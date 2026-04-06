GNW-News: Alpega beruft David Landau in den Vorstand

^WIEN, June 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alpega, ein führender Anbieter von

Transportabwicklungslösungen, hat heute die Ernennung von David Landau in den

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Vorstand bekannt gegeben und damit das Gremium vollständig besetzt.

Seine Ernennung stärkt die strategische Ausrichtung von Alpega und folgt auf

mehrere Neuzugänge im Führungsteam, darunter Daniel Cohen als neuer CEO, Patrick

van Denzel als Chief Revenue Officer für Verlader, Olivier Gonon als Chief

Revenue Officer für Spediteure, Georgia Leybourne als Chief Marketing Officer

und Leonard Bottelberghs als Chief of Staff. Sie ergänzen den bereits ernannten

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COO Christian Mayer und CFO Julia Seidl.

Landau verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in Supply-Chain-Software,

Produktstrategie, Go-to-Market und der Skalierung von Technologieunternehmen. Im

Laufe seiner Karriere hatte er Führungspositionen bei Manhattan Associates,

BluJay Solutions und Transporeon inne. Zuletzt beriet er wachstumsorientierte

Softwareunternehmen sowie Private-Equity-Firmen mit Fokus auf Supply-Chain-

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Technologie.

?Davids Fachwissen wird eine zentrale Rolle dabei spielen, Alpega bei der

Umsetzung unserer Mission zu unterstützen, Vertrauen zur Grundlage des modernen

Güterverkehrs zu machen", sagte Nikolay Pargov, Vorstandsvorsitzender von

Alpega.?Seine fundierte Branchenexpertise und sein starkes Netzwerk werden

unsere drei strategischen Säulen des Vertrauens in unserem vernetzten Ökosystem

weiter stärken: Transparenz, Zuverlässigkeit und gegenseitigen Mehrwert."

Daniel Cohen, CEO von Alpega, begrüßte die Ernennung mit den Worten:?Alpega

basiert auf Vertrauen, und Davids Perspektive wird uns helfen, schneller und mit

mehr Überzeugung voranzukommen. Er kennt die Branche, er versteht Plattformen

und er weiß, wie sich Technologie, Netzwerkeffekte und Produktstrategie in

echten Kundennutzen übersetzen lassen. Wir sind froh, ihn im Team zu haben, und

ich freue mich auf die Zusammenarbeit bei der Umsetzung unserer Strategie."

Landau erläutert seine Motivation für den Beitritt zum Alpega-Vorstand:?Wir

befinden uns an einem entscheidenden Punkt in der europäischen

Logistiktechnologie. Alpega ist einzigartig positioniert, um die

vertrauenswürdige Plattform für die Transportabwicklung zu werden. Die

Kombination aus proprietären Echtzeitdaten und der großen Reichweite der

privaten und öffentlichen Netzwerke von Alpega ist in der Branche einzigartig

und genau das schafft die Grundlage, auf der KI ihr Potenzial entfalten kann.

Spediteure sind auf große Mengen hochwertiger, aktueller Daten angewiesen.

Niemand verfügt über mehr davon als Alpega."

Mit dem nun vollständig besetzten Vorstand verfügt Alpega über eine starke

Grundlage, um seine Strategie weiter voranzutreiben, die Zusammenarbeit im

Ökosystem zu vertiefen und eine zuverlässigere Frachtabwicklung im großen

Maßstab sicherzustellen.

Über Alpega

Die Alpega Group ist ein führender paneuropäischer Anbieter von

Logistiksoftware, der durchgängige Transportlösungen anbietet, mit denen

Verlader, Spediteure und Logistikexperten die Transportabwicklung entlang der

gesamten Lieferkette rationalisieren und optimieren können. Mit jahrzehntelanger

Branchenexpertise bietet Alpega über seine etablierten Marken Wtransnet,

Teleroute und Bursa Transport Transportmanagementsysteme, eine kollaborative

Transportabwicklungsplattform sowie Frachtbörsenlösungen an. Zusammen sorgen

diese Lösungen für mehr Effizienz, Transparenz und Zusammenarbeit im gesamten

Transportökosystem.

Medienkontakt

Alpega@rlyl.com (mailto:Alpega@rlyl.com)

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar

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