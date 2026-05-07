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GNW-News: Anhui entdecken: Von historischen Schätzen bis hin zu technologischen Horizonten

08.05.26 05:44 Uhr

^HEFEI, China, May 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- China Daily hat einen Bericht

über die Provinz Anhui veröffentlicht.

Die im Osten Chinas gelegene Provinz Anhui ist geprägt von bemerkenswerten

Kontrasten - hier gedeihen jahrtausendealte Traditionen neben modernsten

Innovationen.

Der Content-Creator Joe Burns präsentiert stolz seinen Kaffee, der ihm gerade

per Drohne in Hefei geliefert wurde.

[Foto für chinadaily.com.cn (https://chinadaily.com.cn/)]

All dies macht Anhui zu einem attraktiven Reiseziel für Besucher aus aller Welt,

darunter auch die kürzlich angereiste Delegation von zehn Influencern aus den

Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Russland, Mexiko und Nigeria.

Die Besucher, die vom 20. bis 27. April in Anhui zusammenkamen, begannen ihre

Reise auf der alten Straße von Tunxi in Huangshan. Sie erhielten einen Eindruck

vom kulturellen Erbe und der Handwerkskunst der Region, von der Küche Huizhous

über kalligraphische Pinsel bis hin zu Lackarbeiten und lokalen Tuschesteinen.

Die nächste Station war der Kreis Qimen in Huangshan, die Heimat des

weltberühmten Keemun Schwarztees. Inmitten üppiger Frühlingslandschaften

spazierten die Teilnehmer durch die Plantagen, pflückten frische Blätter und

lernten traditionelle Techniken der Teezubereitung kennen.

Bei Einbruch der Dunkelheit erstrahlte das Dorf Zhanqi im Kreis Shexian in

Huangshan im Schein fischförmiger Laternen. Hier tanzten die Influencer

gemeinsam mit den Einheimischen den traditionellen Fischlaternen-Tanz.

Im Xin'an Wellness Center konnten die Influencer ein KI-gestütztes Modell zur

Gesichtsdiagnose ausprobieren. Der russische Content-Ersteller Artem Usov sagte:

?Ich habe einfach ein paar Fotos von meiner Zunge und meinem Gesicht gemacht,

und schon erhielt ich eine ausführliche Diagnose zu meinem körperlichen Zustand.

Das war großartig."

In Hefei wandte sich die Tour den?Zukunftsszenarien" zu. Auf der?Hefei Smart

Robot Public Service Platform" - oft auch als?Roboteruniversität" bezeichnet -

konnten sie beobachten, wie Roboter in simulierten Umgebungen wie Supermärkten

und Küchen Aufgaben ausführten. Der nigerianische Influencer Oluwabunmi Jimoh

meinte:?Ich kann mit Überzeugung sagen, dass Chinas Technologie ein neues

Niveau erreicht hat."

Das futuristische Erlebnis setzte sich mit autonomen?Lufttaxis",

selbstfahrenden Bussen und Lieferdiensten per Drohne fort. Bei Heyi Aviation

konnten die Teilnehmer das Fliegen in geringer Höhe hautnah erleben. Unter

anderem hatten sie die Möglichkeit, in einem Flugzeug ohne bemannte Besatzung

mitzufliegen.

In Wuhu lernten die Teilnehmer die traditionelle Kunst der Eisenmalerei kennen -

die Verwandlung von massivem Metall in filigrane Kunstwerke. Bei Chery, einem

großen chinesischen Automobilhersteller mit Sitz in dieser Stadt, erführen sie

mehr über die neuesten Entwicklungen im Bereich des autonomen Fahrens und der

KI-Robotik.

Als Chinas nationale englischsprachige Tageszeitung ist die China Daily für die

Provinz Anhui eine wichtige Plattform, um der Welt von ihren

Entwicklungserfolgen zu berichten und ihr weltoffenes Image zu präsentieren.

Weitere Informationen über Anhui finden Sie unter:

https://www.chinadaily.com.cn/

Foto https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a8c61fb1-

9e5b-4d29-80bb-f1f4b6c05130

Kontakt:

Chinadaily.com.cn

Liang Xiaolu

250980868@qq.comÂ°