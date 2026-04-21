GNW-News: AKTUALISIERUNG -- BVI gibt bekannt, dass Virtuoso®, eine neue chirurgische Plattform mit Doppelfunktion, die CE-Kennzeichnung gemäß EU-MDR erhalten...
^* Die CE-Kennzeichnung gemäß der Medizinprodukteverordnung der Europäischen
Union (EU-MDR) wurde für Virtuoso® erteilt, die erste Phako-Vitrektomie-
Plattform mit Doppelfunktion von BVI, die für fortschrittliche Kontrolle,
Effizienz und Vielseitigkeit sowohl in der Katarakt- als auch in der
vitreoretinalen Chirurgie entwickelt wurde.
* Der erste Patient wurde im Dezember 2025 am LMU-Klinikum in München
erfolgreich behandelt. Dieser Meilenstein baut auf der Präsenz von Virtuoso®
auf wichtigen Branchenforen im Jahr 2025 auf, darunter EURETINA, ESCRS und
FloRETINA, und wurde 2026 auf dem Münchner Retina-Meeting fortgeführt, wo
die Plattform erstmals bei einer Live-Operation zum Einsatz kam. Dies
unterstrich den Fokus des Designs auf Fluidikstabilität, Workflow-Effizienz
und die Anforderungen der klinischen Praxis in der ophthalmologischen
Chirurgie.
WALTHAM, Massachusetts, April 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BVI, ein weltweit
führendes Unternehmen im Bereich ophthalmologischer Innovationen, hat heute
bekanntgegeben, dass Virtuoso® die CE-Kennzeichnung gemäß der
Medizinprodukteverordnung der Europäischen Union (EU-MDR) erhalten hat. Damit
ist die Vermarktung in allen Märkten möglich, die die CE-Kennzeichnung
anerkennen. Virtuoso® ist die chirurgische Phako-Vitrektomie-Plattform der
nächsten Generation von BVI, ein System mit Doppelfunktion, das sowohl Katarakt-
als auch vitreoretinale Eingriffe auf einer einzigen, integrierten Plattform
unterstützen soll.
Virtuoso® wurde entwickelt, um durch innovative Fluidik, eine gleichmäßige
Energieabgabe, fortschrittliche Leistung beim Glaskörperschneiden und -absaugen
sowie einen nahtlosen Workflow im Operationssaal (OP) ein neues Maß an Kontrolle
zu ermöglichen. Die CE-Kennzeichnung gemäß der MDR ist ein wichtiger Meilenstein
für die kontinuierliche Expansion von BVI im Premiumsegment für chirurgische
Geräte und für das übergeordnete Ziel des Unternehmens, Chirurgen mit flexiblen,
zukunftsfähigen Lösungen zu unterstützen.
?Virtuoso® stellt einen bedeutenden Fortschritt im Design chirurgischer Geräte
dar und vereint Präzision, intuitive Benutzerfreundlichkeit zur Unterstützung
der OP-Effizienz sowie erstklassige Vielseitigkeit sowohl für den vorderen als
auch für den hinteren Augenabschnitt", erklärte Jim Hollingshead, Präsident und
CEO von BVI.?Mit der CE-Kennzeichnung gemäß der Europäischen
Medizinprodukteverordnung stellen wir Chirurgen in ganz Europa diese hochmoderne
Plattform zur Verfügung, die darauf ausgelegt ist, die chirurgische Kontrolle,
Effizienz und Behandlungsergebnisse zu verbessern. Damit spiegelt sie das
anhaltende Engagement von BVI für sinnvolle Innovationen mit echtem Mehrwert im
Bereich der Augengesundheit wider."
Eine Plattform für den Einsatz in mehreren Fachdisziplinen auf höchstem Niveau
Virtuoso® wurde speziell für Eingriffe am vorderen und hinteren Augenabschnitt
sowie für kombinierte Verfahren entwickelt und erfüllt damit die sich wandelnden
Anforderungen von multidisziplinären Zentren, ambulanten Operationszentren und
leistungsstarken OP-Umgebungen. Zu den wichtigsten Innovationen gehören:
* Equality(TM) Fluidiksteuerung. Ein proprietäres System zur Steuerung des
Augeninnendrucks (IOD), das darauf ausgelegt ist, während des gesamten
Eingriffs aktiv einen konstanten Ziel-IOD aufrechtzuerhalten.
* Resolute(TM) Ultrasound Delivery. Ein intelligentes Energieoptimierungssystem,
das darauf ausgelegt ist, die Sollenergie unabhängig von der Linsenhärte
abzugeben.
* Velvet(TM) Vitrektomiesonde. Ein Hochgeschwindigkeits-Vitrektomieantrieb mit
dualer pneumatischer Steuerung und zwei Klingen für eine kontrollierte und
effiziente hintere und vordere Vitrektomie.
* EvenFlow(TM) Automatischer Flüssigkeits-Luft-Austausch. Eine automatisierte
Lösung für den Flüssigkeits-Luft-Austausch, die eine maschinengesteuerte
Augeninnendruckkontrolle während des intraoperativen Medienaustauschs
ermöglicht.
