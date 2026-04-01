GNW-News: AliveCor bringt das KI-gestützte Kardia 12L in Europa auf den Markt: Das weltweit erste tragbare 12-Kanal-EKG mit einzigartigem Ein-Kabel-Design
^MOUNTAIN VIEW, Kalifornien, April 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AliveCor, der
weltweit führende Anbieter von KI-gestützter Kardiologie, gab heute bekannt,
dass das Unternehmen die CE-Kennzeichnung (Conformité Européenne) für das
Kardia(TM) 12L Elektrokardiogramm-System (EKG) mit KAI(TM) 12L KI-Technologie erhalten
hat. Kardia 12L ist das weltweit erste KI-gestützte, tragbare 12-Kanal-EKG-
System mit einem einzigartigen Ein-Kabel-Design für medizinisches Fachpersonal.
Das auf KAI 12L basierende System ermöglicht eine schnellere und einfachere
Erkennung von 35 Herzerkrankungen, darunter akuter Myokardinfarkt (MI) und die
häufigsten Formen der Herzischämie.
?Die Erlangung der CE-Kennzeichnung für das Kardia 12L ist ein entscheidender
Moment in unserer Strategie, die globale Präsenz von AliveCor auszubauen", sagt
Simona Esposito, Senior Vice President of Sales, Global Markets bei AliveCor.
?Unsere Priorität ist es, diese lebensrettende Technologie so vielen Klinikern
wie möglich zugänglich zu machen, insbesondere in Umgebungen, in denen
herkömmliche, sperrige EKG-Wagen einfach nicht praktikabel sind. Durch die
Vereinfachung der Hardware, ohne dabei die diagnostische Tiefe zu
beeinträchtigen, verbessern wir grundlegend den Zugang zu hochwertiger
Herzversorgung und reduzieren die Belastung durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen in
der EU."
Technische Spezifikationen und Funktionen von Kardia 12L
Kardia 12L ist die tragbare, KI-gestützte 12-Kanal-EKG-Lösung, deren Messungen
und EKG-Interpretation mit Standard-12-Kanal-EKG-Lösungen klinisch vergleichbar
(https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(24)00797-5/fulltext)sind
- und das direkt am Behandlungsort. Es ermöglicht die schnelle Erfassung
vollständiger EKG-Daten und sorgt für ein besseres Patientenerlebnis.
* 35 Herzdiagnosen: KAI 12L ist die erste KI seiner Art, die lebensbedrohliche
Herzerkrankungen mit einem reduzierten Elektrodensatz erkennt und ein
umfassendes Spektrum an Erkrankungen identifizieren kann. Dies umfasst 14
Arrhythmien und 21 Morphologien, darunter schwerwiegende Erkrankungen wie
akuter Myokardinfarkt und die häufigsten Formen der Herzischämie.
* Schnelle Erkennung: Das System wurde speziell entwickelt, um den Zugang zu
genauen Herzdaten in verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens sowie der
Akutversorgung zu erweitern und ermöglicht die schnelle Erkennung
lebensbedrohlicher Zustände wie Herzinfarkt.
* Betriebliche Effizienz: Das Gerät wiegt nur 0,13 kg und ist
batteriebetrieben, sodass es von medizinischem Fachpersonal in der
Primärversorgung, in Notfallambulanzen, Apotheken, zuhause und in ländlichen
Kliniken eingesetzt werden kann, wo herkömmliche EKG-Geräte aufgrund ihrer
Größe und Komplexität unpraktisch sein können.
* Verbessertes Patienten- und Arzterlebnis: Die vereinfachte Fünf-Elektroden-
Anordnung macht die Untersuchung für die Patienten weniger invasiv, da sie
sich während der Messung nicht vollständig entkleiden müssen, und ermöglicht
in der Regel eine schnellere Datenerfassung. Klinische Studien
(https://www.heartrhythmopen.com/article/S2666-5018(25)00187-4/fulltext)
haben gezeigt, dass sich die EKG-Aufnahmezeit im Vergleich zu Standard-12-
Kanal-Setups um fast 30 % reduzieren lässt.
?In einem schnelllebigen klinischen Umfeld zählt jede Sekunde, aber wir dürfen
die Genauigkeit nicht der Geschwindigkeit opfern", sagt Dr. Alejandro
Barbagelata, Adjunct Assistant Professor für Medizin und Kardiologie an der Duke
University.?Kardia 12L bietet eine einzigartige Kombination aus Portabilität
sowie diagnostischer Tiefe und ermöglicht es medizinischem Fachpersonal,
fundierte Behandlungsentscheidungen zu treffen. Durch die Optimierung des
Erfassungsprozesses können Ärzte lebensbedrohliche Zustände wie einen
Herzinfarkt viel schneller erkennen, was insgesamt zu besseren
Patientenergebnissen führt."
Seit der FDA-Zulassung und der anschließenden Markteinführung in den Vereinigten
Staaten im Juni 2024 wird Kardia 12L weltweit zunehmend eingesetzt, unter
anderem in Indien, Australien, Neuseeland, Vietnam und Kanada. Das System wird
von Ärzten auf der ganzen Welt zur Erfassung kritischer Herzdaten bei
Zehntausenden von Patienten verwendet. Besonders hervorzuheben ist, dass das
System über 4.000 Fälle von Myokardinfarkt und Ischämie erkannt hat und so
lebensrettende Maßnahmen für diejenigen ermöglicht hat, die diese am
dringendsten benötigen.
