GNW-News: Affiliate-Marketing neu gedacht: Neue Awin-Plattform reduziert Kampagnen-Setup auf Minuten

Die Affiliate-Marketing-Plattform Awin

stellt ein umfassendes Plattform-Upgrade vor. Zu den Neuerungen zählen

intelligente Partnerempfehlungen, individuell anpassbare Kampagnen-Dashboards

sowie ein vereinheitlichtes Performance-Reporting, bei dem keine entscheidenden

Insights verloren gehen. Die Erweiterungen machen Affiliate-Marketing zu einem

deutlich agileren, effizienteren und skalierbaren Wachstumstreiber für

Unternehmen. Parallel dazu setzt Awin den internationalen Rollout seines KI-

Chatbots Ava fort, der inzwischen in mehr als 20 Ländern verfügbar ist. Ava

bietet intelligente, jederzeit verfügbare Unterstützung und steigert so die

operative Effizienz für Awin Kunden.

?Diese Weiterentwicklungen stärken die Rolle der Plattform als strategischer

Partner für Marken. Sie helfen ihnen dabei, dass sie ihr Affiliate-Marketing mit

mehr Klarheit und Kontrolle steuern können und reduzieren den Zeitaufwand für

Kampagnen-Setup und Partnerrecherche von Stunden auf Minuten", erklärt Adam

Ross, CEO von Awin.?Die Neuerungen adressieren zentrale operative und

kommerzielle Hürden, mit denen unsere Kunden beim Skalieren ihres Geschäfts

konfrontiert sind. Angesichts der steigenden Investitionen in diesen Kanal sind

wir stolz darauf, Marken weiterhin Tools bereitzustellen, mit denen sie

transparente und intelligentere Wachstumschancen in einem der am schnellsten

wachsenden Bereiche des digitalen Marketings nutzen können."

Die Plattform-Upgrades reagieren auf veränderte Marketingprioritäten. Aktuelle

Studien zeigen, dass Marketing-Entscheider in Europa insbesondere den Marketing-

ROI sowie das Budgetmanagement zu ihren größten Herausforderungen zählen. Zu den

wichtigsten Investitionsschwerpunkten gehören der Nachweis von Marketing-

Performance durch Messbarkeit sowie der Einsatz von generativer KI im Marketing,

was klar auf den steigenden Bedarf an Effizienz und Effektivität schließen

lässt.

Erweiterte Empfehlungen für Advertiser

Reibungslos personalisierte Kampagnen: Mit dem neuen Campaign Builder lassen

sich Kampagnen innerhalb weniger Minuten konfigurieren. Nach der Eingabe

zentraler Kampagnenparameter wie Ziele, Zielgruppen und bevorzugte

Erfolgskennzahlen erstellt das Tool automatisch ein individuelles Kampagnen-

Dashboard. Die reduzierte Komplexität und erhebliche Zeitersparnis verschaffen

Nutzern eine bessere Übersicht über die Performance und mehr Kontrolle über die

Kampagnensteuerung.

Zielorientierte Partnervorschläge aus Awins vielfältigem Netzwerk: Auf Basis der

Awin-Intelligence-Empfehlungslogik werden die vier passendsten Partner

ermittelt, abgestimmt auf die jeweiligen Kampagnenziele. Zusätzlich erhalten

Advertiser täglich eine kuratierte Liste mit bis zu 250 relevanten

Partneroptionen.

Sofortige Kampagnen-Insights: Alle Empfehlungen werden direkt im neuen,

vereinfachten Dashboard angezeigt. Sie unterstützen Nutzer bei der Optimierung

laufender Aktivitäten und beim Identifizieren neuer Potenziale zur Steigerung

des ROI. Zentrale Kennzahlen wie durchschnittlicher Bestellwert (AOV),

Provisionen, Klicks und Transaktionen lassen sich in einer zentralen Oberfläche

einsehen, freigeben oder ablehnen, ohne zwischen verschiedenen Reports wechseln

oder manuelle Datenexporte durchführen zu müssen.

Markenspezifische Flächen und intelligentere Produktentdeckung für Publisher und

Creator

Personalisierte Storefronts: Publisher und Creator können ihre Marke mit

individuell gestaltbaren Storefronts stärken. In Kombination mit der Explore-

Suche lassen sich Produkte aus verschiedenen Kategorien schnell und

unkompliziert integrieren, was sowohl der Monetarisierung als auch der

Verbesserung von Nutzererlebnis und Kundenbindung dient.

Tools für mehr Tracking-Transparenz: Neue API-Updates liefern Informationen zum

Status von Links sowie erweiterte Transparenzfunktionen für das Tracking. Damit

erhalten Nutzer Echtzeit-Einblicke in die Funktionsfähigkeit von Advertiser-

Links und die jeweils eingesetzten Tracking-Methoden.

Mehr Effizienz durch KI-Assistent Ava

Ava wurde erstmals 2025 eingeführt und steht inzwischen allen Publishern und

Advertisern in über 20 Ländern zur Verfügung, darunter zahlreichen europäischen

Märkten, Großbritannien und den USA. Der KI-Assistent beantwortet gängige

Plattformanfragen in Echtzeit. Bislang konnte Ava mehr als 80 Prozent aller

Anfragen eigenständig lösen und die durchschnittliche Reaktionszeit bei Support-

Tickets auf rund 30 Sekunden reduzieren.

Awin wird von mehr als 30.000 Kunden weltweit genutzt, darunter bekannte Marken

wie World of Sweets und Triumph. Weitere Informationen zu den Plattform-Upgrades

finden Sie hier (https://www.awin.com/de/product-releases/winter-

2026?utm_source=lorries&utm_medium=press_release&ut?).

Über Awin

Awin ist die All-in-One-Plattform für intelligentes Partnermarketing, damit

Unternehmen ihr Wachstum auf ihre eigene Weise gestalten können.

Seit mehr als 25 Jahren engagiert sich Awin für den Aufbau eines stärkeren,

smarteren und nachhaltigeren Ökosystems, das echten Mehrwert und messbare

Wirkung liefert. Leistungsstarke Technologie in Kombination mit preisgekröntem

Expertensupport ermöglicht es Advertisern, ihr Online-Geschäft selbstbewusst zu

skalieren und neue Wachstumspotenziale zu erschließen. Ein globales Netzwerk aus

einer Million Partnern, von Influencern bis hin zu innovativen

Technologieunternehmen, hilft Marken dabei, die richtigen Partner zu entdecken,

zu aktivieren und fair zu vergüten, um ihre Marketingziele zu erreichen.

Mit einer starken lokalen Präsenz in 17 Ländern auf vier Kontinenten bietet Awin

persönliche Betreuung, lokale Marktkenntnis und partnerschaftliche

Zusammenarbeit, unabhängig davon, wo Unternehmen wachsen möchten. Das Ergebnis

ist intelligentes Partnermarketing, das einfach, skalierbar und konsequent auf

Ergebnisse ausgerichtet ist.

Weitere Informationen unter: Awin.com

awin@rlyl.com

