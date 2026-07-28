GNW-News: Aqua free unterstützt Trinkwasserprojekt in Tansania

28.07.26 09:09 Uhr

^Hamburg, 28.07.2026 - Der Zugang zu sicherem Trinkwasser ist in vielen Teilen

der Welt noch immer nicht selbstverständlich. In Lower Moshi, einer Region

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südlich des Kilimandscharo in Tansania, kämpfen Gemeinden und Schulen mit

verunreinigtem Trinkwasser. Bakterien im Wasser können Durchfallerkrankungen

verursachen, während erhöhte Fluoridkonzentrationen zu gesundheitlichen

Beeinträchtigungen wie Dentalfluorose führen können.

Um die Wassersicherheit vor Ort zu verbessern, engagieren sich unsere

Kolleginnen und Kollegen aus den Niederlanden und Belgien aktiv in einer

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innovativen Initiative: dem Safe Water Project Tanzania. In Zusammenarbeit mit

Element15 werden in fünf Gemeinden insgesamt 50 BAR-Wasserfiltersysteme

installiert. Diese mobilen Filtersysteme können täglich mehr als 9.000 Menschen

mit sicherem Trinkwasser versorgen - und das vollständig ohne Stromanschluss.

Wie ist das Projekt entstanden?

Die Zusammenarbeit mit Element15 begann, als dessen Gründer Ingmar nach einer

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geeigneten Filtrationslösung suchte und dabei auf Aqua free aufmerksam wurde.

Bereits nach einem ersten Gespräch wurde deutlich, dass dieses Projekt eine

große Chance bietet, eine nachhaltige Lösung für die sichere

Trinkwasserversorgung zu entwickeln.

Gemeinsam entwickelten wir den Filter und passten ihn an die Anforderungen vor

Ort an.

Was wurde vor Ort umgesetzt?

Die ersten speziell entwickelten Filter wurden nach Tansania geliefert und dort

installiert. Nach diesem ersten Erfolg wurde das System weiterentwickelt und

anschließend im Rahmen eines langfristigen Projekts auch in Ghana eingesetzt.

Lokale Partner von Element15 übernehmen dort den Betrieb und die Wartung der

Systeme. Dadurch wird sichergestellt, dass die Menschen kontinuierlich Zugang zu

sicherem Trinkwasser haben.

Wie funktioniert das System?

Das BAR-Filtrationssystem ist ein mobiles Wasseraufbereitungssystem, das sich

einfach in einem Koffer transportieren lässt. Es arbeitet mit einem mehrstufigen

Filtrationsverfahren, das aus einem Vorfilter, Aktivkohle und einer Aqua free

Membran (https://www.aqua-free.com/de/membrane) besteht.

Das System kann entweder an eine vorhandene Wasserquelle angeschlossen oder

mithilfe einer Fußpumpe beziehungsweise einer solarbetriebenen Bewässerungspumpe

betrieben werden.

Die Vorteile

? Effektive Filtration: Entfernt Bakterien, Viren, Parasiten und Schwermetalle.

? Reduzierung von Fluorid: Ein spezieller Knochenkohlefilter trägt zur

Bereitstellung von sicherem Trinkwasser bei.

? Hohe Kapazität: Bereitet bis zu 2.000 Liter sicheres Wasser pro Stunde auf.

? Unabhängige Energieversorgung: Funktioniert ohne Stromanschluss.

* Nachweisliche Verbesserung der Wasserqualität

Laborergebnisse aus Afrika bestätigen die hohe Leistungsfähigkeit des Filters.

Untersuchungen zeigen, dass Bakterien wirksam aus dem gefilterten Wasser

entfernt werden.

Dadurch wird die Wasserqualität deutlich verbessert und das Risiko

wasserbedingter Erkrankungen reduziert.

Positive Rückmeldungen aus den Gemeinden

Die Menschen vor Ort sind sehr zufrieden: Sie können das Wasser nun ohne

Bedenken trinken. Die Nachfrage ist groß, und der Filter wird inzwischen nicht

nur in Tansania, sondern auch in Ghana erfolgreich eingesetzt.

