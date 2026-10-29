GNW-News: AirX rüstet die 9H-BIG mit Highspeed-WLAN auf und plant die Einführung von 100 neuen Liegesitzen
^LONDON, Oct. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AirX (http://www.airx.aero/) hat an
Bord seines Airbus A340 mit der Kennung 9H-BIG ein Hochgeschwindigkeits-WLAN für
den Flugbetrieb eingeführt und plant, alle 100 Passagiersitze durch neue,
vollständig flach verstellbare Sitze zu ersetzen.
Durch die Kombination aus der Kapazität eines Großraumflugzeugs, 100 Sitzplätzen
und einem großzügigen Frachtraum bietet die 9H-BIG ein einzigartiges Angebot für
Charterflüge großer Gruppen. Die Verbesserung der Konnektivität sorgt für ein
besseres Erlebnis an Bord und gewährleistet, dass Kunden und Gäste während ihrer
gesamten Reise in Verbindung bleiben.
An Bord der 9H-BIG wird WLAN über Gogo Galileo bereitgestellt, das auf dem
Satellitennetzwerk von Eutelsat OneWeb in der erdnahen Umlaufbahn basiert. Die
Einführung schreitet bereits im gesamten Fuhrpark von AirX voran. Vier
Challenger 850 sind bereits mit der Gogo Plane Simple-Ku-Band-Konnektivität
ausgestattet. Weitere Installationen sind im Fuhrpark der Modelle Lineage 1000,
Challenger 604 und Legacy 600 geplant, wobei die Arbeiten nach Möglichkeit mit
den planmäßigen Wartungsterminen abgestimmt werden, um Ausfallzeiten auf ein
Minimum zu beschränken.
Die geplante Modernisierung der Sitzplätze soll die Langstreckenkapazitäten der
9H-BIG weiter verbessern. AirX verzeichnet weiterhin eine starke Nachfrage
seitens Fußball- und anderer großer Sportmannschaften, im Bereich der
Regierungsreisen, bei Musiktourneen sowie im Bereich der Firmencharterflüge.
John B. Matthews, Vorstandsvorsitzender und Gründer von AirX, dazu:
?9H-BIG bietet ein einzigartiges Angebot auf dem Chartermarkt. Es vereint eine
Großraumplattform, 100 vollständig flach verstellbare Sitze,
Hochgeschwindigkeits-WLAN und eine beträchtliche Frachtkapazität in einem
einzigen Flugzeug und eröffnet damit Möglichkeiten, die nur wenige andere bieten
können.
Wir haben in die Konnektivität investiert, und unser nächster Schritt sind 100
neue Liegesitze. Diese gezielten Investitionen stärken die wirtschaftliche
Attraktivität des Flugzeugs und bieten unseren Maklern ein noch überzeugenderes
Angebot, das sie auf den Markt bringen können.
Wir verzeichnen eine starke Nachfrage in den Bereichen Sport, Dienstreisen,
Musik-Tourneen und bei Firmenkunden. Auf dieser Nachfrage bauen wir auf, um 9H-
BIG auf die nächste Stufe zu heben."
Über AirX
AirX ist ein 2011 gegründeter europäischer Privatjet-Charteranbieter, der eine
Flotte mit 21 Flugzeugen betreibt, darunter Großraumjets und VIP-Flugzeuge. Das
Unternehmen beschäftigt über 500 Fachkräfte und bedient den weltweiten
Charterbedarf mithilfe eines auf Maklerdienstleistungen ausgerichteten,
segmentübergreifenden Geschäftsmodells.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Jack Roberts
Head of Marketing
Jack.Roberts@airx.aero (mailto:Jack.Roberts@airx.aero)
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