GNW-News: Aptean übernimmt ROTOR - Erweitert sein Angebot an Dealer-Management-Systemen
^St. Ingbert, DE and Alpharetta, GA, June 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aptean
Inc., ein globaler Anbieter von KI-gesteuerten vertikalen ERP-Lösungen, gab
heute die Übernahme der ROTOR Software GmbH (?ROTOR") bekannt, einem führenden
Anbieter von Dealer-Management Lösungen für die Motoristen-, Landtechnik- und
Baumaschinensegmente im DACH-Markt mit Hauptsitz in St. Ingbert, Deutschland.
Die Übernahme von ROTOR vergrößert die Präsenz von Aptean in der DACH-Region und
stärkt gleichzeitig Apteans Dealer-Management Angebot durch die speziell für die
Motoristen-, Landtechnik- und Baumaschinensegmente entwickelten Lösungen.
ROTOR wurde 2021 durch den Zusammenschluss der Unternehmen SEWiGA Software-Team
GmbH (St.Ingbert) und Orbis Software GmbH (Oyten) gegründet und bietet
umfassende Dealer-Management-Solutions, die für die Bewältigung komplexer,
vielfältiger und schnelllebiger Herausforderungen im gesamten Motoristen,
Landtechnik- und Baumaschinensektor entwickelt wurden. ROTOR bietet eine
integrierte ERP-Lösung, die alle Handels-, Service- und Vermietungsprozesse
miteinander verbindet und für klare Strukturen, präzise Kommunikation und
optimierte Prozesse sorgt, die eine vollständige Kontrolle über den Lebenszyklus
des Maschinenhandels und -vermietung ermöglichen.
?ROTOR hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz mit Jahrzehnten Erfahrung in der
Bereitstellung von mission-critical Dealer-Management Lösungen auf dem gesamten
DACH-Markt", sagte TVN, CEO von Aptean.?Die Produktpalette von ROTOR bietet
verlässliche Softwarelösungen, die speziell für die komplexen Anforderungen der
Fachhändler entwickelt wurden und von einem Team erfahrener Branchenexperten
unterstützt werden. ROTOR wird ein wichtiger Treiber für unsere Strategie sein,
unsere Dealer-Management Kapazitäten auf neue und bestehende Kunden auszuweiten.
Wir freuen uns, das ROTOR-Team und seine Kunden bei Aptean willkommen zu
heißen."
?Wir freuen uns, einer globalen Organisation wie Aptean beizutreten, in der wir
gemeinsam innovative Lösungen für das Händlermanagement und die
Reparaturbetriebe entwickeln und bereitstellen können. Die Kombination unserer
Unternehmen bietet eine großartige Gelegenheit für das zukünftige Wachstum von
ROTOR, aufgrund des gemeinsamen Einsatzes für Innovation und
Kundenzufriedenheit. Die Zugehörigkeit zu Aptean bietet unseren Kunden und
unserem Team spannende Möglichkeiten für Wachstum, Innovationen und Entwicklung.
Wir können es kaum erwarten loszulegen!", sagte Matthias Kettner,
Geschäftsführer von ROTOR.
Über ROTOR
Mit über 1000 Kunden und mehr als 30 Jahren Markterfahrung treibt ROTOR mit den
Produktwelten ORSwin und WinMLB federführend die Digitalisierung für
Warenwirtschaften mit Spezialisierung auf Handels- und Reparaturbetriebe im
Motoristen-, Landtechnik- und Baumaschinen-Segment im DACH-Raum voran. Als
Zusammenschluss der bekannten Unternehmen SEWiGA und Orbis begrüßt ROTOR seine
Kunden seit 2021 als doppelt so starkes Team unter dem Namen ROTOR an den
Standorten St.- Ingbert (Saarland) und Oyten (bei Bremen). Weitere Informationen
finden Sie unter: www.rotor-software.de (https://www.rotor-software.de/)
Über Aptean
Aptean ist ein international agierender Anbieter branchenspezifischer Software,
der Hersteller und Händler dabei unterstützt, ihre Unternehmen effektiv zu
führen und zu wachsen. Die Lösungen und Dienstleistungen von Aptean helfen
Unternehmen jeder Größe,?Ready for What's Next, Now®" zu sein. Aptean hat
seinen Hauptsitz in Alpharetta, Georgia, und Niederlassungen in Nordamerika,
Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Weitere Informationen über Aptean und
die von uns bedienten Märkte finden Sie unter: www.aptean.com
(http://www.aptean.com). Aptean and Ready for What's Next, Now are Registered
Trademarks of Aptean, Inc. All other company and product names may be trademarks
of the respective companies with which they are associated.
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