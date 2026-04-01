GNW-News: Anaqua setzt mit KI-gestützten Lösungen neue Maßstäbe für modernen Markenschutz
^BOSTON, April 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua
(https://www.anaqua.com/?utm_medium=press&utm_source=wire&utm_campaign=Nov2024), der
führende Anbieter von Technologien und Dienstleistungen für Innovations- und
Intellectual-Property (IP)-Management, hat heute bekannt gegeben, dass das
Unternehmen seinen bewährten, KI-gestützten Markenschutz auf Unternehmensebene
über seine gesamte Lösungslandschaft hinweg weiter ausgebaut hat und damit
einmal mehr Maßstäbe im modernen Markenschutz setzt. Die Lösung, der bereits
große globale Marken und führende Kanzleien vertrauen, verknüpft nun
Markendaten, Monitoring und Durchsetzung in einer einheitlichen, integrierten
Umgebung.
Die Markenschutzlösung von Anaqua bietet jetzt ein erweitertes Monitoring über
Marktplätze, Websites, Domains, soziale Medien und Markenämter hinweg. Zudem
wird sie durch KI-gestützte Relevanzfilter sowie durchsetzungsorientierte
Workflows ergänzt, die direkt mit dem Portfolio verknüpft sind. Das ermöglicht
Unternehmen, die ihre Marken und Warenzeichen online schützen, schneller zu
handeln und mit größerer Sicherheit zu agieren.
?Markenschutz hat sich für moderne Unternehmen zu einer Herausforderung mit
hohem Arbeitsaufwand und hohem Risiko entwickelt", so Toni Nijm, Chief Product
Officer bei Anaqua.?Die Integration des Markenschutzes in alle Lösungen von
Anaqua spiegelt unseren Anspruch wider, Kunden dabei zu unterstützen, nahtlos
vom bloßen Besitz von Markenrechten zu einem echten, skalierbaren Schutz
überzugehen - mithilfe von KI-Technologie, die eng mit ihren IP-Daten verknüpft
ist."
Die Markenschutzlösung von Anaqua wird bereits aktiv von führenden globalen
Unternehmen und Kanzleien in großem Maßstab für komplexe, länderübergreifende
Markenportfolios eingesetzt und liefert jährlich Millionen von Ergebnissen. Die
Integration über das gesamte Portfolio von Anaqua hinweg baut auf diesem
bewährten Fundament auf und erweitert bestehende Arbeitsabläufe, auf die sich
Unternehmen bereits täglich verlassen, um KI-gesteuerte Analysen und eine
tiefere Plattformintegration. Unternehmen, die die Lösung nutzen, erreichen bei
Takedowns konstant Erfolgsquoten von über 95?% und profitieren dabei von einer
Kombination aus Automatisierung, KI-gestützter Relevanzfilterung und
Analystenprüfung.
Darüber hinaus umfasst die neueste Produktversion Verbesserungen, die
Reibungsverluste beseitigen, die Genauigkeit erhöhen und die Durchsetzung
beschleunigen sollen:
* Intelligentere Markenüberwachung
Die Markenüberwachungsfunktionen wenden nun eine KI-basierte
Ähnlichkeitsbewertung an, um die relevantesten Konflikte zu priorisieren und
irrelevante Ergebnisse deutlich zu reduzieren. Aufträge zur
Markenüberwachung können direkt aus Markeneintragungen erstellt werden,
wodurch doppelte Dateneingaben entfallen und die Zeit bis zum Schutz
verkürzt wird.
* Präziseres Monitoring von Marktplätzen
Marken können das Monitoring an relevante Warenklassen anpassen, sodass die
Marktplatz-Ergebnisse tatsächliche Produktrisiken widerspiegeln und nicht
auf irrelevante Artikel verweisen. Markendaten werden automatisch in
Durchsetzungsworkflows übernommen, was schnellere und genauere
Beschwerdeeinreichungen ermöglicht.
* Monitoring von Websites und Suchmaschinen
Neue Funktionen zur Überwachung von Suchmaschinen und Websites
identifizieren verdächtige Seiten - etwa Shops mit gefälschten Produkten,
Phishing-Seiten und Betrugsmaschen - bereits dann, wenn sie in
Suchergebnissen oder im offenen Web erscheinen, häufig noch bevor
Verbraucher mit ihnen in Kontakt kommen.
