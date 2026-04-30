GNW-News: Alander Lee Pulliam Jr., Inhaber der A&A Sports Group, kündigt unabhängige Kandidatur für den US-Senat in Kalifornien an und fordert das korrupte Z...

^BIRMINGHAM, Alabama, May 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alander Lee Pulliam Jr.,

der visionäre Eigentümer der A&A Sports Group und engagierter Verfechter

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systemischer Reformen, hat offiziell seine Kandidatur als Unabhängiger für den

US-Senat in Kalifornien für den Wahlzyklus 2026 angekündigt. Pulliam

positioniert sich als Hauptgegner eines?maroden und manipulierten" politischen

Establishments. Im Wahlkampf setzt er auf radikale Transparenz, wirtschaftliche

Befreiung und die gänzliche Abschaffung des Zweiparteiensystems. Als furchtloser

Unternehmer und Filmemacher ist Pulliam bereit, ein System aufzubrechen, das

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seiner Meinung nach die Amerikaner durch eine manipulierte Diktatur versklavt,

die von Spaltung und Ausbeutung lebt.

Pulliams Werdegang zeugt von seinem unermüdlichen Kampf gegen Ungleichheit und

Ungerechtigkeit. Nach seiner von Kritik am politischen?Gatekeeping" geprägten

Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2024 zielt seine Kandidatur für den Senat auf

den Kern der Spaltung in den USA ab. Er behauptet, die derzeitige politische

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Struktur sei eine?sorgfältig inszenierte Illusion", deren Ziel es sei, die

Bevölkerung in einem Zustand ständiger Konflikte zu halten, während die Elite

ihre Macht festigt.?Liebe und Frieden sind unter der Regierung dieser korrupten

Parteien fast unmöglich", so Pulliam.?Sie schüren Chaos und sorgen dafür, dass

wir uns gegenseitig bekämpfen, während sie das Land ausplündern."?Es ist an der

Zeit, diese Machtillusion zu zerstören und die echte Kontrolle wieder an das

Volk zurückzugeben."

Anders als bei traditionellen Berufspolitikern basiert Pulliams Wahlkampf auf

einem direkten, persönlichen Engagement für benachteiligte Bevölkerungsgruppen.

Er hat Millionen von Dollar aus seinem eigenen Vermögen bereitgestellt, um

Sportler, Jugendliche und unterrepräsentierte Gruppen in Kalifornien, Florida,

Arkansas und Texas zu unterstützen. Zu seinem praktischen Engagement gehört es,

Häuser und Wohnungen für Bedürftige zu erwerben sowie Studienkredite und

Studiengebühren für finanziell schwache Studierende zu übernehmen. Diese Bilanz

konkreter Maßnahmen zeugt vom Engagement, denjenigen eine Stimme zu geben, die

von der derzeitigen korrupten politischen Maschinerie im Stich gelassen wurden.

Pulliams Plattform sieht eine umfassende Neugestaltung des amerikanischen

Gesellschaftsvertrags vor, die auf einer Vision revolutionärer Reformen beruht.

Eine der wichtigsten Initiativen ist die vollständige Abschaffung des

Zweiparteiensystems, um den Weg für eine echte repräsentative Demokratie zu

ebnen. Im wirtschaftlichen Bereich fordert Pulliam einen bundesweiten

Mindestlohn von 25 Dollar, ein Ende der Monopole von Immobilienkonzernen sowie

verfassungsrechtliche Garantien für Wohnraum, Gesundheitsversorgung und Bildung.

Durch die Priorisierung eines umfassenden Erlasses von Studentenschulden und der

Unterstützung von Familien will Pulliam das wirtschaftliche Potenzial der

nächsten Generation voll ausschöpfen und eine Gesellschaft aufbauen, die auf

echter Gleichheit beruht.

Pulliam lässt sich von der Wahrheit leiten und handelt aus der festen

Überzeugung heraus, dass allein Gott wahr ist. Diese Grundprinzipien - Dienst am

Nächsten, Integrität und kompromisslose Ehrlichkeit - bilden die Grundlage

seines Kampfes für eine Gesellschaft, die auf Gerechtigkeit gründet. Als

Führungspersönlichkeit, die durch verschiedene Initiativen zur Stärkung der

Widerstandsfähigkeit der Gemeinschaft beigetragen hat, strebt er den Übergang

von der privaten Interessenvertretung in den Kongress an, um dort als

Wegbereiter für echten Wandel zu fungieren. Er sieht dieses Vorhaben nicht nur

als politischen Wahlkampf, sondern als Bewegung, die die amerikanische Seele aus

den Fängen institutioneller Korruption befreien will, und das auf der Grundlage

absoluter Wahrheit.

Pulliam beendet seine Ankündigung mit einem direkten Aufruf zum Handeln an alle

Amerikaner, die des Status quos überdrüssig sind. Er appelliert an die Wähler,

die?Farce" des modernen Parteiensystems zu durchschauen und sich einer

Revolution anzuschließen, die die Interessen des Volkes an erste Stelle setzt.

?Wenn ihr die Täuschung leid seid, wenn ihr wirkliche Veränderung wollt, dann

schließt euch mir an", bekräftigt Pulliam. Mit dieser Kampagne werden alle dazu

eingeladen, die Website pulliamforsenate.com zu besuchen, um sich der Bewegung

anzuschließen, das korrupte System zu hinterfragen und eine bessere Zukunft für

kommende Generationen zu schaffen.

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d7788ae5-e962-

47c9-86d5-18812dfb84e1

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a6f50b89-97c5-4208-8764-

f23ace27fd87

Alander Pulliam

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alander@aasportsagency.comÂ°