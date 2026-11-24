^ZÜRICH, Nov. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aleksejs Ivashuk

(https://www.henleyglobal.com/philanthropy/corporate-social-

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responsibility/global-citizen-award/current-laureate), Gründer des Apatride

Network (https://apatride.eu/), eines von staatenlosen Menschen geführten

Netzwerks, erhält den Global Citizen Award

(https://www.henleyglobal.com/philanthropy/corporate-social-

responsibility/global-citizen-award) 2026. Mit der Auszeichnung wird sein

Engagement für die Rechte und die rechtliche Anerkennung staatenloser Menschen

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in Europa und darüber hinaus gewürdigt.

Der Preis wird jährlich von Henley & Partners (https://www.henleyglobal.com/) in

Zusammenarbeit mit der Schweizer gemeinnützigen humanitären Organisation Andan

Foundation (https://www.andan.org/) verliehen. Er zeichnet Persönlichkeiten aus,

die sich durch außergewöhnlichen Mut und herausragendes Engagement für die

globale Gemeinschaft einsetzen. Die Preisverleihung fand im Rahmen eines

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Galaempfangs anlässlich der 20. Global Citizenship Conference

(https://www.henleyglobal.com/events/20th-global-citizenship-conference) von

Henley & Partners in Zürich statt.

Von persönlichen Erfahrungen zu konkreten Veränderungen

Ivashuk setzt sich dafür ein, dass die Stimmen der unmittelbar Betroffenen in

politische Entscheidungsprozesse einfließen und so konkrete Reformen angestoßen

werden. 2024 trug die Interessenvertretung des Netzwerks dazu bei, dass das

UNHCR seine Einstellungsverfahren änderte. Seitdem können sich staatenlose

Menschen auf Stellen bewerben, ohne eine Staatsangehörigkeit angeben zu müssen.

Darüber hinaus wirkte das Netzwerk an Vorschlägen der Europäischen

Bankenaufsichtsbehörde (EBA) mit, die eine inklusivere Identitätsprüfung für

staatenlose Menschen ermöglichen sollen.

Dr. Christian H. Kaelin (https://chriskalin.com/), Chairman von Henley &

Partners und Gründer der Andan Foundation, würdigte die herausragenden

Leistungen des Preisträgers:?Globale Bürgerschaft bedeutet auch, sich für

Menschen einzusetzen, die überhaupt keine Staatsangehörigkeit besitzen. Aleksejs

hat aus persönlichen Erfahrungen konkrete Veränderungen angestoßen: Er

verschafft staatenlosen Menschen mehr Gehör und trägt dazu bei, institutionelle

Hürden abzubauen, durch die sie bislang ausgeschlossen werden. Sein

unermüdlicher Einsatz und seine bisherigen Erfolge stehen beispielhaft für den

Mut und die Entschlossenheit, die wir mit diesem Preis würdigen möchten. Wir

sind stolz, ihn mit dem Global Citizen Award auszuzeichnen."

Aleksejs Ivashuk dankte Henley & Partners und der Andan Foundation für die

Auszeichnung. Er sagte:?Für die meisten Menschen ist ihre Staatsangehörigkeit

selbstverständlich - etwas, worüber sie im Alltag kaum nachdenken. Wer

staatenlos ist, erlebt dagegen, wie sehr das Fehlen einer Staatsangehörigkeit

nahezu alle Lebensbereiche prägen kann: vom Nachweis der eigenen Identität über

die Suche nach Arbeit bis hin zur Möglichkeit, die eigene Zukunft zu gestalten.

Doch staatenlos zu sein heißt nicht, keine Rechte zu haben. Diese Auszeichnung

steht für den gemeinsamen Einsatz staatenloser Menschen, endlich gehört zu

werden und an Lösungen mitzuwirken, die ihr Leben unmittelbar beeinflussen. Ich

hoffe, dass sie dazu beiträgt, das Bewusstsein für ihre Situation zu schärfen

und konkrete Veränderungen anzustoßen. Denn grundlegende Rechte müssen nicht nur

auf dem Papier bestehen - sie müssen auch im täglichen Leben geschützt und

geachtet werden."

Außergewöhnlicher Einsatz für die Weltgemeinschaft

Über die Vergabe des Global Citizen Award

(https://www.henleyglobal.com/philanthropy/corporate-social-

responsibility/global-citizen-award) entscheidet das Preiskomitee mit einfacher

Stimmenmehrheit. Zum Preis gehören eine eigens für diesen Anlass vom

renommierten italienischen Künstler Antonio Nocera gestaltete Skulpturmedaille

(https://www.henleyglobal.com/philanthropy/corporate-social-

responsibility/global-citizen-award/medal), eine Urkunde und ein Preisgeld von

20.000 US-Dollar, das für die humanitäre Arbeit des Preisträgers bestimmt ist.

Henley & Partners und die Andan Foundation werden zudem mindestens ein Jahr lang

mit dem Preisträger zusammenarbeiten. Gemeinsam wollen sie sein Engagement einer

breiteren Öffentlichkeit vorstellen und ihn dabei mit dem globalen Netzwerk von

Henley & Partners unterstützen, das mehr als 70 Niederlassungen umfasst.

Seit Einführung des Preises wurden mit dem Global Citizen Award bereits

zahlreiche außergewöhnliche Persönlichkeiten

(https://www.henleyglobal.com/philanthropy/corporate-social-

responsibility/global-citizen-award/previous-laureates) geehrt, die sich in

besonderer Weise für die Weltgemeinschaft eingesetzt haben. Zu den bisherigen

Preisträgern gehören Diep Vuong, Mitgründerin und Präsidentin der Pacific Links

Foundation (https://pacificlinks.org/), die sich in Südostasien für die Rechte

von Menschen einsetzt, die von Menschenhandel und moderner Sklaverei betroffen

sind; Prof. Dr. Padraig O'Malley (https://www.umb.edu/moakley/padraig-omalley/),

der sich für Konfliktlösung und Versöhnung im Irak, in Nordirland und in

Südafrika engagiert; Zannah Bukar Mustapha

(https://futureprowess.org/leadership), der in Nigeria Waisenkinder unterstützt

und sich für Menschen einsetzt, die Opfer extremistischer Gewalt geworden sind;

sowie The Hon. Mohamed Nasheed (https://raeesnasheed.com/), ein wegweisender

Menschenrechtsaktivist, ehemaliger Generalsekretär des Climate Vulnerable Forum

(https://cvfv20.org/) und einer der führenden Fürsprecher für Klimaschutz und

die Rechte der Staaten, die besonders stark vom Klimawandel betroffen sind.

Im vergangenen Jahr wurde Professor Spyridon Flogaitis mit dem Preis geehrt. Als

Direktor und Vorstandsvorsitzender der European Public Law Organization (EPLO)

(https://eplo.int/) setzt er sich seit Jahrzehnten für die Weiterentwicklung des

öffentlichen Rechts, die juristische Ausbildung und institutionelle Reformen

ein. Er hat zahlreiche Initiativen angestoßen, um gute Regierungsführung und

Rechtsstaatlichkeit zu stärken und den Zugang zum Recht zu verbessern -

insbesondere in Regionen, die von politischer Instabilität betroffen sind oder

sich im Wiederaufbau nach Krisen befinden.

Weitere Informationen und Interviewanfragen:

Sarah Nicklin

Group Head of Public Relations & Communications

Henley & Partners

E-Mail: sarah.nicklin@henleyglobal.com (mailto:sarah.nicklin@henleyglobal.com)

Mobil: +27 72 464 8965

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