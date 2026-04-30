GNW-News: Alander Lee Pulliam Jr., Inhaber der A&A Sports Group, kündigt unabhängige Kandidatur für den US-Senat in Kalifornien an und fordert das korrupte Z...
^BIRMINGHAM, Alabama, May 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alander Lee Pulliam Jr.,
der visionäre Eigentümer der A&A Sports Group und engagierter Verfechter
systemischer Reformen, hat offiziell seine Kandidatur als Unabhängiger für den
US-Senat in Kalifornien für den Wahlzyklus 2026 angekündigt. Pulliam
positioniert sich als Hauptgegner eines?maroden und manipulierten" politischen
Establishments. Im Wahlkampf setzt er auf radikale Transparenz, wirtschaftliche
Befreiung und die gänzliche Abschaffung des Zweiparteiensystems. Als furchtloser
Unternehmer und Filmemacher ist Pulliam bereit, ein System aufzubrechen, das
seiner Meinung nach die Amerikaner durch eine manipulierte Diktatur versklavt,
die von Spaltung und Ausbeutung lebt.
Pulliams Werdegang zeugt von seinem unermüdlichen Kampf gegen Ungleichheit und
Ungerechtigkeit. Nach seiner von Kritik am politischen?Gatekeeping" geprägten
Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2024 zielt seine Kandidatur für den Senat auf
den Kern der Spaltung in den USA ab. Er behauptet, die derzeitige politische
Struktur sei eine?sorgfältig inszenierte Illusion", deren Ziel es sei, die
Bevölkerung in einem Zustand ständiger Konflikte zu halten, während die Elite
ihre Macht festigt.?Liebe und Frieden sind unter der Regierung dieser korrupten
Parteien fast unmöglich", so Pulliam.?Sie schüren Chaos und sorgen dafür, dass
wir uns gegenseitig bekämpfen, während sie das Land ausplündern."?Es ist an der
Zeit, diese Machtillusion zu zerstören und die echte Kontrolle wieder an das
Volk zurückzugeben."
Anders als bei traditionellen Berufspolitikern basiert Pulliams Wahlkampf auf
einem direkten, persönlichen Engagement für benachteiligte Bevölkerungsgruppen.
Er hat Millionen von Dollar aus seinem eigenen Vermögen bereitgestellt, um
Sportler, Jugendliche und unterrepräsentierte Gruppen in Kalifornien, Florida,
Arkansas und Texas zu unterstützen. Zu seinem praktischen Engagement gehört es,
Häuser und Wohnungen für Bedürftige zu erwerben sowie Studienkredite und
Studiengebühren für finanziell schwache Studierende zu übernehmen. Diese Bilanz
konkreter Maßnahmen zeugt vom Engagement, denjenigen eine Stimme zu geben, die
von der derzeitigen korrupten politischen Maschinerie im Stich gelassen wurden.
Pulliams Plattform sieht eine umfassende Neugestaltung des amerikanischen
Gesellschaftsvertrags vor, die auf einer Vision revolutionärer Reformen beruht.
Eine der wichtigsten Initiativen ist die vollständige Abschaffung des
Zweiparteiensystems, um den Weg für eine echte repräsentative Demokratie zu
ebnen. Im wirtschaftlichen Bereich fordert Pulliam einen bundesweiten
Mindestlohn von 25 Dollar, ein Ende der Monopole von Immobilienkonzernen sowie
verfassungsrechtliche Garantien für Wohnraum, Gesundheitsversorgung und Bildung.
Durch die Priorisierung eines umfassenden Erlasses von Studentenschulden und der
Unterstützung von Familien will Pulliam das wirtschaftliche Potenzial der
nächsten Generation voll ausschöpfen und eine Gesellschaft aufbauen, die auf
echter Gleichheit beruht.
Pulliam lässt sich von der Wahrheit leiten und handelt aus der festen
Überzeugung heraus, dass allein Gott wahr ist. Diese Grundprinzipien - Dienst am
Nächsten, Integrität und kompromisslose Ehrlichkeit - bilden die Grundlage
seines Kampfes für eine Gesellschaft, die auf Gerechtigkeit gründet. Als
Führungspersönlichkeit, die durch verschiedene Initiativen zur Stärkung der
Widerstandsfähigkeit der Gemeinschaft beigetragen hat, strebt er den Übergang
von der privaten Interessenvertretung in den Kongress an, um dort als
Wegbereiter für echten Wandel zu fungieren. Er sieht dieses Vorhaben nicht nur
als politischen Wahlkampf, sondern als Bewegung, die die amerikanische Seele aus
den Fängen institutioneller Korruption befreien will, und das auf der Grundlage
absoluter Wahrheit.
Pulliam beendet seine Ankündigung mit einem direkten Aufruf zum Handeln an alle
Amerikaner, die des Status quos überdrüssig sind. Er appelliert an die Wähler,
die?Farce" des modernen Parteiensystems zu durchschauen und sich einer
Revolution anzuschließen, die die Interessen des Volkes an erste Stelle setzt.
?Wenn ihr die Täuschung leid seid, wenn ihr wirkliche Veränderung wollt, dann
schließt euch mir an", bekräftigt Pulliam. Mit dieser Kampagne werden alle dazu
eingeladen, die Website pulliamforsenate.com zu besuchen, um sich der Bewegung
anzuschließen, das korrupte System zu hinterfragen und eine bessere Zukunft für
kommende Generationen zu schaffen.
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d7788ae5-e962-
47c9-86d5-18812dfb84e1
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