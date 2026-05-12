GNW-News: Aktionärinnen und Aktionäre der BioNTech SE stimmen auf der ordentlichen Hauptversammlung 2026 allen Tagesordnungspunkten zu
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^MAINZ, Deutschland, 15. Mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioNTech SE
(https://www.biontech.com/de/de/home.html) (Nasdaq: BNTX,?BioNTech" oder?das
Unternehmen") hat heute die diesjährige ordentliche Hauptversammlung abgehalten.
Insgesamt waren 92 Prozent des Grundkapitals bei der virtuellen Versammlung
vertreten. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Beschlussvorschlägen
der Verwaltung zu den zur Abstimmung stehenden Tagesordnungspunkten mit breiter
Mehrheit zu.
BioNTech verstärkt ihren Fokus auf die wachsende Onkologie-Pipeline im
fortgeschrittenen Entwicklungsstadium und setzt gleichzeitig ihre frühe
Forschung und Entwicklung fort, die auf langfristige Innovationen abzielt.
Dementsprechend stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre des Unternehmens der
Erweiterung des Aufsichtsrats von sechs auf acht Mitglieder zu, um entsprechende
Expertise zu ergänzen: Prof. Dr. Dr. med. Iris Löw-Friedrich und Dr. Susanne
Schaffert wurden als neue Mitglieder des Aufsichtsrats gewählt.
Iris Löw-Friedrich verfügt über langjährige Erfahrung in der klinischen
Entwicklung sowie umfassende Fachkenntnisse in den Bereichen Wissenschaft und
Medizin. Darüber hinaus besitzt sie Kompetenzen in den für das Unternehmen
relevanten Bereichen Vertrieb und Vermarktung, Management, Innovation und
internationale Märkte. Sie ist ein erfahrenes Aufsichtsratsmitglied und hat
zudem eine außerplanmäßige Professur für Innere Medizin an der Fakultät für
Medizin der Goethe Universität in Frankfurt am Main inne.
Susanne Schaffert ist Mitglied mehrerer Aufsichtsräte im Healthcare-Bereich,
einschließlich bei der Merck KGaA. Sie verfügt über umfassende Expertise auf dem
Gebiet der Onkologie sowie im Vertrieb und in der Vermarktung mit Schwerpunkt
auf Produkteinführungen. Ihr Fachwissen erstreckt sich über die Bereiche
Innovation, Forschung und Entwicklung sowie organisatorische Führung und
Management.
Außerdem stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre der Verlängerung der Mandate
von BioNTechs Aufsichtsratsmitgliedern Helmut Jeggle, Prof. Dr. Anja Morawietz
und Prof. Dr. Rudolf Staudigl zu.
In einer Sitzung im Anschluss an die diesjährige ordentliche Hauptversammlung
wählte der Aufsichtsrat Helmut Jeggle zu seinem Vorsitzenden.
Die Abstimmungsergebnisse zu den Tagesordnungspunkten können auf der Webseite
zur Hauptversammlung 2026 (https://investors.biontech.de/de/agm/agm-2026) der
BioNTech SE unter dem Abschnitt?Präsenz und Abstimmungsergebnisse" eingesehen
werden. Die Reden von Chief Executive Officer Prof. Dr. Ugur Sahin und von Chief
Financial Officer Ramón Zapata sowie die Präsentationen können unter dem
gleichen Link im Abschnitt?Reden und Präsentationen" eingesehen werden.
Über BioNTech
BioNTech ist ein globales innovatives Biopharma-Unternehmen, das bei der
Entwicklung von Therapien gegen Krebs und andere schwere Erkrankungen
Pionierarbeit leistet. In der Onkologie möchte BioNTech die
Behandlungsmöglichkeiten für Menschen mit Krebs nachhaltig verbessern. Das
Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, innovative Arzneimittel mit
tumorübergreifendem oder synergistischem Potenzial zu entwickeln, um Krebs in
all seinen Facetten und entlang des gesamten Krankheitsverlaufs - von den frühen
bis zu den fortgeschrittenen Krankheitsstadien - zu adressieren. BioNTechs
wachsendes Portfolio an onkologischen Produktkandidaten in der späten klinischen
Entwicklung umfasst innovative Immunmodulatoren, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate
und mRNA-Krebsimmuntherapien. BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit
renommierten und spezialisierten Kollaborationspartnern, darunter Bristol Myers,
Squibb, Duality Biologics, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe), Genmab,
MediLink, OncoC4 und Pfizer.
Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de (http://www.BioNTech.de).
Zukunftsgerichtete Aussagen von BioNTech
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen im
Rahmen des angepassten Private Securities Litigation Reform Act von 1995,
einschließlich, aber nicht begrenzt auf Aussagen zu möglichen Vorteilen der
ernannten Aufsichtsratsmitglieder. In manchen Fällen können die
zukunftsgerichteten Aussagen durch Verwendung von Begriffen wie?wird",?kann",
?sollte",?erwartet",?beabsichtigt",?plant",?zielt ab",?antizipiert",
?glaubt",?schätzt",?prognostiziert",?potenziell",?setzt fort" oder die
negative Form dieser Begriffe oder einer anderen vergleichbaren Terminologie
identifiziert werden, allerdings müssen nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen
diese Wörter enthalten.
Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sind weder
Versprechen noch Garantien und sollten nicht als solche angesehen werden, da sie
einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen
Faktoren unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von BioNTech
liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich
von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich
oder implizit zum Ausdruck gebracht werden.
Den Leserinnen und Lesern wird empfohlen, die Risiken und Unsicherheiten unter
?Risk Factors" in BioNTechs Bericht gemäß Formular 6-K für den am 31. März 2026
endenden Zeitraum sowie in den nachfolgenden von BioNTech bei der SEC
eingereichten Unterlagen zu lesen. Sie sind auf der Website der SEC unter
www.sec.gov (http://www.sec.gov) verfügbar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen
gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Außerhalb
rechtlicher Verpflichtungen übernimmt BioNTech keinerlei Verpflichtung, solche
in die Zukunft gerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu
aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse oder Änderungen der
Erwartungen anzupassen.
Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung. Im
Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Version hat
ausschließlich die englische Fassung Gültigkeit.
KONTAKTE
Investoranfragen
Dr. Douglas Maffei
Investors@biontech.de (mailto:Investors@biontech.de)
Medienanfragen
Jasmina Alatovic
Media@biontech.de (mailto:Media@biontech.de)
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