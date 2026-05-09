GNW-News: Altus Group veröffentlicht seine Datensatzanalyse zu europaweiten CRE-Bewertungstrends für Q1 2026
Werte in diesem Artikel
^LONDON, May 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Altus Group Limited (?Altus Group")
(TSX: AIF), ein führender Anbieter von Informationen zu Gewerbeimmobilien
(Commercial Real Estate,?CRE"), veröffentlichte heute seine Datensatzanalyse zu
den europaweiten Bewertungstrends auf dem europäischen Immobilienmarkt für das
erste Quartal 2026.
Die Altus Group kompiliert und aggregiert vierteljährlich die CRE-
Bewertungsdaten für den europäischen Markt und gewährt damit Einblicke in die
Faktoren, die die Bewertungen gewerblicher Immobilien beeinflussen. Der
aggregierte Datensatz für das erste Quartal 2026 umfasste europaweite, offene
diversifizierte Fonds mit einem verwalteten Vermögen von ca. 30 Mrd. Euro. Die
Fonds sind in 16 Ländern aktiv und erstrecken sich hauptsächlich auf die
Sektoren Industrie, Büro, Einzelhandel und Wohnimmobilien.
Die europäischen Immobilienmärkte starteten mit weiteren stetigen Zuwächsen in
das Jahr 2026: Die Werte von Gewerbeimmobilien im paneuropäischen
Bewertungsdatensatz legten um 0,7 % zu, gegenüber 0,4 % im vierten Quartal 2025.
Damit gewann die Erholung moderat an Tempo. Damit verzeichnet der Markt das
siebte Quartal positiver Wertentwicklung in Folge und setzt die Erholung fort,
die im dritten Quartal 2024 nach zwei Jahren marktweiter Abwertungen begonnen
hatte.
Die Zugewinne in diesem Quartal waren vor allem auf die Cashflow-
Fundamentaldaten zurückzuführen, die 1,0 % zur Wertveränderung beitrugen und
durch das anhaltende Wachstum der Vertrags- und Marktmieten gestützt wurden. Die
Bewertungsrenditen weiteten sich das zweite Quartal in Folge aus und dämpften
die Wertsteigerung leicht um -0,1 %. Auf Jahressicht sind die Werte um 1,7 %
gestiegen, wobei der Anstieg vollständig auf Cashflow-Verbesserungen
zurückzuführen war. Trotz der jüngsten positiven Entwicklung liegen die Werte
über einen Zeitraum von drei Jahren betrachtet weiterhin bei netto -1,6 % p. a.;
über fünf Jahre betrachtet ergibt sich ein Minus von 0,9 % p. a.
?Die Zugewinne in diesem Quartal unterstreichen eine weiterhin
cashflowgetriebene Erholung, bei der steigende Vertrags- und Marktmieten den
wesentlichen Beitrag leisten", sagte Phil Tily, Senior Vice President der
Altus Group.?Gleichzeitig spiegelt die moderate Renditeausweitung die
anhaltende Vorsicht am Markt wider, da Investoren und Bewertungsexperten sich in
einem komplexen makroökonomischen und geopolitischen Umfeld bewegen."
Die Werte entwickelten sich in allen Sektoren weiter positiv und die Erholung
gewann bei allen Immobilienarten an Tempo, mit Ausnahme von Büroimmobilien.
Zu den wichtigsten Highlights nach Sektor geordnet gehören:
* Wohnimmobilien: Wohnimmobilien entwickelten sich im ersten Quartal 2026 am
stärksten: Die Werte legten um 1,2 % zu und lagen damit noch deutlicher vor
dem Marktdurchschnitt. Die Wertentwicklung wurde durch robustes Cashflow-
Wachstum getragen, das 2,0 % zu den Werten beitrug. Die Bestandsmieten zogen
stärker an als der Durchschnitt des Gesamtbenchmarks; teilweise ausgeglichen
wurde dies jedoch durch eine Renditeausweitung (-0,8 %), da die
Bewertungsexperten weiterhin vorsichtig agierten.
