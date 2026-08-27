GNW-News: Akkodis und EKPO bringen Brennstoffzellentechnologie vom Prüfstand in den realen Logistikbetrieb

27.08.26 06:49 Uhr

^Akkodis integriert den NM20-Brennstoffzellenstack von EKPO in einen Wasserstoff-

Lkw und schafft damit eine Plattform für die Validierung im realen

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Schwerlastverkehr.

Bild: Akkodis und EKPO bringen Brennstoffzellentechnologie vom Prüfstand in den

realen Logistikbetrieb. Quelle: Akkodis

[Sindelfingen, den 27.08.2026] Akkodis, globales Beratungsunternehmen für

Digital Engineering und Teil der Adecco Group, und EKPO Fuel Cell Technologies

(EKPO), führender Anbieter von Brennstoffzellenstacks für die CO2-neutrale

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Mobilität, bringen im Rahmen ihrer Partnerschaft Brennstoffzellentechnologie aus

dem Prüfstandsumfeld in den realen Logistikbetrieb. Im Mittelpunkt steht der

NM20*-Brennstoffzellenstack von EKPO, der in einen Wasserstoff-Lkw integriert

und unter realen Einsatzbedingungen validiert werden soll. Akkodis verantwortet

dafür die Entwicklung, Integration und den Aufbau des kompletten

Antriebsstrangs.

Gerade im Schwerlastverkehr sind die Anforderungen an Leistung, Effizienz und

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Zuverlässigkeit alternativer Antriebssysteme besonders hoch. Viele dieser

Anforderungen lassen sich erst im realen Fahrbetrieb vollständig bewerten:

wechselnde Lastprofile, Steigungen, Bremsvorgänge, Temperaturbedingungen und

unterschiedliche Fahrdynamiken beeinflussen das Zusammenspiel von

Brennstoffzelle, Batteriesystem, Hochvoltarchitektur, Thermomanagement und

Fahrzeugsteuerung. Deshalb verlagern Akkodis und EKPO einen Teil der Validierung

bewusst aus dem Prüfstand in den realen Einsatz.

Der Wasserstoff-Lkw dient dafür als mobile Entwicklungs- und

Validierungsplattform. Ergänzend zu Prüfstandsversuchen soll das Fahrzeug im

späteren Einsatz bei einem Logistikunternehmen wichtige Betriebsdaten liefern

und zeigen, wie sich der NM20-Brennstoffzellenstack im Zusammenspiel mit einem

vollständigen Fahrzeug- und Antriebssystem bewährt. Die gewonnenen Erkenntnisse

fließen in die Weiterentwicklung zukünftiger Brennstoffzellensysteme und

wasserstoffbasierter Antriebslösungen ein.

?Der Weg von der Brennstoffzelle in den realen Logistikbetrieb ist eine

anspruchsvolle Integrationsaufgabe. Genau hier liegt die Stärke von Akkodis: Wir

verbinden Technologie, Systemarchitektur, Hardware und Software zu einem

funktionierenden Gesamtsystem. Gemeinsam mit EKPO schaffen wir so neue

Perspektiven für den Einsatz von Wasserstofftechnologie - im Schwerlastverkehr

und darüber hinaus", so Dr. Thomas Klukas, CEO Akkodis Germany.

Vom Brennstoffzellenstack zum integrierten Antriebssystem

Die Engineering-Leistung von Akkodis umfasst die Entwicklung des vollständigen

Fuel Cell Systems und dessen Integration in die bestehende Lkw-Plattform. EKPO

stellt dafür mit dem NM20 den Brennstoffzellenstack sowie die stackspezifische

Entwicklungsexpertise bereit.

Auf dieser Basis verantwortet Akkodis die Systemarchitektur, die Auswahl und

Auslegung der erforderlichen Komponenten, die Hochvoltintegration, Regelung und

Betriebsstrategie sowie das Thermomanagement. Die selbst entwickelten

Betriebskonzepte werden anschließend in Steuergerätesoftware überführt. Hinzu

kommen die hardware- und softwareseitige Integration in das Fahrzeug und die

anschließende Inbetriebnahme des Gesamtsystems. So entsteht aus einzelnen

technologischen Komponenten ein aufeinander abgestimmter

brennstoffzellenelektrischer Antriebsstrang.

?Mit dem NM20 haben wir einen Brennstoffzellenstack entwickelt, der speziell auf

die Anforderungen von Heavy-Duty-Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf und

exzellenter Effizienz ausgelegt ist. Die Daten aus dem Einsatz des Wasserstoff-

Lkws liefern wertvolle Erkenntnisse für die Weiterentwicklung unserer

Brennstoffzellentechnologie und leisten einen wichtigen Beitrag zur

Industrialisierung wasserstoffbetriebener Antriebe", sagt Dr. Stefan Dwenger,

Geschäftsführer von EKPO Fuel Cell Technologies.

Der NM20 ist der leistungsstärkste Brennstoffzellenstack im Portfolio von EKPO.

Mit einer Leistung von bis zu 400 kW und einer Lebensdauer von mehr als 25.000

Betriebsstunden wurde er speziell für anspruchsvolle Heavy-Duty-Anwendungen

entwickelt. Im Demonstrationsfahrzeug kommt ein One-Stack-One-System-Ansatz zum

Einsatz: Der Wasserstoff-Lkw wird mit einem einzigen NM20-Brennstoffzellenstack

betrieben und erreicht damit eine Systemleistung von bis zu 360 kW bei

Wirkungsgraden von bis zu 61 Prozent.

