GNW-News: Alaska Airlines, Philips und Verizon Connect gehören zu den Finalisten der "Contentstack Experience Awards 2026"
^Wichtige Fakten
* Mit den?Contentstack Experience Awards" (CXAs) 2026 werden herausragende
digitale Leistungen von Contentstack-Kunden und -Partnern gewürdigt.
* Zehn Finalisten, darunter Alaska Airlines, Philips, Deloitte und SAP, werden
in fünf Kategorien ausgezeichnet, die die Bereiche digitale Kundenerfahrung,
Transformation, Personalisierung und Partnerinnovation umfassen.
* Die Gewinner werden am 28. Oktober live auf der ContentCon US in Chicago
bekannt gegeben.
AUSTIN, Texas, Sept. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Contentstack
(https://www.contentstack.com/?utm_campaign=fy27q3_glb_pr_2026-cxa-
finalists&utm_medium=press-link&utm_source=globenewswire&utm_content=wire-press-
release) hat heute die Finalisten für die?Contentstack Experience Awards (CXAs)
2026" bekannt gegeben, mit denen Marken und Partner gewürdigt werden, die
Contentstack nutzen, um die Grenzen des digitalen Erlebnisses zu erweitern. Die
Gewinner werden am 28. Oktober auf der ContentCon, der jährlichen
Kundenkonferenz von Contentstack in Chicago, bekannt gegeben.
Die diesjährigen Finalisten treten zu einem entscheidenden Zeitpunkt für Marken
in Erscheinung. Unternehmen entwickeln mittlerweile digitale Erlebnisse für zwei
Zielgruppen: die Menschen, für die sie tätig sind, und die KI-Agenten, die
zunehmend im Namen dieser Menschen recherchieren, vergleichen und handeln. Die
Finalisten des CXA 2026 sind diesem Wandel bereits einen Schritt voraus und
überdenken die Art und Weise, wie Inhalte erstellt, verwaltet und bereitgestellt
werden, um anpassungsfähigere digitale Erlebnisse für die Zukunft zu schaffen.
?Künstliche Intelligenz hat die Art und Weise verändert, wie Menschen Marken
finden und erleben, und die Finalisten dieses Jahres haben schnell reagiert, um
diesem Trend gerecht zu werden", sagte Neha Sampat, CEO von Contentstack.?Ihre
Arbeit verdeutlicht, wie eine anpassungsfähige Marke in der Praxis aussieht -
angefangen bei der Erstellung von Inhalten bis hin zu deren Verbreitung an die
Kunden und die in deren Auftrag handelnden Vertreter. Ich kann es kaum erwarten,
sie in Chicago zu feiern."
Die Finalisten für die CXAs 2026 sind:
Das weltweit beste digitale Erlebnis: Ausgezeichnet werden Unternehmen, die
außergewöhnliche digitale Erlebnisse bieten, die Kunden begeistern, das
Kundenengagement fördern und neue Maßstäbe für digitale Exzellenz setzen.
* Alaska Airlines, für die Entwicklung einer markenbewussten digitalen
Plattform, auf der eine gemeinsame Codebasis Alaska Airlines, Hawaiian
Airlines und das neue?Atmos Rewards"-Programm in zehn Sprachen unterstützt,
wobei jede Marke ihre eigene Identität bewahrt.
* Golfbreaks, für Immobilienmakler, die mehr als 2.000 Einträge zu Golfplätzen
und Hotels im Internet, in Apps und auf Buchungsplattformen stets auf dem
neuesten Stand halten.
Erfolgreichste Transformation: Auszeichnung für Unternehmen, die ihre digitalen
Erlebnisse modernisiert haben, um bedeutende geschäftliche Erfolge zu erzielen.
* Verizon Connect bei der Umstellung auf eine modulare Architektur, die auf
der Contentstack Content Cloud und der Data Cloud (Lytics) basiert, um
schnelle, personalisierte Web-Erlebnisse zu bieten.
* Philips, für die Umgestaltung seiner globalen Website zu einem
strukturierten, KI-fähigen Erlebnis, das alle Märkte und Sprachen abdeckt.
Bestes Personalisierungsprojekt: Ausgezeichnet werden Marken, die
Personalisierung nutzen, um ihren Kunden bedeutungsvollere Erlebnisse zu bieten
und geschäftliche Erfolge zu erzielen.
* Land O'Lakes, für den Einsatz dynamischer, verhaltensbasierter Zielgruppen
zur Personalisierung der Nutzererfahrung auf allen Websites der Marke.
* Global Hotel Alliance, für die Einführung der Personalisierung in Echtzeit
für die Mitglieder von?GHA DISCOVERY", dem globalen Treueprogramm des
Unternehmens.
Agenturpartner des Jahres:Auszeichnung für einen Agenturpartner, der durch seine
Zusammenarbeit mit Contentstack Innovation und Kundenerfolg vorantreibt.
* Huge, für die Konzeption und Umsetzung bahnbrechender digitaler Erlebnisse
für seine Kunden.
* Deloitte, für die Umsetzung führender Digital-Experience-Lösungen für
globale Marken.
Technologiepartner des Jahres:Auszeichnung für einen Technologiepartner, der die
Innovation bei Kunden vorantreibt und Unternehmen dabei unterstützt, mehr aus
ihrem Ökosystem für digitale Erlebnisse herauszuholen.
* SAP, um gemeinsamen Kunden dabei zu helfen, ihren Handel und ihre digitalen
Erlebnisse zu modernisieren.
