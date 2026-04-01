GNW-News: Anaqua übernimmt Patrix, um seine Führungsposition im Bereich IP-Management auszubauen

^BOSTON, April 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua

(https://www.anaqua.com/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=patrix-

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acquisition), der führende Anbieter von Technologien und Dienstleistungen für

das Innovations- und IP-Management, gab heute die Übernahme von Patrix

(https://www.patrix.com/)® bekannt, einem langjährigen Anbieter von IP-

Management-Software und -Dienstleistungen, dessen Plattform Patricia® seit

dreißig Jahren erfolgreich einen vorwiegend aus Anwaltskanzleien bestehenden

Kundenstamm bedient.

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Strategische Übernahmen sind seit Langem ein Eckpfeiler des Wachstumsplans von

Anaqua und gewinnen unter der Führung von Nordic Capital nun weiter an Dynamik.

Diese Übernahme baut die Präsenz von Anaqua im Bereich der Anwaltskanzleien

sowie in Europa weiter aus und knüpft an die Übernahme von RightHub im Jahr

2025 an. Anaqua unterstützt Fachleute im Bereich des geistigen Eigentums sowohl

in Unternehmen als auch in Anwaltskanzleien durch kontinuierliche Innovation,

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ein erweitertes Dienstleistungsangebot und globale Präsenz. Anaqua betrachtet

IP-Management-Software als Kern einer effektiven IP-Praxis, und diese Übernahme

festigt dieses Fundament.

?Patrix hat sich über Jahrzehnte hinweg das Vertrauen von Fachleuten im Bereich

des geistigen Eigentums erarbeitet, und wir schätzen das Unternehmen und das

Team seit Langem sehr. Diese Fusion verschafft Anaqua einen gut betreuten,

treuen Kundenstamm sowie fundiertes Fachwissen in den Bereichen IP-Technologie

und Anwaltskanzleien", so Justin Crotty, CEO von Anaqua.?Gleichzeitig erhalten

Patrix-Kunden nun Zugang zum breiten Leistungsspektrum von Anaqua, darunter eine

globale Hosting- und Sicherheitsinfrastruktur, branchenführende Dienstleistungen

in den Bereichen Auslandsanmeldungen, Patent- und Markenverlängerungen sowie

Fristenmanagement und darüber hinaus fortschrittliche, KI-gestützte Workflow-

Tools und Analysen."

Patrix wird von fast 400 Kunden aktiv genutzt, darunter einige der weltweit

größten Kanzleien für geistiges Eigentum. Anaqua wird die Produkt-Roadmap von

Patricia weiterhin unterstützen und vorantreiben und zugleich sicherstellen,

dass die herausragenden Funktionen, durch die sich Patricia auszeichnet,

sorgfältig in die umfassendere Plattform von Anaqua integriert werden.

Gleichzeitig bietet Anaqua den Kunden von Patrix zukunftsfähige Flexibilität:

Das Unternehmen unterstützt ihre aktuellen Anforderungen und ermöglicht ihnen

bei sich wandelnden Bedürfnissen optional den Zugang zur KI-nativen Plattform

von Anaqua. Darüber hinaus können Kunden, die den Verlängerungsservice von

Patrix nutzen, diesen ohne Unterbrechung weiter in Anspruch nehmen.

?Unsere Aufgabe ist es, unsere Kunden dort abzuholen, wo sie heute stehen, und

ihnen gleichzeitig Unterstützung und Wahlmöglichkeiten für die Zukunft zu

bieten", ergänzte Crotty.?Da unsere Mandanten mit der zunehmenden Bedeutung der

KI im Bereich des geistigen Eigentums, den Veränderungen im regulatorischen

Umfeld und wirtschaftlicher Volatilität konfrontiert sind, möchten wir ihnen als

vertrauenswürdiger Partner zur Seite stehen. Wenn unsere Kunden gewinnen,

gewinnen auch wir."

?Ich freue mich, Anaqua damit zu betrauen, unsere Kunden in dieser nächsten

Phase ihrer Customer Journey zu betreuen", sagt Carina Roth Schramm, Gründerin

und Mehrheitseigentümerin von Patrix.?Unsere beiden Unternehmen zeichnen sich

durch eine starke kulturelle Übereinstimmung aus, die auf einer Tradition der

Softwareentwicklung und einer kundenorientierten Philosophie beruht. Daher bin

ich zuversichtlich, dass wir den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden

auch langfristig gerecht werden."

Marks Baughan Securities LLC fungierte als exklusiver Finanzberater von Patrix.

Über Patrix

Patrix ist ein langjähriger Anbieter von Software und Dienstleistungen für das

Management geistigen Eigentums (IP) und vor allem für seine Flaggschiff-Lösung

Patricia® bekannt, eines der etabliertesten und am weitesten verbreiteten IP-

Managementsysteme auf dem Markt. Seit Jahrzehnten unterstützt Patrix IP-

Abteilungen in Unternehmen und IP-Kanzleien weltweit mit Technologien, die

speziell auf die Anforderungen der IP-Praxis zugeschnitten sind. Dank fundierter

Fachkompetenz im Bereich des geistigen Eigentums und eines ausgezeichneten Rufs

für Zuverlässigkeit und partnerschaftliche Zusammenarbeit hat Patrix dauerhafte

Beziehungen zu Unternehmen aufgebaut, die komplexe globale IP-Portfolios

verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.patrix.com

(http://www.patrix.com).

Über Anaqua

Anaqua, Inc. ist ein führender Anbieter von integrierten Technologielösungen und

Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP) für Unternehmen

und Anwaltskanzleien. Die IP-Management-Softwareplattformen AQX®, PATTSY WAVE®

und RightHub® bieten Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und

technologiegestützten Dienstleistungen. Ziel ist es, eine intelligente Umgebung

zu schaffen, die IP-Strategien aufzeigt, IP-Entscheidungen ermöglicht und IP-

Abläufe optimiert - zugeschnitten auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Segments.

Inzwischen nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen

Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von

Anaqua. Über zwei Millionen IP-Führungskräfte, Anwälte,

Rechtsanwaltsfachangestellte, Administratoren und Innovatoren nutzen die

Plattform für ihre Anforderungen im IP-Management. Das Unternehmen hat seinen

Hauptsitz in Boston und unterhält Niederlassungen in den USA, Europa, Asien und

Australien. Weitere Informationen finden Sie unter Anaqua.com

(https://www.anaqua.com/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=patrix-

acquisition) oder auf dem LinkedIn-Profil

(https://www.linkedin.com/company/anaqua/) von Anaqua.

MEDIENKONTAKT:

Jean Kondo

Anaqua

(https://www.anaqua.com/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=patrix-

acquisition)

+1-617-375-5808

jkondo@anaqua.com (mailto:jkondo@anaqua.com)

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