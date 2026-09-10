GNW-News: ARBREST stellt auf der IFA 2026 das preisgekrönte Modell COVE vor, das speziell auf die Körperproportionen, Sitzhaltungen und Bedürfnisse von Fraue...

10.09.26 17:38 Uhr

^BERLIN, Sept. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ARBREST feierte am 4. September auf

der IFA Berlin 2026 sein weltweites Debüt mit seinem ersten Produkt, COVE, das

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bei den IFA Innovation Awards 2026 als?Best in Design" ausgezeichnet wurde. Der

dynamische, ergonomische Stuhl?ARBREST COVE" für Frauen ist in Halle 2.2, Stand

141, ausgestellt.

COVE auf der IFA 2026

COVE entstand aus der Erkenntnis heraus, dass sich die Körperproportionen von

Frauen und ihre täglichen Sitzbedürfnisse von denen der Männer unterscheiden. In

den vergangenen acht Monaten untersuchte ARBREST die körperlichen Merkmale,

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Sitzgewohnheiten und Arbeitshaltungen von Frauen. Anstatt einen bestehenden

Bürostuhl einfach nur zu verkleinern, nutzte das Team diese Erkenntnisse, um die

Abmessungen, die Stützpositionen und das Bewegungssystem von COVE festzulegen.

Bei der Gestaltung wurde berücksichtigt, wie sich Frauen im Laufe des Tages

hinsetzen und bewegen - vom Vorbeugen über das aufrechte Sitzen bis hin zum

Drehen, Umsetzen und Zurücklehnen.

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Während der Preisverleihung hob der Moderator das speziell auf die

Körperproportionen und den Knochenbau von Frauen abgestimmte Design von COVE

hervor und lobte zugleich dessen Optik.

Passform und Halt, die sich dem Körper anpassen

Vier wesentliche Merkmale spiegeln diesen Ansatz im Design des Stuhls wider:

7-Punkte-Anpassungskalibrierung: Kalibriert wichtige Beziehungen zwischen Körper

und Stuhl unter Berücksichtigung der Proportionen von Frauen, anstatt die Größe

des Stuhls pauschal zu verringern.

Dynamische Rückenlehne mit 12 Zonen: Flexible Stützzonen passen sich an, wenn

sich der Benutzer dreht, seine Position verändert oder die Körperhaltung

wechselt.

16°-Neigung nach vorne und 3 Liegepositionen: Die aufeinander abgestimmte

Bewegung von Sitzfläche und Rückenlehne sorgt dafür, dass der untere Rücken auch

bei nach vorne gerichteten Tätigkeiten stets Kontakt zum Stuhl hat und gestützt

wird.

5-Punkt-Synchron-Stützsystem: Mehrere Stützbereiche reagieren gemeinsam, wenn

der Benutzer zwischen verschiedenen Positionen wechselt.

Der Zweck dieser dynamischen Funktionen besteht darin, den Körper bei seinen

Bewegungen kontinuierlich zu stützen. Eine zusätzliche Dehnungsfunktion bietet

eine weitere Möglichkeit, die Körperhaltung zu ändern, ohne den Stuhl verlassen

zu müssen.

Wie geht es weiter für COVE

ARBREST plant, im Laufe des Jahres 2026 eine Crowdfunding-Kampagne zu starten;

Einzelheiten zu Preisgestaltung, Verfügbarkeit und Lieferung werden zu einem

späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Bei dem ausgestellten Produkt handelt es

sich um ein Vorserienmodell; die endgültigen Spezifikationen können sich bis zur

Markteinführung noch ändern.

Über ARBREST

ARBREST ist eine neue Marke für intelligente Lifestyle-Technologie, die durch

Design und intelligente Technologie bisher vernachlässigte Bedürfnisse im

Arbeits- und Alltagsleben anspricht. COVE ist das erste Produkt von ARBREST und

der erste Schritt des Unternehmens hin zu einem breiteren Sortiment an

intelligenten Lifestyle-Produkten.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/463f1fc9-b576-4432-a6b6-

748bba120763

Kontakt:

ARBREST

Cai Liu

cai.liu@arbrest.comÂ°