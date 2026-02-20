GNW-News: Aktionäre von Novartis heissen an der Generalversammlung 2026 alle Anträge des Verwaltungsrats gut

Werte in diesem Artikel

^* Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten die 29. Dividendenerhöhung in

Folge. Für 2025 wird die Dividende auf CHF 3.70 (+5,7%) je Aktie erhöht, was

einer Rendite von 3,0% entspricht¹

* Die Aktionärinnen und Aktionäre bestätigten Giovanni Caforio als

Vorsitzenden des Verwaltungsrats sowie alle weiteren Mitglieder des

Verwaltungsrats die zur Wiederwahl standen. Charles Swanton wurde zum neuen

Mitglied des Verwaltungsrats gewählt.

* Alle weiteren Anträge des Verwaltungsrats wurden von der Generalversammlung

genehmigt, einschliesslich der Herabsetzung des Aktienkapitals, des Berichts

über nichtfinanzielle Belange 2025 und des Vergütungsberichts 2025 sowie der

künftigen Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung, über die

jeweils separat verbindlich abgestimmt wurde

Basel, 6. März, 2026 - Die Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis stimmten

heute an der Generalversammlung (GV) des Unternehmens allen Vorschlägen des

Verwaltungsrats zu. Insgesamt waren 1 554 Aktionärinnen und Aktionäre bei der in

Basel abgehaltenen Versammlung anwesend, was rund 59,15% der von Novartis

ausgegebenen Aktien entspricht.

Mit einer Dividendenerhöhung um 5,7% auf CHF 3.70 je Aktie genehmigten die

Aktionärinnen und Aktionäre die 29. Erhöhung in Folge, die zu einer

Dividendenrendite von 3,0%¹ führt. Die Auszahlung der Dividende für das Jahr

2025 erfolgt per 12. März 2026.

Wahl eines neuen Mitglieds des Verwaltungsrats

Die Aktionärinnen und Aktionäre haben Giovanni Caforio als Mitglied des

Verwaltungsrats und als Präsidenten des Verwaltungsrats wiedergewählt.

Zudem wählten sie Charles Swanton neu in den Verwaltungsrat. Daniel Hochstrasser

stellte sich nicht zur Wiederwahl. Alle weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats

wurden wiedergewählt. Die Amtszeit der gewählten und wiedergewählten Mitglieder

dauert bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen GV.

Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten zudem für die Wiederwahl aller

derzeitigen Mitglieder des Vergütungsausschusses sowie für die Wahl von

Elizabeth McNally als neues Mitglied des Vergütungsausschusses - jeweils für

eine Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen GV. Simon Moroney

bleibt mit seiner Wiederwahl Vorsitzender des Vergütungsausschusses,

entsprechend der Benennung durch den Verwaltungsrat.

Herabsetzung des Aktienkapitals

Im Einklang mit der Empfehlung des Verwaltungsrats genehmigten die Aktionärinnen

und

Aktionäre zudem die Vernichtung von 77 602 358 Aktien und die entsprechende

Herabsetzung des Aktienkapitals um CHF 38 025 155.42 (von CHF 1 035 086 714.83

auf CHF 997 061 559.41).

Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

In zwei getrennten verbindlichen Abstimmungen genehmigten die Aktionärinnen und

Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag für die Vergütung des Verwaltungsrats für

den Zeitraum ab der GV 2026 bis zur GV 2027 sowie den maximalen

Gesamtvergütungsbetrag für die Mitglieder der Konzernleitung für das

Geschäftsjahr 2027. In einer Konsultativabstimmung bestätigten sie auch den

Vergütungsbericht 2025.

Anträge

Eine detaillierte Auflistung aller Beschlüsse der ordentlichen GV 2026 finden

Sie unter: General Meetings | Novartis

(https://www.novartis.com/investors/shareholder-information/general-

meetings#tabdeutsch-28826)

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die bekannte und

unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die zur Folge

haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten

Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, wie sie in den

zukunftsbezogenen Aussagen enthalten oder impliziert sind. Einige der mit diesen

Aussagen verbundenen Risiken sind in der englischsprachigen Version dieser

Mitteilung und dem jüngsten Dokument?Form 20-F? der Novartis AG, das bei der

?US Securities and Exchange Commission? hinterlegt wurde, zusammengefasst. Dem

Leser wird empfohlen, diese Zusammenfassungen sorgfältig zu lesen.

Über Novartis

Novartis ist ein Unternehmen, das sich auf innovative Arzneimittel konzentriert.

Jeden Tag arbeiten wir daran, Medizin neu zu denken, um das Leben der Menschen

zu verbessern und zu verlängern, damit Patienten, medizinisches Fachpersonal und

die Gesellschaft in der Lage sind, schwere Krankheiten zu bewältigen. Unsere

Medikamente erreichen mehr als 300 Millionen Menschen weltweit.

Entdecken Sie mit uns die Medizin neu: Besuchen Sie uns unter

https://www.novartis.com (https://www.novartis.com/) und bleiben Sie mit uns auf

LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/novartis/), Facebook

(https://www.facebook.com/novartis/), X/Twitter (https://twitter.com/Novartis)

und Instagram

(https://instagram.com/novartis?igshid=MzRlODBiNWFlZA==__;!!N3hqHg43uw!pjp8z253J

5NjaOYrW65UbAAlHeHRdQ-

w0m4ezZxEQEl0ptafXN2M99VRIk39pf49PAc8NbK93Pxp3uaSBQkAf8oEnzWXG8Sk$) in

Verbindung.

Referenzen

1. Basierend auf dem Schlusskurs der Novartis-Aktie an der SIX Swiss Exchange

von CHF 124.82 am 5. März 2026

# # #

Novartis Media Relations

E-mail: media.relations@novartis.com (mailto:media.relations@novartis.com)

Novartis Investor Relations

Central investor relations line: +41 61 324 7944

E-mail: investor.relations@novartis.com

(mailto:investor.relations@novartis.com)Â°