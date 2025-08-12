GNW-News: All-Inclusive neu definiert: Blue Diamond Resorts heißt jetzt Royalton Hotels & Resorts
^ST. MICHAEL, Barbados, Aug. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach fünfzehn Jahren,
in denen Blue Diamond Resorts das All-inclusive-Erlebnis neu definiert hat, geht
das Unternehmen nun den nächsten Schritt in seiner Entwicklung. Ab dem 11.
August 2025 wird das Unternehmen offiziell zu Royalton Hotels & Resorts
(https://www.youtube.com/watch?v=qjsn6AvIBGY) umfirmiert und seine
Markenidentität unter dem Namen konsolidieren, der das Gästeerlebnis in der
Karibik geprägt hat.
Diese Veränderung ist eine natürliche Entwicklung für das Unternehmen, dessen
Erfolg eng mit dem Wachstum und der Anerkennung seiner Royalton-Markenobjekte an
sieben führenden Sonnenreisezielen verbunden ist. Mit einem abgestimmten
Portfolio und einer aufgefrischten visuellen Identität festigt dieser Schritt
den Markenwert und stärkt die Führungsposition des Unternehmens im modernen All-
inclusive-Bereich, während die Kernwerte und die Geschäftsabläufe unverändert
bleiben.
?Es ist mehr als nur eine Namensänderung. Es handelt sich um eine strategische
Neuausrichtung unseres Markenportfolios, die die Stärke und Bekanntheit von
Royalton unterstreicht", so Jordi Pelfort, Präsident von Royalton Hotels &
Resorts.
Im Rahmen der Markenneuausrichtung wird die bisher als?Hideaway at Royalton"
bekannte Marke für Erwachsene nun als?Royalton Hideaway
(https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway), A Resort Within a Resort"
bezeichnet. Der neue Name unterstreicht die Stellung des Hotels innerhalb des
Royalton-Ökosystems und steht weiterhin für das gleiche Konzept der Zweisamkeit
und das gehobene Erlebnis nur für Erwachsene, das die Gäste gewohnt sind.
Aus Planet Hollywood Hotels & Resorts wird Planet Hollywood Hotels & Resorts by
Royalton (https://www.planethollywoodhotels.com/), wodurch die Verbindung
zwischen dem Filmkonzept für alle Altersgruppen und der Bekanntheit des Namens
Royalton noch unterstrichen wird. Gäste können weiterhin das einzigartige
Vacation Like a Star(TM)-Erlebnis genießen, das nun unter einer einheitlichen
Identität angeboten wird.
Pelfort fügte hinzu:?Da nun alle Marken Teil der Royalton-Familie sind, ist
unsere Identität so einheitlich und stark wie nie zuvor. Royalton ist nicht mehr
nur eine Marke. Es ist ein bekannter Name, den Gäste kennen und dem sie
vertrauen. Mit der Feier unseres 15-jährigen Bestehens markiert diese
Entwicklung einen entscheidenden Moment in unserer Geschichte. Blue Diamond
Resorts wird immer Teil unserer DNA bleiben. Seine Mission, Vision und sein
Geist bleiben der Kern dessen, was wir sind."
Mit diesem Übergang wird das Portfolio des Unternehmens weiterhin bekannte
Marken wie Royalton Luxury Resorts, Royalton CHIC Resorts, Royalton Vessence
Resorts, die umbenannten Royalton Hideaway Resorts, Planet Hollywood Hotels &
Resorts by Royalton, Mystique by Royalton und Grand Lido Negril umfassen.
Diese Ankündigung folgt auf ein Jahr der Expansion und Innovation für das
Unternehmen, darunter die Einführung von Royalton Vessence Resorts, die kürzlich
erfolgte Ankündigung von Royalton CHIC Jamaica Paradise Cove und neue Resort-
Entwicklungen in der Karibik, die derzeit im Gange sind.
Über Royalton Hotels & Resorts
Royalton Hotels & Resorts (http://www.royalton.com/) ist ein führendes All-
inclusive-Hotelunternehmen mit einem sorgfältig ausgewählten Portfolio von 24
Resorts an sieben der beliebtesten Reiseziele der Karibik, von denen jedes ein
einzigartiges und unvergessliches Erlebnis bietet. Zu den acht Marken gehört das
preisgekrönte All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts
(https://www.royaltonresorts.com/), wo Everyone is Family gilt und das für
seinen gehobenen Komfort und seinen aufmerksamen Service durch charakteristische
Merkmale wie All-In Connectivity(TM) und DreamBed(TM) bekannt ist. Royalton Hideaway
(https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway) bietet einen gehobenen
Rückzugsort nur für Erwachsene, der ganz im Zeichen der Zweisamkeit steht und
mit exklusiven Restaurants und modernen Unterkünften aufwartet. Royalton
Vessence Resorts (https://royaltonvessence.com/) präsentiert The Art of Vacation
- ein Wellness-orientiertes All-inclusive-Reiseangebot, das ganz auf
Ausgeglichenheit und achtsame Verbundenheit ausgerichtet ist. Royalton CHIC
Resorts (https://www.royaltonchicresorts.com/) lädt Gäste zu Party Your Way ein,
einem stilvollen und spontanen Urlaub nur für Erwachsene, während Mystique by
Royalton (https://www.mystiqueresorts.com/resorts/holbox) mit Miles from
Ordinary Boutique-Resorts aufwartet, die natürliche Schönheit, lokale Kultur und
entspannte Eleganz vereinen. In Jamaika bietet das Grand Lido Negril
(https://www.grandlidoresorts.com/) ein einzigartiges Au Naturel-Erlebnis für
Gäste ab 21 Jahren mit abgeschiedenem Luxus direkt am Strand.
Zum Portfolio gehören auch Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton
(https://www.planethollywoodhotels.com/), wo Gäste Vacation Like A Star(TM) in
einer von Unterhaltung geprägten Umgebung mit legendären Erinnerungsstücken
verbringen können, und Planet Hollywood Adult Scene by Royalton
(https://www.planethollywoodhotels.com/), wo Gäste den Paparazzi entkommen
können, in glamourösen, nur Erwachsenen vorbehaltenen Oasen, die sich durch
Privatsphäre und Exklusivität auszeichnen.
Weitere Informationen zu Royalton Hotels & Resorts finden Sie unter
www.royalton.com (http://www.royalton.com/)
