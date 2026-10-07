GNW-News: Aptean startet Ascent: eine ergebnisbasierte KI-Partnerschaft, die auf messbaren Geschäftsergebnissen aufbaut
^KANSAS CITY, Mo., Oct. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aptean, ein globaler
Anbieter branchenspezifischer Unternehmenssoftware, hat Aptean Ascent heute auf
seiner Kundenkonferenz UNITE 2026 vorgestellt. Das KI-gestützte Angebot soll
Herstellern, Distributoren und Großhändlern helfen, die Hürden zu überwinden, an
denen die meisten KI-Projekte ins Stocken geraten. Ascent verbindet die
Branchenexperten von Aptean, innovative Lösungen und speziell entwickelte KI-
Agenten, um messbare Geschäftsergebnisse zu liefern.
Die Lücke, die Aptean Ascent schließt
Hersteller und Distributoren stehen zunehmend unter Druck: Die Margen werden
knapper, Arbeitskräfte fehlen und die Supply Chain verändert sich ständig.
Unternehmen erkennen, dass KI die Chance bietet, ihre Geschäftsleistung deutlich
zu steigern und nicht hinter Wettbewerber zurückzufallen, die sich Quartal für
Quartal verbessern.
Viele der ersten KI-Pilotprojekte scheitern jedoch. Sie verlaufen im Sande oder
verlieren in der Umsetzungsphase an Fahrt, wenn die harte Arbeit der
Realisierung wieder beim Kunden landet. Eine aktuelle Studie von Aptean zeigt,
dass die Erwartungen an KI den Ergebnissen weiterhin vorauseilen: 82,5 % der
Befragten stimmen zu, dass der Wert von KI klar ist, aber noch nicht vollständig
realisiert wurde.
Ascent ist darauf ausgelegt, genau diese Lücke zu schließen. Ascent unterstützt
Kunden dabei, auf Basis ihrer geschäftlichen Benchmarks und ihrer aktuellen
operativen Leistung die wertvollsten KI-Chancen zu entdecken und zu validieren.
Aptean und jeder Kunde vereinbaren zu Beginn klare, messbare Ziele. Anschließend
wird Aptean daran gemessen, wie gut es diese Ziele erreicht. Aptean erzielt,
validiert und verantwortet die Ergebnisse ebenso wie der Kunde.
?Unsere Kunden brauchen kein weiteres Pilotprojekt und keine weitere Roadmap.
Sie wollen Geschäftsergebnisse und brauchen einen Partner, der so lange am Tisch
bleibt, bis sich die Arbeit auszahlt", sagte TVN Reddy, CEO von Aptean.?Ascent
verbindet unser Wissen über ihre Branchen, die Software, die sie bereits
einsetzen, und die KI-Agenten, die wir für ihre Abläufe entwickelt haben, und
richtet all das auf gemeinsame, messbare Ziele aus. So hört KI auf, ein
Experiment zu sein, und schlägt sich im Geschäftsergebnis nieder."
Belege aus der Praxis
FreshEdge, eine führende Unternehmensgruppe für die Distribution frischer
Lebensmittel, setzt bei der kontinuierlichen Unternehmenstransformation auf eine
Partnerschaft mit Aptean. Die Geschäftsleitung von FreshEdge und das Ascent-Team
haben auf Grundlage der Daten von FreshEdge, der branchenbezogenen Benchmarks
von Ascent und des operativen Kontexts gemeinsam die bedeutendsten KI-Chancen
identifiziert und angegangen.
?Innerhalb von fünf Tagen hat uns die fundierte Branchenexpertise von Ascent
geholfen, von der KI-Ambition zu einem umsetzbaren Blueprint zu gelangen. Er
basiert auf unseren Daten und ist darauf ausgerichtet, wie unser Geschäft
tatsächlich funktioniert", sagte Brando Corsaro, Vice President of Information
Technology bei FreshEdge.
So funktioniert es
Ascent überführt in einem wiederholbaren 30/60/90-Rhythmus die Analyse in
Maßnahmen und die Maßnahmen in nachweisbare Ergebnisse. Jedes Projekt beginnt
mit einer Wertanalyse, die die Leistung mit Benchmarks vergleicht, die
wertvollsten Chancen identifiziert und Ausgangswerte, Verantwortliche und
Erfolgskennzahlen festlegt. In den ersten 30 Tagen erfasst Aptean die operative
Realität und schafft eine durch Governance abgesicherte Grundlage für Daten,
Entscheidungen und KI. Bis Tag 60 arbeiten die ersten Agenten in produktiven
Workflows. Bis Tag 90 werden Agenten und Workflows anhand finanzieller und
operativer Ergebnisse optimiert. Der Kunde validiert den realisierten Wert und
entscheidet, was skaliert oder neu gestaltet wird und welche Chance in den
nächsten Zyklus aufgenommen wird.
Aptean unterlegt Ascent mit echten Investitionen in branchenspezifische Assets,
direkt beim Kunden eingesetzte Ingenieure und Umsetzungskapazitäten. Da ein Teil
der Vergütung von Aptean an die erzielten Ergebnisse gekoppelt ist, sind die
Ziele konkret: Umsatz, Marge, Service, Bestand und Skalierung statt vager
Transformationsversprechen.
?Die eigentliche Chance von KI besteht darin, sowohl das Ausmaß des
geschäftlichen Nutzens als auch die Geschwindigkeit, mit der er realisiert wird,
zu steigern", sagte Sanjiv Gupta, Senior Vice President und General Manager von
Aptean Ascent.?Die Wertrealisierung ist nicht die letzte Phase. Sie steht im
Mittelpunkt der gesamten fortlaufenden Partnerschaft."
Weitere Informationen
Ascent ist ab sofort für Aptean-Kunden verfügbar. Mehr erfahren und Ihre
Wertanalyse anfordern unter http://www.aptean.com/de-DE/aptean-ascent.
Über Aptean
Aptean ist ein KI-Unternehmen, das die Arbeitsweise von Herstellern,
Distributoren und Großhändlern verändert. Angesichts steigender Kosten,
schrumpfender Margen und operativer Komplexität bettet Aptean KI direkt in die
Workflows, Entscheidungen und Daten ein, auf denen das Geschäft dieser
Unternehmen bereits basiert. So ist Intelligenz kein Zusatzmodul, sondern die
Art und Weise, wie die Arbeit erledigt wird. Das Ergebnis: schnellere
Entscheidungen, geringere Kosten und eine messbare Verbesserung der Margen,
erreicht durch eine kontinuierliche Partnerschaft statt einer einmaligen
Implementierung. Mehr erfahren unter www.aptean.com
Medienkontakt
Contact: Heather Coyle, Sr. Principal, Marketing Communications
mediarelations@aptean.com
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