktur konzentriert.
Für Medienanfragen zur Affidea Group wenden Sie sich bitte an:
oana.dumitroiu@affidea.com
Über Skin Analytics
Skin Analytics wurde 2012 von Neil Daly mit dem Ziel gegründet, mehr Menschen
eine Überlebenschance bei Krebs zu ermöglichen. Seit 2015 bietet das Unternehmen
Teledermatologie-Dienste an und ist seit 2020 an 27 Standorten des National
Health Service (NHS) in Großbritannien im Einsatz. Bislang wurden dort über
180?000 Patientinnen und Patienten betreut und mehr als
15?500 Krebserkrankungen erkannt. Die Marktüberwachung nach der Zulassung hat
gezeigt, dass DERM 97?% der Krebserkrankungen identifizieren konnte und mehr als
drei Viertel der gutartigen Läsionen korrekt erkannt hat - mit einem negativen
Vorhersagewert (NPV) von 99,6?% für alle Hautkrebsarten. In Einrichtungen, in
denen DERM zum Einsatz kommt, konnte die Zahl der persönlichen Dermatologie-
Termine bei Verdacht auf Hautkrebs um 60-95?% gesenkt werden. Zudem kann DERM
bis zu 40?% der akuten Verdachtsfälle eigenständig abschließend beurteilen. DERM
ist das einzige KI-gestützte Medizinprodukt im Bereich der Dermatologie mit CE-
Kennzeichnung der Klasse III, sodass Skin Analytics seine lebensrettenden
Dienste nun aktiv auf Europa ausweiten kann.
Für Medienanfragen zu Skin Analytics wenden Sie sich bitte an
skin@transatlanticent.com.
__________
(1)Global Cancer Observatory, Internationale Agentur für Krebsforschung:
https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/cancers/17-non-melanoma-skin-
cancer-fact-sheet.pdf
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/02b2f7cf-08da-450e-9cc3-
c5365d9dcc03
