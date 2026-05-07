GNW-News: Anhui entdecken: Von historischen Schätzen bis hin zu technologischen Horizonten
^HEFEI, China, May 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- China Daily hat einen Bericht
über die Provinz Anhui veröffentlicht.
Die im Osten Chinas gelegene Provinz Anhui ist geprägt von bemerkenswerten
Kontrasten - hier gedeihen jahrtausendealte Traditionen neben modernsten
Innovationen.
Der Content-Creator Joe Burns präsentiert stolz seinen Kaffee, der ihm gerade
per Drohne in Hefei geliefert wurde.
[Foto für chinadaily.com.cn (https://chinadaily.com.cn/)]
All dies macht Anhui zu einem attraktiven Reiseziel für Besucher aus aller Welt,
darunter auch die kürzlich angereiste Delegation von zehn Influencern aus den
Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Russland, Mexiko und Nigeria.
Die Besucher, die vom 20. bis 27. April in Anhui zusammenkamen, begannen ihre
Reise auf der alten Straße von Tunxi in Huangshan. Sie erhielten einen Eindruck
vom kulturellen Erbe und der Handwerkskunst der Region, von der Küche Huizhous
über kalligraphische Pinsel bis hin zu Lackarbeiten und lokalen Tuschesteinen.
Die nächste Station war der Kreis Qimen in Huangshan, die Heimat des
weltberühmten Keemun Schwarztees. Inmitten üppiger Frühlingslandschaften
spazierten die Teilnehmer durch die Plantagen, pflückten frische Blätter und
lernten traditionelle Techniken der Teezubereitung kennen.
Bei Einbruch der Dunkelheit erstrahlte das Dorf Zhanqi im Kreis Shexian in
Huangshan im Schein fischförmiger Laternen. Hier tanzten die Influencer
gemeinsam mit den Einheimischen den traditionellen Fischlaternen-Tanz.
Im Xin'an Wellness Center konnten die Influencer ein KI-gestütztes Modell zur
Gesichtsdiagnose ausprobieren. Der russische Content-Ersteller Artem Usov sagte:
?Ich habe einfach ein paar Fotos von meiner Zunge und meinem Gesicht gemacht,
und schon erhielt ich eine ausführliche Diagnose zu meinem körperlichen Zustand.
Das war großartig."
In Hefei wandte sich die Tour den?Zukunftsszenarien" zu. Auf der?Hefei Smart
Robot Public Service Platform" - oft auch als?Roboteruniversität" bezeichnet -
konnten sie beobachten, wie Roboter in simulierten Umgebungen wie Supermärkten
und Küchen Aufgaben ausführten. Der nigerianische Influencer Oluwabunmi Jimoh
meinte:?Ich kann mit Überzeugung sagen, dass Chinas Technologie ein neues
Niveau erreicht hat."
Das futuristische Erlebnis setzte sich mit autonomen?Lufttaxis",
selbstfahrenden Bussen und Lieferdiensten per Drohne fort. Bei Heyi Aviation
konnten die Teilnehmer das Fliegen in geringer Höhe hautnah erleben. Unter
anderem hatten sie die Möglichkeit, in einem Flugzeug ohne bemannte Besatzung
mitzufliegen.
In Wuhu lernten die Teilnehmer die traditionelle Kunst der Eisenmalerei kennen -
die Verwandlung von massivem Metall in filigrane Kunstwerke. Bei Chery, einem
großen chinesischen Automobilhersteller mit Sitz in dieser Stadt, erführen sie
mehr über die neuesten Entwicklungen im Bereich des autonomen Fahrens und der
KI-Robotik.
Als Chinas nationale englischsprachige Tageszeitung ist die China Daily für die
Provinz Anhui eine wichtige Plattform, um der Welt von ihren
Entwicklungserfolgen zu berichten und ihr weltoffenes Image zu präsentieren.
Weitere Informationen über Anhui finden Sie unter:
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Foto https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a8c61fb1-
9e5b-4d29-80bb-f1f4b6c05130
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Liang Xiaolu
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