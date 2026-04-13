GNW-News: Akkodis und STACKIT schließen strategische Partnerschaft für souveräne Cloud-Transformation in Deutschland

^Die Partner verbinden souveräne Cloud-Infrastruktur mit Engineering- und

Transformationskompetenz und schließen damit eine zentrale Lücke zwischen

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Infrastruktur und produktiver Anwendung.

[Sindelfingen, den 14.04.2026] - Akkodis, globales Beratungsunternehmen für

Digital Engineering und Teil der Adecco Group, und STACKIT, der Cloud-Anbieter

von Schwarz Digits, der IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe, haben eine

strategische Partnerschaft geschlossen, um Unternehmen und Organisationen in

Deutschland beim Aufbau souveräner Cloud-Architekturen für geschäftskritische

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Anwendungen zu unterstützen.

Während viele Anbieter souveräne Cloud-Infrastrukturen bereitstellen, stehen

Unternehmen häufig vor der Herausforderung, diese sicher, skalierbar und

regulatorisch belastbar in bestehende Unternehmens- und Produktionsumgebungen zu

integrieren. Genau hier setzt die Partnerschaft von Akkodis und STACKIT an. Die

Zusammenarbeit verbindet die vollständig in Deutschland betriebene Cloud-

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Plattform von STACKIT mit der Transformations- und Engineering-Expertise von

Akkodis - von der Architektur über Migration und Modernisierung bis zum Betrieb

komplexer Plattform- und Anwendungslandschaften.

Damit entsteht ein durchgängiger Transformationsansatz, der souveräne

Infrastruktur nicht isoliert betrachtet, sondern konsequent mit Anwendungen,

Plattformen und Betriebsmodellen zusammenführt.

Souveräne Cloud für geschäftskritische Anwendungen

STACKIT steht für unabhängige, auditierbare und in Deutschland sowie der EU

betriebene Cloud-Infrastruktur. Akkodis ergänzt dies durch umfassende

Engineering- und Transformationskompetenz in komplexen Unternehmens- und

Produktionsumgebungen. Der gemeinsame Ansatz geht damit über klassische Cloud-

Migration hinaus: Ziel ist es, digitale Souveränität operativ nutzbar zu machen

- für geschäftskritische Anwendungen, Daten und Prozesse.

Dazu bündeln die Partner Kompetenzen in den Bereichen:

* Cloud- und Plattform-Engineering

* Migration und Modernisierung geschäftskritischer Anwendungen

* Aufbau sicherer Betriebsmodelle für Plattform, DevOps und SecOps

* Umsetzung regulatorischer Anforderungen in regulierten Industrien

So entsteht ein?Sovereign-by-Design"-Ansatz, bei dem Souveränität, Compliance

und Betriebssicherheit bereits in der Architektur moderner Plattformen verankert

werden.

Fokus auf regulierte Branchen und kritische Infrastrukturen

Die Partnerschaft richtet sich insbesondere an Branchen mit hohen Anforderungen

an Datenresidenz, Governance und regulatorische Nachvollziehbarkeit. Dazu zählen

unter anderem:

* Manufacturing, Automotive und Logistics mit komplexen Produktions- und

Lieferketten

* Public Sector sowie KRITIS-nahe Organisationen

* Healthcare & Life Sciences mit sensiblen Daten und strengen regulatorischen

Vorgaben

Organisationen in diesen Bereichen benötigen Cloud-Architekturen, die Innovation

ermöglichen und gleichzeitig Kontrolle, Nachvollziehbarkeit und regulatorische

Sicherheit gewährleisten. Die Partnerschaft schafft dafür einen belastbaren

Transformationsrahmen - von der Analyse über Migration und Modernisierung bis

hin zum sicheren Betrieb.

Engineering-Exzellenz trifft souveräne Cloud-Infrastruktur

Durch die Zusammenarbeit ergänzen sich die Stärken beider Unternehmen: STACKIT

stellt eine souveräne Cloud-Infrastruktur?Made in Germany" bereit, während

Akkodis Organisationen bei der Architektur, Umsetzung und dem Betrieb komplexer

Plattform- und Anwendungslandschaften begleitet.

Die Partnerschaft basiert dabei auf:

* souveräne Infrastruktur mit Betrieb in Deutschland und der EU

* Engineering-Expertise für komplexe Enterprise- und Produktionsumgebungen

* Erfahrung in regulierten Branchen und Compliance-Anforderungen

* End-to-End-Begleitung über den gesamten Cloud-Transformationszyklus hinweg

Akkodis unterstützt Kunden dabei, für jede Anwendung die passende

Plattformstrategie zu entwickeln und diese sicher, effizient und zukunftsfähig

zu betreiben - unabhängig von der jeweils eingesetzten Cloud-Technologie.

Stimmen zur Partnerschaft

?Mit dieser Partnerschaft legen wir die Grundlage, sensible und regulierte

Anwendungen sicher, nachvollziehbar und leistungsfähig in die Cloud zu bringen.

Gemeinsam mit STACKIT verbinden wir souveräne Cloud-Infrastruktur mit unserer

Engineering- und Transformationsexpertise - ein Ansatz, der für viele unserer

Kunden zunehmend an Bedeutung gewinnt und gerade im deutschen Markt einen hohen

Stellenwert hat. Mit klarem Fokus auf Qualität, Verlässlichkeit und

Zukunftssicherheit.", so Thomas Klukas, CEO Akkodis Germany.

