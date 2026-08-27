GNW-News: Akkodis und EKPO bringen Brennstoffzellentechnologie vom Prüfstand in den realen Logistikbetrieb
^Akkodis integriert den NM20-Brennstoffzellenstack von EKPO in einen Wasserstoff-
Lkw und schafft damit eine Plattform für die Validierung im realen
Schwerlastverkehr.
Bild: Akkodis und EKPO bringen Brennstoffzellentechnologie vom Prüfstand in den
realen Logistikbetrieb. Quelle: Akkodis
[Sindelfingen, den 27.08.2026] Akkodis, globales Beratungsunternehmen für
Digital Engineering und Teil der Adecco Group, und EKPO Fuel Cell Technologies
(EKPO), führender Anbieter von Brennstoffzellenstacks für die CO2-neutrale
Mobilität, bringen im Rahmen ihrer Partnerschaft Brennstoffzellentechnologie aus
dem Prüfstandsumfeld in den realen Logistikbetrieb. Im Mittelpunkt steht der
NM20*-Brennstoffzellenstack von EKPO, der in einen Wasserstoff-Lkw integriert
und unter realen Einsatzbedingungen validiert werden soll. Akkodis verantwortet
dafür die Entwicklung, Integration und den Aufbau des kompletten
Antriebsstrangs.
Gerade im Schwerlastverkehr sind die Anforderungen an Leistung, Effizienz und
Zuverlässigkeit alternativer Antriebssysteme besonders hoch. Viele dieser
Anforderungen lassen sich erst im realen Fahrbetrieb vollständig bewerten:
wechselnde Lastprofile, Steigungen, Bremsvorgänge, Temperaturbedingungen und
unterschiedliche Fahrdynamiken beeinflussen das Zusammenspiel von
Brennstoffzelle, Batteriesystem, Hochvoltarchitektur, Thermomanagement und
Fahrzeugsteuerung. Deshalb verlagern Akkodis und EKPO einen Teil der Validierung
bewusst aus dem Prüfstand in den realen Einsatz.
Der Wasserstoff-Lkw dient dafür als mobile Entwicklungs- und
Validierungsplattform. Ergänzend zu Prüfstandsversuchen soll das Fahrzeug im
späteren Einsatz bei einem Logistikunternehmen wichtige Betriebsdaten liefern
und zeigen, wie sich der NM20-Brennstoffzellenstack im Zusammenspiel mit einem
vollständigen Fahrzeug- und Antriebssystem bewährt. Die gewonnenen Erkenntnisse
fließen in die Weiterentwicklung zukünftiger Brennstoffzellensysteme und
wasserstoffbasierter Antriebslösungen ein.
?Der Weg von der Brennstoffzelle in den realen Logistikbetrieb ist eine
anspruchsvolle Integrationsaufgabe. Genau hier liegt die Stärke von Akkodis: Wir
verbinden Technologie, Systemarchitektur, Hardware und Software zu einem
funktionierenden Gesamtsystem. Gemeinsam mit EKPO schaffen wir so neue
Perspektiven für den Einsatz von Wasserstofftechnologie - im Schwerlastverkehr
und darüber hinaus", so Dr. Thomas Klukas, CEO Akkodis Germany.
Vom Brennstoffzellenstack zum integrierten Antriebssystem
Die Engineering-Leistung von Akkodis umfasst die Entwicklung des vollständigen
Fuel Cell Systems und dessen Integration in die bestehende Lkw-Plattform. EKPO
stellt dafür mit dem NM20 den Brennstoffzellenstack sowie die stackspezifische
Entwicklungsexpertise bereit.
Auf dieser Basis verantwortet Akkodis die Systemarchitektur, die Auswahl und
Auslegung der erforderlichen Komponenten, die Hochvoltintegration, Regelung und
Betriebsstrategie sowie das Thermomanagement. Die selbst entwickelten
Betriebskonzepte werden anschließend in Steuergerätesoftware überführt. Hinzu
kommen die hardware- und softwareseitige Integration in das Fahrzeug und die
anschließende Inbetriebnahme des Gesamtsystems. So entsteht aus einzelnen
technologischen Komponenten ein aufeinander abgestimmter
brennstoffzellenelektrischer Antriebsstrang.
?Mit dem NM20 haben wir einen Brennstoffzellenstack entwickelt, der speziell auf
die Anforderungen von Heavy-Duty-Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf und
exzellenter Effizienz ausgelegt ist. Die Daten aus dem Einsatz des Wasserstoff-
Lkws liefern wertvolle Erkenntnisse für die Weiterentwicklung unserer
Brennstoffzellentechnologie und leisten einen wichtigen Beitrag zur
Industrialisierung wasserstoffbetriebener Antriebe", sagt Dr. Stefan Dwenger,
Geschäftsführer von EKPO Fuel Cell Technologies.
Der NM20 ist der leistungsstärkste Brennstoffzellenstack im Portfolio von EKPO.
Mit einer Leistung von bis zu 400 kW und einer Lebensdauer von mehr als 25.000
Betriebsstunden wurde er speziell für anspruchsvolle Heavy-Duty-Anwendungen
entwickelt. Im Demonstrationsfahrzeug kommt ein One-Stack-One-System-Ansatz zum
Einsatz: Der Wasserstoff-Lkw wird mit einem einzigen NM20-Brennstoffzellenstack
betrieben und erreicht damit eine Systemleistung von bis zu 360 kW bei
Wirkungsgraden von bis zu 61 Prozent.
