GNW-News: Anaplan stellt Agentic Enterprise vor - eine vertrauenswürdige, KI-gestützte Entscheidungsinfrastruktur für effiziente Ressourcenallokation sowie h...

^MIAMI, June 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im komplexen Geschäftsumfeld von heute

entsteht ein strategischer Vorteil aus der Fähigkeit, Veränderungen effizient

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und wirksam zu antizipieren, ihre Auswirkungen zu modellieren und entschlossen

zu handeln. Die Agilität von Unternehmen wird jedoch immer wieder dadurch

beeinträchtigt, dass sie 1) auf arbeitsintensive, zeitaufwendige Tätigkeiten wie

Datenanalyse angewiesen sind und 2) auf überholte Prozesse zurückgreifen, die

entstanden sind, um die Einschränkungen isolierter Systeme, fragmentierter Daten

und voneinander entkoppelter Geschäftsabläufe zu überwinden. Die richtige KI

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kann diesen Kreislauf durchbrechen - eine KI, die unternehmensweit stark

integriert ist und auf Fachwissen basiert, das den Kontext schafft, den Agenten

benötigen, um wirksam zu sein. Diese Art von KI bietet die Chance, das heutige

Modell neu zu gestalten, um Kosten zu senken und nachhaltiges Wachstum zu

fördern. Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, hat Anaplan, ein weltweit

führender Anbieter von KI-gestützter Szenarioplanung und Analyse, heute Agentic

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Enterprise vorgestellt.

Anaplans Agentic Enterprise ist ein integriertes Betriebsmodell, das zentrale

Unternehmensfunktionen neu gestaltet, indem KI-Agenten operative Abläufe

übernehmen und Menschen so den Freiraum geben, sich auf strategische

Entscheidungsfindung zu konzentrieren. Es basiert auf einer gemeinsamen Rechen-

und Datengrundlage, die unternehmensweit als einheitliche, auditierbare Source

of Truth dient. Anaplan ist besonders gut positioniert, Agentic Enterprise zu

realisieren, weil das Unternehmen:

* in allen wichtigen Unternehmensfunktionen tätig ist - von Finanzen über

Lieferkette und Personalwesen bis hin zu Go-to-Market und Vertrieb - und

über fundiertes Fachwissen verfügt, das den nötigen Kontext schafft, damit

KI wirksam eingesetzt werden kann

* Echtzeitdaten aus beliebigen Unternehmensquellen integriert, etwa aus

Systems of Record, Data Lakes und Data Warehouses, und KI nutzt, um

zukunftsgerichtete Szenarien

für eine optimierte Entscheidungsfindung zu generieren

* die dialogorientierte Leistungsfähigkeit eines LLM mit der deterministischen

Plattform von Anaplan kombiniert und so vertrauenswürdige, auditierbare

Antworten liefert, die auf Unternehmensdaten und Geschäftslogik basieren

* das Problem der sehr hohen Kosten beim Einsatz eines LLM als Berechnungs-

Engine adressiert: Anaplan ist ein außergewöhnlich kosteneffizienter

Rechenkern, der durch massive Skalierbarkeit, Präzision und Geschwindigkeit

KI-Token-Kosten eliminiert

Anaplan wird ein Portfolio agentenbasierter Lösungen für Finanzen, Lieferkette,

Vertrieb und Personalwesen bereitstellen. Der erste Schwerpunkt des Unternehmens

liegt darauf, bis Oktober dieses Jahres ein umfassendes Set skillbasierter

Agenten für den Finanzbereich bereitzustellen. Diese Agenten bieten

Automatisierungs-, Unterstützungs- und Beratungs-Skills für die wichtigsten

Funktionen des Finanzbereichs, darunter FP&A, Treasury, Finanzprozesse,

Beschaffung, Controlling, Steuern, Audit, Systeme, Risikomanagement, Investor

Relations und Corporate Development. Anaplans Agentic Enterprise vereint das

Beste aus Menschen und Agenten und ermöglicht es Unternehmen, eine effizientere

und leistungsfähigere Organisation mit geringerem Aufwand zu betreiben.

Die fundierte Fachexpertise des Unternehmens wird durch die Unterstützung

ausgewählter CFOs aus Fortune-1000-Unternehmen ergänzt, die als Agentic Co-

Development Partners fungieren. Diese Führungskräfte tragen zur Ausgestaltung

der agentenbasierten Vision von Anaplan bei, indem sie strategische Impulse,

Geschäftsanforderungen aus der Praxis und laufendes Feedback liefern, damit die

Agenten des Unternehmens für den Finanzbereich die komplexen Anforderungen

moderner Unternehmen erfüllen.

Anaplan geht davon aus, bis Ende des Jahres vollständige Suiten

domänenspezifischer, skillbasierter Agenten für Lieferkette, Personalwesen und

Vertrieb bereitzustellen.?Anaplans agentenbasiertes Framework, seine Funktionen

und seine Gesamtvision sind äußerst beeindruckend und dürften mehrere zentrale

Anforderungen unserer Kunden adressieren. Das Unternehmen ist besonders gut

positioniert, Organisationen dabei zu unterstützen, die Arbeit zentraler

Unternehmensfunktionen im Sinne größerer Effizienz und Wirksamkeit neu zu

denken", so Ed Majors, Global Anaplan Lead Alliance Partner bei Deloitte.

Das Agentic-Enterprise-Framework basiert auf der offenen Plattform von Anaplan.

?Wir setzen auf ein offenes Ökosystem über Hyperscaler, LLMs, Cloud-Datenebenen

und sich weiterentwickelnde agentenbasierte Frameworks hinweg", erklärt Adam

Thier, Chief Product and Technology Officer bei Anaplan.

Anaplans Agentic Enterprise wird auf Amazon Bedrock bereitgestellt und

ermöglicht es Organisationen, KI über zentrale Unternehmensfunktionen hinweg mit

der Zuverlässigkeit, Sicherheit und Performance in den operativen Betrieb zu

bringen, die Unternehmenskunden benötigen. Die Bereitstellung spiegelt die

ausgebaute Zusammenarbeit zwischen Anaplan und AWS wider, die darauf

ausgerichtet ist, messbare KI-Wirkung in großem Maßstab zu erzielen.

Über Anaplan

Anaplan ist eine führende KI-gestützte Plattform für Szenarioplanung und

Analyse, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Entscheidungsfindung im

komplexen Geschäftsumfeld von heute zu optimieren, damit sie Wettbewerb und

Markt einen Schritt voraus sind. Unsere Plattform schafft Vernetzung und

Zusammenarbeit über organisatorische Silos hinweg und macht auf intelligente

Weise zentrale Erkenntnisse sichtbar, damit Unternehmen genau dann die richtigen

Entscheidungen treffen können, wenn es darauf ankommt. Mehr als 2.600 globale

Marken planen mit Anaplan. Weitere Informationen finden Sie unter

www.anaplan.com (https://www.anaplan.com/).

Medienkontakt

Press@anaplan.com (mailto:Press@anaplan.com)

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