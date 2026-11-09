GNW-News: Altus Group veröffentlicht seine europaweite Datensatzanalyse für Q3 2026 zu CRE-Bewertungstrends

09.11.26 12:04 Uhr

Werte in diesem Artikel

^Die Immobilienwerte blieben im dritten Quartal unverändert, womit eine Serie von

acht aufeinanderfolgenden Quartalen mit Wertsteigerungen endete

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Die Werte von Wohn- und Einzelhandelsimmobilien stiegen weiter, während nun auch

Industrieimmobilien wie bereits Büroimmobilien Wertverluste verzeichneten

LONDON, Nov. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Altus Group Limited (?Altus Group")

(TSX: AIF), ein führender Anbieter von Daten- und Analyselösungen für

Gewerbeimmobilien (?CRE"), veröffentlichte heute seine europaweite

Datensatzanalyse zu den Bewertungstrends auf dem europäischen Immobilienmarkt

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für Q3 2026.

Die Altus Group kompiliert und aggregiert vierteljährlich die CRE-

Bewertungsdaten für den europäischen Markt und gewährt damit Einblicke in die

Faktoren, die die Bewertungen gewerblicher Immobilien beeinflussen. Der

aggregierte Datensatz für das dritte Quartal 2026 umfasste europaweite, offene

diversifizierte Fonds mit einem verwalteten Vermögen von ca. 29 Mrd. Euro. Die

Fonds sind in 16 Ländern aktiv und erstrecken sich hauptsächlich auf die

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Sektoren Industrie, Büro, Einzelhandel und Wohnimmobilien.

Die Gewerbeimmobilienwerte blieben europaweit im dritten Quartal 2026

unverändert, da erneut steigende Bewertungsrenditen die seit zwei Jahren

anhaltende Markterholung unterbrachen. Die Wertsteigerung im Quartal lag bei

0,0 %, nach Zuwächsen von 0,6 % im ersten Quartal und 0,3 % im zweiten Quartal.

Damit endete eine Serie von acht aufeinanderfolgenden Quartalen mit

Wertsteigerungen seit Beginn der Erholung im dritten Quartal 2024. Die Werte

lagen weiterhin um 1,3 % über dem Vorjahresniveau.

Steigende Bewertungsrenditen waren die Hauptbremse für die Performance und

verringerten die Werte im Quartal um 0,7 %. Die positiven Beiträge der Cashflow-

Fundamentaldaten und der Änderungen bei den Annahmen zu Kapitalausgaben von

jeweils 0,3 % glichen den Druck aus, sodass die Immobilienwerte insgesamt

unverändert blieben.

?Das dritte Quartal markiert einen wichtigen Wandel im europäischen

Immobilienzyklus", sagte Phil Tily, Senior Vice President, Valuation Advisory

bei Altus Group.?Die breite Erholung der Immobilienwerte ist ins Stocken

geraten, da steigende Renditen die Wertzuwächse durch verbesserte

Immobilienfundamentaldaten zunehmend übersteigen. Aber dies ist noch keine

Korrektur auf breiter Front. Die Cashflows blieben positiv, und die Werte von

Wohn- und Einzelhandelsimmobilien steigen weiterhin. Die weitere Entwicklung

wird davon abhängen, ob die Fundamentaldaten bei Mieten und Belegung stark genug

bleiben können, um den anhaltenden Renditedruck abzufedern."

Zu den wichtigsten Highlights nach Sektor geordnet gehören:

* Wohnimmobilien: Wohnimmobilien blieben im dritten Quartal die Anlageklasse

mit der stärksten Performance, wobei die Werte gegenüber dem zweiten

Quartal 2026 um 0,5 % stiegen. Der Cashflow steigerte die Werte um 1,3 % und

glich damit einen Renditeeffekt von -1,0 % mehr als aus. Die

Wohnimmobilienwerte stiegen in allen erfassten Märkten, angeführt von

Schweden mit 1,3 % und den Niederlanden mit 1,2 %.

* Industrieimmobilien: Die Werte von Industrieimmobilien sanken gegenüber Q2

um 0,3 %, womit der Sektor während der zwei Jahre dauernden Erholung sein

erstes Quartal mit Wertverlusten verzeichnete. Ein positiver Cashflow-

Beitrag von 0,4 % wurde durch einen Renditeeffekt von -0,7 % mehr als

aufgezehrt.

* Büroimmobilien: Die Werte von Büroimmobilien fielen im dritten Quartal

gegenüber dem zweiten Quartal um weitere 0,2 %, nachdem sie in jedem der

ersten beiden Quartale 2026 um 0,1 % gesunken waren. Sowohl Rendite als auch

Cashflow übten Abwärtsdruck auf die Werte aus, wobei die Belegungsquote bei

Büroimmobilien mit 85 % deutlich unter der der anderen großen Sektoren lag

und die Marktmieten im Quartal weitgehend unverändert blieben. Deutschland

blieb beim Cashflow unter den im Datensatz erfassten Märkten am weitesten

zurück und ist der einzige Büroimmobilienmarkt, in dem sowohl die

Bestandsmieten als auch die Marktmieten im Jahresvergleich zurückgingen.

* Einzelhandelsimmobilien: Die Werte von Einzelhandelsimmobilien stiegen im

Vergleich zu Q2 um 0,2 %, gestützt durch einen Cashflow-Beitrag von 0,4 %,

der den negativen Renditeeffekt von 0,3 % mehr als ausglich.

Fachmarktimmobilien verzeichneten mit einem Wertzuwachs von 0,9 % die

stärkste Entwicklung unter den Teilsegmenten der Einzelhandelsimmobilien.

* Sonstige: Studentenwohnimmobilien fielen in der Rangliste der

Wertentwicklung vom besten auf den schlechtesten Platz zurück; ihre

Wertentwicklung lag in Q3 gegenüber Q2 bei -0,8 %, da die Bewertungsrenditen

weiter stiegen, die Cashflows jedoch nach unten korrigiert wurden.

Wenn Sie die Übersichtsdarstellung zu den Sektortrends nach Anlageklasse

herunterladen möchten, klicken Sie bitte hier

(https://www.altusgroup.com/insights/q3-2026-pan-european-dataset-analysis-on-

cre-valuation-trends/).

Über Altus Group

Altus Group ist ein führender Anbieter von Daten- und Analyselösungen für

Gewerbeimmobilien (?CRE"), mit ARGUS als branchenweit etablierter Software für

Bewertungs- und Performanceanalysen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten spielt Altus

eine zentrale Rolle dabei, CRE-Fachleuten die Analysen und die verlässliche

Beratung an die Hand zu geben, die sie benötigen, um Entscheidungen mit großer

Tragweite sicher zu treffen. Weltweit führende CRE-Akteure verlassen sich auf

unsere marktführenden Lösungen und unsere Expertise, um ihre Performance zu

steigern und Risiken zu steuern. Unsere Mitarbeitenden weltweit prägen eine

Branche im beispiellosen Wandel nachhaltig mit und tragen dazu bei, die Städte

zu gestalten, in denen wir leben, arbeiten und starke Gemeinschaften aufbauen.

Für weitere Informationen über Altus (TSX: AIF) besuchen Sie

bitte www.altusgroup.com (https://www.altusgroup.com/).

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Jaime Bassett

Vice President, Marketing Communications, Altus Group

+1-416-641-9788

jaime.bassett@altusgroup.com (mailto:jaime.bassett@altusgroup.com)

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