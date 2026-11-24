GNW-News: Aleksejs Ivashuk, engagierter Verfechter der Rechte staatenloser Menschen, erhält den Global Citizen Award
^ZÜRICH, Nov. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aleksejs Ivashuk
(https://www.henleyglobal.com/philanthropy/corporate-social-
responsibility/global-citizen-award/current-laureate), Gründer des Apatride
Network (https://apatride.eu/), eines von staatenlosen Menschen geführten
Netzwerks, erhält den Global Citizen Award
(https://www.henleyglobal.com/philanthropy/corporate-social-
responsibility/global-citizen-award) 2026. Mit der Auszeichnung wird sein
Engagement für die Rechte und die rechtliche Anerkennung staatenloser Menschen
in Europa und darüber hinaus gewürdigt.
Der Preis wird jährlich von Henley & Partners (https://www.henleyglobal.com/) in
Zusammenarbeit mit der Schweizer gemeinnützigen humanitären Organisation Andan
Foundation (https://www.andan.org/) verliehen. Er zeichnet Persönlichkeiten aus,
die sich durch außergewöhnlichen Mut und herausragendes Engagement für die
globale Gemeinschaft einsetzen. Die Preisverleihung fand im Rahmen eines
Galaempfangs anlässlich der 20. Global Citizenship Conference
(https://www.henleyglobal.com/events/20th-global-citizenship-conference) von
Henley & Partners in Zürich statt.
Von persönlichen Erfahrungen zu konkreten Veränderungen
Ivashuk setzt sich dafür ein, dass die Stimmen der unmittelbar Betroffenen in
politische Entscheidungsprozesse einfließen und so konkrete Reformen angestoßen
werden. 2024 trug die Interessenvertretung des Netzwerks dazu bei, dass das
UNHCR seine Einstellungsverfahren änderte. Seitdem können sich staatenlose
Menschen auf Stellen bewerben, ohne eine Staatsangehörigkeit angeben zu müssen.
Darüber hinaus wirkte das Netzwerk an Vorschlägen der Europäischen
Bankenaufsichtsbehörde (EBA) mit, die eine inklusivere Identitätsprüfung für
staatenlose Menschen ermöglichen sollen.
Dr. Christian H. Kaelin (https://chriskalin.com/), Chairman von Henley &
Partners und Gründer der Andan Foundation, würdigte die herausragenden
Leistungen des Preisträgers:?Globale Bürgerschaft bedeutet auch, sich für
Menschen einzusetzen, die überhaupt keine Staatsangehörigkeit besitzen. Aleksejs
hat aus persönlichen Erfahrungen konkrete Veränderungen angestoßen: Er
verschafft staatenlosen Menschen mehr Gehör und trägt dazu bei, institutionelle
Hürden abzubauen, durch die sie bislang ausgeschlossen werden. Sein
unermüdlicher Einsatz und seine bisherigen Erfolge stehen beispielhaft für den
Mut und die Entschlossenheit, die wir mit diesem Preis würdigen möchten. Wir
sind stolz, ihn mit dem Global Citizen Award auszuzeichnen."
Aleksejs Ivashuk dankte Henley & Partners und der Andan Foundation für die
Auszeichnung. Er sagte:?Für die meisten Menschen ist ihre Staatsangehörigkeit
selbstverständlich - etwas, worüber sie im Alltag kaum nachdenken. Wer
staatenlos ist, erlebt dagegen, wie sehr das Fehlen einer Staatsangehörigkeit
nahezu alle Lebensbereiche prägen kann: vom Nachweis der eigenen Identität über
die Suche nach Arbeit bis hin zur Möglichkeit, die eigene Zukunft zu gestalten.