Dieser Start erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da die Europäische Union
ihr Engagement im Kampf gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen - die häufigste
Todesursache in Europa - durch ihren EU-Plan zur Herz-Kreislauf-Gesundheit
bekräftigt, der Früherkennung, Prävention und einen verbesserten Zugang zur
Versorgung priorisiert.
Kardia 12L wird zunächst für Gesundheitsdienstleister in Frankreich,
Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien verfügbar sein und bald auch in
weiteren europäischen Ländern auf den Markt kommen. Weitere Informationen finden
Sie unter: https://alivecor.com/uk/products/kardia12l.
Häufig gestellte Fragen
Wo ist das Kardia 12L EKG-System in Europa erhältlich?
Das Kardia 12L EKG-System wird zunächst für Gesundheitsdienstleister in
Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien verfügbar sein,
gefolgt von weiteren europäischen Ländern in Kürze. Zuvor wurde das System mit
dem CE-Zeichen versehen, wodurch der Vertrieb im gesamten Europäischen
Wirtschaftsraum ermöglicht wird.
Wie schneidet Kardia 12L im Vergleich zu herkömmlichen EKG-Geräten ab?
Im Gegensatz zu herkömmlichen EKG-Geräten, die zehn Ableitungen und sperrige
Hardware benötigen, verwendet das Kardia 12L ein einzigartiges Design mit einem
einzigen Kabel und fünf Elektroden. Es ist taschengroß, batteriebetrieben und
nutzt KI zur Erkennung von 35 Herzerkrankungen, wodurch es deutlich portabler
und schneller in einer Vielzahl von Gesundheitseinrichtungen sowie
Akutsituationen eingesetzt werden kann, darunter Hausarztpraxen und
Notfallambulanzen, mobile Kliniken, Apotheken, Hausbesuche von medizinischem
Fachpersonal und andere unterversorgte oder ländliche Orte.
Wie viele und welche Herzerkrankungen kann das Kardia 12L erkennen?
Das mit KAI 12L KI arbeitende System ist für die Erkennung von 35
Herzerkrankungen zugelassen, darunter 14 Arrhythmien (wie Vorhofflimmern und
Vorhofbigeminie) und 21 Morphologien.
Ist für die Kardia 12L eine spezielle Schulung des medizinischen Personals
erforderlich?
Nein. Das Gerät erfordert nur ein minimales, eigenständiges Training. Die
vereinfachte Fünf-Elektroden-Anordnung ist intuitiver als die standardmäßige 10-
Kanal-Konfiguration, wodurch das Risiko einer Elektrodenvertauschung verringert
und die für die Patientenvorbereitung benötigte Zeit verkürzt werden kann.
Ist das Kardia 12L EKG-System für den Heimgebrauch bestimmt?
Das Kardia 12L ist für den Einsatz durch medizinisches Fachpersonal in
klinischen Umgebungen wie Krankenhäusern, Notfallambulanzen, Hausarztpraxen,
Landarztpraxen und Apotheken sowie bei Hausbesuchen durch medizinisches
Fachpersonal bestimmt.
Über AliveCor
AliveCor, Inc., der führende Anbieter von FDA-zugelassenen persönlichen
Elektrokardiogramm-Geräten (EKG), revolutioniert die Kardiologie mit seinen KI-
Lösungen in medizinischer Qualität. Das Unternehmen wurde in die erste TIME
World's Top Health Tech Companies 2025-Liste aufgenommen - eine Anerkennung
seines Engagements für die Bereitstellung innovativer Geräte und
Dienstleistungen, die Patienten und Ärzte mit personalisierten, umsetzbaren
Herzdaten ausstatten. Mit über 350 Millionen aufgezeichneten EKGs sind die
Kardia-Geräte des Unternehmens die klinisch am besten validierten persönlichen
EKGs der Welt und können sechs der häufigsten Herzrhythmusstörungen in nur 30
Sekunden aus der Ferne erkennen. Das neueste Produkt des Unternehmens, das
Kardia 12L EKG-System, welches von KAI 12L betrieben wird und für die Erkennung
von 39 Herzerkrankungen zugelassen ist (wobei die Verfügbarkeit der Bestimmung
je nach Region variiert), wurde ausschließlich für den Einsatz durch
medizinische Fachkräfte entwickelt. Die Unternehmensplattform von AliveCor
ermöglicht es Drittanbietern, die Herzerkrankungen ihrer Patienten und Kunden
einfach mithilfe modernster Tools zu verwalten, welche eine unkomplizierte
Front-End- und Back-End-Integration in die Technologien von AliveCor bieten.
Dadurch werden Versorgungslücken geschlossen und das Behandlungserlebnis für
Patienten in verschiedenen Krankheitsbereichen verbessert. AliveCor ist ein in
Privatbesitz befindliches Unternehmen mit Hauptsitz im kalifornischen Mountain
View. Weitere Informationen finden Sie unter alivecor.com
(https://alivecor.com/) und folgen Sie uns auf LinkedIn
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Medienkontakt
Morgan Mathis
Direktorin Unternehmenskommunikation, AliveCor
press@alivecor.com (mailto:press@alivecor.com)
Vertriebskontakt
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