GNW-News: AI-Media stellt auf der IBC2026 mehrsprachige KI in den Mittelpunkt des Rundfunk-Workflows

04.09.26 15:43 Uhr

^AMSTERDAM, Sept. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media (ASX: AIM), ein weltweit

führender Anbieter von KI-gestützten Sprach- und Barrierefreiheitslösungen, wird

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auf der IBC2026 seine neuesten Fortschritte im Bereich der mehrsprachigen KI

vorstellen und demonstrieren, wie Rundfunk- und Medienunternehmen Inhalte in

großem Umfang sowohl in Live- als auch in aufgezeichneten Arbeitsabläufen mit

Untertiteln versehen, übersetzen, vertonen und lokalisieren können.

Am Stand 5.C34 wird AI-Media die komplette LEXI-Suite, zwei neue LEXI-Encoder,

LEXI Direct sowie ein stetig wachsendes Ökosystem technologischer Integrationen

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präsentieren - neben aktuellen Entwicklungsinnovationen, die neue Wege für das

Erlebnis mehrsprachiger Inhalte durch das Publikum aufzeigen.

?Da Rundfunkanstalten bestrebt sind, ein zunehmend globales und mehrsprachiges

Publikum zu erreichen, wird Sprache zu einem entscheidenden Bestandteil der

Medientechnologie", so Tony Abrahams, CEO von AI-Media.?Was AI-Media

auszeichnet, ist unsere Fähigkeit, eine umfassende KI-Sprachplattform, eine

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Infrastruktur auf Rundfunkniveau und eine tiefgreifende Integration im gesamten

Medienökosystem miteinander zu verbinden. Ganz gleich, ob sich Kunden über

unsere Encoder, direkt bei LEXI oder über die von ihnen bereits genutzten

Technologieplattformen verbinden - wir erleichtern die groß angelegte Einführung

mehrsprachiger Funktionen."

Die komplette LEXI-Suite

Im Mittelpunkt des IBC-Auftritts von AI-Media steht die LEXI Suite

(https://www.ai-media.tv/our-products/lexi-ai-powered-captioning-tool-kit/), die

LEXI Text (https://www.ai-media.tv/our-products/lexi-ai-powered-captioning-tool-

kit/lexi-asr/) für KI-Untertitelung in Echtzeit, LEXI Translate (https://www.ai-

media.tv/our-products/lexi-ai-powered-captioning-tool-kit/lexi-translate/) für

mehrsprachige Untertitel, LEXI Voice (https://www.ai-media.tv/our-products/lexi-

ai-powered-captioning-tool-kit/lexi-voice/) für KI-gestützte mehrsprachige

Sprachausgabe, LEXI AD (https://www.ai-media.tv/our-products/lexi-ai-powered-

captioning-tool-kit/lexi-ad/) für Audiodeskription und LEXI Recorded

(https://www.ai-media.tv/our-products/lexi-ai-powered-captioning-tool-kit/lexi-

recorded/) für die Untertitelung, Übersetzung und Lokalisierung von

aufgezeichneten Inhalten.

Insgesamt bietet die LEXI Suite Rundfunkanstalten eine skalierbare Plattform für

den Einsatz von KI-gestützten Sprach- und Barrierefreiheitsfunktionen bei Live-

und aufgezeichneten Inhalten.

Zwei neue LEXI-Encoder

Auf der IBC2026 feiern der neue LEXI Text Encoder und der LEXI Voice Encoder

(https://www.ai-media.tv/our-products/caption-delivery/sdi-input/) von AI-Media

ihr Europadebüt. Diese wurden speziell entwickelt, um KI-gestützte

Sprachfunktionen in professionelle Rundfunkumgebungen zu integrieren.

Die neuen Encoder unterstützen SDI-, IP- und ST 2110-Workflows und bieten

Rundfunkveranstaltern dank höherer Rechenleistung größere Flexibilität bei der

Nutzung von KI-generierten Untertiteln, Übersetzungen und mehrsprachigen

Sprachaufnahmen innerhalb der bestehenden Infrastruktur, während sie

gleichzeitig den Übergang zur IP-basierten Produktion der nächsten Generation

unterstützen.

