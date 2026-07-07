GNW-News: Anaphora Events ist ab sofort im SAP Store erhältlich und integriert die markengerechte Durchführung von Events in SAP-CX-Workflows
^GÖTEBORG, Schweden, July 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaphora gab heute
bekannt, dass Anaphora Events ab sofort im SAP Store
(https://www.sap.com/products/crm/partners/cetrez-c5-suite-ab-anaphora-
events.html), dem digitalen Marktplatz für Lösungen von SAP und seinen Partnern,
erhältlich ist. Mit dieser Lösung können Unternehmen Events direkt innerhalb der
Workflows von SAP Engagement Cloud und SAP Sales Cloud V2 verwalten.
Events gehören nach wie vor zu den wichtigsten Faktoren für die Pipeline und die
Kundenbindung, werden jedoch häufig mithilfe fragmentierter Tools und Prozesse
verwaltet. Infolgedessen gehen wertvolle Event-Daten verloren, die
Nachverfolgung verzögert sich und Chancen zur Konversion werden verpasst.
Gleichzeitig ist es nach wie vor schwierig, markt- und teamübergreifend
hochwertige, markengerechte Kundenerlebnisse zu bieten - insbesondere für
Unternehmen mit hohen Markenstandards. Anaphora Events wurde entwickelt, um
diesem Problem zu begegnen, indem die Durchführung von Events direkt in SAP-CX-
Workflows eingebettet wird. So können Teams strukturierte Daten erfassen,
zeitnahe Folgemaßnahmen auslösen und einheitliche, hochwertige Erlebnisse
bieten, bei denen die Markenkonsistenz standardmäßig gewährleistet ist, wodurch
das Engagement bei Events effektiver mit den Umsatzprozessen verknüpft wird.
?Events gehören zu den wenigen Gelegenheiten, bei denen Kunden eine Marke
unmittelbar erleben, doch oft werden sie ohne die erforderlichen Systeme
durchgeführt, um sowohl die Qualität als auch eine messbare Wirkung zu
gewährleisten", so Robin Reichert, Chief Alliance Officer bei Anaphora.?Mit
Anaphora Events können Teams in jedem Markt und auf jeder Organisationsebene
hochwertige, markengerechte Erlebnisse bieten, gleichzeitig strukturierte Daten
erfassen und die Nachverfolgung beschleunigen, wodurch sich das Kundenengagement
effizienter in die Pipeline umwandeln lässt."
Innerhalb des SAP-Ökosystems ermöglicht Anaphora die Durchführung von Events in
SAP Customer Experience und unterstützt Unternehmen, markengerechte Erlebnisse
zu bieten und gleichzeitig die Interaktion bei Events direkt mit Kunden- und
Umsatz-Workflows zu verknüpfen.
Der SAP Store unter store.sap.com bietet ein vereinfachtes und vernetztes
digitales Kundenerlebnis für die Suche, das Ausprobieren, den Kauf und die
Verlängerung von mehr als 2.300 Lösungen von SAP und seinen Partnern. Dort
finden Kunden die SAP-Lösungen und von SAP validierten Lösungen, die sie für das
Wachstum ihres Unternehmens benötigen. Und für jeden über den SAP Store
getätigten Kauf pflanzt SAP einen Baum.
Verfügbarkeit
Anaphora Events ist im SAP Store erhältlich:
https://www.sap.com/products/crm/partners/cetrez-c5-suite-ab-anaphora-
events.html
Über Anaphora
Anaphora stellt die Infrastruktur bereit, die eine einheitliche Markenumsetzung
in verteilten Organisationen gewährleistet. Die Plattform ermöglicht es
Unternehmen, Events direkt in Systemen wie SAP zu planen, durchzuführen und zu
messen, wodurch sichergestellt wird, dass jede Maßnahme im Einklang mit der
Marke steht und mit der Pipeline sowie dem Umsatz verknüpft ist.
Während Customer-Experience-Plattformen Prozesse, Arbeitsabläufe, Zielgruppen,
Customer Journeys und Daten verwalten, ergänzt Anaphora die bisher fehlende
Ebene der Markenkonsistenz in großem Maßstab. Die Plattform ermöglicht es
Unternehmen, die Marke zentral zu konfigurieren und zu steuern, während Teams
selbst in den dezentralsten Organisationen in die Lage versetzt werden, vor Ort
zu handeln - standardmäßig im Einklang mit der Marke - und zwar mithilfe
einfacher, benutzerfreundlicher Anwendungen wie Anaphora Events.
Anaphora ist mit Systemen wie SAP verbunden und stellt sicher, dass jeder
Kontaktpunkt Markenkonsistenz mit messbaren geschäftlichen Auswirkungen
verbindet.
Erfahren Sie mehr unter www.anaphora.tech
Pressekontakt (Anaphora)
Robin Reichert
Chief Alliance Officer
robin@anaphora.tech
+1 (404) 548-1813
SAP sowie andere hierin erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie deren
jeweilige Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland
und anderen Ländern. Weitere Informationen und Hinweise zu Marken finden Sie
unter https://www.sap.com/copyright. Alle anderen genannten Produkt- und
Servicenamen sind Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.
Ein Video zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3c56695f-ca56-42a0-9949-
a5631111ece1
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