Dort betreiben die Partner von Element15 die Systeme und stellen sicher, dass

den Menschen über den gesamten Tag hinweg sicheres Trinkwasser zur Verfügung

steht. Ingmar und das Team von Element15 installieren derzeit weitere Filter und

führen Gespräche mit Regierungsvertretern, um das Projekt weiter auszubauen.

Ein Projekt mit nachhaltiger Wirkung

Wir sind stolz darauf, Teil dieser bedeutenden Initiative zu sein. Der Zugang zu

sicherem Trinkwasser sollte ein grundlegendes Recht für alle Menschen sein.

Die Entwicklung dieses Filters und die Möglichkeit, ihn nun im praktischen

Einsatz zu sehen, sind für uns eine besonders wertvolle Erfahrung. Wir freuen

uns darauf, die weitere Entwicklung und das Wachstum des Projekts zu begleiten.

Weitere Informationen zu dieser Initiative finden Sie auf folgenden Websites:

Aqua free Referenzen: https://www.aqua-free.com/de/projekt-element15

Aqua free Magazin Artikel: https://www.aqua-

free.com/de/magazin/verbrauchssicheres-wasser-mit-dem-bar-filtrationssystem

Element15: www.element15.nl (http://www.element15.nl)

Safe Drinking Water in Tanzania: A community member in Tanzania drinks filtered

water supplied by the BAR Element 15 system. (https://ml-

eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10440/ger)

Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist verfügbar, wenn Sie auf diesen Link

klicken (https://ml-eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10440/ger)

BAR Element 15 Multi-Stage Filtration System: The BAR Element 15 water

filtration system combines a pre-filter, an Aqua free membrane filter and an

activated carbon filter in a portable case. The multi-stage process is designed

to improve water quality and provide safe drinking water. (https://ml-

eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10438/ger)

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Aqua free Hollow-Fibre Membrane Module: The hollow-fibre membrane module used

inside the Aqua free Micro 10 filter cartridge. (https://ml-

eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10439/ger)

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Bacteria Retained by the Membrane: Microscopic illustration of bacteria retained

on the surface of an Aqua free hollow-fibre membrane. (https://ml-

eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10441/ger)

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BAR Element 15 Water Filter | How Membrane Filtration Works: The video shows the

BAR Element 15 filtration system and explains how the Aqua free Micro 10

membrane filter cartridge works. (https://ml-

eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10437/ger)

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Über Aqua free

Die Aqua free GmbH zählt zu den führenden europäischen Herstellern im Bereich

der Wasserhygiene. Seit 1999 setzt das inhabergeführte Unternehmen neue Maßstäbe

für Trinkwasserqualität und Gesundheitsschutz.

Mit innovativen Filtrations- und Desinfektionslösungen trägt Aqua free dazu bei,

Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Wohngebäude und Industrieunternehmen vor

wasserassoziierten Infektionen zu schützen und Belastungen durch Legionellen und

andere Mikroorganismen zu reduzieren. Zertifizierungen nach ISO 9001, ISO 14001

und ISO 13485 unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch des Unternehmens.

Die ebenfalls zur Unternehmensgruppe gehörende Aqua free Industries ist auf

Membranfilter und kundenspezifische OEM-Lösungen spezialisiert. Das Unternehmen

unterstützt Kundinnen und Kunden in mehreren europäischen Ländern mit

umfassenden Leistungen - von der Entwicklung bis zur Umsetzung individueller

Anforderungen im Bereich der Trinkwasserhygiene.

Weitere Informationen finden Sie unter www.aqua-free.com (http://www.aqua-

free.com) oder kontaktieren Sie uns unter:

Margaretha Gesler

European Head of Marketing & Communication

E-Mail: m.gesler@aqua-free.com (mailto:m.gesler@aqua-free.com)

Winsbergring 31

22525 Hamburg

Germany

www.aqua-free.com

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