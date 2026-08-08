GNW-News: Altus Group veröffentlicht seine Datensatzanalyse zu europaweiten CRE-Bewertungstrends für das zweite Quartal 2026
Werte in diesem Artikel
^Im zweiten Quartal war der Immobilienwertanstieg bereits seit zwei vollen Jahren
zu verzeichnen, doch die Dynamik lässt nach
Der Anstieg der Immobilienwerte schwächte sich im zweiten Quartal 2026 auf
0,3 % ab, da sich die Werte für Büroimmobilien stabilisierten
LONDON, Aug. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Altus Group Limited (?Altus Group")
(TSX: AIF), ein führender Anbieter von Informationen zu Gewerbeimmobilien
(Commercial Real Estate,?CRE"), veröffentlichte heute seine Datensatzanalyse
für das zweite Quartal 2026 zu Bewertungstrends auf dem europäischen
Immobilienmarkt.
Die Altus Group kompiliert und aggregiert vierteljährlich die CRE-
Bewertungsdaten für den europäischen Markt und gewährt damit Einblicke in die
Faktoren, die die Bewertungen gewerblicher Immobilien beeinflussen. Der
aggregierte Datensatz für das zweite Quartal 2026 umfasste europaweite, offene
diversifizierte Fonds mit einem verwalteten Vermögen von ca. 30 Mrd. Euro. Die
Fonds sind in 16 Ländern aktiv und erstrecken sich hauptsächlich auf die
Sektoren Industrie, Büro, Einzelhandel und Wohnimmobilien.
Der paneuropäische Datensatz verzeichnete im zweiten Quartal 2026 einen Anstieg
der Gewerbeimmobilienwerte um 0,3 %, womit sich die positive
Wertentwicklungsbilanz des Marktes auf das achte Quartal in Folge ausweitete.
Das Wertsteigerungsniveau hat sich jedoch gegenüber dem im ersten Quartal
verzeichneten Anstieg von 0,6 % abgeschwächt. Zwar liegen die Werte weiterhin um
1,9 % über denen des Vorjahres, doch haben sich die Gesamtzuwächse abgeschwächt,
und es zeichnen sich unterschiedliche Trends sowohl zwischen den Branchen als
auch innerhalb der einzelnen Branchen ab.
Der Großteil der im zweiten Quartal verzeichneten Wertsteigerungen wird
weiterhin durch sich verbessernde Cashflow-Grundlagen gestützt, darunter
steigende Markt- und Vertragsmieten, leichte Zuwächse bei der Vermietungsquote
sowie niedrigere Annahmen hinsichtlich der Investitionsausgaben. Obwohl der
Beitrag der Cashflows im Vergleich zum Vorquartal nachließ, blieben sie die
wichtigste Quelle für das Wertwachstum und haben die dämpfenden Auswirkungen des
Renditeanstiegs im vergangenen Jahr ausgeglichen. Bewertungsrenditen bewegten
sich im zweiten Quartal weiter nach außen und dämpften das Gesamtniveau der
Wertsteigerung.
?Im zweiten Quartal war in den paneuropäischen offenen, diversifizierten
Immobilienfonds bereits seit zwei vollen Jahren ein positiver Wertzuwachs zu
verzeichnen, der durch solide operative Fundamentaldaten gestützt wurde", sagte
Phil Tily, Senior Vice President, Valuation Advisory bei Altus Group.?Zwar hat
sich das Tempo des Wertanstiegs im Laufe des Quartals abgeschwächt, was vor
allem auf die Stabilisierung im Bürosektor zurückzuführen ist, doch zeigt der
Markt in allen wichtigen Sektoren weiterhin Widerstandsfähigkeit."
Zu den wichtigsten Highlights nach Sektor geordnet gehören:
* Wohnimmobilien: Der Wohnimmobiliensektor blieb im zweiten Quartal die
Anlageklasse mit der stärksten Wertentwicklung; die Werte stiegen im
Vergleich zum ersten Quartal um 0,7 %. Obwohl sich das Cashflow-Wachstum
gegenüber dem Vorquartal verlangsamte, stützte das anhaltende Mietwachstum
die Entwicklung und trug dazu bei, dass der Sektor seine Führungsposition
behaupten und mit 3,3 % im Jahresvergleich die höchste Wertsteigerung unter
den wichtigsten Immobilienarten erzielen konnte.
