GNW-News: Aptean übernimmt ROTOR - Erweitert sein Angebot an Dealer-Management-Systemen

^St. Ingbert, DE and Alpharetta, GA, June 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aptean

Inc., ein globaler Anbieter von KI-gesteuerten vertikalen ERP-Lösungen, gab

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heute die Übernahme der ROTOR Software GmbH (?ROTOR") bekannt, einem führenden

Anbieter von Dealer-Management Lösungen für die Motoristen-, Landtechnik- und

Baumaschinensegmente im DACH-Markt mit Hauptsitz in St. Ingbert, Deutschland.

Die Übernahme von ROTOR vergrößert die Präsenz von Aptean in der DACH-Region und

stärkt gleichzeitig Apteans Dealer-Management Angebot durch die speziell für die

Motoristen-, Landtechnik- und Baumaschinensegmente entwickelten Lösungen.

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ROTOR wurde 2021 durch den Zusammenschluss der Unternehmen SEWiGA Software-Team

GmbH (St.Ingbert) und Orbis Software GmbH (Oyten) gegründet und bietet

umfassende Dealer-Management-Solutions, die für die Bewältigung komplexer,

vielfältiger und schnelllebiger Herausforderungen im gesamten Motoristen,

Landtechnik- und Baumaschinensektor entwickelt wurden. ROTOR bietet eine

integrierte ERP-Lösung, die alle Handels-, Service- und Vermietungsprozesse

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miteinander verbindet und für klare Strukturen, präzise Kommunikation und

optimierte Prozesse sorgt, die eine vollständige Kontrolle über den Lebenszyklus

des Maschinenhandels und -vermietung ermöglichen.

?ROTOR hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz mit Jahrzehnten Erfahrung in der

Bereitstellung von mission-critical Dealer-Management Lösungen auf dem gesamten

DACH-Markt", sagte TVN, CEO von Aptean.?Die Produktpalette von ROTOR bietet

verlässliche Softwarelösungen, die speziell für die komplexen Anforderungen der

Fachhändler entwickelt wurden und von einem Team erfahrener Branchenexperten

unterstützt werden. ROTOR wird ein wichtiger Treiber für unsere Strategie sein,

unsere Dealer-Management Kapazitäten auf neue und bestehende Kunden auszuweiten.

Wir freuen uns, das ROTOR-Team und seine Kunden bei Aptean willkommen zu

heißen."

?Wir freuen uns, einer globalen Organisation wie Aptean beizutreten, in der wir

gemeinsam innovative Lösungen für das Händlermanagement und die

Reparaturbetriebe entwickeln und bereitstellen können. Die Kombination unserer

Unternehmen bietet eine großartige Gelegenheit für das zukünftige Wachstum von

ROTOR, aufgrund des gemeinsamen Einsatzes für Innovation und

Kundenzufriedenheit. Die Zugehörigkeit zu Aptean bietet unseren Kunden und

unserem Team spannende Möglichkeiten für Wachstum, Innovationen und Entwicklung.

Wir können es kaum erwarten loszulegen!", sagte Matthias Kettner,

Geschäftsführer von ROTOR.

Über ROTOR

Mit über 1000 Kunden und mehr als 30 Jahren Markterfahrung treibt ROTOR mit den

Produktwelten ORSwin und WinMLB federführend die Digitalisierung für

Warenwirtschaften mit Spezialisierung auf Handels- und Reparaturbetriebe im

Motoristen-, Landtechnik- und Baumaschinen-Segment im DACH-Raum voran. Als

Zusammenschluss der bekannten Unternehmen SEWiGA und Orbis begrüßt ROTOR seine

Kunden seit 2021 als doppelt so starkes Team unter dem Namen ROTOR an den

Standorten St.- Ingbert (Saarland) und Oyten (bei Bremen). Weitere Informationen

finden Sie unter: www.rotor-software.de (https://www.rotor-software.de/)

Über Aptean

Aptean ist ein international agierender Anbieter branchenspezifischer Software,

der Hersteller und Händler dabei unterstützt, ihre Unternehmen effektiv zu

führen und zu wachsen. Die Lösungen und Dienstleistungen von Aptean helfen

Unternehmen jeder Größe,?Ready for What's Next, Now®" zu sein. Aptean hat

seinen Hauptsitz in Alpharetta, Georgia, und Niederlassungen in Nordamerika,

Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Weitere Informationen über Aptean und

die von uns bedienten Märkte finden Sie unter: www.aptean.com

(http://www.aptean.com). Aptean and Ready for What's Next, Now are Registered

Trademarks of Aptean, Inc. All other company and product names may be trademarks

of the respective companies with which they are associated.

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