Doch staatenlos zu sein heißt nicht, keine Rechte zu haben. Diese Auszeichnung
steht für den gemeinsamen Einsatz staatenloser Menschen, endlich gehört zu
werden und an Lösungen mitzuwirken, die ihr Leben unmittelbar beeinflussen. Ich
hoffe, dass sie dazu beiträgt, das Bewusstsein für ihre Situation zu schärfen
und konkrete Veränderungen anzustoßen. Denn grundlegende Rechte müssen nicht nur
auf dem Papier bestehen - sie müssen auch im täglichen Leben geschützt und
geachtet werden."
Außergewöhnlicher Einsatz für die Weltgemeinschaft
Über die Vergabe des Global Citizen Award
(https://www.henleyglobal.com/philanthropy/corporate-social-
responsibility/global-citizen-award) entscheidet das Preiskomitee mit einfacher
Stimmenmehrheit. Zum Preis gehören eine eigens für diesen Anlass vom
renommierten italienischen Künstler Antonio Nocera gestaltete Skulpturmedaille
(https://www.henleyglobal.com/philanthropy/corporate-social-
responsibility/global-citizen-award/medal), eine Urkunde und ein Preisgeld von
20.000 US-Dollar, das für die humanitäre Arbeit des Preisträgers bestimmt ist.
Henley & Partners und die Andan Foundation werden zudem mindestens ein Jahr lang
mit dem Preisträger zusammenarbeiten. Gemeinsam wollen sie sein Engagement einer
breiteren Öffentlichkeit vorstellen und ihn dabei mit dem globalen Netzwerk von
Henley & Partners unterstützen, das mehr als 70 Niederlassungen umfasst.
Seit Einführung des Preises wurden mit dem Global Citizen Award bereits
zahlreiche außergewöhnliche Persönlichkeiten
(https://www.henleyglobal.com/philanthropy/corporate-social-
responsibility/global-citizen-award/previous-laureates) geehrt, die sich in
besonderer Weise für die Weltgemeinschaft eingesetzt haben. Zu den bisherigen
Preisträgern gehören Diep Vuong, Mitgründerin und Präsidentin der Pacific Links
Foundation (https://pacificlinks.org/), die sich in Südostasien für die Rechte
von Menschen einsetzt, die von Menschenhandel und moderner Sklaverei betroffen
sind; Prof. Dr. Padraig O'Malley (https://www.umb.edu/moakley/padraig-omalley/),
der sich für Konfliktlösung und Versöhnung im Irak, in Nordirland und in
Südafrika engagiert; Zannah Bukar Mustapha
(https://futureprowess.org/leadership), der in Nigeria Waisenkinder unterstützt
und sich für Menschen einsetzt, die Opfer extremistischer Gewalt geworden sind;
sowie The Hon. Mohamed Nasheed (https://raeesnasheed.com/), ein wegweisender
Menschenrechtsaktivist, ehemaliger Generalsekretär des Climate Vulnerable Forum
(https://cvfv20.org/) und einer der führenden Fürsprecher für Klimaschutz und
die Rechte der Staaten, die besonders stark vom Klimawandel betroffen sind.
Im vergangenen Jahr wurde Professor Spyridon Flogaitis mit dem Preis geehrt. Als
Direktor und Vorstandsvorsitzender der European Public Law Organization (EPLO)
(https://eplo.int/) setzt er sich seit Jahrzehnten für die Weiterentwicklung des
öffentlichen Rechts, die juristische Ausbildung und institutionelle Reformen
ein. Er hat zahlreiche Initiativen angestoßen, um gute Regierungsführung und
Rechtsstaatlichkeit zu stärken und den Zugang zum Recht zu verbessern -
insbesondere in Regionen, die von politischer Instabilität betroffen sind oder
sich im Wiederaufbau nach Krisen befinden.
Weitere Informationen und Interviewanfragen:
Sarah Nicklin
Group Head of Public Relations & Communications
Henley & Partners
E-Mail: sarah.nicklin@henleyglobal.com (mailto:sarah.nicklin@henleyglobal.com)
Mobil: +27 72 464 8965
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