GNW-News: Anlässlich der 140. Canton Fair: Canton Tower Cultural Tourism präsentiert exklusive Angebote und kulturelle Darbietungen und lädt Händler aus alle...
^GUANGZHOU, China, Oct. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --?Canton Fair, Global Share!"
Die 140. Chinesische Import- und Exportwarenmesse (Canton Fair) findet vom 15.
Oktober bis zum 4. November in Guangzhou statt. Um Händler aus aller Welt
willkommen zu heißen, bietet Canton Tower Cultural Tourism in seinen
Einrichtungen zahlreiche exklusive Vergünstigungen sowie hochwertige
Serviceleistungen aus einer Hand, damit Gäste aus dem In- und Ausland den Charme
der Stadt in vollen Zügen erleben können.
Während der Messe präsentiert Canton Tower Cultural Tourism die besondere
Veranstaltungsreihe?Echoes of Time" mit Tanzaufführungen. Vom 17. bis zum
31. Oktober werden am Canton Tower und in der Guangzhou Ocean World abwechselnd
spektakuläre Shows - darunter die?Wanjiang Song and Dance Parade",?Golden Band
LIVE" und die?Floating Light Dance Show" - auf der Bühne zu sehen sein und den
Händlern aus aller Welt ein kulturelles Fest bieten, das Tradition und Moderne
auf wundervolle Weise miteinander verbindet.
Vom 12. Oktober bis zum 4. November erhalten Besucher bei Vorlage eines
entsprechenden Ausweises für die 140. Canton Fair 10?% Ermäßigung auf
Erwachsenentickets für den Canton Tower. Die Gäste sind herzlich eingeladen, auf
das Wahrzeichen der Stadt hinaufzufahren und die beeindruckende Aussicht auf
beide Ufer des Perlflusses sowie den Panoramablick über die?Stadt der Ziegen"
zu genießen.
Darüber hinaus erhalten die Teilnehmer 10?% Rabatt auf Eintrittskarten für die
vier Hauptstrecken im Landmark a (Discovery Park) und können dort den
Nervenkitzel eines Abenteuers in großer Höhe erleben. In allen Restaurants von
Canton Tower Food & Beverage erhalten Gäste ohne Reservierung 10?% Rabatt auf
die regulären Preise (Servicegebühren ausgenommen) und können dabei Lingnan-
Küche hoch über der Stadt genießen. Die Kultur- und Kreativ-Stores im Canton
Tower bieten 10?% Rabatt auf kreative Produkte und 12?% Rabatt auf Artikel aus
dem Bereich des immateriellen Kulturerbes (ICH). Insbesondere der?Guangzhou
Gifts Flagship Store" und der?Ocean Store" in der?Guangzhou Ocean World" sind
als Geschäfte mit Steuerrückerstattungsservice ausgewiesen und bieten einen
bequemen Service zur Steuerrückerstattung bei der Ausreise nach dem Prinzip
?Jetzt kaufen, sofort erstatten lassen". Kunden, die eine Steuerrückerstattung
erfolgreich abwickeln, erhalten zudem pro Bestellung ein kostenloses, exquisites
Souvenir und können so ganz einfach eine schöne Erinnerung an Guangzhou mit nach
Hause nehmen.
Gleichzeitig erhalten Besucher im Guangzhou Ocean World 20?% Rabatt auf
Eintrittskarten für Erwachsene, mit denen sie die geheimnisvolle Unterwasserwelt
erkunden können. Ferner bietet die Mountain Villa Sonderkonditionen für
Gästezimmer im Rahmen von Verträgen mit Firmen sowie einen Rabatt von 10?% auf
die regulären Preise im Restaurant, wodurch den Teilnehmern ein ruhiger und
komfortabler Aufenthalt garantiert wird.
Vom 15. Oktober bis zum 4. November bietet die Canton Tower Plaza exklusive
Vergünstigungen an. Mit entsprechenden Ausweisen für die Canton Fair können
Händler drei Stunden lang kostenlos parken (kein Kauf erforderlich), erhalten
bei jedem Einkauf eine kostenlose Tageskarte für die Guangzhouer U-Bahn und
profitieren von exklusiven Rabatten in Gastronomie und Einzelhandel, darunter
Rabattaktionen ab einem bestimmten Einkaufswert - so können die Gäste beim
Einkaufen und bei Freizeitaktivitäten die pulsierende Energie der Stadt erleben.
Überdies erhalten Besucher bei Vorlage eines entsprechenden Ausweises an der
Kasse am Canton Tower Wharf 10?% Ermäßigung auf vor Ort gekaufte
Erwachsenentickets für eine Nachtfahrt auf dem Perlfluss an Bord der Pearl River
Prince, der Pearl River Princess und des Pearl River Red Boat. Die Gäste sind
herzlich eingeladen, eine malerische Nachtfahrt zu genießen und die schillernden
Lichter zu bewundern, die beide Flussufer erhellen.
Vom 15. Oktober bis zum 7. November bietet das Canton Tower Theatre
Sonderangebote für Eintrittskarten zu Inside No. 9, einem immersiven Krimi, der
offiziell von der BBC autorisiert wurde. Bei Vorlage eines Canton-Fair-Ausweises
an der Theaterkasse vor Ort erhalten Händler 15?% Rabatt auf Frühbuchertickets
sowie 10?% bis 15?% Rabatt auf Paarpakete für ein faszinierendes kulturelles
Erlebnis.
(Anmerkung: Dieses Stück wird auf Chinesisch aufgeführt.)
Mit den exklusiven Vergünstigungen zur Canton Fair und der von Canton Tower
Cultural Tourism ins Leben gerufenen Veranstaltungsreihe?Echoes of Time" soll
Händlern aus aller Welt ein erstklassiges, komfortables und nahtloses Geschäfts-
und Reiseerlebnis aus einer Hand geboten werden. Canton Tower Cultural Tourism
lädt Freunde aus dem In- und Ausland herzlich ein, die Suche nach
Geschäftsmöglichkeiten mit einem Besuch des Canton Tower, einer Bootsfahrt auf
dem Perlfluss und spektakulären Tanzaufführungen zu verbinden und so die
pulsierende Atmosphäre und den kulturellen Charme Guangzhous in vollen Zügen zu
erleben!
Fotos zu dieser Pressemitteilung sind verfügbar unter
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4c67e7c1459d
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b54be1ce-d5c0-4fd5-a453-
2ca5e0298421
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/172ba6d0-783c-4449-b8b5-
7acd4cec8d1a
Ansprechpartnerin: Frau Luo, Tel.: 86-10-63074558Â°