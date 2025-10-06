GNW-News: AIM Congress kündigt 15. Ausgabe für 2026 an

^DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Oct. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das

Organisationskomitee des AIM Congress (https://aimcongress.com), der weltweit

führenden Investitionsplattform, hat offiziell die 15. Ausgabe unter dem Motto

?Neugestaltung des globalen Wohlstands: Erschließung neuer Investitionswege für

eine nachhaltige und integrative Zukunft" angekündigt. Der AIM Congress findet

vom 13. bis 15. April 2026 im Dubai World Trade Centre (DWTC) in Dubai,

Vereinigte Arabische Emirate, statt.

Der AIM Congress, weltweit anerkannt als eine der wichtigsten Veranstaltungen

für nachhaltige Investitionstrends, befasst sich mit Strategien zur Bewältigung

großer wirtschaftlicher Veränderungen. Die Veranstaltung zielt darauf ab, neue

Horizonte für die Stärkung globaler Partnerschaften zu erkunden und innovative

Lösungen für dringende globale wirtschaftliche Herausforderungen zu ermöglichen.

Der AIM Congress wird die entscheidende Bedeutung der Integration von

Innovation, Nachhaltigkeit und Inklusivität für den Aufbau widerstandsfähigerer

und anpassungsfähigerer Volkswirtschaften hervorheben, die zu nachhaltigem

Wachstum fähig sind.

In diesem Zusammenhang erklärte Seine Exzellenz Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi,

Minister für Außenhandel der Vereinigten Arabischen Emirate und Präsident des

AIM Congress:?Angesichts der großen globalen Veränderungen - geopolitischer,

wirtschaftlicher und technologischer Art - ist es für die Nationen unerlässlich,

langfristige Strategien zu entwickeln, die auf Resilienz, Nachhaltigkeit und

Diversifizierung basieren. Die VAE streben eine Wirtschaft an, die sich nicht

nur an Veränderungen anpassen, sondern diese auch vorhersehen kann. Dazu bauen

sie Kapazitäten in zukunftsorientierten Branchen auf und engagieren sich für

Partnerschaften mit den globalen Wachstumszentren von morgen. Die herausragenden

Erfolge des Jahres 2024, darunter eine robuste Exportleistung und unser

anhaltender Aufstieg in globalen Indizes als vertrauenswürdiger Knotenpunkt für

Handel und Investitionen, bestätigen unseren Ansatz.

Die neueste Ausgabe des AIM Congress zielt darauf ab, die Zusammenarbeit und den

Wissensaustausch zwischen Regierungen, Investoren und Innovatoren zu fördern, um

diese Vision voranzutreiben. Der diesjährige Kongress konzentriert sich auf drei

Hauptthemen: Globale Märkte, Zukunftsökonomien und NexGen - wesentliche Hebel

für den Aufbau einer starken und ausgewogenen Zukunftsökonomie. Es wird erneut

globale Entscheidungsträger, Wirtschaftsführer und Innovatoren in die Lage

versetzen, gemeinsam umsetzbare Lösungen zu erarbeiten, die die Wirtschaft der

Zukunft unterstützen und unsere kollektive Bereitschaft zur Bewältigung globaler

Herausforderungen stärken."

Seine Exzellenz Sultan bin Saeed Al Mansoori, Vorsitzender der Handelskammer von

Dubai, erklärte:?Die globale Investitionslandschaft steht an einem

entscheidenden Scheideweg. Derzeit sind Wirtschaftsgemeinschaften gefordert,

neue Ansätze zu verfolgen, dynamische Geschäftsumfelder zu schaffen, die

Innovationen vorantreiben, und sich den Grundsätzen einer umfassenden

Nachhaltigkeit zu verschreiben. Gleichzeitig müssen wir den internationalen

Dialog verstärken und eine engere Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und

dem privaten Sektor fördern, um die Weltwirtschaft neu zu gestalten und

zukunftsfähige Investitionsökosysteme zu entwickeln."