* Industrieimmobilien: Industrieimmobilien erzielten im ersten Quartal 2026
eine stabile, marktnahe Wertentwicklung. Die Werte stiegen um 0,7 %,
gestützt durch einen positiven Cashflow-Beitrag von 1,0 % und eine leichte
Belastung durch die Renditeentwicklung von -0,1 %. Der Sektor entwickelte
sich recht konstant und lag im vergangenen Jahr nur einmal unter der
Wertsteigerung des Gesamtbenchmarks.
* Büroimmobilien: Die Werte von Büroimmobilien stiegen im ersten Quartal 2026
moderat um 0,2 % und blieben damit unter den Hauptsektoren das schwächste
Segment. Die Cashflow-Fundamentaldaten verbesserten sich und trugen 0,7 % zu
den Werten bei, unterstützt von einem breiteren Marktumfeld mit steigenden
Spitzenmieten. Diese Zugewinne wurden durch einen negativen Beitrag von
-0,5 % aus höheren Kapitalinvestitionen gedämpft, was die anhaltenden
strukturellen Herausforderungen im Sektor verdeutlicht.
* Einzelhandelsimmobilien: Die Werte von Einzelhandelsimmobilien stiegen im
ersten Quartal 2026 um 0,7 % und lagen damit gleichauf mit dem Gesamtmarkt;
in allen Teilsegmenten wurden Zuwächse verzeichnet. Bei weitgehend stabilen
Renditen und begrenzter Kapitalbelastung schlugen sich Cashflow-Zuwächse
unmittelbarer im Wertwachstum nieder. Angeführt wurde diese Entwicklung von
Fachmarktzentren und großflächigen Einzelhandelsimmobilien, die von
Renditekompression und überdurchschnittlichem Marktmietwachstum
profitierten.
* Sonstige: Im ersten Quartal 2026 schnitt die Kategorie?Sonstige" besser ab
als die Hauptsektoren, angeführt von Studierendenwohnheimen, deren Werte im
Quartal um 2,5 % stiegen. Die Wertentwicklung war vollständig vom Cashflow
getragen: Die Marktmieten stiegen im Quartalsvergleich um 2,1 % und
gegenüber dem Vorjahr um 10,5 %, was die anhaltende Attraktivität des
Sektors aus fundamentaler wirtschaftlicher Sicht unterstreicht.
Wenn Sie die Übersichtsdarstellung zu den Sektortrends nach Anlageklasse
herunterladen möchten, klicken Sie bitte hier (https://www.altusgroup.com/press-
releases/altus-group-releases-q1-2026-pan-european-dataset-analysis-on-cre-
valuation-trends-download.pdf).
Über Altus Group
Altus Group ist ein führender Anbieter von Daten- und Analyselösungen für
Gewerbeimmobilien (?CRE"), mit ARGUS als branchenweit etablierter Software für
Bewertungs- und Performanceanalysen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten spielt Altus
eine zentrale Rolle dabei, CRE-Fachleuten die Analysen und die verlässliche
Beratung an die Hand zu geben, die sie benötigen, um Entscheidungen mit großer
Tragweite sicher zu treffen. Weltweit führende CRE-Akteure verlassen sich auf
unsere marktführenden Lösungen und unsere Expertise, um ihre Performance zu
steigern und Risiken zu steuern. Unsere Mitarbeitenden weltweit prägen eine
Branche im beispiellosen Wandel nachhaltig mit und tragen dazu bei, die Städte
zu gestalten, in denen wir leben, arbeiten und starke Gemeinschaften aufbauen.
Für weitere Informationen über Altus (TSX: AIF) besuchen Sie bitte
www.altusgroup.com (https://www.altusgroup.com/).
FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:
Jaime Bassett
Vice President, Marketing Communications, Altus Group
+1-416-641-9788
jaime.bassett@altusgroup.com (mailto:jaime.bassett@altusgroup.com)
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