Reale Betriebsdaten als Grundlage für weitere Anwendungen

Die im Projekt gewonnenen Daten gehen über die Erprobung eines einzelnen

Fahrzeugs hinaus. Sie liefern Erkenntnisse darüber, wie leistungsstarke

Brennstoffzellensysteme in komplexe Fahrzeugarchitekturen integriert, gesteuert

und im realen Betrieb abgesichert werden können. Damit entsteht eine belastbare

Grundlage für zukünftige Integrationsprojekte in weiteren Fahrzeugklassen und

Anwendungen.

Perspektivisch können die Erkenntnisse auch auf weitere Anwendungsfelder wie

stationäre Energieversorgung, Schifffahrt oder Off-Highway-Maschinen übertragen

werden. So schaffen Akkodis und EKPO gemeinsam eine Grundlage für den breiteren

Einsatz wasserstoffbasierter Antriebslösungen in unterschiedlichen Märkten und

Branchen.

*Die Entwicklung und Kommerzialisierung des NM20-Stacks wird im Rahmen des

europäischen Förderprogramms IPCEI (Important Project of Common European

Interest) unterstützt.

Medienkontakte

Meldina Kurti

Director Communications Germany, Akkodis

M. +49 15174631537

E. presse@akkodis.com (mailto:presse@akkodis.com)

Maria Sole Quaglio

External Communications Manager Germany, Akkodis

M. +49 15174631537

E. presse@akkodis.com (mailto:presse@akkodis.com)

Über Akkodis

Akkodis ist ein globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering, das

Unternehmen dabei unterstützt, Innovationen zu beschleunigen und ihre

Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken. Durch den gezielten Einsatz von

Technologie definieren wir neu, wie Prozesse und Produkte entwickelt, betrieben

und optimiert werden. Mit umfassender Expertise in den Bereichen AI, Data,

Cloud, Edge und Software Engineering bietet Akkodis erstklassige Technologie?

und Transformationsberatung. Auf Basis skalierbarer, global vernetzter

Delivery?Modelle und hochqualifizierter Talente realisieren wir

End?to?End?Lösungen - von strategischer Beratung über Design und Entwicklung bis

hin zur industriellen Umsetzung. Mit Akkodis Intelligence verbinden wir die

exponentielle Leistungsfähigkeit moderner Technologien mit den einzigartigen

Stärken menschlichen Denkens, um messbaren Mehrwert in der digitalen

Transformation zu schaffen. Als Teil der Adecco Group mit Hauptsitz in der

Schweiz vereint Akkodis rund 40.000 Ingenieur:innen und digitale Expert:innen in

über 30 Ländern. Unser Leistungsportfolio umfasst Consulting, Solutions und

Academy. Mit tiefem Branchenverständnis und langjähriger Erfahrung in den

weltweit wichtigsten Industrien begleiten wir Unternehmen als vertrauensvoller

Partner bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen und der Gestaltung ihrer

Zukunft. akkodis.com (https://www.akkodis.com/de) | LinkedIn

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Über die Adecco Group

Die Adecco Group gehört zu den weltweit führenden Beratungs- und

Lösungsunternehmen im Bereich Human Resources. Sie qualifiziert, entwickelt und

vermittelt Mitarbeitende in 60 Länder global und ermöglicht jedes Jahr mehr als

drei Millionen Karrieren. In Deutschland sind täglich mehr als 40.000

Mitarbeitende über die Unternehmen der Adecco Group (Adecco, DIS AG, Pro Serv,

LHH und Akkodis) im Kundeneinsatz tätig. Intern beschäftigt die Adecco Group

rund 2300 Mitarbeitende in 500 Niederlassungen. Über die spezialisierten

Geschäftseinheiten erhalten Unternehmen maßgeschneiderte Personallösungen für

ihre Branche und ihr Unternehmensmodell. Mit der Mission "Making The Future Work

For Everyone" verpflichtet sich die Adecco Group zu verantwortungsvollem Handeln

und arbeitet jeden Tag daran, eine bessere Arbeitswelt für alle zu schaffen.

www.Adeccogroup.com (http://www.adeccogroup.com)

Über EKPO Fuel Cell Technologies

EKPO Fuel Cell Technologies (EKPO) mit Sitz in Dettingen/Erms (Deutschland) ist

ein führendes Joint Venture in der Entwicklung und Großserienfertigung von

Brennstoffzellenstacks für die CO2-neutrale Mobilität. Das Unternehmen ist

Komplettanbieter für Brennstoffzellenstacks und -komponenten, die in Pkw,

leichten Nutzfahrzeugen, Lkw, Bussen sowie in Bahn- und Schiffsanwendungen zum

Einsatz kommen. Dabei baut das Unternehmen auf die Industrialisierungskompetenz

zweier etablierter internationaler Automobilzulieferer - ElringKlinger und

OPmobility.

Ziel des Joint Ventures ist es, leistungsstarke Brennstoffzellenstacks zu

entwickeln und in Serie zu produzieren, um die CO2-neutrale Mobilität weiter

voranzutreiben - ob auf der Straße, der Schiene, dem Wasser oder im Gelände.

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