?Der AIM Congress 2026 wird eine entscheidende Rolle bei der Förderung

grenzüberschreitender Partnerschaften, der Verankerung einer Kultur nachhaltiger

Investitionen und der Verbesserung der Wachstumsbereitschaft der Länder spielen.

Durch unsere Partnerschaft mit dieser globalen Veranstaltung möchten wir einen

konstruktiven Dialog anregen und den Umfang der wirtschaftlichen Zusammenarbeit

mit Märkten weltweit erweitern, um die Entwicklungsziele der VAE voll und ganz

zu unterstützen."

Dawood Al Shezawi, Präsident der AIM Global Foundation, sagte seinerseits:?Die

letzte Ausgabe des AIM Congress verzeichnete eine beispiellose Teilnehmerzahl

mit mehr als 15.800 hochrangigen Teilnehmern aus 181 Ländern, was das wachsende

internationale Vertrauen in den Gipfel als zuverlässige Plattform für die

Steuerung globaler Investitionen widerspiegelt. Auf dem AIM Congress 2026 werden

wir unseren Einfluss weiter ausbauen, indem wir mit führenden internationalen

Gremien und Organisationen zusammenarbeiten und hochwertige Inhalte

bereitstellen, die sich mit wirtschaftlichen Herausforderungen befassen und die

Bereitschaft der Volkswirtschaften für zukünftige Investitionen verbessern."

Die VAE erzielten 2024 eine außergewöhnliche globale Handelsleistung mit einem

Außenhandelsvolumen von insgesamt 5,23 Billionen AED und einem Handelsüberschuss

von über 492 Milliarden AED, was ihre wirtschaftliche Stärke und Führungsrolle

als globaler Handels- und Investitionsknotenpunkt unterstreicht. Das Land stieg

weltweit auf Platz 11 bei den Warenexporten und auf Platz 13 bei den

Dienstleistungsexporten auf und wurde als größter Exporteur digitaler

Dienstleistungen in der Region eingestuft. Die VAE exportierten Waren im Wert

von 2,22 Billionen AED und Dienstleistungen im Wert von 650 Milliarden AED,

davon 191 Milliarden AED im Bereich digitale Dienstleistungen, was 30 % der

gesamten Dienstleistungsexporte entspricht. Die VAE trugen 41 % zu den gesamten

Warenexporten des Nahen Ostens und 2 % zu den weltweiten Dienstleistungsexporten

bei. Damit bekräftigten sie ihre zentrale Stellung im internationalen Handel,

die durch flexible Politik und einen Ansatz ermöglicht wird, der auf Offenheit,

Innovation und Integration in die globalen Märkte basiert.

Darüber hinaus verzeichneten die VAE einen deutlichen Sprung im Kearney Foreign

Direct Investment Confidence Index für 2024 und stiegen von Platz 18 im Jahr

2023 auf Platz 8 weltweit auf - und festigten damit ihren Status als eines der

weltweit führenden Investitionsziele. Die VAE belegen derzeit nach China den

zweiten Platz im Emerging Markets Index, was den Erfolg ihrer diversifizierten

Wirtschaftsstrategie widerspiegelt.

AIM Congress 2026: Schwerpunkte

Der AIM Congress 2026 basiert auf drei Schwerpunkten:

Globale Märkte

Der Schwerpunkt?Globale Märkte" auf dem AIM Congress 2026 unterstreicht die

Rolle der Kapitalmärkte und ausländischer Direktinvestitionen bei der Stärkung

der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit in einem sich wandelnden

geopolitischen und technologischen Umfeld. Er untersucht die Umgestaltung von

Handel und Fertigung durch die Lokalisierung von Lieferketten, digitale

Investitionen und intelligente Ökosysteme. Es bietet auch eine Plattform, auf

der politische Entscheidungsträger, Investoren und Branchenführer

zusammenkommen, um Wege für integratives Wachstum zu diskutieren und einen

Fahrplan für die Märkte zu entwerfen.

