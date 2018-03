GNW-News: Agrisolutions übernimmt Trinity

Agrisolutions übernimmt Trinity

HAMILTON (Kanada), 23. März 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Geschäftsbereich

Agrisolutions der Venanpri Group, der mit seinen Marken Ingersoll und Bellota

den globalen Agrarmarkt bedient, gab heute die Übernahme der Trinity Logistics

Corporation ("Trinity") bekannt. Das US-amerikanische Unternehmen Trinity

liefert Supply-Chain-Lösungen für Befestigungsmaterialien und andere Komponenten

an weltweit führende OEMs, die wichtige Maschinen für die Landwirtschaft und das

Baugewerbe herstellen. Die Konditionen der Transaktion wurden nicht

bekanntgegeben.

Trinity ist in Davenport im US-Bundesstaat Iowa ansässig und hat zehn

strategisch günstig gelegene Servicestützpunkte in den USA eingerichtet. Trinity

hat sich auf die Lieferung von Standardkomponenten sowie kundenspezifischen

Komponenten mithilfe von verkäuferseitigen Bestandsmanagementprogrammen und

anderen, auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittenen Arrangements spezialisiert.

Das Unternehmen nutzt seine branchenführende Technologie, um den Fluss von

Produkten, Services und Informationen über die gesamte Lieferkette hinweg zu

verbessern, was zu Höchstleistungen bei der Geschäftstätigkeit seiner Kunden

führt.

"Trinity hat sich durch die zeitgerechte Lieferung hochwertiger Produkte und

Dienstleistungen für den Agrar- und Baumarkt ein beeindruckendes Renommee und

Geschäftssystem aufgebaut. Das Unternehmen bietet hervorragende Produkte und

Dienstleistungen, die es seinen Kunden ermöglichen, sich auf dem Markt zu

profilieren", sagte Steve Garrette, President von Agrisolutions. "Wir freuen uns

sehr über die Partnerschaft mit dem Team von Trinity, um das Angebot für unsere

gemeinsamen Kunden im In- und Ausland in den kommenden Jahren auszubauen."

Die Erweiterung durch Trinity bringt den weltweiten Kunden von Agrisolutions

erhebliche Vorteile - durch ein effizienteres Bestandsmanagement und

rechtzeitige Beschaffung in der gesamten Lieferkette. Die Systeme von Trinity

ermöglichen es OEMs, ihre Produktionslinien effizienter zu betreiben, so dass

sie ihre Märkte besser bedienen und gleichzeitig ihre Kosten senken können. Die

einzigartigen Fähigkeiten von Trinity ermöglichen es, Produkte zur richtigen

Zeit am richtigen Ort in der gewünschten Konfiguration zu liefern, sei es für

die Produktionslinie eines OEMs oder für eine schnelle Lieferung an den

Anschlussmarkt.

Die Übernahme von Trinity unterstreicht die Verpflichtung von Agrisolutions,

Lösungen von Weltklasse für die bedienten Märkte zu liefern, die das Angebot von

außergewöhnlichen Produkte um ein bewährtes und innovatives Liefer- und

Servicesystem ergänzen.

Dan Zehnder, CEO von Trinity Logistics, fügte hinzu: "Trinity hat ein

erstklassiges Lieferketten- und Logistikmodell entwickelt, um sowohl die

Fertigungsstätten von Erstausrüstern als auch Vertriebskanäle bedienen zu

können. Dabei kommen die besten Technologie-Tools und lokale Stützpunkte zum

Einsatz, die auf die Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet sind. Ich bin sicher,

dass das Unternehmen den Mehrwert für unsere Kunden weiter ausbauen und neue

Möglichkeiten mit dem Team von Agrisolutions entwickeln wird. Das gesamte

Managementteam von Trinity wird sich weiterhin voll und ganz dafür einsetzen,

das Geschäft zusammen mit seinen neuen Partnern/Eigentümern bei Agrisolutions

weiterzuentwickeln."

Über die Venanpri Group

Die Venanpri Group ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit zwei

Geschäftsbereichen (Tools und Agrisolutions) und mehr als 1.400 Mitarbeitern.

Agrisolutions ist Weltmarktführer in der Herstellung von Verschleißteilen für

die Landwirtschaft (einschließlich Scheiben, Scharen, Pflugmesser, Öffner,

Zinken, Federn und Klingen), die in Bodenbearbeitungs- und Pflanz-/Saatgeräten

für alle Arten von landwirtschaftlichen Tätigkeiten, darunter Konservierung,

minimale Bodenbearbeitung und Direktsaat, eingebaut sind. Produkte von

Agrisolutions sind hochpräzise Verschleißteile, die unter weithin bekannten

Marken verkauft werden, darunter Ingersoll, Bellota, Solbjerg und Rozalma sowie

den Marken der OEM-Kunden für Neugeräte und Aftermarket-Produkte.

Venanpri Tools produziert und vertreibt Tausende von Marken-Handwerkzeugen wie

Schnittwerkzeuge, Schaufeln, Maurerkellen, Macheten, Feilen und Hacken (sowie

viele andere) für den professionellen und privaten Gebrauch in den Bereichen

Landwirtschaft, Gartenbau, Bauwesen und Industrie. Venanpri Tools vertreibt

seine Produkte unter den bekannten Marken Bellota, Corona und Burgon & Ball. Der

Vertrieb erfolgt in über 80 Ländern mit Produktions- und Vertriebseinrichtungen

in den USA, Spanien, Mexiko, Großbritannien und Kolumbien und mit

Vertriebsniederlassungen in 18 Ländern.

Weitere Informationen über die Trinity Logistics Corporation finden Sie auf der

Website unter http://www.trinitylogisticsgroup.com/

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Agrisolutions

Roger Murdock

Vice President, Global Brand Management

rmurdock@Agrisolutionscorp.com

