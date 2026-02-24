GNW-News: Affiliate-Marketing neu gedacht: Neue Awin-Plattform reduziert Kampagnen-Setup auf Minuten
^LONDON, Feb. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Affiliate-Marketing-Plattform Awin
stellt ein umfassendes Plattform-Upgrade vor. Zu den Neuerungen zählen
intelligente Partnerempfehlungen, individuell anpassbare Kampagnen-Dashboards
sowie ein vereinheitlichtes Performance-Reporting, bei dem keine entscheidenden
Insights verloren gehen. Die Erweiterungen machen Affiliate-Marketing zu einem
deutlich agileren, effizienteren und skalierbaren Wachstumstreiber für
Unternehmen. Parallel dazu setzt Awin den internationalen Rollout seines KI-
Chatbots Ava fort, der inzwischen in mehr als 20 Ländern verfügbar ist. Ava
bietet intelligente, jederzeit verfügbare Unterstützung und steigert so die
operative Effizienz für Awin Kunden.
?Diese Weiterentwicklungen stärken die Rolle der Plattform als strategischer
Partner für Marken. Sie helfen ihnen dabei, dass sie ihr Affiliate-Marketing mit
mehr Klarheit und Kontrolle steuern können und reduzieren den Zeitaufwand für
Kampagnen-Setup und Partnerrecherche von Stunden auf Minuten", erklärt Adam
Ross, CEO von Awin.?Die Neuerungen adressieren zentrale operative und
kommerzielle Hürden, mit denen unsere Kunden beim Skalieren ihres Geschäfts
konfrontiert sind. Angesichts der steigenden Investitionen in diesen Kanal sind
wir stolz darauf, Marken weiterhin Tools bereitzustellen, mit denen sie
transparente und intelligentere Wachstumschancen in einem der am schnellsten
wachsenden Bereiche des digitalen Marketings nutzen können."
Die Plattform-Upgrades reagieren auf veränderte Marketingprioritäten. Aktuelle
Studien zeigen, dass Marketing-Entscheider in Europa insbesondere den Marketing-
ROI sowie das Budgetmanagement zu ihren größten Herausforderungen zählen. Zu den
wichtigsten Investitionsschwerpunkten gehören der Nachweis von Marketing-
Performance durch Messbarkeit sowie der Einsatz von generativer KI im Marketing,
was klar auf den steigenden Bedarf an Effizienz und Effektivität schließen
lässt.
Erweiterte Empfehlungen für Advertiser
Reibungslos personalisierte Kampagnen: Mit dem neuen Campaign Builder lassen
sich Kampagnen innerhalb weniger Minuten konfigurieren. Nach der Eingabe
zentraler Kampagnenparameter wie Ziele, Zielgruppen und bevorzugte
Erfolgskennzahlen erstellt das Tool automatisch ein individuelles Kampagnen-
Dashboard. Die reduzierte Komplexität und erhebliche Zeitersparnis verschaffen
Nutzern eine bessere Übersicht über die Performance und mehr Kontrolle über die
Kampagnensteuerung.
Zielorientierte Partnervorschläge aus Awins vielfältigem Netzwerk: Auf Basis der
Awin-Intelligence-Empfehlungslogik werden die vier passendsten Partner
ermittelt, abgestimmt auf die jeweiligen Kampagnenziele. Zusätzlich erhalten
Advertiser täglich eine kuratierte Liste mit bis zu 250 relevanten
Partneroptionen.
Sofortige Kampagnen-Insights: Alle Empfehlungen werden direkt im neuen,
vereinfachten Dashboard angezeigt. Sie unterstützen Nutzer bei der Optimierung
laufender Aktivitäten und beim Identifizieren neuer Potenziale zur Steigerung
des ROI. Zentrale Kennzahlen wie durchschnittlicher Bestellwert (AOV),
Provisionen, Klicks und Transaktionen lassen sich in einer zentralen Oberfläche
einsehen, freigeben oder ablehnen, ohne zwischen verschiedenen Reports wechseln
oder manuelle Datenexporte durchführen zu müssen.
Markenspezifische Flächen und intelligentere Produktentdeckung für Publisher und
Creator
Personalisierte Storefronts: Publisher und Creator können ihre Marke mit
individuell gestaltbaren Storefronts stärken. In Kombination mit der Explore-
Suche lassen sich Produkte aus verschiedenen Kategorien schnell und
unkompliziert integrieren, was sowohl der Monetarisierung als auch der
Verbesserung von Nutzererlebnis und Kundenbindung dient.
Tools für mehr Tracking-Transparenz: Neue API-Updates liefern Informationen zum
Status von Links sowie erweiterte Transparenzfunktionen für das Tracking. Damit
erhalten Nutzer Echtzeit-Einblicke in die Funktionsfähigkeit von Advertiser-
Links und die jeweils eingesetzten Tracking-Methoden.
Mehr Effizienz durch KI-Assistent Ava
Ava wurde erstmals 2025 eingeführt und steht inzwischen allen Publishern und
Advertisern in über 20 Ländern zur Verfügung, darunter zahlreichen europäischen
Märkten, Großbritannien und den USA. Der KI-Assistent beantwortet gängige
Plattformanfragen in Echtzeit. Bislang konnte Ava mehr als 80 Prozent aller
Anfragen eigenständig lösen und die durchschnittliche Reaktionszeit bei Support-
Tickets auf rund 30 Sekunden reduzieren.
Awin wird von mehr als 30.000 Kunden weltweit genutzt, darunter bekannte Marken
wie World of Sweets und Triumph. Weitere Informationen zu den Plattform-Upgrades
finden Sie hier (https://www.awin.com/de/product-releases/winter-
2026?utm_source=lorries&utm_medium=press_release&ut?).
Über Awin
Awin ist die All-in-One-Plattform für intelligentes Partnermarketing, damit
Unternehmen ihr Wachstum auf ihre eigene Weise gestalten können.
Seit mehr als 25 Jahren engagiert sich Awin für den Aufbau eines stärkeren,
smarteren und nachhaltigeren Ökosystems, das echten Mehrwert und messbare
Wirkung liefert. Leistungsstarke Technologie in Kombination mit preisgekröntem
Expertensupport ermöglicht es Advertisern, ihr Online-Geschäft selbstbewusst zu
skalieren und neue Wachstumspotenziale zu erschließen. Ein globales Netzwerk aus
einer Million Partnern, von Influencern bis hin zu innovativen
Technologieunternehmen, hilft Marken dabei, die richtigen Partner zu entdecken,
zu aktivieren und fair zu vergüten, um ihre Marketingziele zu erreichen.
Mit einer starken lokalen Präsenz in 17 Ländern auf vier Kontinenten bietet Awin
persönliche Betreuung, lokale Marktkenntnis und partnerschaftliche
Zusammenarbeit, unabhängig davon, wo Unternehmen wachsen möchten. Das Ergebnis
ist intelligentes Partnermarketing, das einfach, skalierbar und konsequent auf
Ergebnisse ausgerichtet ist.
Weitere Informationen unter: Awin.com
awin@rlyl.com (mailto:awin@rlyl.com)
