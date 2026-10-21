GNW-News: Anlässlich der 140. Canton Fair: Canton Tower Cultural Tourism präsentiert exklusive Angebote und kulturelle Darbietungen und lädt Händler aus alle...

21.10.26 17:01 Uhr

^GUANGZHOU, China, Oct. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --?Canton Fair, Global Share!"

Die 140. Chinesische Import- und Exportwarenmesse (Canton Fair) findet vom 15.

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Oktober bis zum 4. November in Guangzhou statt. Um Händler aus aller Welt

willkommen zu heißen, bietet Canton Tower Cultural Tourism in seinen

Einrichtungen zahlreiche exklusive Vergünstigungen sowie hochwertige

Serviceleistungen aus einer Hand, damit Gäste aus dem In- und Ausland den Charme

der Stadt in vollen Zügen erleben können.

Während der Messe präsentiert Canton Tower Cultural Tourism die besondere

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Veranstaltungsreihe?Echoes of Time" mit Tanzaufführungen. Vom 17. bis zum

31. Oktober werden am Canton Tower und in der Guangzhou Ocean World abwechselnd

spektakuläre Shows - darunter die?Wanjiang Song and Dance Parade",?Golden Band

LIVE" und die?Floating Light Dance Show" - auf der Bühne zu sehen sein und den

Händlern aus aller Welt ein kulturelles Fest bieten, das Tradition und Moderne

auf wundervolle Weise miteinander verbindet.

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Vom 12. Oktober bis zum 4. November erhalten Besucher bei Vorlage eines

entsprechenden Ausweises für die 140. Canton Fair 10?% Ermäßigung auf

Erwachsenentickets für den Canton Tower. Die Gäste sind herzlich eingeladen, auf

das Wahrzeichen der Stadt hinaufzufahren und die beeindruckende Aussicht auf

beide Ufer des Perlflusses sowie den Panoramablick über die?Stadt der Ziegen"

zu genießen.

Darüber hinaus erhalten die Teilnehmer 10?% Rabatt auf Eintrittskarten für die

vier Hauptstrecken im Landmark a (Discovery Park) und können dort den

Nervenkitzel eines Abenteuers in großer Höhe erleben. In allen Restaurants von

Canton Tower Food & Beverage erhalten Gäste ohne Reservierung 10?% Rabatt auf

die regulären Preise (Servicegebühren ausgenommen) und können dabei Lingnan-

Küche hoch über der Stadt genießen. Die Kultur- und Kreativ-Stores im Canton

Tower bieten 10?% Rabatt auf kreative Produkte und 12?% Rabatt auf Artikel aus

dem Bereich des immateriellen Kulturerbes (ICH). Insbesondere der?Guangzhou

Gifts Flagship Store" und der?Ocean Store" in der?Guangzhou Ocean World" sind

als Geschäfte mit Steuerrückerstattungsservice ausgewiesen und bieten einen

bequemen Service zur Steuerrückerstattung bei der Ausreise nach dem Prinzip

?Jetzt kaufen, sofort erstatten lassen". Kunden, die eine Steuerrückerstattung

erfolgreich abwickeln, erhalten zudem pro Bestellung ein kostenloses, exquisites

Souvenir und können so ganz einfach eine schöne Erinnerung an Guangzhou mit nach

Hause nehmen.

Gleichzeitig erhalten Besucher im Guangzhou Ocean World 20?% Rabatt auf

Eintrittskarten für Erwachsene, mit denen sie die geheimnisvolle Unterwasserwelt

erkunden können. Ferner bietet die Mountain Villa Sonderkonditionen für

Gästezimmer im Rahmen von Verträgen mit Firmen sowie einen Rabatt von 10?% auf

die regulären Preise im Restaurant, wodurch den Teilnehmern ein ruhiger und

komfortabler Aufenthalt garantiert wird.

Vom 15. Oktober bis zum 4. November bietet die Canton Tower Plaza exklusive

Vergünstigungen an. Mit entsprechenden Ausweisen für die Canton Fair können

Händler drei Stunden lang kostenlos parken (kein Kauf erforderlich), erhalten

bei jedem Einkauf eine kostenlose Tageskarte für die Guangzhouer U-Bahn und

profitieren von exklusiven Rabatten in Gastronomie und Einzelhandel, darunter

Rabattaktionen ab einem bestimmten Einkaufswert - so können die Gäste beim

Einkaufen und bei Freizeitaktivitäten die pulsierende Energie der Stadt erleben.

Überdies erhalten Besucher bei Vorlage eines entsprechenden Ausweises an der

Kasse am Canton Tower Wharf 10?% Ermäßigung auf vor Ort gekaufte

Erwachsenentickets für eine Nachtfahrt auf dem Perlfluss an Bord der Pearl River

Prince, der Pearl River Princess und des Pearl River Red Boat. Die Gäste sind

herzlich eingeladen, eine malerische Nachtfahrt zu genießen und die schillernden

Lichter zu bewundern, die beide Flussufer erhellen.

Vom 15. Oktober bis zum 7. November bietet das Canton Tower Theatre

Sonderangebote für Eintrittskarten zu Inside No. 9, einem immersiven Krimi, der

offiziell von der BBC autorisiert wurde. Bei Vorlage eines Canton-Fair-Ausweises

an der Theaterkasse vor Ort erhalten Händler 15?% Rabatt auf Frühbuchertickets

sowie 10?% bis 15?% Rabatt auf Paarpakete für ein faszinierendes kulturelles

Erlebnis.

(Anmerkung: Dieses Stück wird auf Chinesisch aufgeführt.)

Mit den exklusiven Vergünstigungen zur Canton Fair und der von Canton Tower

Cultural Tourism ins Leben gerufenen Veranstaltungsreihe?Echoes of Time" soll

Händlern aus aller Welt ein erstklassiges, komfortables und nahtloses Geschäfts-

und Reiseerlebnis aus einer Hand geboten werden. Canton Tower Cultural Tourism

lädt Freunde aus dem In- und Ausland herzlich ein, die Suche nach

Geschäftsmöglichkeiten mit einem Besuch des Canton Tower, einer Bootsfahrt auf

dem Perlfluss und spektakulären Tanzaufführungen zu verbinden und so die

pulsierende Atmosphäre und den kulturellen Charme Guangzhous in vollen Zügen zu

erleben!

Fotos zu dieser Pressemitteilung sind verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c1c467c9-5c4b-4b31-a96b-

4c67e7c1459d

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b54be1ce-d5c0-4fd5-a453-

2ca5e0298421

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/172ba6d0-783c-4449-b8b5-

7acd4cec8d1a

Ansprechpartnerin: Frau Luo, Tel.: 86-10-63074558Â°