* inVITe(TM) Ventilgestütztes Zugangssystem. Ein flexibles Zugangssystem mit
einer hochdurchlässigen, gerichteten Infusionskanüle zur Verbesserung der
chirurgischen Effizienz und zur Aufrechterhaltung stabiler intraoperativer
Fluidik.
* EasyFit(TM) Komplett-Setup in einem Schritt. Eine optimierte Einrichtung im OP,
die darauf ausgelegt ist, die Umrüstzeiten zu verkürzen und die Konsistenz
der Verfahren zu verbessern.
Klinische Validierung
Im Rahmen des Engagements von BVI für klinische Zusammenarbeit und
Evidenzgewinnung wird Virtuoso® derzeit in einer prospektiven, monozentrischen,
einarmigen klinischen Studie vor Markteinführung am LMU Klinikum in München
unter der Leitung von Prof. Siegfried Priglinger evaluiert. Der erste Eingriff
an einem Patienten wurde im Dezember 2025 erfolgreich durchgeführt und markiert
einen wichtigen klinischen Meilenstein für die Plattform.
?In dieser ersten Phase unserer klinischen Bewertung hat Virtuoso® eine
durchdachte Integration von Fluidikstabilität, Reaktionsfähigkeit und Workflow-
Effizienz unter Beweis gestellt, die unter Berücksichtigung der Anforderungen
der kombinierten Katarakt- und vitreoretinalen Chirurgie konzipiert wurde. Wir
freuen uns darauf, die Leistung des Systems im weiteren Verlauf der Studie
weiter zu bewerten", so Prof. Dr. Siegfried Priglinger, Direktor der Augenklinik
des LMU Klinikums.
Auf den Kongressen von EURETINA, ESCRS und FloRETINA im Jahr 2025 wurden
erstmals Abstracts zu Virtuoso® in die wissenschaftlichen Programme aufgenommen,
in denen Daten zum postokklusiven Druckanstieg vorgestellt wurden, die die
Reaktionsfähigkeit des Systems bei der Wiederherstellung der
Augeninnendruckstabilität belegten. Weitere Ergebnisse unterstrichen die
Konsistenz der Energieabgabe und belegten somit die Fähigkeit, die Sollenergie
aufrechtzuerhalten und niedrigere Energieeinstellungen zu ermöglichen, sowie
eine verbesserte Absaugleistung im Vergleich zu führenden Plattformen sowohl bei
BSS als auch im Glaskörper und eine höhere Steifigkeit des Schneidinstruments
ohne Beeinträchtigung der Leistung bei starken Biegungen. Diese
wissenschaftliche Grundlage wurde im Jahr 2026 auf dem Münchner Retina-Meeting
weiter ausgebaut, wo Virtuoso® erstmals bei einer Live-Operation vorgestellt
wurde und seine Leistungsfähigkeit in einer realen Operationsumgebung
demonstrierte.
Virtuoso® ist im obersten Segment der ophthalmologischen Chirurgiesysteme
positioniert und unterstützt Anbieter, die flexible, skalierbare und
kosteneffiziente Plattformen suchen. Das System stärkt das Wertangebot von BVI,
indem es nahtlos in das wachsende Portfolio an Verbrauchsmaterialien und
Intraokularlinsen integriert wird. Die kommerzielle Verfügbarkeit ist für das
dritte Quartal 2026 in ganz Europa geplant, gefolgt von einer Expansion in
weitere internationale Märkte.
Über BVI
BVI® ist ein führender Innovator im Bereich der Augengesundheit und blickt auf
eine lange Tradition zurück, die Augenheilkunde durch fortschrittliche
Technologie zu prägen. Aufbauend auf fast neun Jahrzehnten Erfahrung, von
grundlegenden chirurgischen Instrumenten über hochwertige Intraokularlinsen bis
hin zu Plattformen der nächsten Generation, arbeitet BVI eng mit Chirurgen
zusammen, um Technologien bereitzustellen, die die chirurgische Leistung und die
Patientenversorgung unterstützen. BVI betreut Operationsteams in mehr als
90 Ländern und hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Sehvermögen von Patienten
weltweit zu verbessern.
Um mehr über BVI und seine Mission, die Zukunft des Sehens voranzubringen, zu
erfahren, besuchen Sie https://www.bvimedical.com
(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___https://www.bvimedical.com/___.YzJ1OnB
hdWxiYWtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzoyYjQzOTkwZGUyOWFhZDhiNzY4YmY4ODU1NjVlNzE2ZTo3OmI
2YTE6ZWU0ZDA5ODBlZWVjNWJjY2RlMmEyNmViMjRhZGNmYzNiZDgyYTZiZmNhYTZhZTliYTc1Njg4MDI
1ZWIwOGYxNTpwOlQ6Tg)
Pressekontakt
David Chavez
Global Communications Lead
dchavez@bvimedical.com (mailto:dchavez@bvimedical.com)
+1 (857) 869 8706
Â°