GNW-News: Aqua free erweitert Produktportfolio: Neuer Baclyser® neo T Max für noch mehr Kapazität und Effizienz
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^Hamburg, Germany, Oct. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hamburg, 20.10.2026 - Mit
dem neuen Baclyser® neo T Max (https://www.aqua-free.com/de/produkt/baclyser-
neo-t-max)stellt Aqua free die neueste Erweiterung seiner bewährten Baclyser®
neo -Sterilfilterserie vor. Das Medizinprodukt kombiniert die bekannten Stärken
des Baclyser® neo T (https://www.aqua-free.com/de/produkt/baclyser-neo-t) mit
längeren Standzeiten und höherer Durchflussleistung - eine ideale Lösung für
Einrichtungen mit besonders hohen Anforderungen an die Trinkwasserhygiene.
Mehr Kapazität - gleiche Sicherheit
Der Baclyser® neo T Max (https://www.aqua-free.com/de/produkt/baclyser-neo-t-
max) ist in Varianten mit 3 oder 4 Monaten Standzeit erhältlich. Damit ergänzt
er den Baclyser® neo T (https://www.aqua-free.com/de/produkt/baclyser-neo-t)
optimal und bietet zusätzliche Flexibilität für Anwender.
Wer bereits den Baclyser® neo T (https://www.aqua-free.com/de/produkt/baclyser-
neo-t) nutzt und aufgrund der infrastrukturellen Bedingungen oder höherer
Belastungen mehr Kapazität benötigt, kann unkompliziert auf den Baclyser® neo T
Max (https://www.aqua-free.com/de/produkt/baclyser-neo-t-max)wechseln - ganz
ohne neuen Adapter.
Kompakte Bauweise - geringster Höhenverlust
Trotz größerer Leistung bleibt das kompakte Design erhalten. Mit einem
Durchmesser von 86 mm und einer Länge von 69 mm ist der Baclyser® neo T
(https://www.aqua-free.com/de/produkt/baclyser-neo-t-max) Max der Filter mit dem
geringsten Höhenverlust seiner Klasse!
Wirtschaftlich und praktisch
* Überdurchschnittliche Standzeit selbst bei anspruchsvoller Wasserqualität,
dadurch weniger Wechselintervalle.
* Kosteneffizienz durch reduzierte Wechselgebühren und geringeren Aufwand
* Einfache Integration: kein zusätzlicher Installationsaufwand, da kompatibel
mit bestehenden Adaptern
Leistungsstarke Filterung - geprüfte Sicherheit
Der Baclyser® neo T Max (https://www.aqua-free.com/de/produkt/baclyser-neo-t-
max) erreicht Durchflussraten von bis zu 18,5 l/min bei 5 bar und ein
Gesamtvolumen von ca. 6.000 Litern.
Für maximale Sicherheit sorgt zudem der beste retrograde Schutz durch die
bewährte MetalSkin®-Beschichtung am Auslass - ein entscheidender Vorteil, um das
Risiko einer retrograden Kontamination zu minimieren.
Stimmen aus dem Unternehmen
?Der Baclyser® neo T Max (https://www.aqua-free.com/de/produkt/baclyser-neo-t-
max) ist die konsequente Weiterentwicklung unserer erfolgreichen Baclyser® neo
-Serie. Kunden, die aufgrund ihrer Infrastruktur oder Rahmenbedingungen mehr
Kapazität benötigen, erhalten mit ihm eine sichere und wirtschaftliche Lösung -
ohne Kompromisse," erklärt Holger Eggert, Head of Product Management bei
Aqua free.
Verfügbarkeit
Der neue Baclyser® neo T Max (https://www.aqua-free.com/de/produkt/baclyser-neo-
t-max) ist ab sofort erhältlich - wahlweise in den Ausführungen Baclyser® neo TL
Max und Baclyser® neo TR Max.
Link zum Produkt: https://www.aqua-free.com/de/produkt/baclyser-neo-t-max
Über die Aqua free GmbH:
Die Aqua free GmbH ist einer der führenden europäischen Hersteller im Bereich
Wasserhygiene. Seit 1999 setzt das inhabergeführte Unternehmen neue Maßstäbe für
Trinkwasserqualität und Gesundheitsschutz. Mit innovativen Filtern und
Desinfektionslösungen schützt Aqua free in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen,
Wohnungsbau und Industrie vor wasserinduzierten Infektionen und reduziert
Legionellen sowie andere Mikroorganismen. Zertifizierungen nach ISO 9001, 14001
und 13485 unterstreichen die Qualitätsstandards.
Für weitere Informationen besuchen Sie www.aqua-free.com (https://www.aqua-
free.com)
Baclyser® neo T Max water filter from Aqua free, rose spray variant with a white
housing and perforated MetalSkin.: The Baclyser® neo T Max rose spray variant,
shown here in the four-month version. (https://ml-
eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10470/ger)
Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist verfügbar, wenn Sie auf diesen Link
klicken (https://ml-eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10470/ger)
Baclyser® neo T Max - laminar flow variant: The Baclyser® neo T Max laminar flow
variant, shown here in the four-month version. (https://ml-
eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10469/ger)
Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist verfügbar, wenn Sie auf diesen Link
klicken (https://ml-eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10469/ger)
Baclyser® neo T Max - tap-mounted water filter: The new Baclyser® neo T Max from
Aqua free offers extended service life and higher flow rates for healthcare
facilities. (https://ml-eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10468/ger)
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Video of the Baclyser® neo T Max and its benefits: Discover the Baclyser® neo T
Max from Aqua free. This tap-mounted water filter extends the Baclyser® neo
range with three- and four-month service life options and higher flow rates for
healthcare facilities. (https://ml-eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10467/ger)
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Aqua free GmbH
Margaretha Gesler
European Head of Marketing & Communication
E-Mail: m.gesler@aqua-free.com
Winsbergring 31
22525 Hamburg
Germany
www.aqua-free.comÂ°
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