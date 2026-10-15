GNW-News: Affidea unterzeichnet einen Vertrag zur Übernahme von zwei Alliance Medical-Zentren im Zentrum von London und beschleunigt damit sein Wachstum in G...
^LONDON, Oct. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Affidea (https://www.affidea.com/),
ein führender paneuropäischer Anbieter von gemeindenahen Kliniken,
hochspezialisierter Diagnostik und spezialisierten privaten
Gesundheitsdienstleistungen, hat einen Vertrag zur Übernahme von zwei
etablierten hochspezialisierten Diagnosezentren von Alliance Medical in der
Harley Street und in Marylebone, London, unterzeichnet. Die geplante Übernahme
stellt einen weiteren wichtigen Schritt in der Wachstumsstrategie von Affidea
dar und wird nach ihrem Abschluss die Präsenz des Unternehmens in einem der
größten privaten Gesundheitsmärkte Europas weiter stärken.
Affidea betreibt bereits zahlreiche ambulante Kliniken in ganz Großbritannien
und der Republik Irland. Die kürzlich geschlossene Partnerschaft mit London
International Patient Services (LIPS Healthcare) umfasst auch den Bau einer
eigens dafür errichteten, 40.000 Quadratfuß großen Klinik am Prince of Wales
Drive, mit deren Baubeginn noch in diesem Jahr gerechnet wird.
Zusammen mit der ursprünglichen Investition von Affidea in Großbritannien durch
die Übernahme der Fortius Clinic im Jahr 2021 und der bevorstehenden Eröffnung
ihrer Vorzeigeklinik im Wimbledon Quarter stellt die geplante Übernahme einen
weiteren bedeutenden Schritt in der Wachstumsstrategie der Gruppe in
Großbritannien dar. Vorbehaltlich des Abschlusses der Transaktion würden die
Zentren unter dem Namen?Affidea" firmieren und Teil der geplanten Expansion von
Affidea in London und im Vereinigten Königreich werden, womit das Unternehmen
sein Ziel untermauern würde, spezialisierte Gesundheitsdienstleistungen in der
Hauptstadt und im gesamten Vereinigten Königreich anzubieten. Die Klinik in
Wimbledon Quarter, ein weiterer Meilenstein auf dem Wachstumskurs von Affidea in
Großbritannien, wird in der Wimbledon-Klinik zudem Facharztkonsultationen,
private Hausarztleistungen, ambulante Operationen sowie eine Notfallambulanz
anbieten. Diese Leistungen werden im Rahmen des integrierten,
patientenorientierten Versorgungsmodells von Affidea erbracht und durch das
breite Spektrum an klinischen Fachgebieten von LIPS Healthcare ergänzt.
Barry Downes, CEO von Affidea UK & Ireland, erklärte:
?Die weitere Expansion auf dem Londoner Markt ist ein wichtiger Meilenstein in
der langfristigen Strategie von Affidea für Großbritannien. Die geplante
Übernahme der Zentren von Alliance Medical in der Harley Street und in
Marylebone würde es uns ermöglichen, das europäische Know-how von Affidea im
Bereich der fortgeschrittenen Diagnostik an einem der weltweit renommiertesten
Standorte im Gesundheitswesen einzubringen und gleichzeitig unsere bestehenden
Fortius-Clinic-Einrichtungen zu ergänzen. Aufbauend auf dem soliden Fundament,
das wir in ganz Irland, England und Wales geschaffen haben, stellt dies den
nächsten Schritt in unserem Wachstum im Vereinigten Königreich dar und bringt
unser bewährtes Modell hochwertiger Diagnostik und gemeindenaher Versorgung
mitten in die Hauptstadt.
Vorbehaltlich des Abschlusses werden wir beide Zentren sorgfältig auf die Marke
Affidea umstellen und dabei die Kontinuität der Versorgung unserer Patienten
gewährleisten, während wir gleichzeitig von der umfassenderen klinischen
Expertise und dem Netzwerk von Affidea profitieren werden. Unser Ziel ist es,
fachärztliche Kompetenz an gut erreichbaren Standorten anzubieten, damit
Patienten die benötigte Versorgung schneller und näher an ihrem Wohnort
erhalten."
Dr. Charles Niehaus, Executive Director der Affidea Group, äußerte sich zur
übergeordneten Wachstumsstrategie der Gruppe wie folgt:
?Der britische Markt ist einer der dynamischsten Märkte für private
Gesundheitsversorgung in Europa und stellt für Affidea eine wichtige
strategische Priorität dar. Die geplante Übernahme ist Teil unseres spannenden
Wachstumskurses und spiegelt unser langfristiges Engagement wider, in moderne
ambulante Einrichtungen, fortschrittliche Diagnostik und Nuklearmedizin zu
investieren, um unsere Kompetenzzentren - die Fortius Clinic und NeuraCare - zu
unterstützen und den Zugang zu hochwertiger spezialisierter Versorgung zu
erweitern.