* Erweitertes Domain-Monitoring
Die verbesserte Überwachung neu registrierter Domains trägt dazu bei, erste
Anzeichen von Cybersquatting, Identitätsmissbrauch und Phishing-Aktivitäten
frühzeitig zu erkennen.
Im Gegensatz zu eigenständigen Tools zur Markenüberwachung ist die
Markenschutzlösung von Anaqua vollständig in das Markenportfoliomanagement und
die Durchsetzungsworkflows von Anaqua integriert und vereint Monitoring,
Rechtedaten und Maßnahmen auf einer einzigen Plattform.
Dank dieser umfassenden Integration können Unternehmen, die bereits Lösungen von
Anaqua nutzen, diesen Schutz nahtlos auf ihre bestehenden IP-Prozesse ausweiten,
wodurch Fragmentierung reduziert und die Zeit von der Erkennung bis zur
Durchsetzung verkürzt wird - unter anderem durch:
* automatisierte Erstellung von Beschwerden auf Basis verifizierter
Rechtedaten
* konsistente und auditierbare Durchsetzungsworkflows
* Echtzeit-Dashboards und kanalübergreifende Berichterstellung
* nahtlose Zusammenarbeit zwischen Rechtsteams, Analysten und Beratern
Angesichts der Tatsache, dass Online-Markenverletzungen immer schneller,
weitreichender und zunehmend automatisiert auftreten, definiert Anaqua
Markenschutz neu: als proaktive, intelligenzgestützte Fähigkeit, die über die
rechtliche Durchsetzung hinausgeht und auch Marketing-, E-Commerce- und Brand-
Risk-Teams unterstützt.
?Marken erwarten nicht nur Warnmeldungen. Sie erwarten Ergebnisse", so Timmi
Rysgaard, Product Owner für Markenschutz bei Anaqua.?Bei diesem Launch geht es
um Klarheit, Geschwindigkeit und Vertrauen. Weil man weiß, dass die richtigen
Kanäle überwacht werden, die tatsächlichen Risiken erkannt werden und schnell
gehandelt wird."
Anaqua unterstützt Unternehmen aus verschiedenen Branchen einschließlich
Konsumgüter, Mode, Technologie, Medien, Einzelhandel, Biowissenschaften und
Sport sowie Anwaltskanzleien, die ihren Mandanten Dienste zur Markenüberwachung
und zum Markenschutz anbieten.
Weitere Informationen erhalten Sie im kommenden Webinar:?AI in Brand
Protection: Moving Faster Without Losing Control" am 28. April um 10 Uhr ET und
15 Uhr GMT.
Zur Webinar-Anmeldung: Link
(https://event.on24.com/wcc/r/5304717/677D6BED1CEF4BAC9DC571461FA5C008?partnerre
f=Pressrelease)
Über Anaqua
Anaqua, Inc. ist ein führender Anbieter von integrierten Technologielösungen und
Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP) für Unternehmen
und Anwaltskanzleien. Die IP-Management-Softwareplattformen AQX®, PATTSY WAVE®
und RightHub® bieten Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und
technologiegestützten Dienstleistungen. Ziel ist es, eine intelligente Umgebung
zu schaffen, die IP-Strategien aufzeigt, IP-Entscheidungen ermöglicht und IP-
Abläufe optimiert - zugeschnitten auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Segments.
Inzwischen nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen
Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von
Anaqua. Über zwei Millionen IP-Führungskräfte, Anwälte,
Rechtsanwaltsfachangestellte, Administratoren und Innovatoren nutzen die
Plattform für ihre Anforderungen im IP-Management. Das Unternehmen hat seinen
Hauptsitz in Boston und unterhält Niederlassungen in den USA, Europa, Asien und
Australien. Weitere Informationen finden Sie unter anaqua.com
(https://www.anaqua.com/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=GEVERS)
oder auf dem LinkedIn-Profil (https://www.linkedin.com/company/anaqua/) von
Anaqua.
MEDIENKONTAKT:
Jean Kondo
Anaqua
(https://www.anaqua.com/ja/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=APACLe
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jkondo@anaqua.com (mailto:jkondo@anaqua.com)
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