Weitere Möglichkeiten, auf LEXI zuzugreifen

Über die eigene Hardware von AI-Media hinaus bietet LEXI Direct direkten,

programmatischen Zugriff auf LEXI, wodurch sich dessen KI-gestützte

Sprachfunktionen in Plattformen, Anwendungen und Arbeitsabläufe von

Drittanbietern integrieren lassen.

AI-Media baut zudem seine europäische Infrastruktur aus; die Datenverarbeitung

für LEXI innerhalb der EU soll bis Januar 2027 verfügbar sein. Dadurch erhalten

europäische Kunden mehr Wahlmöglichkeiten hinsichtlich des Ortes, an dem ihre

Daten verarbeitet werden, und Organisationen werden bei der Einhaltung von

Anforderungen hinsichtlich der Datenhoheit und der regionalen Datenaufbewahrung

unterstützt.

AI-Media baut zudem seine Beziehungen innerhalb des gesamten Medientechnologie-

Ökosystems aus und arbeitet mit Unternehmen wie NVIDIA, Akamai, Grass Valley,

Techex, Amagi, Pebble, Vizrt, PlayBox Neo und NDI zusammen, um Kunden mehr

Möglichkeiten zu bieten, über die Technologien und Arbeitsabläufe, die sie

bereits nutzen, auf LEXI zuzugreifen.

Wie geht es weiter für LEXI?

Die Besucher der IBC erhalten zudem einen ersten Einblick in Innovationen, die

sich derzeit in der Entwicklung befinden, darunter LEXI Link - ein Proof-of-

Concept, das Live-Untertitel, Übersetzungen und mehrsprachige, KI-generierte

Audioinhalte direkt auf die Geräte der Zuschauer überträgt und damit neue

Möglichkeiten für personalisierte Sprach- und Barrierefreiheitserlebnisse

eröffnet.

Adrian Britton, Head of Technical Sales - APAC, wird am Sonntag, dem 13.

September, um 16:00 Uhr auf der CE-Bühne 1 in Halle 5 (5.G72) einen Vortrag zum

Thema?LEXI Link: Personalisierung von Live-Sportübertragungen durch Untertitel

und Übersetzungen in Echtzeit" halten.

AI-Media wird am Stand 5.C34 in der RAI Amsterdam vom 11. bis 14. September

2026 ausstellen.

Für weitere Informationen zu AI-Media auf der IBC2026 oder um einen Termin mit

dem Team zu vereinbaren, besuchen Sie bitte: https://landing.ai-media.tv/ibc-

show-2026-landing-page

Über AI-Media

AI-Media (ASX: AIM) ist ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten

Sprachlösungen und Rundfunkinfrastruktur. LEXI ist die Sprach- und

Barrierefreiheitsplattform von AI-Media, deren kommerzielle Anwendungen unter

anderem LEXI Text, LEXI Translate, LEXI Voice, LEXI AD, LEXI Recorded und LEXI

Insights umfassen. Die Plattform basiert auf LEXI AI, der gemeinsamen

Intelligenzebene von AI-Media, und ermöglicht Echtzeit-Untertitelung,

Übersetzung, mehrsprachige Sprachausgabe, Audiodeskription, die Verarbeitung

aufgezeichneter Medien sowie Einblicke in Inhalte.

Als Grundlage für diese Lösungen ermöglicht die Edge- und Cloud-Infrastruktur

von AI-Media eine nahtlose Integration in Live-Produktionsumgebungen über IP-,

SDI- und Streaming-Workflows hinweg. Weltweit vertrauen Rundfunkanstalten,

Unternehmen und Regierungen AI-Media, wenn es darum geht, ihre Kommunikation zu

skalieren, die Barrierefreiheit zu verbessern und durch intelligente

Sprachtechnologien neue Märkte und Mehrwert aus Inhalten zu erschließen.

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Kontakt:

Fiona Habben

fiona.habben@ai-media.tvÂ°