GNW-News: Amii beflügelt Kanadas KI-Dynamik: Upper Bound eröffnet mit 53 % Wachstum und 11.000 Teilnehmern aus aller Welt
^EDMONTON, Alberta, May 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amii (http://www.amii.ca/)
(Alberta Machine Intelligence Institute) eröffnet heute offiziell die fünfte
jährliche Upper Bound, die führende KI-Konferenz, welche alle Erwartungen
übertroffen hat und zu einem Eckpfeiler des globalen KI-Kalenders geworden ist.
Die Veranstaltung begrüßte 11.000 Forschende, Wirtschaftsführende und politische
Entscheidungstragende aus 22 Ländern und verzeichnete damit einen
überwältigenden Zuwachs von 53 % im Vergleich zum Vorjahr.
Diese Dynamik wird durch ausverkaufte Veranstaltungstickets, ein wachsendes
Angebot an gemeinschaftlich organisierten Sessions und die Übernahme von Schulen
durch K-9-Programme weiter angeheizt. Diese wachsende Nachfrage festigt Amiis
Rolle als zentrale Säule im kanadischen KI-Ökosystem. Durch die Vernetzung von
weltweit führender KI-Forschung mit Wirtschaftsführenden, politischen
Entscheidungstragenden, Gründenden, Studierenden und Lehrenden geht Amii über
die Theorie hinaus und verwandelt eine optimistische Vision für KI in eine
greifbare wirtschaftliche und soziale Realität.
Eine Konvergenz globaler Führung
Upper Bound 2026 zeichnet sich durch eine hochrangige Schnittstelle zwischen
Regierung und Wirtschaft aus, darunter:
* Führung auf Bundes- und Provinzebene:
* Der ehrenwerte Evan Solomon, Minister für Künstliche Intelligenz und
Digitale Innovation und Minister für die Bundesagentur für
wirtschaftliche Entwicklung von Süd-Ontario, Regierung von Kanada
* Die ehrenwerte Eleanor Olszeweski, Ministerin für Notfallmanagement und
kommunale Resilienz und Ministerin, die für die wirtschaftliche
Entwicklung der Präriegebiete Kanadas zuständig ist, Regierung von
Kanada
* Der ehrenwerte Nate Glubish, Minister für Technologie und Innovation,
Regierung von Alberta
* Der ehrenwerte Myles McDougall, Minister für Hochschulbildung, Regierung
von Alberta
* Branchengiganten: Einblicke und Präsentationen globaler Führungskräfte von
Google, Anthropic, Meta, Sony AI, Electronic Arts und Mozilla.
Ausbau des KI-Talentpools in Kanada
Die Veranstaltung dient gleichzeitig als einzigartiges, intensives
Trainingserlebnis für Amiis umfangreiche nationale Schulungsinitiativen. Dieses
Jahr begrüßt Upper Bound Teilnehmer aus folgenden Regionen:
* AI Workforce Readiness (AIWR) Initiative: Eine von Google.org unterstützte
Initiative im Wert von fünf Millionen US-Dollar, die 125.000 Studierende an
57 Hochschulen mit KI-Skills ausstattet.
* AI Pathways: Eine Investition der kanadischen Regierung in Höhe von 10,4
Millionen Dollar, die 6.000 Energiearbeitende mit maßgeschneiderten KI-
Schulungen für die kohlenstoffarme Wirtschaft ausstattet.
Zitate:
?Upper Bound ist parallel zur beispiellosen Beschleunigung der KI-Entwicklung
gewachsen - von der Förderung erstklassiger Forschung bis hin zur globalen
Akzeptanz und Wissensvermittlung in der Wirtschaft. Wir sind ungemein stolz
darauf, eine erstklassige Plattform geschaffen zu haben, auf der sich ein
einzigartiger Querschnitt von Teilnehmenden vernetzen kann, um sicherzustellen,
dass unterschiedliche Perspektiven die nächsten fünf Jahre der KI-Innovation
prägen. Hier wird eine optimistische Zukunftsvision der KI sowohl erträumt als
auch verwirklicht." - Cam Linke, Amii CEO
?Kanadas Führungsrolle im Bereich der künstlichen Intelligenz basiert auf
erstklassiger Forschung und dem Bestreben, Innovationen in reale wirtschaftliche
Auswirkungen umzusetzen." Die überwältigende Nachfrage nach Upper Bound spiegelt
das Interesse am kanadischen KI-Ökosystem und die Dynamik wider, die wir
aufbauen, um unser Land an die Spitze der KI zu bringen." - Der ehrenwerte Evan
Solomon, Minister für Künstliche Intelligenz und Digitale Innovation, Regierung
von Kanada.
Die Teilnehmenden der Veranstaltung werden sich intensiv mit Themen
auseinandersetzen, die für die Zukunft des Fachgebiets von entscheidender
Bedeutung sind, darunter KI für die Gesundheit, generative KI für die
Produktivität von Unternehmen, ethische Unternehmensführung, KI-Kompetenz und
-Bildung, Energie und Umwelt, Grundlagenforschung und vieles mehr. Das Programm
beinhaltet außerdem einen exklusiven CEO Circle, der von Cam Linke
zusammengestellt wurde und die wichtigsten KI-Trends sowie strategischen Chancen
für die Führungskräfte von heute in den Fokus rückt.
Upper Bound findet vom 19. bis 22. Mai in Edmonton statt. Den vollständigen
Zeitplan und den Vorabzugang für Upper Bound 2027 finden Sie unter:
www.upperbound.a (http://www.upperbound.ai/)
Über Amii:
Amii (Alberta Machine Intelligence Institute) ist eines der drei nationalen KI-
Institute Kanadas. Amii hat seinen Sitz in Alberta und unterstützt weltweit
führende Forschung im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) und Maschinelles
Lernen (ML). Das Unternehmen überträgt wissenschaftliche Fortschritte in die
Praxis. Amii hat sich der Förderung zukunftsweisender Forschung, der
Bereitstellung außergewöhnlicher Bildungsangebote und der Beratung von
Unternehmen verschrieben - alles mit dem Ziel, KI aus dem Labor in die Welt zu
bringen. www.amii.ca (https://www.amii.ca/)
Medienkontakt:
Lynda Vang, Medien- und Kommunikationsmanagerin, Amii
lynda.vang@amii.caÂ°