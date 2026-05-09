GNW-News: Altus Group veröffentlicht seine Datensatzanalyse zu europaweiten CRE-Bewertungstrends für Q1 2026

Werte in diesem Artikel

^LONDON, May 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Altus Group Limited (?Altus Group")

(TSX: AIF), ein führender Anbieter von Informationen zu Gewerbeimmobilien

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(Commercial Real Estate,?CRE"), veröffentlichte heute seine Datensatzanalyse zu

den europaweiten Bewertungstrends auf dem europäischen Immobilienmarkt für das

erste Quartal 2026.

Die Altus Group kompiliert und aggregiert vierteljährlich die CRE-

Bewertungsdaten für den europäischen Markt und gewährt damit Einblicke in die

Faktoren, die die Bewertungen gewerblicher Immobilien beeinflussen. Der

aggregierte Datensatz für das erste Quartal 2026 umfasste europaweite, offene

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diversifizierte Fonds mit einem verwalteten Vermögen von ca. 30 Mrd. Euro. Die

Fonds sind in 16 Ländern aktiv und erstrecken sich hauptsächlich auf die

Sektoren Industrie, Büro, Einzelhandel und Wohnimmobilien.

Die europäischen Immobilienmärkte starteten mit weiteren stetigen Zuwächsen in

das Jahr 2026: Die Werte von Gewerbeimmobilien im paneuropäischen

Bewertungsdatensatz legten um 0,7 % zu, gegenüber 0,4 % im vierten Quartal 2025.

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Damit gewann die Erholung moderat an Tempo. Damit verzeichnet der Markt das

siebte Quartal positiver Wertentwicklung in Folge und setzt die Erholung fort,

die im dritten Quartal 2024 nach zwei Jahren marktweiter Abwertungen begonnen

hatte.

Die Zugewinne in diesem Quartal waren vor allem auf die Cashflow-

Fundamentaldaten zurückzuführen, die 1,0 % zur Wertveränderung beitrugen und

durch das anhaltende Wachstum der Vertrags- und Marktmieten gestützt wurden. Die

Bewertungsrenditen weiteten sich das zweite Quartal in Folge aus und dämpften

die Wertsteigerung leicht um -0,1 %. Auf Jahressicht sind die Werte um 1,7 %

gestiegen, wobei der Anstieg vollständig auf Cashflow-Verbesserungen

zurückzuführen war. Trotz der jüngsten positiven Entwicklung liegen die Werte

über einen Zeitraum von drei Jahren betrachtet weiterhin bei netto -1,6 % p. a.;

über fünf Jahre betrachtet ergibt sich ein Minus von 0,9 % p. a.

?Die Zugewinne in diesem Quartal unterstreichen eine weiterhin

cashflowgetriebene Erholung, bei der steigende Vertrags- und Marktmieten den

wesentlichen Beitrag leisten", sagte Phil Tily, Senior Vice President der

Altus Group.?Gleichzeitig spiegelt die moderate Renditeausweitung die

anhaltende Vorsicht am Markt wider, da Investoren und Bewertungsexperten sich in

einem komplexen makroökonomischen und geopolitischen Umfeld bewegen."

Die Werte entwickelten sich in allen Sektoren weiter positiv und die Erholung

gewann bei allen Immobilienarten an Tempo, mit Ausnahme von Büroimmobilien.

Zu den wichtigsten Highlights nach Sektor geordnet gehören:

* Wohnimmobilien: Wohnimmobilien entwickelten sich im ersten Quartal 2026 am

stärksten: Die Werte legten um 1,2 % zu und lagen damit noch deutlicher vor

dem Marktdurchschnitt. Die Wertentwicklung wurde durch robustes Cashflow-

Wachstum getragen, das 2,0 % zu den Werten beitrug. Die Bestandsmieten zogen

stärker an als der Durchschnitt des Gesamtbenchmarks; teilweise ausgeglichen

wurde dies jedoch durch eine Renditeausweitung (-0,8 %), da die

Bewertungsexperten weiterhin vorsichtig agierten.