Zukunftsökonomien

Der Schwerpunkt?Zukunftsökonomien" konzentriert sich auf Wachstumspfade in

einer Zeit, die von digitaler Transformation, städtischer Expansion und

Finanzinnovationen geprägt ist. Er umfasst drei Bereiche: Städte, Finanzen und

die digitale Wirtschaft. Durch die Hervorhebung grüner Technologien, digitaler

Infrastruktur und intelligenter Systeme zeigt dieser Pfeiler, wie Veränderungen

die Produktivität neu definieren, die Lebensqualität verbessern und

Gesellschaften in die Lage versetzen, anpassungsfähige, zukunftsorientierte

Volkswirtschaften aufzubauen.

NextGen

Der Schwerpunkt?NexGen" auf dem AIM Congress 2026 fördert das Innovations- und

Unternehmertum-Ökosystem durch die Unterstützung von KMUs, Unicorns und KI-

gesteuerten Unternehmen. Ziel ist es, ein Umfeld aus Accelerator-Programmen,

Risikokapitalnetzwerken, Hubs und Forschungszentren zu schaffen, das Innovatoren

in die Lage versetzt, Lösungen für globale Herausforderungen zu entwickeln. Er

unterstreicht auch die Rolle von Technologien und agilen Strategien bei der

Förderung der Akzeptanz, der Expansion in neue Märkte und der Beschleunigung des

Unternehmenswachstums.

Der AIM Congress 2026 wird wichtige Sektoren wie Landwirtschaft, Energie,

Infrastruktur, IKT, Handel und Bildung in den Mittelpunkt stellen und

gleichzeitig Konferenzen und Foren veranstalten. Auf dem Programm stehen

außerdem die AIM Investment Awards, eine internationale Ausstellung,

Innovationswettbewerbe und Länderpräsentationen zum Thema Investitionen.

Strategische Partnerschaften

Der AIM Congress arbeitet eng mit einer ausgewählten Gruppe internationaler

Organisationen zusammen, um seine globale Wirkung zu verstärken und umsetzbare

Empfehlungen für die Bewältigung von Herausforderungen und Chancen im

Investitionsbereich zu liefern. Zu den strategischen Partnern gehören:

* United Nations Trade and Development (UNCTAD)

* United Nations World Tourism Organization (UNWTO)

* World Health Organization (WHO)

* International Renewable Energy Agency (IRENA)

* United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

* World Association of Investment Promotion Agencies (WAIPA)

AIM 2025 Ergebnisse

Der AIM Congress 2025 erzielte in allen Bereichen einen Rekord-Erfolg und zog

15.831 Teilnehmer aus 181 Ländern an, darunter 207 Regierungsvertreter, 9

Staatschefs und 74 Minister. Der Kongress umfasste 1.385 Referenten in 431

Podiumsdiskussionen und 11 Workshops und wurde von 435 internationalen

Medienvertretern begleitet.

Insgesamt 588 Aussteller präsentierten Investitionsmöglichkeiten, während

12.341 Geschäftstreffen (B2B, G2B und G2G) stattfanden, zusätzlich zu 14

Rundtischgesprächen und 34 lokalen, regionalen und internationalen

Nebenveranstaltungen.

47 Absichtserklärungen (MoUs) wurden unterzeichnet, wodurch die Rolle von AIM

als Katalysator für globale Partnerschaften und nachhaltige

Investitionskooperationen gestärkt wurde.

Diese Erfolge unterstreichen die Position des AIM-Kongresses als

vertrauenswürdige globale Plattform für die Gestaltung der Investitionspolitik

und die Förderung einer integrativen, nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung.

Kontakt: info@aimcongress.com

Fotos zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1c0d07d3-ed49-

42cb-99cb-465460ce31d7/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a6d6f58c-f70b-4433-9e42-

d5d51cf48330/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/721410d4-aad9-4f5f-bf84-

67c800ebfeca/de