?Mit STACKIT schaffen wir die technologische Basis für souveräne Innovation",

sagt Bernd Wagner, CSO Schwarz Digits.?Durch die Zusammenarbeit mit Akkodis

kombinieren wir diese Infrastruktur mit tiefgreifender Engineering-Expertise.

Das Ergebnis ist ein 'Sovereign-by-Design'-Ansatz, der es gerade Kunden in

regulierten Branchen erlaubt, ihre digitale Transformation signifikant zu

beschleunigen."

Langfristiges Zielbild der Partnerschaft

Die Partnerschaft ist als langfristige Zusammenarbeit angelegt. Akkodis wird

Preferred Delivery- und Transformation-Partner für STACKIT in ausgewählten

Zielsegmenten. Gleichzeitig wird STACKIT für Akkodis ein zentraler Baustein für

souveräne Cloud-Architekturen in regulierten und daten-sensitiven

Einsatzbereichen.

Gemeinsam schaffen beide Unternehmen damit eine Grundlage für souveräne Cloud-

Transformation in Deutschland und unterstützen Organisationen dabei, Innovation,

Sicherheit und regulatorische Anforderungen in Einklang zu bringen.

Medienkontakte

Meldina Kurti

Director, Business Partner Communications Germany, Akkodis

M. +4915174631537

E. presse@akkodis.com (mailto:presse@akkodis.com)

Maria Sole Quaglio

External Communications Manager Germany, Akkodis

M. +4915174631929

E. presse@akkodis.com (mailto:presse@akkodis.com)

Über Akkodis

Akkodis ist ein globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering, das seine

Kunden dabei unterstützt, ihre Entwicklung zu beschleunigen und Innovationen

voranzutreiben. Wir nutzen zukunftsweisende Technologien, um Prozesse und

Produkte weiterzuentwickeln, zu optimieren und neu zu gestalten. Mit umfassender

Expertise in den Bereichen AI, Data, Cloud, Edge und Software Engineering

kombinieren wir Technologien und Talente, um End-to-End-Lösungen bereitzustellen

- von der Strategie und Beratung über die Implementierung bis hin zur

Talententwicklung. Mit Akkodis Intelligence verbinden wir die exponentielle

Kraft moderner Technologien mit den einzigartigen Stärken menschlichen Denkens

für echten Mehrwert in der digitalen Transformation. Als Teil der Adecco Group

mit Hauptsitz in der Schweiz vereint Akkodis 40.000 Ingenieur:innen und Tech-

Berater:innen in über 30 Ländern. Unser Leistungsportfolio umfasst Consulting,

Talent, Solutions und Academy. Mit einem branchenübergreifenden Blick und

starken Umsetzungskompetenzen unterstützt Akkodis seine Kunden als langjähriger

Partner dabei, komplexe Herausforderungen zu meistern und nachhaltige Wirkung zu

erzielen. akkodis.com (http://www.akkodis.com/) | LinkedIn

(https://dm.linkedin.com/company/akkodis?trk=public_post_share-update_actor-

text) | Instagram (https://www.instagram.com/akkodis_global/) | Facebook

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Über die Adecco Group

Die Adecco Group gehört zu den weltweit führenden Beratungs- und

Lösungsunternehmen im Bereich Human Resources. Sie qualifiziert, entwickelt und

vermittelt Mitarbeitende in 60 Länder global und ermöglicht jedes Jahr mehr als

drei Millionen Karrieren. In Deutschland sind täglich mehr als 40.000

Mitarbeitende über die Unternehmen der Adecco Group (Adecco, DIS AG, Pro Serv,

LHH und Akkodis) im Kundeneinsatz tätig. Intern beschäftigt die Adecco Group

rund 2300 Mitarbeitende in 500 Niederlassungen. Über die spezialisierten

Geschäftseinheiten erhalten Unternehmen maßgeschneiderte Personallösungen für

ihre Branche und ihr Unternehmensmodell. Mit der Mission "Making The Future Work

For Everyone" verpflichtet sich die Adecco Group zu verantwortungsvollem Handeln

und arbeitet jeden Tag daran, eine bessere Arbeitswelt für alle zu schaffen.

www.Adeccogroup.com (http://www.adeccogroup.com)

Über STACKIT

STACKIT ist der Cloud-Provider der Schwarz Gruppe. Auch externe Partner und

Kunden im europäischen Raum können sich bei ihrer digitalen Transformation auf

die Cloud-Services verlassen, von denen die Unternehmen der Schwarz Gruppe seit

Jahren profitieren. Auf dem Weg zum ersten europäischen Hyperscaler bietet

STACKIT eine weit über den Marktstandard hinausgehende digitale Souveränität

sowie individuelle Ansätze zur Implementierung und zum Betrieb von Cloud-

Lösungen. STACKIT betreibt aktuell vier Rechenzentren - davon eins in Österreich

- und lässt ein Fünftes in Lübbenau entstehen. Das im schwäbischen Neckarsulm

beheimatete Team ebnet so den Weg in ein unabhängiges Europa - digital, führend.

Als Teil von Schwarz Digits gehört die STACKIT GmbH und Co. KG zur IT- und

Digitalsparte der Schwarz Gruppe.

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