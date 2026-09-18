GNW-News: Aptean übernimmt FleetGO von Main Capital Partners und erweitert sein Portfolio um eine führende End-to-End-Logistiklösung für den Straßentransport
^ALPHARETTA, GA, Sept. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aptean, ein globaler Anbieter
KI-gestützter, geschäftskritischer Unternehmenssoftware, gibt heute die
Übernahme von FleetGO bekannt. Das Unternehmen bietet cloudbasierte
Logistiklösungen für mittelständische und große Flottenbetreiber sowie
Logistikdienstleister in den Benelux-Ländern, der DACH-Region, Frankreich und
Großbritannien.
Aptean übernimmt FleetGO von Main Capital Partners, einer
Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf wachsende Softwareunternehmen in
Nordwesteuropa und Nordamerika. Mit FleetGO baut Aptean sein Angebot für
Transport- und Flottenmanagement insbesondere in Kontinentaleuropa deutlich aus.
Die Übernahme stärkt Apteans Position im Bereich Transport und Logistik und
ermöglicht es dem Unternehmen, die Anforderungen seiner globalen ERP- und
Supply-Chain-Kunden noch umfassender zu erfüllen.
FleetGO wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz im niederländischen
Hattem. Das Unternehmen bietet eine KI-gestützte, modulare Supply-Chain-
Plattform, die Warehouse Management (WMS), Order-to-Delivery-Prozesse und die
operative Logistiksteuerung vereint. Dazu gehören Lösungen für
Transportmanagement (TMS), Flottenbetrieb, Telematik und Compliance. Die
integrierte Suite unterstützt Flottenbetreiber und Logistikdienstleister dabei,
ihre Kosten deutlich zu senken und die Transparenz entlang der Lieferkette zu
erhöhen. Die cloudbasierte Plattform von FleetGO lässt sich entsprechend den
individuellen Anforderungen der Kunden konfigurieren und mit den eigenen
Telematiklösungen kombinieren. FleetGO beschäftigt derzeit mehr als 250
Mitarbeitende an neun Standorten in Europa.
?FleetGO ergänzt das Supply-Chain-Management-Portfolio von Aptean optimal. Das
Unternehmen verfügt über eine starke Position im europäischen Markt für
Logistiksoftware und bietet eine umfassende Suite für Transport,
Flottenmanagement, Lagerverwaltung und Telematik", sagt TVN Reddy, CEO von
Aptean.?Der konsequente Fokus auf die Kunden, die cloudbasierte Plattform und
die umfassende Branchenexpertise von FleetGO passen hervorragend zu Apteans
Strategie, geschäftskritische, branchenspezifische Software bereitzustellen.
Gemeinsam mit dem FleetGO-Team wollen wir unser Angebot im Transportmanagement
weiter stärken und das internationale Wachstum des Unternehmens vorantreiben."
?In den vergangenen Jahren hat sich FleetGO von einem spezialisierten
Telematikanbieter zu einer umfassenden, integrierten Logistiksoftware-Plattform
für Transport, Flottenmanagement und Lagerverwaltung in ganz Europa entwickelt.
Gemeinsam mit Main Capital Partners haben wir unser Lösungsportfolio, unsere
geografische Präsenz und unsere Organisation deutlich ausgebaut und dabei die
Anforderungen unserer Kunden stets im Blick behalten. Der Zusammenschluss mit
Aptean ist für FleetGO der nächste wichtige Schritt. Er gibt uns die Ressourcen
und die internationale Reichweite, um Innovationen weiter voranzutreiben und
Logistikunternehmen noch besser dabei zu unterstützen, ihre Abläufe zu
digitalisieren und zu optimieren", sagt Ronald van Tiel, CEO von FleetGO.
Über FleetGO
FleetGO ist ein europäischer Anbieter intelligenter Logistik- und
Telematiklösungen, mit denen Unternehmen ihre Transport-, Flotten- und
Lagerprozesse optimieren können. Das 2010 gegründete Unternehmen bietet eine
modulare, cloudbasierte Software-Suite für Transportmanagement,
Flottenmanagement und Lagerverwaltung. Ergänzt wird das Angebot durch moderne
Telematik- und Compliance-Lösungen, darunter die Tachographenanalyse und der
Remote-Download von Tachographendaten. Mit einer starken Präsenz in der DACH-
und Benelux-Region betreut FleetGO europaweit mehr als 8.100 mittelständische
Flottenbetreiber und Logistikdienstleister sowie namhafte Großkunden wie DHL,
Remondis und Coop. Die Lösungen unterstützen Unternehmen dabei, Prozesse zu
digitalisieren, ihre Effizienz zu steigern und regulatorische Anforderungen
zuverlässig zu erfüllen. FleetGO hat seinen Hauptsitz im niederländischen Hattem
und setzt sein Wachstum durch Innovationen und strategische Partnerschaften
fort. Weitere Informationen finden Sie unter www.FleetGO.com
(http://www.fleetgo.com).
Über Aptean
Aptean ist ein KI-Unternehmen, das auf die Anforderungen produzierender und
handelnder Unternehmen spezialisiert ist. Das Lösungsportfolio richtet sich an
mittelständische und große Hersteller, Distributoren und Großhändler, die mit
steigenden Kosten, sinkenden Margen und komplexer werdenden Abläufen
konfrontiert sind. Um hier wirksam gegenzusteuern, integriert Aptean
leistungsstarke KI direkt in die zentralen Geschäftsprozesse.
Das Ergebnis sind schnellere Entscheidungen, niedrigere Kosten und messbare
Margenverbesserungen. Dabei setzt Aptean auf eine langfristige Partnerschaft und
begleitet seine Kunden kontinuierlich über die Einführung der Lösungen hinaus.
Aptean hat seinen Hauptsitz in Alpharetta, Georgia, USA, und ist mit
Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum
vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter aptean.com.
Über Main Capital Partners
Main Capital Partners ist ein auf Softwareunternehmen spezialisierter Investor
und verwaltet Private-Equity-Fonds mit Aktivitäten in den Benelux-Ländern, der
DACH-Region, Frankreich, den nordischen Ländern, Großbritannien und Nordamerika.
Das verwaltete Vermögen beläuft sich auf mehr als 12 Milliarden Euro.
Main verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Weiterentwicklung von
Softwareunternehmen und arbeitet als strategischer Partner eng mit den
Managementteams seiner Portfoliounternehmen zusammen. Ziel ist es, profitables
Wachstum zu fördern und größere, international tätige Softwaregruppen
aufzubauen.
Main beschäftigt rund 100 Mitarbeitende an Standorten in Den Haag, Düsseldorf,
Stockholm, Antwerpen, Paris und London sowie in einem verbundenen Büro in
Boston. Das aktive Portfolio umfasst 55 Softwareunternehmen mit insgesamt rund
15.000 Mitarbeitenden.
Über das Main Social Institute unterstützt Main Studierende mit Fördermitteln
und Stipendien für ein Studium der Informatik und verwandter IT-Fachrichtungen
an technischen Universitäten und Hochschulen. Weitere Informationen finden Sie
unter www.main.nl (https://www.main.nl).
Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte
MediaRelations@Aptean.com (mailto:MediaRelations@Aptean.com)
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