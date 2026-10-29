GNW-News: AirX rüstet die 9H-BIG mit Highspeed-WLAN auf und plant die Einführung von 100 neuen Liegesitzen

29.10.26 15:17 Uhr

^LONDON, Oct. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AirX (http://www.airx.aero/) hat an

Bord seines Airbus A340 mit der Kennung 9H-BIG ein Hochgeschwindigkeits-WLAN für

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den Flugbetrieb eingeführt und plant, alle 100 Passagiersitze durch neue,

vollständig flach verstellbare Sitze zu ersetzen.

Durch die Kombination aus der Kapazität eines Großraumflugzeugs, 100 Sitzplätzen

und einem großzügigen Frachtraum bietet die 9H-BIG ein einzigartiges Angebot für

Charterflüge großer Gruppen. Die Verbesserung der Konnektivität sorgt für ein

besseres Erlebnis an Bord und gewährleistet, dass Kunden und Gäste während ihrer

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gesamten Reise in Verbindung bleiben.

An Bord der 9H-BIG wird WLAN über Gogo Galileo bereitgestellt, das auf dem

Satellitennetzwerk von Eutelsat OneWeb in der erdnahen Umlaufbahn basiert. Die

Einführung schreitet bereits im gesamten Fuhrpark von AirX voran. Vier

Challenger 850 sind bereits mit der Gogo Plane Simple-Ku-Band-Konnektivität

ausgestattet. Weitere Installationen sind im Fuhrpark der Modelle Lineage 1000,

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Challenger 604 und Legacy 600 geplant, wobei die Arbeiten nach Möglichkeit mit

den planmäßigen Wartungsterminen abgestimmt werden, um Ausfallzeiten auf ein

Minimum zu beschränken.

Die geplante Modernisierung der Sitzplätze soll die Langstreckenkapazitäten der

9H-BIG weiter verbessern. AirX verzeichnet weiterhin eine starke Nachfrage

seitens Fußball- und anderer großer Sportmannschaften, im Bereich der

Regierungsreisen, bei Musiktourneen sowie im Bereich der Firmencharterflüge.

John B. Matthews, Vorstandsvorsitzender und Gründer von AirX, dazu:

?9H-BIG bietet ein einzigartiges Angebot auf dem Chartermarkt. Es vereint eine

Großraumplattform, 100 vollständig flach verstellbare Sitze,

Hochgeschwindigkeits-WLAN und eine beträchtliche Frachtkapazität in einem

einzigen Flugzeug und eröffnet damit Möglichkeiten, die nur wenige andere bieten

können.

Wir haben in die Konnektivität investiert, und unser nächster Schritt sind 100

neue Liegesitze. Diese gezielten Investitionen stärken die wirtschaftliche

Attraktivität des Flugzeugs und bieten unseren Maklern ein noch überzeugenderes

Angebot, das sie auf den Markt bringen können.

Wir verzeichnen eine starke Nachfrage in den Bereichen Sport, Dienstreisen,

Musik-Tourneen und bei Firmenkunden. Auf dieser Nachfrage bauen wir auf, um 9H-

BIG auf die nächste Stufe zu heben."

Über AirX

AirX ist ein 2011 gegründeter europäischer Privatjet-Charteranbieter, der eine

Flotte mit 21 Flugzeugen betreibt, darunter Großraumjets und VIP-Flugzeuge. Das

Unternehmen beschäftigt über 500 Fachkräfte und bedient den weltweiten

Charterbedarf mithilfe eines auf Maklerdienstleistungen ausgerichteten,

segmentübergreifenden Geschäftsmodells.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Jack Roberts

Head of Marketing

Jack.Roberts@airx.aero (mailto:Jack.Roberts@airx.aero)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

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