* Industrieimmobilien: Industrieimmobilien erzielten im ersten Quartal 2026

eine stabile, marktnahe Wertentwicklung. Die Werte stiegen um 0,7 %,

gestützt durch einen positiven Cashflow-Beitrag von 1,0 % und eine leichte

Belastung durch die Renditeentwicklung von -0,1 %. Der Sektor entwickelte

sich recht konstant und lag im vergangenen Jahr nur einmal unter der

Wertsteigerung des Gesamtbenchmarks.

* Büroimmobilien: Die Werte von Büroimmobilien stiegen im ersten Quartal 2026

moderat um 0,2 % und blieben damit unter den Hauptsektoren das schwächste

Segment. Die Cashflow-Fundamentaldaten verbesserten sich und trugen 0,7 % zu

den Werten bei, unterstützt von einem breiteren Marktumfeld mit steigenden

Spitzenmieten. Diese Zugewinne wurden durch einen negativen Beitrag von

-0,5 % aus höheren Kapitalinvestitionen gedämpft, was die anhaltenden

strukturellen Herausforderungen im Sektor verdeutlicht.

* Einzelhandelsimmobilien: Die Werte von Einzelhandelsimmobilien stiegen im

ersten Quartal 2026 um 0,7 % und lagen damit gleichauf mit dem Gesamtmarkt;

in allen Teilsegmenten wurden Zuwächse verzeichnet. Bei weitgehend stabilen

Renditen und begrenzter Kapitalbelastung schlugen sich Cashflow-Zuwächse

unmittelbarer im Wertwachstum nieder. Angeführt wurde diese Entwicklung von

Fachmarktzentren und großflächigen Einzelhandelsimmobilien, die von

Renditekompression und überdurchschnittlichem Marktmietwachstum

profitierten.

* Sonstige: Im ersten Quartal 2026 schnitt die Kategorie?Sonstige" besser ab

als die Hauptsektoren, angeführt von Studierendenwohnheimen, deren Werte im

Quartal um 2,5 % stiegen. Die Wertentwicklung war vollständig vom Cashflow

getragen: Die Marktmieten stiegen im Quartalsvergleich um 2,1 % und

gegenüber dem Vorjahr um 10,5 %, was die anhaltende Attraktivität des

Sektors aus fundamentaler wirtschaftlicher Sicht unterstreicht.

Wenn Sie die Übersichtsdarstellung zu den Sektortrends nach Anlageklasse

herunterladen möchten, klicken Sie bitte hier (https://www.altusgroup.com/press-

releases/altus-group-releases-q1-2026-pan-european-dataset-analysis-on-cre-

valuation-trends-download.pdf).

Über Altus Group

Altus Group ist ein führender Anbieter von Daten- und Analyselösungen für

Gewerbeimmobilien (?CRE"), mit ARGUS als branchenweit etablierter Software für

Bewertungs- und Performanceanalysen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten spielt Altus

eine zentrale Rolle dabei, CRE-Fachleuten die Analysen und die verlässliche

Beratung an die Hand zu geben, die sie benötigen, um Entscheidungen mit großer

Tragweite sicher zu treffen. Weltweit führende CRE-Akteure verlassen sich auf

unsere marktführenden Lösungen und unsere Expertise, um ihre Performance zu

steigern und Risiken zu steuern. Unsere Mitarbeitenden weltweit prägen eine

Branche im beispiellosen Wandel nachhaltig mit und tragen dazu bei, die Städte

zu gestalten, in denen wir leben, arbeiten und starke Gemeinschaften aufbauen.

Für weitere Informationen über Altus (TSX: AIF) besuchen Sie bitte

www.altusgroup.com (https://www.altusgroup.com/).

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Jaime Bassett

Vice President, Marketing Communications, Altus Group

+1-416-641-9788

jaime.bassett@altusgroup.com (mailto:jaime.bassett@altusgroup.com)

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