Wir haben dieses Modell erfolgreich in ganz Europa entwickelt und ausgebaut, und
nun führen wir dasselbe bewährte Modell in Großbritannien ein, wodurch wir im
Zuge des Ausbaus unserer Präsenz in Großbritannien einen echten Mehrwert für
Patienten, Ärzte und Partner im Gesundheitswesen schaffen. Unser Fokus liegt nun
darauf, das bestehende Angebot zu ergänzen und den Zugang zur medizinischen
Versorgung durch moderne, gut vernetzte Kliniken zu verbessern."
Ed Matthews, Managing Director von Alliance Medical UK, erklärte:
?Wir freuen uns, dass Harley Street und Marylebone zu Affidea wechseln, einem
Unternehmen, das unser Engagement für klinische Exzellenz und
Patientenversorgung teilt. Patienten und überweisende Ärzte können denselben
bewährten Service erwarten, den sie bereits kennen, und dabei auf das Netzwerk
von Affidea aus privaten Londoner Community-Kliniken und spezialisierten
Dienstleistungen zurückgreifen.
Alliance Medical ist nach wie vor ein aktiver Akteur auf dem Londoner Markt und
arbeitet mit einer Reihe führender NHS-Trusts zusammen, um molekulare und
diagnostische Bildgebung auf Weltklasseniveau anzubieten. Dabei stellt das
Unternehmen Isotope, Untersuchungsdienstleistungen und Forschungsunterstützung
in einer Reihe von NHS-Zentren in der gesamten Hauptstadt bereit."
Die Wachstumsstrategie von Affidea in Großbritannien konzentriert sich auf den
Aufbau eines integrierten Netzwerks aus lokal verankerten Kliniken,
Diagnostikzentren und spezialisierten Dienstleistungen, das eine schnellere und
frühzeitigere Diagnose, nahtlose Patientenversorgungsprozesse sowie einen
besseren Zugang zu hochwertiger medizinischer Versorgung ermöglicht. Die Gruppe
kombiniert weiterhin gezielte Akquisitionen mit Investitionen in neue
Einrichtungen, um der wachsenden Nachfrage nach einer zugänglichen und
hochwertigen Gesundheitsversorgung in ganz Großbritannien gerecht zu werden.
Nach Abschluss der Arbeiten werden die Patienten, die die Zentren in der Harley
Street und in Marylebone besuchen, weiterhin eine lückenlose Versorgung
erhalten. Im Laufe der Zeit werden sie zudem vom Zugang zu Affideas umfassender
klinischer Expertise, den digitalen Kompetenzen sowie dem integrierten Netzwerk
an Gesundheitsdienstleistungen profitieren. Die Transaktion unterliegt weiterhin
den üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich Ende Oktober
abgeschlossen sein. Bis zur Fertigstellung werden die Zentren weiterhin als Teil
von Alliance Medical betrieben.
Über die Affidea Group
Affidea (www.affidea.com) ist ein führender europäischer Anbieter
spezialisierter Gesundheitsdienstleistungen, darunter Onkologie, kommunale
Polikliniken und moderne bildgebende Diagnostik. Das 1991 gegründete Unternehmen
betreibt rund 450 Zentren in 14 Ländern und verzeichnet jährlich mehr als 15
Millionen Patientenbesuche. Aufgrund seiner Erfolgsbilanz im Bereich der
Patientensicherheit wurde das Unternehmen von der Europäischen Gesellschaft für
Radiologie (ESR) zum meistausgezeichneten Anbieter für diagnostische Bildgebung
in Europa gekürt, da über 90 % seiner Zentren von der ESR auf der?EuroSafe Wall
of Stars" gewürdigt wurden. Affidea befindet sich mehrheitlich im Besitz der
Groupe Bruxelles Lambert (GBL), einer führenden Investmentholdinggesellschaft,
die sich auf langfristige Wertschöpfung mit einer stabilen und unterstützenden
familiären Aktionärsstruktur konzentriert.
Medienanfragen
Oana Dumitroiu | SVP Marketing & Communication, Affidea Group
| oana.dumitroiu@affidea.com (mailto:oana.dumitroiu@affidea.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ce2cb1f3-b151-4160-a836-
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