Reale Betriebsdaten als Grundlage für weitere Anwendungen
Die im Projekt gewonnenen Daten gehen über die Erprobung eines einzelnen
Fahrzeugs hinaus. Sie liefern Erkenntnisse darüber, wie leistungsstarke
Brennstoffzellensysteme in komplexe Fahrzeugarchitekturen integriert, gesteuert
und im realen Betrieb abgesichert werden können. Damit entsteht eine belastbare
Grundlage für zukünftige Integrationsprojekte in weiteren Fahrzeugklassen und
Anwendungen.
Perspektivisch können die Erkenntnisse auch auf weitere Anwendungsfelder wie
stationäre Energieversorgung, Schifffahrt oder Off-Highway-Maschinen übertragen
werden. So schaffen Akkodis und EKPO gemeinsam eine Grundlage für den breiteren
Einsatz wasserstoffbasierter Antriebslösungen in unterschiedlichen Märkten und
Branchen.
*Die Entwicklung und Kommerzialisierung des NM20-Stacks wird im Rahmen des
europäischen Förderprogramms IPCEI (Important Project of Common European
Interest) unterstützt.
Medienkontakte
Meldina Kurti
Director Communications Germany, Akkodis
M. +49 15174631537
E. presse@akkodis.com (mailto:presse@akkodis.com)
Maria Sole Quaglio
External Communications Manager Germany, Akkodis
M. +49 15174631537
E. presse@akkodis.com (mailto:presse@akkodis.com)
Über Akkodis
Akkodis ist ein globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering, das
Unternehmen dabei unterstützt, Innovationen zu beschleunigen und ihre
Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken. Durch den gezielten Einsatz von
Technologie definieren wir neu, wie Prozesse und Produkte entwickelt, betrieben
und optimiert werden. Mit umfassender Expertise in den Bereichen AI, Data,
Cloud, Edge und Software Engineering bietet Akkodis erstklassige Technologie?
und Transformationsberatung. Auf Basis skalierbarer, global vernetzter
Delivery?Modelle und hochqualifizierter Talente realisieren wir
End?to?End?Lösungen - von strategischer Beratung über Design und Entwicklung bis
hin zur industriellen Umsetzung. Mit Akkodis Intelligence verbinden wir die
exponentielle Leistungsfähigkeit moderner Technologien mit den einzigartigen
Stärken menschlichen Denkens, um messbaren Mehrwert in der digitalen
Transformation zu schaffen. Als Teil der Adecco Group mit Hauptsitz in der
Schweiz vereint Akkodis rund 40.000 Ingenieur:innen und digitale Expert:innen in
über 30 Ländern. Unser Leistungsportfolio umfasst Consulting, Solutions und
Academy. Mit tiefem Branchenverständnis und langjähriger Erfahrung in den
weltweit wichtigsten Industrien begleiten wir Unternehmen als vertrauensvoller
Partner bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen und der Gestaltung ihrer
Zukunft. akkodis.com (https://www.akkodis.com/de) | LinkedIn
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Über die Adecco Group
Die Adecco Group gehört zu den weltweit führenden Beratungs- und
Lösungsunternehmen im Bereich Human Resources. Sie qualifiziert, entwickelt und
vermittelt Mitarbeitende in 60 Länder global und ermöglicht jedes Jahr mehr als
drei Millionen Karrieren. In Deutschland sind täglich mehr als 40.000
Mitarbeitende über die Unternehmen der Adecco Group (Adecco, DIS AG, Pro Serv,
LHH und Akkodis) im Kundeneinsatz tätig. Intern beschäftigt die Adecco Group
rund 2300 Mitarbeitende in 500 Niederlassungen. Über die spezialisierten
Geschäftseinheiten erhalten Unternehmen maßgeschneiderte Personallösungen für
ihre Branche und ihr Unternehmensmodell. Mit der Mission "Making The Future Work
For Everyone" verpflichtet sich die Adecco Group zu verantwortungsvollem Handeln
und arbeitet jeden Tag daran, eine bessere Arbeitswelt für alle zu schaffen.
www.Adeccogroup.com (http://www.adeccogroup.com)
Über EKPO Fuel Cell Technologies
EKPO Fuel Cell Technologies (EKPO) mit Sitz in Dettingen/Erms (Deutschland) ist
ein führendes Joint Venture in der Entwicklung und Großserienfertigung von
Brennstoffzellenstacks für die CO2-neutrale Mobilität. Das Unternehmen ist
Komplettanbieter für Brennstoffzellenstacks und -komponenten, die in Pkw,
leichten Nutzfahrzeugen, Lkw, Bussen sowie in Bahn- und Schiffsanwendungen zum
Einsatz kommen. Dabei baut das Unternehmen auf die Industrialisierungskompetenz
zweier etablierter internationaler Automobilzulieferer - ElringKlinger und
OPmobility.
Ziel des Joint Ventures ist es, leistungsstarke Brennstoffzellenstacks zu
entwickeln und in Serie zu produzieren, um die CO2-neutrale Mobilität weiter
voranzutreiben - ob auf der Straße, der Schiene, dem Wasser oder im Gelände.
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