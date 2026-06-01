GNW-News: AGIBOT X2 wird zum überraschendsten VIP in Cannes und bringt humanoide Robotik in die Welt der Mode, des Films und des luxuriösen Lifestyles

^CANNES, Frankreich, June 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bei den Filmfestspielen

von Cannes 2026, wo Kino, Haute Couture und Prominenz aufeinandertrafen, sorgte

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vor allem der Auftritt von AGIBOT X2 für Aufsehen. Der hochkarätige humanoide

Roboter sorgte bei namhaften Veranstaltungen aus den Bereichen Mode, Sport und

Technologie für Aufsehen.

AGIBOT X2 unterstützt Supermodel Aline Resplandes bei einem Fotoshooting für

GRAZIA

Von Auftritten auf dem roten Teppich bis hin zu einem Cover-Shooting für die

GRAZIA-Sonderausgabe zu den Filmfestspielen von Cannes hat X2 gezeigt, wie

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fortschrittliche Robotik sich mit Intelligenz und sozialer Kompetenz in

kulturellen Umgebungen behaupten kann.

Die Präsentation folgte auf den Auftritt von AGIBOT bei der Vorveranstaltung zur

Met Gala 2026 mit Alexander Wang im New Yorker?The Mark Hotel", bei dem

physische KI mit zeitgenössischer Kultur verbunden wurde. Auf der Grundlage der

AGIBOT-Architektur?Ein Körper, drei Intelligenzen" zeigte X2 Interaktions- und

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Fortbewegungsfähigkeiten, die weit über das hinausgingen, was man von

herkömmlichen Robotik-Demonstrationen gewohnt ist.

Die Aktivierung wurde am 17. Mai im Rahmen der?Chinese Culture and Art Night"

unter dem Motto?Wenn Technologie auf Handwerkskunst trifft" eröffnet, wobei das

chinesische Kulturerbe im Mittelpunkt stand. Am 18. Mai traf sich X2 beim

?Fashion Connect Asian Film Fashion Night Cocktail" mit Branchenführern,

Athleten und Modeikonen.

Dort stand X2 an der Seite von Duckens Nazon, dem Kapitän der haitianischen

Fußballnationalmannschaft, und läutete damit den Einstieg von AGIBOT in den

Bereich der Sportanalytik ein. Dieses Crossover-Projekt wird in Atlanta, einer

Austragungsstadt der FIFA-Weltmeisterschaft 2026, fortgesetzt und konzentriert

sich auf Sporttraining und die Orientierung im Stadion.

X2 stand außerdem gemeinsam mit dem von Forbes empfohlenen Influencer Hofit

Golan und Kate Alexeeva, der amtierenden Miss Universe Lettland und Moderatorin

der Gala, auf der Bühne.

Am 19. Mai hielt Pierre Asseo, CEO von Xmotion, dem lokalen Partner von AGIBOT,

auf der techCannes eine Keynote zum Thema?Physical AI Deployment", bei der X2

vor Fachleuten aus den Bereichen Recht und Technologie Stimmimitationen und Tai

Chi vorführte.

Am 21. Mai begleitete X2 die Schauspielerin Aline Resplandes zu einem

offiziellen Cover-Shooting für die GRAZIA-Sonderausgabe aus Cannes. Als Alines

persönlicher?Lebensassistent" integrierte X2 die physische KI nahtlos in den

redaktionellen Kontext.

Mit weltweit über 10.000 installierten Einheiten (Stand: März 2026) untermauert

AGIBOT mit seinem Auftritt in Cannes seine Marktführerschaft und verdeutlicht

damit einen Trend, bei dem verkörperte KI zunehmend in kreative und alltägliche

Erfahrungen integriert wird. Geleitet von seiner Mission,?mit intelligenten

Maschinen unbegrenzte Produktivität zu schaffen", wird AGIBOT interdisziplinäre

Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Szenarien erforschen und so die

verkörperte KI dem Alltag näherbringen.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1e3cfb0e-9603-455c-

a8fb-7ad3255e007c

Kontakt:

AGIBOT

https://www.agibot.com/

Jocelyn Yang

marketing@agibot.comÂ°