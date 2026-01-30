GNW-News: AI-Media präsentiert LEXI Text Encoder und LEXI Voice Encoder als wichtigen Produktmeilenstein auf der NAB 2026
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^NEW YORK, April 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, ein weltweit führendes
Unternehmen im Bereich KI-gestützter Sprachtechnologie und Live-Untertitelung,
hat heute auf der NAB Show 2026 zwei neue Encoder der nächsten Generation
vorgestellt: den LEXI Text Encoder und den LEXI Voice Encoder. Mit dieser
Veröffentlichung bringt das Unternehmen erstmals seit über einem Jahrzehnt neue
Encoder-Hardware auf den Markt - ein Meilenstein, der auf dem bewährten Erfolg
des branchenweit anerkannten Encoder Pro (HD592) von AI-Media aufbaut, dem
Goldstandard der Branche, dem Rundfunkanstalten und Unternehmen weltweit
vertrauen.
Die neuen Lösungen bieten leistungsstarke Upgrades, fortschrittliche KI-
gesteuerte Funktionen und ein flexibles abonnementbasiertes Modell, das darauf
ausgelegt ist, Live-Broadcast-Workflows zu transformieren.
Beide Encoder wurden für die sich wandelnden Anforderungen der Live-Produktion
entwickelt und verbinden leistungsstarke Hardware mit intelligenter
Automatisierung - für mehr Effizienz, Skalierbarkeit und Qualität in Broadcast-
Umgebungen.
Highlights der Encoder der nächsten Generation:
* 4K-Broadcast-fähig (12G-SDI) - Entwickelt für leistungsstarke Live-
Produktionen mit vollständiger 4K-Unterstützung.
* Erhöhte Rechenleistung - Zukunftssichere Hardware zur Unterstützung
zunehmend komplexer, KI-gestützter Workflows.
* LEXI Live Sync (ehemals CCMatch) - Konfigurierbare Zeitabgleichung stellt
sicher, dass Untertitel und Übersetzungen exakt mit den Videostreams
synchron bleiben.
* Flexible Integration - Konzipiert für die nahtlose Zusammenarbeit über SDI-,
IP- und cloudbasierte Workflows innerhalb des AI-Media-Ökosystems.
Der LEXI Voice Encoder erweitert mehrsprachige Workflows zusätzlich durch
fortschrittliche KI-gestützte Tontrennung und Audiobereinigung, indem Sprache
präzise isoliert und Hintergrundgeräusche eliminiert werden, um eingehende
Audiosignale für hochwertige Sprachübersetzungen zu optimieren.
?Für AI-Media ist dies ein entscheidender Schritt nach vorn", erklärt Bill
McLaughlin, Chief Product Officer bei AI-Media.?Zum ersten Mal seit über einem
Jahrzehnt bringen wir völlig neue Encoder-Hardware auf den Markt - entwickelt
nicht nur für die Workflows von heute, sondern auch, um die nächste Generation
KI-gestützter Live-Produktionen voranzutreiben. Unser Ziel ist es, die
Infrastruktur bereitzustellen, die es ermöglicht, Inhalte in jeder Sprache und
überall auf der Welt zu verstehen."
Parallel dazu führt AI-Media für sein gesamtes Encoder-Sortiment -
einschließlich der neuen Modelle - das Modell Hardware-as-a-Subscription (HaaS)
ein. Dieser Ansatz eliminiert Anfangsinvestitionen und bietet Kunden eine
skalierbare, kosteneffiziente Möglichkeit, stets Zugang zur neuesten Technologie
zu haben, wenn sich ihre Anforderungen weiterentwickeln.
Anlässlich der NAB 2026 bietet AI-Media ein befristetes Sonderangebot an: Kunden
können sich drei Monate KOSTENLOS sichern und erhalten so sofortigen Zugang zu
Technologien der nächsten Generation bei gleichzeitiger Reduzierung der
Vorabkosten.
Auf der NAB 2026 präsentiert AI-Media außerdem seine vollständige LEXI Suite -
ein durchgängiges Ökosystem KI-gestützter Lösungen für mehr Barrierefreiheit,
Reichweite und globale Präsenz:
* LEXI Text - Branchenführende Live-Untertitelung
* LEXI Voice - KI-generierte mehrsprachige Übersetzung
* LEXI Translate - Sprachübersetzung in Echtzeit
* LEXI AD (Audio Description) - Verbesserte Barrierefreiheit für sehbehinderte
Zuschauer
* LEXI AI (Insights) - Umsetzbare Daten und Leistungsanalysen
Am Stand von AI-Media können Besucher erleben, wie sich die LEXI Suite nahtlos
in die neue Encoder-Technologie integriert und eine einheitliche, skalierbare
Lösung für Rundfunkanstalten, Unternehmen und Content-Anbieter bildet.
Darüber hinaus können Besucher die Technologie von AI-Media auf der NAB durch
Partnerinstallationen kennenlernen, darunter Kooperationen mit AudioShake, Grass
Valley und NVIDIA, die leistungsstarke, KI-gestützte Workflows im gesamten
Rundfunk-Ökosystem demonstrieren.
Interessierte können AI-Media an Stand #W2142 besuchen und dort Live-
Demonstrationen der neuen Encoder sowie des gesamten LEXI-Ökosystems erleben.
Über AI-Media
AI-Media (ASX: AIM) ist ein weltweit führendes Unternehmen für KI-gestützte
Live-Sprachlösungen und Broadcast-Infrastruktur. Die LEXI Suite bietet eine
Reihe von SaaS-Lösungen - darunter LEXI, LEXI Translate, LEXI Voice und LEXI
Insights - und ermöglicht Echtzeit-Untertitelung, Übersetzung, mehrsprachige
Workflows sowie metadatengestützte Analysen, unterstützt durch fortschrittliche
KI für höhere Genauigkeit, Leistung und betriebliche Effizienz. Die Encoder-
Technologie von AI-Media in Broadcast-Qualität bildet das technische Fundament
dieser Lösungen und gewährleistet eine nahtlose Integration in Live-
Produktionsumgebungen über IP-, SDI- und Streaming-Workflows hinweg. Weltweit
vertrauen Rundfunkanstalten, Unternehmen und Regierungen AI-Media, wenn es darum
geht, ihre Kommunikation zu skalieren, die Barrierefreiheit zu verbessern und
durch intelligente Sprachtechnologien neue Märkte und Mehrwert aus Inhalten zu
erschließen.
Medienkontakt:
Fiona Habben
fiona.habben@ai-media.tvÂ°
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