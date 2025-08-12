GNW-News: All-Inclusive neu definiert: Blue Diamond Resorts heißt jetzt Royalton Hotels & Resorts

^ST. MICHAEL, Barbados, Aug. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach fünfzehn Jahren,

in denen Blue Diamond Resorts das All-inclusive-Erlebnis neu definiert hat, geht

das Unternehmen nun den nächsten Schritt in seiner Entwicklung. Ab dem 11.

August 2025 wird das Unternehmen offiziell zu Royalton Hotels & Resorts

(https://www.youtube.com/watch?v=qjsn6AvIBGY) umfirmiert und seine

Markenidentität unter dem Namen konsolidieren, der das Gästeerlebnis in der

Karibik geprägt hat.

Diese Veränderung ist eine natürliche Entwicklung für das Unternehmen, dessen

Erfolg eng mit dem Wachstum und der Anerkennung seiner Royalton-Markenobjekte an

sieben führenden Sonnenreisezielen verbunden ist. Mit einem abgestimmten

Portfolio und einer aufgefrischten visuellen Identität festigt dieser Schritt

den Markenwert und stärkt die Führungsposition des Unternehmens im modernen All-

inclusive-Bereich, während die Kernwerte und die Geschäftsabläufe unverändert

bleiben.

?Es ist mehr als nur eine Namensänderung. Es handelt sich um eine strategische

Neuausrichtung unseres Markenportfolios, die die Stärke und Bekanntheit von

Royalton unterstreicht", so Jordi Pelfort, Präsident von Royalton Hotels &

Resorts.

Im Rahmen der Markenneuausrichtung wird die bisher als?Hideaway at Royalton"

bekannte Marke für Erwachsene nun als?Royalton Hideaway

(https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway), A Resort Within a Resort"

bezeichnet. Der neue Name unterstreicht die Stellung des Hotels innerhalb des

Royalton-Ökosystems und steht weiterhin für das gleiche Konzept der Zweisamkeit

und das gehobene Erlebnis nur für Erwachsene, das die Gäste gewohnt sind.

Aus Planet Hollywood Hotels & Resorts wird Planet Hollywood Hotels & Resorts by

Royalton (https://www.planethollywoodhotels.com/), wodurch die Verbindung

zwischen dem Filmkonzept für alle Altersgruppen und der Bekanntheit des Namens

Royalton noch unterstrichen wird. Gäste können weiterhin das einzigartige

Vacation Like a Star(TM)-Erlebnis genießen, das nun unter einer einheitlichen

Identität angeboten wird.

Pelfort fügte hinzu:?Da nun alle Marken Teil der Royalton-Familie sind, ist

unsere Identität so einheitlich und stark wie nie zuvor. Royalton ist nicht mehr

nur eine Marke. Es ist ein bekannter Name, den Gäste kennen und dem sie

vertrauen. Mit der Feier unseres 15-jährigen Bestehens markiert diese

Entwicklung einen entscheidenden Moment in unserer Geschichte. Blue Diamond

Resorts wird immer Teil unserer DNA bleiben. Seine Mission, Vision und sein

Geist bleiben der Kern dessen, was wir sind."

Mit diesem Übergang wird das Portfolio des Unternehmens weiterhin bekannte

Marken wie Royalton Luxury Resorts, Royalton CHIC Resorts, Royalton Vessence

Resorts, die umbenannten Royalton Hideaway Resorts, Planet Hollywood Hotels &

Resorts by Royalton, Mystique by Royalton und Grand Lido Negril umfassen.

Diese Ankündigung folgt auf ein Jahr der Expansion und Innovation für das

Unternehmen, darunter die Einführung von Royalton Vessence Resorts, die kürzlich

erfolgte Ankündigung von Royalton CHIC Jamaica Paradise Cove und neue Resort-

Entwicklungen in der Karibik, die derzeit im Gange sind.

Weitere Informationen finden Sie unter www.royalton.com

(http://www.royalton.com/)

Über Royalton Hotels & Resorts

Royalton Hotels & Resorts (http://www.royalton.com/) ist ein führendes All-

inclusive-Hotelunternehmen mit einem sorgfältig ausgewählten Portfolio von 24

Resorts an sieben der beliebtesten Reiseziele der Karibik, von denen jedes ein

einzigartiges und unvergessliches Erlebnis bietet. Zu den acht Marken gehört das

preisgekrönte All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts

(https://www.royaltonresorts.com/), wo Everyone is Family gilt und das für

seinen gehobenen Komfort und seinen aufmerksamen Service durch charakteristische

Merkmale wie All-In Connectivity(TM) und DreamBed(TM) bekannt ist. Royalton Hideaway

(https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway) bietet einen gehobenen

Rückzugsort nur für Erwachsene, der ganz im Zeichen der Zweisamkeit steht und

mit exklusiven Restaurants und modernen Unterkünften aufwartet. Royalton

Vessence Resorts (https://royaltonvessence.com/) präsentiert The Art of Vacation

- ein Wellness-orientiertes All-inclusive-Reiseangebot, das ganz auf

Ausgeglichenheit und achtsame Verbundenheit ausgerichtet ist. Royalton CHIC

Resorts (https://www.royaltonchicresorts.com/) lädt Gäste zu Party Your Way ein,

einem stilvollen und spontanen Urlaub nur für Erwachsene, während Mystique by

Royalton (https://www.mystiqueresorts.com/resorts/holbox) mit Miles from

Ordinary Boutique-Resorts aufwartet, die natürliche Schönheit, lokale Kultur und

entspannte Eleganz vereinen. In Jamaika bietet das Grand Lido Negril

(https://www.grandlidoresorts.com/) ein einzigartiges Au Naturel-Erlebnis für

Gäste ab 21 Jahren mit abgeschiedenem Luxus direkt am Strand.

Zum Portfolio gehören auch Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton

(https://www.planethollywoodhotels.com/), wo Gäste Vacation Like A Star(TM) in

einer von Unterhaltung geprägten Umgebung mit legendären Erinnerungsstücken

verbringen können, und Planet Hollywood Adult Scene by Royalton

(https://www.planethollywoodhotels.com/), wo Gäste den Paparazzi entkommen

können, in glamourösen, nur Erwachsenen vorbehaltenen Oasen, die sich durch

Privatsphäre und Exklusivität auszeichnen.

Weitere Informationen zu Royalton Hotels & Resorts finden Sie unter

www.royalton.com (http://www.royalton.com/)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/db8b8d72-

91a7-4d4b-827a-54b911585803

Für weitere Informationen wenden Sie sich an: media@royalton.com Â°