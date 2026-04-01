GNW-News: Anaqua übernimmt Patrix, um seine Führungsposition im Bereich IP-Management auszubauen
^BOSTON, April 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua
(https://www.anaqua.com/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=patrix-
acquisition), der führende Anbieter von Technologien und Dienstleistungen für
das Innovations- und IP-Management, gab heute die Übernahme von Patrix
(https://www.patrix.com/)® bekannt, einem langjährigen Anbieter von IP-
Management-Software und -Dienstleistungen, dessen Plattform Patricia® seit
dreißig Jahren erfolgreich einen vorwiegend aus Anwaltskanzleien bestehenden
Kundenstamm bedient.
Strategische Übernahmen sind seit Langem ein Eckpfeiler des Wachstumsplans von
Anaqua und gewinnen unter der Führung von Nordic Capital nun weiter an Dynamik.
Diese Übernahme baut die Präsenz von Anaqua im Bereich der Anwaltskanzleien
sowie in Europa weiter aus und knüpft an die Übernahme von RightHub im Jahr
2025 an. Anaqua unterstützt Fachleute im Bereich des geistigen Eigentums sowohl
in Unternehmen als auch in Anwaltskanzleien durch kontinuierliche Innovation,
ein erweitertes Dienstleistungsangebot und globale Präsenz. Anaqua betrachtet
IP-Management-Software als Kern einer effektiven IP-Praxis, und diese Übernahme
festigt dieses Fundament.
?Patrix hat sich über Jahrzehnte hinweg das Vertrauen von Fachleuten im Bereich
des geistigen Eigentums erarbeitet, und wir schätzen das Unternehmen und das
Team seit Langem sehr. Diese Fusion verschafft Anaqua einen gut betreuten,
treuen Kundenstamm sowie fundiertes Fachwissen in den Bereichen IP-Technologie
und Anwaltskanzleien", so Justin Crotty, CEO von Anaqua.?Gleichzeitig erhalten
Patrix-Kunden nun Zugang zum breiten Leistungsspektrum von Anaqua, darunter eine
globale Hosting- und Sicherheitsinfrastruktur, branchenführende Dienstleistungen
in den Bereichen Auslandsanmeldungen, Patent- und Markenverlängerungen sowie
Fristenmanagement und darüber hinaus fortschrittliche, KI-gestützte Workflow-
Tools und Analysen."
Patrix wird von fast 400 Kunden aktiv genutzt, darunter einige der weltweit
größten Kanzleien für geistiges Eigentum. Anaqua wird die Produkt-Roadmap von
Patricia weiterhin unterstützen und vorantreiben und zugleich sicherstellen,
dass die herausragenden Funktionen, durch die sich Patricia auszeichnet,
sorgfältig in die umfassendere Plattform von Anaqua integriert werden.
Gleichzeitig bietet Anaqua den Kunden von Patrix zukunftsfähige Flexibilität:
Das Unternehmen unterstützt ihre aktuellen Anforderungen und ermöglicht ihnen
bei sich wandelnden Bedürfnissen optional den Zugang zur KI-nativen Plattform
von Anaqua. Darüber hinaus können Kunden, die den Verlängerungsservice von
Patrix nutzen, diesen ohne Unterbrechung weiter in Anspruch nehmen.
?Unsere Aufgabe ist es, unsere Kunden dort abzuholen, wo sie heute stehen, und
ihnen gleichzeitig Unterstützung und Wahlmöglichkeiten für die Zukunft zu
bieten", ergänzte Crotty.?Da unsere Mandanten mit der zunehmenden Bedeutung der
KI im Bereich des geistigen Eigentums, den Veränderungen im regulatorischen
Umfeld und wirtschaftlicher Volatilität konfrontiert sind, möchten wir ihnen als
vertrauenswürdiger Partner zur Seite stehen. Wenn unsere Kunden gewinnen,
gewinnen auch wir."
?Ich freue mich, Anaqua damit zu betrauen, unsere Kunden in dieser nächsten
Phase ihrer Customer Journey zu betreuen", sagt Carina Roth Schramm, Gründerin
und Mehrheitseigentümerin von Patrix.?Unsere beiden Unternehmen zeichnen sich
durch eine starke kulturelle Übereinstimmung aus, die auf einer Tradition der
Softwareentwicklung und einer kundenorientierten Philosophie beruht. Daher bin
ich zuversichtlich, dass wir den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden
auch langfristig gerecht werden."
Marks Baughan Securities LLC fungierte als exklusiver Finanzberater von Patrix.
Über Patrix
Patrix ist ein langjähriger Anbieter von Software und Dienstleistungen für das
Management geistigen Eigentums (IP) und vor allem für seine Flaggschiff-Lösung
Patricia® bekannt, eines der etabliertesten und am weitesten verbreiteten IP-
Managementsysteme auf dem Markt. Seit Jahrzehnten unterstützt Patrix IP-
Abteilungen in Unternehmen und IP-Kanzleien weltweit mit Technologien, die
speziell auf die Anforderungen der IP-Praxis zugeschnitten sind. Dank fundierter
Fachkompetenz im Bereich des geistigen Eigentums und eines ausgezeichneten Rufs
für Zuverlässigkeit und partnerschaftliche Zusammenarbeit hat Patrix dauerhafte
Beziehungen zu Unternehmen aufgebaut, die komplexe globale IP-Portfolios
verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.patrix.com
(http://www.patrix.com).
Über Anaqua
Anaqua, Inc. ist ein führender Anbieter von integrierten Technologielösungen und
Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP) für Unternehmen
und Anwaltskanzleien. Die IP-Management-Softwareplattformen AQX®, PATTSY WAVE®
und RightHub® bieten Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und
technologiegestützten Dienstleistungen. Ziel ist es, eine intelligente Umgebung
zu schaffen, die IP-Strategien aufzeigt, IP-Entscheidungen ermöglicht und IP-
Abläufe optimiert - zugeschnitten auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Segments.
Inzwischen nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen
Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von
Anaqua. Über zwei Millionen IP-Führungskräfte, Anwälte,
Rechtsanwaltsfachangestellte, Administratoren und Innovatoren nutzen die
Plattform für ihre Anforderungen im IP-Management. Das Unternehmen hat seinen
Hauptsitz in Boston und unterhält Niederlassungen in den USA, Europa, Asien und
Australien. Weitere Informationen finden Sie unter Anaqua.com
(https://www.anaqua.com/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=patrix-
acquisition) oder auf dem LinkedIn-Profil
(https://www.linkedin.com/company/anaqua/) von Anaqua.
MEDIENKONTAKT:
Jean Kondo
Anaqua
(https://www.anaqua.com/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=patrix-
acquisition)
+1-617-375-5808
jkondo@anaqua.com (mailto:jkondo@anaqua.com)
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