* Industrieimmobilien: Der Industriesektor verzeichnete im Quartalsvergleich
einen Anstieg von lediglich 0,1 %, da das langsamere Mietwachstum, das zu
geringeren Cashflow-Zuwächsen führte (von 1,1 % im ersten Quartal auf 0,3 %
im zweiten Quartal), durch einen leichten Anstieg der Renditen ausgeglichen
wurde. Die Dynamik in diesem Sektor hat sich in den letzten 12 Monaten
abgeschwächt: Die Werte stiegen um 1,8 %, verglichen mit einem Anstieg von
2,8 % im vorangegangenen Jahreszeitraum.
* Büroimmobilien: Auch die Büroimmobilienwerte haben sich im Laufe des
Quartals stabilisiert, da das begrenzte Wachstum des Cashflows und die
Annahmen hinsichtlich geringerer Investitionsausgaben durch einen weiteren
Anstieg der Renditen ausgeglichen wurden. Der Sektor ist mit einem
jährlichen Wertzuwachs von 0,8 % weiterhin der schwächste unter den
wichtigsten Immobiliensektoren, wobei die Gesamtzuwächse durch Deutschland
gebremst werden. Deutschland ist die einzige Region im Datensatz, in der die
Werte im Laufe des letzten Jahres gesunken sind.
* Einzelhandelsimmobilien: Die Werte von Einzelhandelsimmobilien stiegen im
zweiten Quartal gegenüber dem ersten Quartal um überdurchschnittliche 0,5 %.
Im Gegensatz zu anderen Sektoren wurden die Wertzuwächse in erster Linie
durch renditebezogene Faktoren und weniger durch das Cashflow-Wachstum
getrieben. Dies ist der einzige Sektor, in dem im vergangenen Jahr ein
Rückgang der Renditen zu verzeichnen war, was zu einer jährlichen
Wertsteigerung von 2,0 % beitrug, wodurch er in der Leistungsrangliste
sowohl vor dem Industrie- als auch vor dem Bürosektor lag.
* Sonstige: Der?sonstige" Immobiliensektor entwickelte sich weiterhin besser
als der Gesamtmarkt: Die Werte stiegen im zweiten Quartal um 2,0 % und im
Jahresvergleich um 6,5 %. Das starke Mietwachstum und die anhaltende
Nachfrage seitens der Investoren, insbesondere bei Studentenwohnheimen,
haben die rendite- und cashflowbasierte Wertentwicklung der?sonstigen"
Sektoren deutlich über den Durchschnitt aller Immobilienkategorien gehoben.
Wenn Sie die Übersichtsdarstellung zu den Sektortrends nach Anlageklasse
herunterladen möchten, klicken Sie bitte hier (https://www.altusgroup.com/press-
releases/altus-group-releases-q2-2026-pan-european-dataset-analysis-on-cre-
valuation-trends/).
Über Altus Group
Altus Group ist ein führender Anbieter von Daten- und Analyselösungen für
Gewerbeimmobilien (?CRE"), mit ARGUS als branchenweit etablierter Software für
Bewertungs- und Performanceanalysen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten spielt Altus
eine zentrale Rolle dabei, CRE-Fachleuten die Analysen und die verlässliche
Beratung an die Hand zu geben, die sie benötigen, um Entscheidungen mit großer
Tragweite sicher zu treffen. Weltweit führende CRE-Akteure verlassen sich auf
unsere marktführenden Lösungen und unsere Expertise, um ihre Performance zu
steigern und Risiken zu steuern. Unsere Mitarbeitenden weltweit prägen eine
Branche im beispiellosen Wandel nachhaltig mit und tragen dazu bei, die Städte
zu gestalten, in denen wir leben, arbeiten und starke Gemeinschaften aufbauen.
Für weitere Informationen über Altus (TSX: AIF) besuchen Sie
bitte www.altusgroup.com (https://www.altusgroup.com/).
FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:
Jaime Bassett
Vice President, Marketing Communications, Altus Group
+1-416-641-9788
jaime.bassett@altusgroup.com (mailto:jaime.bassett@altusgroup.com)
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