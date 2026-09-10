GNW-News: ARBREST stellt auf der IFA 2026 das preisgekrönte Modell COVE vor, das speziell auf die Körperproportionen, Sitzhaltungen und Bedürfnisse von Fraue...
^BERLIN, Sept. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ARBREST feierte am 4. September auf
der IFA Berlin 2026 sein weltweites Debüt mit seinem ersten Produkt, COVE, das
bei den IFA Innovation Awards 2026 als?Best in Design" ausgezeichnet wurde. Der
dynamische, ergonomische Stuhl?ARBREST COVE" für Frauen ist in Halle 2.2, Stand
141, ausgestellt.
COVE auf der IFA 2026
COVE entstand aus der Erkenntnis heraus, dass sich die Körperproportionen von
Frauen und ihre täglichen Sitzbedürfnisse von denen der Männer unterscheiden. In
den vergangenen acht Monaten untersuchte ARBREST die körperlichen Merkmale,
Sitzgewohnheiten und Arbeitshaltungen von Frauen. Anstatt einen bestehenden
Bürostuhl einfach nur zu verkleinern, nutzte das Team diese Erkenntnisse, um die
Abmessungen, die Stützpositionen und das Bewegungssystem von COVE festzulegen.
Bei der Gestaltung wurde berücksichtigt, wie sich Frauen im Laufe des Tages
hinsetzen und bewegen - vom Vorbeugen über das aufrechte Sitzen bis hin zum
Drehen, Umsetzen und Zurücklehnen.
Während der Preisverleihung hob der Moderator das speziell auf die
Körperproportionen und den Knochenbau von Frauen abgestimmte Design von COVE
hervor und lobte zugleich dessen Optik.
Passform und Halt, die sich dem Körper anpassen
Vier wesentliche Merkmale spiegeln diesen Ansatz im Design des Stuhls wider:
7-Punkte-Anpassungskalibrierung: Kalibriert wichtige Beziehungen zwischen Körper
und Stuhl unter Berücksichtigung der Proportionen von Frauen, anstatt die Größe
des Stuhls pauschal zu verringern.
Dynamische Rückenlehne mit 12 Zonen: Flexible Stützzonen passen sich an, wenn
sich der Benutzer dreht, seine Position verändert oder die Körperhaltung
wechselt.
16°-Neigung nach vorne und 3 Liegepositionen: Die aufeinander abgestimmte
Bewegung von Sitzfläche und Rückenlehne sorgt dafür, dass der untere Rücken auch
bei nach vorne gerichteten Tätigkeiten stets Kontakt zum Stuhl hat und gestützt
wird.
5-Punkt-Synchron-Stützsystem: Mehrere Stützbereiche reagieren gemeinsam, wenn
der Benutzer zwischen verschiedenen Positionen wechselt.
Der Zweck dieser dynamischen Funktionen besteht darin, den Körper bei seinen
Bewegungen kontinuierlich zu stützen. Eine zusätzliche Dehnungsfunktion bietet
eine weitere Möglichkeit, die Körperhaltung zu ändern, ohne den Stuhl verlassen
zu müssen.
Wie geht es weiter für COVE
ARBREST plant, im Laufe des Jahres 2026 eine Crowdfunding-Kampagne zu starten;
Einzelheiten zu Preisgestaltung, Verfügbarkeit und Lieferung werden zu einem
späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Bei dem ausgestellten Produkt handelt es
sich um ein Vorserienmodell; die endgültigen Spezifikationen können sich bis zur
Markteinführung noch ändern.
Über ARBREST
ARBREST ist eine neue Marke für intelligente Lifestyle-Technologie, die durch
Design und intelligente Technologie bisher vernachlässigte Bedürfnisse im
Arbeits- und Alltagsleben anspricht. COVE ist das erste Produkt von ARBREST und
der erste Schritt des Unternehmens hin zu einem breiteren Sortiment an
intelligenten Lifestyle-Produkten.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/463f1fc9-b576-4432-a6b6-
748bba120763
Kontakt:
ARBREST
Cai Liu
cai.liu@arbrest.comÂ°