* Orange Logic, für die Unterstützung von Unternehmen bei der Integration
agentbasierter Technologien in ihre Ökosysteme für digitale Assets und
Inhalte.
Die Gewinner der CXA 2026 werden am 28. Oktober live auf der ContentCon US in
Chicago bekannt gegeben. Die diesjährige Veranstaltung findet vom 27. bis 28.
Oktober im Convene Willis Tower statt und bringt führende Persönlichkeiten aus
der Digitalbranche, Marketingfachleute, Entwickler und Technologie-Innovatoren
unter dem Motto?From here to agentic: Your roadmap for an adaptive brand."
zusammen. Die Eröffnungsrede mit dem Titel?Inspiring Humans, Informing Agents"
befasst sich damit, wie Marken überzeugende digitale Erlebnisse für Menschen
schaffen und gleichzeitig KI-Agenten den Kontext liefern können, den diese
benötigen, um diese Menschen genau zu verstehen und angemessen darzustellen.
Für weitere Informationen oder zur Anmeldung zur ContentCon US besuchen Sie
bitte www.contentstack.com/contentcon
(https://www.contentstack.com/contentcon?utm_campaign=fy27q3_glb_pr_2026-cxa-
finalists&utm_medium=press-link&utm_source=globenewswire&utm_content=wire-press-
release).
Über Contentstack
Contentstack definiert digitale Erlebnisse für eine zunehmend
handlungsorientierte Welt neu. Als Pionier der Agentic Experience Platform (AXP)
vereint Contentstack strukturierte Inhalte und Marken-Governance (Content
Cloud), Kundendaten in Echtzeit und Omnichannel-Personalisierung (Data Cloud)
sowie autonome KI-Orchestrierung (Agent OS) in einem System. Contentstack wurde
für Teams entwickelt, die mehr wollen, als nur unzusammenhängende Plattformen
und manuelle Arbeitsabläufe miteinander zu verknüpfen. Marken wie Steve Madden,
LG Electronics, Dolce & Gabbana und 1-800-Flowers vertrauen auf Contentstack, um
personalisierte, skalierbare digitale Erlebnisse zuverlässig bereitzustellen.
Erfahren Sie mehr unter contentstack.com und folgen Sie @Contentstack, um über
die nächsten Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben.
Ansprechpartner für Medien
Payton de los Cobos
Senior Manager, Earned Media & Communications
press@contentstack.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=s-ZcILk3Y2-
N_yiICdDzJGjR8Jm-Fd3Z4BPmmc5h_9WOqlvzxooAl26ad6-
nk7DjSmTh4JI1lEK2Ueec5RRobRyijHpqppSUT1u4lgLzh60=)
FAQ (Häufig gestellte Fragen)
Was sind die CXAs, und seit wann gibt es sie?
Seit 2022 werden im Rahmen der CXAs Teams ausgezeichnet, die herausragende
Leistungen in den Bereichen digitale Transformation, Personalisierung und
Partnerinnovation erbringen.
Wie wurden die Finalisten ausgewählt, und wer war in der Jury?
Die Finalisten des CXA 2026 wurden von einer Jury aus Führungskräften von
Contentstack ausgewählt, darunter CEO Neha Sampat, CTO Nishant Patel, CRO Todd
Rathje, SVP of Product Conor Egan, Global VP of Partnerships Preseetha Pettigrew
und Global VP of Customer Success Rukshana Karunaratne. Die Jury prüfte die
Eigenbewerbungen in fünf Kategorien und würdigte herausragende Leistungen in den
Bereichen digitales Erlebnis, Transformation, Personalisierung und
Partnerinnovation.
Welche Kategorien gibt es?
Die fünf Kategorien lauten:?Weltweit bestes digitales Erlebnis",
?Erfolgreichste Transformation",?Bestes Personalisierungsprojekt",
?Agenturpartner des Jahres" und?Technologiepartner des Jahres".
Wann und wo werden die Gewinner bekannt gegeben?
Die Gewinner des Jahres 2026 werden am 28. Oktober auf der ContentCon US im
Convene Willis Tower in Chicago live bekannt gegeben.
Kann die Öffentlichkeit daran teilnehmen oder zuschauen?
Die Preisverleihung findet live auf der Bühne der ContentCon statt und ist
ausschließlich für Teilnehmer zugänglich. Eine digitale Präsentation der fünf
Gewinnerprojekte wird zudem auf einer eigens dafür eingerichteten Seite auf
Contentstack.com verfügbar sein.
Inwiefern stehen die Finalisten im Zusammenhang mit dem ContentCon-Thema und der
?Agentic"-Roadmap?
Die diesjährigen Finalisten zeigen, wie Marken bereits heute die Grundlagen für
anpassungsfähigere, handlungsorientierte digitale Erlebnisse schaffen. Ihre
Arbeit umfasst KI-gestützte Content-Prozesse, Personalisierung in Echtzeit und
flexiblere digitale Architekturen und spiegelt damit den Wandel hin zu
Nutzererlebnissen wider, die sowohl auf Menschen als auch auf KI-Agenten besser
eingehen können.
Wo kann ich mehr erfahren oder mich anmelden?
Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung zur ContentCon finden
Sie unter: www.contentstack.com/contentcon
(https://www.contentstack.com/contentcon?utm_campaign=fy27q3_glb_pr_2026-cxa-
finalists&utm_medium=press-link&utm_source=globenewswire&utm_content=wire-press-
release).
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62e8-4d03-8850-06a27d9de930
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